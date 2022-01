Por Jessica Corbett

Mientras los científicos de todo el mundo siguen advirtiendo de la urgente necesidad de mantener los combustibles fósiles bajo tierra, un cuarteto de expertos europeos y estadounidenses expuso el martes un amplio argumento de por qué la energía nuclear no debe considerarse una solución a la crisis climática.

“El mensaje central, repetido una y otra vez, de que una nueva generación nuclear será limpia, segura, inteligente y barata, es ficción”.

Aunque los expertos reconocen en su declaración conjunta que “el clima se está calentando”, se oponen enérgicamente a quienes sostienen que la energía nuclear podría ser una “respuesta parcial a la amenaza del calentamiento global”.

Con cuatro firmantes -Paul Dorfman, ex secretario del Comité de Examen de los Riesgos de Radiación de los Emisores Internos del gobierno del Reino Unido; Greg Jaczko, ex presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos; Bernard Laponche, ex director general de la agencia de gestión de la energía de Francia; y Wolfgang Renneberg, ex jefe de seguridad de los reactores, protección contra la radiación y residuos nucleares del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania- la declaración supone un desafío directo a una industria nuclear que trata de presentarse como una parte fiable de la transición del mundo hacia un sistema energético más sostenible.

“Como expertos clave que han trabajado en la primera línea de la cuestión nuclear”, explica su declaración, “consideramos que es nuestra responsabilidad colectiva comentar la cuestión principal: Si la energía nuclear podría desempeñar un papel importante como estrategia contra el cambio climático”.

“El mensaje central, repetido una y otra vez, de que una nueva generación nuclear será limpia, segura, inteligente y barata, es una ficción”, según Dorfman, Jaczko, Laponche y Renneberg. “La realidad es que la energía nuclear no es ni limpia, ni segura, ni inteligente; sino una tecnología muy compleja con el potencial de causar daños importantes”.

“La energía nuclear no es barata, sino extremadamente costosa”, añade el comunicado. “Quizá lo más importante es que la energía nuclear no forma parte de ninguna estrategia viable que pueda contrarrestar el cambio climático. Para hacer una contribución relevante a la generación de energía mundial, se necesitarían hasta más de diez mil nuevos reactores, dependiendo del diseño del reactor”.

Dada la preocupación por la viabilidad económica, los accidentes nucleares y los residuos peligrosos, los antiguos responsables de la reglamentación concluyen que la energía nuclear no sólo es “demasiado costosa y arriesgada”, sino también “demasiado difícil de manejar y compleja” para ser una estrategia viable para combatir la emergencia climática.

Los grupos climáticos progresistas y otros críticos han advertido durante mucho tiempo contra la energía nuclear, llamándola una “solución falsa” como la tecnología de captura de gas y carbono, pero los legisladores de todo el mundo continúan persiguiéndola. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, hay 439 reactores nucleares operativos en todo el mundo y otros 52 en construcción.

En Estados Unidos, los legisladores que apoyan la acción climática están divididos sobre el tema. Cuando se presentaron a la candidatura presidencial demócrata en 2020, los senadores Elizabeth Warren (D-Mass) y Bernie Sanders (I-Vt) -que ahora preside el Comité de Presupuesto del Senado- abogaron por el cambio climático. Elizabeth Warren (demócrata de Massachusetts) y Bernie Sanders (I-Vt.) -que ahora preside el Comité de Presupuesto del Senado- abogaron por eliminar gradualmente la energía nuclear de Estados Unidos.

Un portavoz de la campaña de Sanders dijo a The Washington Post en 2019 que el senador “cree que la energía solar, la eólica, la geotérmica y la eficiencia energética están probadas y son más rentables que la nuclear -incluso sin incentivos fiscales- y que los subproductos de residuos tóxicos de las plantas nucleares no valen los riesgos del beneficio de la tecnología. Especialmente a la luz de las lecciones aprendidas con la fusión de Fukushima en Japón, debemos preguntarnos por qué el gobierno federal invierte miles de millones en subsidios federales para la industria nuclear”.

A pesar de estos riesgos, las disposiciones sobre la energía nuclear están incluidas en la Ley Build Back Better, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un amplio paquete que cuenta con el apoyo del presidente Joe Biden, pero que se ha estancado en el Senado debido a un par de demócratas de derecha respaldados por las empresas.

El año pasado, cientos de grupos progresistas instaron a los principales demócratas que trabajaban en el paquete a “rechazar el gas y otras falsas soluciones climáticas”, como la energía nuclear, afirmando que “mientras buscamos combatir la emergencia climática, es crucial que invirtamos en soluciones que apoyen un futuro energético justo”.

Publicado originalmente en commondreams.org

Traducción: https://telegra.ph/Los-expertos-dicen-que-la-energia-nuclear-como-solucion-climatica-es-una-ficcion-total-01-28