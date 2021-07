No se trata ya de imitaci贸n o

reiteraci贸n, incluso de parodia, sino de una suplantaci贸n de lo real por

los signos de lo real, es decir, de una operaci贸n de disuasi贸n de todo

proceso real por su doble operativo, m谩quina de 铆ndole reproductiva,

program谩tica, impecable, que ofrece todos los signos de lo real y, en

cortocircuito, todas sus peripecias. Lo real no tendr谩 nunca m谩s ocasi贸n

de producirse: tal es la funci贸n vital del modelo en un sistema de

muerte, o mejor, de resurrecci贸n anticipada que no concede posibilidad

alguna ni al fen贸meno mismo de la muerte.

Jean Baudrillard

Hoy se conmemora el d茅cimo aniversario del 15M. La cultura del

sistema m茅trico decimal se sobrepone al tiempo hist贸rico real. Hoy es el

d铆a en que este acontecimiento alcanza la cifra m谩gica del diez. Pero

m谩s bien se trata de la celebraci贸n del primer cero a la derecha 鈥晀ue

ubicado tras otros guarismos adquiere una significaci贸n num茅rica鈥 que de

un acontecimiento hist贸rico real. En el caso del 15M se puede hablar

m谩s bien y en rigor de todos los ceros que pueda inventar la

imaginaci贸n, pero ceros ubicados a la izquierda, es decir, carentes de

cualquier valor real. De ah铆 que este acontecimiento sea susceptible de

ser explotado por las maquinarias medi谩ticas que lo revive como

simulacro.

Porque este acontecimiento, que supuso una movilizaci贸n considerable

de toda una generaci贸n, adem谩s de la invenci贸n creativa de lenguajes

pol铆ticos y repertorios de acci贸n, ha sido absorbido en su integridad

por el caduco sistema pol铆tico que pretend铆a reformar o suplantar. La

paradoja consiste en que ha integrado en su seno a varios grupos

presentes en las plazas, pero no s贸lo no ha modificado su

funcionamiento, sino que los ha empeorado. Las instituciones que

vertebran la democracia espa帽ola detentan hoy una calidad inferior a la

del a帽o de la tempestad democr谩tica de 2011.

La sustancia del 15M radica en la irrupci贸n de sectores sociales

escasamente representados. Tras diez largos a帽os, estos siguen ubicados

en los confines de las decisiones pol铆ticas, en tanto que los sectores

sobrerrepresentados contin煤an exhibiendo imp煤dicamente su preponderancia

sin contrapesos. A d铆a de hoy los equilibrios de intereses siguen igual

que en el a帽o cero del 2011, o a煤n m谩s favorables a los intereses

fuertes. Lo nuevo radica en la presencia en las instituciones de grupos

procedentes del continente de los d茅bilmente representados, que han

experimentado un proceso de movilidad ascendente, detentando un modo de

vida similar al de las 茅lites pol铆ticas convencionales. La imagen de

Galapagar es altamente representativa de este proceso de bloqueo y

absorci贸n.

Pero, adem谩s, la opci贸n de apostar todo el quim茅rico cambio a la

acci贸n parlamentaria ha debilitado a los movimientos sociales, que

fueron estimulados por el 15M y ahora se encuentran minimizados en

espera de que se produzca el milagro del cambio, esto es, la promoci贸n

de sus intereses como consecuencia de la acci贸n del gobierno m谩s

progresista de la historia. As铆, la proverbial fe y esperanza sustituye a

la iniciativa, la acci贸n y la comunicaci贸n. La debilidad de la acci贸n

colectiva alcanza niveles cosmol贸gicos, que contrastan con la

amplificaci贸n de las movilizaciones de la derecha autoritaria y los

grandes intereses. N煤帽ez de Balboa fue el 15M de los intereses fuertes.

Esta l铆nea de gubernamentalizaci贸n nos convierte en espectadores,

aplaudidores y espectros de los plat贸s donde los gladiadores dirimen las

diferencias. Los primeros resultados est谩n a la vista en Madrid.

Los acontecimientos pol铆ticos impulsan procesos de

institucionalizaci贸n, en los que cristalizan algunos de los elementos de

sus propuestas. Pero la aportaci贸n m谩s significativa de estos

terremotos radica en la configuraci贸n de una generaci贸n nueva que

alcanza la condici贸n suprema de excombatientes. En tanto que los

sistemas pol铆ticos degluten los contenidos aportados por estos,

neutralizando as铆 su valor de cambio, estos asientan sus narrativas en

los escenarios de la videopol铆tica. Tanto Podemos como todas las

constelaciones asociadas han experimentado un aterrizaje fatal en las

instituciones, en tanto que han sido reconocidos al tiempo que

desarmados. El precio a pagar por estar presente en los informativos,

las tertulias y las televisiones ha resultado alt铆simo.

