脫micron ha cambiado totalmente el rumbo de la pandemia. Antes de la llegada de la nueva variante, apenas hab铆a reinfecciones de COVID. Sin embargo, tras haberse vuelto predominante, los expertos apuntan a que esto ya no es as铆. Alfredo Corell, inmun贸logo, asegura a El Mundo que “mucha gente se est谩 reinfectando de modo masivo”. De hecho, en las dos 煤ltimas semanas se han contabilizado m谩s casos de reinfecci贸n que en toda la pandemia.

As铆 lo demuestra un an谩lisis llevado a cabo por el Instituto Carlos III (ISCIII), que ha registrado 20.890 reinfecciones en 15 d铆as. Desde marzo de 2020 hasta el 22 de diciembre de 2021 solo hay datos de 17.140 reinfecciones, casi 4.000 menos que en las 煤ltimas dos semanas. Es una de las grandes caracter铆sticas propias de esta variante que est谩 provocando r茅cord de casos en todo el mundo.

De hecho, el Gobierno catal谩n anunciaba esta semana que la reinfecci贸n se ha disparado desde el 2% de todos los casos dectectados durante la pandemia al 5% en mayores de 50 a帽os y el 8% en menores de esta edad en las 煤ltimas semanas. Incluso se ha hecho viral la noticia de un catal谩n que se ha reinfectado hasta 4 veces.

Sin embargo, no debe ser motivo de preocupaci贸n. “En su inmensa mayor铆a son casos leves”, se帽ala Corell. No obstante, avisa de que “no es descartable que haya alguno grave, aunque me inclino a pensar que estos siempre se van a dar entre la poblaci贸n no vacunada, que mayoritariamente est谩 justo en la franja de 20 a 40 a帽os”. Los datos avalan su opini贸n: la mayor铆a de los casos que se han dado estas semanas “han sido asintom谩ticos o con s铆ntomas livianos”.

“Sin vacunas, 脫micron habr铆a hecho una masacre estratosf茅rica”

El problema que ha generado este tsunami de casos no ha sido de gravedad en la sintomatolog铆a, sino del colpaso de la atenci贸n primaria. Los ciudadanos “han acudido en masa a los centros de salud y las Urgencias en los hospitales para que les hicieran la prueba confirmatoria y esto ha colapsado el sistema”.

Por otro lado, Corell niega que el aumento de las reinfecciones implique una disminuci贸n de la inmunidad, ya que las “c茅lulas enseguida ponen en marcha la fabricaci贸n de nuevos anticuerpos frente a la variante 脫micron”. Esta inmunidad celular suele tardar entre dos y tres d铆as en comenzar a eliminar el virus, pero cuando empieza acaba pronto con 茅l. Por 煤ltimo, concluye que “si la gente no estuviera vacunada, 脫micron habr铆a hecho una masacre estratosf茅rica” y recuerda que “no se evita la infecci贸n, sino sufrir enfermedad grave”.