He conocido varias generaciones de excombatientes, portadoras de

relatos que no encajaban bien con el presente. Los vencedores de la

guerra civil poblaban los espacios p煤blicos en las celebraciones con sus

ret贸ricas y sus medallas. En la transici贸n pol铆tica salieron a flote

los excombatientes republicanos, exhibiendo formas y mentalidades

an谩logas, en tanto que sus discursos estaban centrados en un pasado muy

diferente. El final de la dictadura forj贸 una generaci贸n que, tras

varios a帽os triunfales, fue adoptando el perfil de excombatientes, en

tanto que sus haza帽as b茅licas no se correspond铆an con las realidades

derivadas del avance del nuevo capitalismo posfordista, con sus procesos

inexorables de dualizaci贸n social.

Durante muchos a帽os he sido profesor de Sociolog铆a, posici贸n que me

confiri贸 el privilegio de poder observar el abismo entre los discursos

triunfalistas oficiales y las realidades que viv铆an mis alumnos. Una

gran parte de aquellos que ten铆an un talento y formaci贸n considerable

ocupan posiciones sociales muy inferiores a sus capacidades. Vivir esta

situaci贸n me ha marcado profundamente. Tuve que asumir tard铆amente que

yo mismo era un privilegiado con respecto a muchos de los que me

rodeaban. Una persona muy inteligente, a principios de los noventa, me

calific贸 certeramente como 芦sesentayochista禄. Este t茅rmino designaba una

frontera social entre dos mundos.

El ciclo pol铆tico del 15M ha terminado por ser un ciclo de protesta.

脡ste ha generado una nueva generaci贸n de excombatientes, portadores de

los discursos triunfales enunciados en las plazas. Exhiben sus

argumentarios sin considerar que su propio proceso ha quedado

inmisericordemente bloqueado. En este sentido son ya excombatientes del

cambio que nunca lleg贸. Pero como contrapartida del bloqueo de este

proceso, ellos mismos se han integrado en las instituciones

representativas en todos los niveles, en las instancias gubernamentales,

en los medios, en las universidades y las industrias culturales. Ahora

conforman un grupo de inter茅s semejante al de sus ancestros de la

izquierda de la transici贸n. El fantasma del partido de gobierno

desarraigado de la sociedad, que se atribuy贸 al PSOE de los a帽os

ochenta, revive ahora en el gobierno de coalici贸n.

La ventaja que proporciona la posici贸n acomodada de portar discursos

veleidosos, que todo el mundo sabe que no se pueden materializar, es que

sus propios rivales de los intereses fuertes no se los toman en serio.

As铆, son tolerados en tanto que sus pr茅dicas no arraigan en la

poblaci贸n, menguando inquietantemente su apoyo electoral. Divorciados de

los movimientos sociales s贸lo representan una parte del espectro de las

televisiones, donde desempe帽an un papel subsidiario. La l贸gica de la

videopol铆tica ha terminado con ellos. S贸lo les queda desempe帽ar el papel

de la izquierda en la instituci贸n imaginaria de la tertulia, en la cual

son esculpidos.

De ah铆 las sabias palabras de Baudrillard que abren este texto. La

sentencia de que 芦lo real no tendr谩 ya m谩s la ocasi贸n de producirse禄

anuncia el 贸bito del 15M. Los excombatientes habitan un medio en el que

impera el simulacro pol铆tico. En su d茅cimo aniversario estamos hablando

estrictamente de funeral grande, en el que se muestran ostentosamente

sus decorados y sus fantasmas. Pero los excombatientes son inmunes a las

nuevas realidades y viven la celebraci贸n como un posible. Cualquier

acontecimiento nuevo equivalente al 15M que convoque a los no

representados de hoy, se realizar谩 en la clamorosa ausencia de los

reci茅n integrados en el sistema pol铆tico, los excombatientes del 15M.

Juan Irigoyen es profesor de Sociolog铆a jubilado de la

Universidad de Granada. Ha sido profesor de la Escuela Andaluza de Salud

P煤blica y colaborador de varias instituciones sanitarias. Es autor del

blog Tr谩nsitos Intrusos.

(Art铆culo aparecido en la web personal del autor, Tr谩nsitos Intrusos, el 15 de mayo de 2021)