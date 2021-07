–

La tramitaci贸n del Real Decreto-ley de los Interinos como proyecto de ley deber铆a asumir notables modificaciones para adaptarse a la normativa comunitaria. Por eso, es de prever que se abra un tiempo nuevo en el conflicto de los interios en Espa帽a en la transformaci贸n de este Real Decreto-ley en proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

Ahora existe la posibilidad de definir un documento que sirva para resolver el problema de estas personas en abuso y el de la temporalidad al mismo tiempo.

Se trata de lograr antes de que acabe octubre un documento que responda a la realidad y que cumpla con la normativa comunitaria. Todos los partidos pol铆ticos han se帽alado que aportar谩n enmiendas.

El abogado Javier Ara煤z ya ped铆a desde nuestra publicaci贸n que no se convalidase dicho Real Decreto-ley por ser contrario a la normativa comunitaria.

Ahora aclara que este proyecto de ley que se quiere consensuar 鈥渄ebe ser una enmienda a la totalidad al citado Real Decreto-ley鈥.

Desde su punto de vista, 鈥渆ste Real Decreto-ley est谩 viciado de ra铆z porque incluye errores claves para que genere m谩s precariedad鈥.

Para Arauz, 鈥渆l primero de ellos es que sit煤a el eje para resolver el problema en los procesos selectivos o de estabilizaci贸n. El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea [TJUE] ya ha dicho hasta la saciedad que ning煤n proceso selectivo de estabilizaci贸n cumple los requisitos de la Directiva porque son procesos abiertos y no garantizan a las v铆ctimas de abuso estabilidad en el empleo鈥.

Al mismo tiempo se帽ala que 鈥渓a indemnizaci贸n solo se concede a quienes no haya superado el proceso selectivo. Luego la sanci贸n es el proceso selectivo. Si la sanci贸n fuera la indemnizaci贸n se conceder铆a a todos las victimas de los abusos como exige la directiva. Pero resulta que no. Que solo la recibir谩 quien no supere dicho proceso selectivo鈥.

Otro error que detecta este jurista tiene que ver con 鈥渆l segundo eje del Real Decreto-ley se centra en las plazas y no en las personas. Las v铆ctimas son los trabajadores p煤blicos que est谩n en abuso y que deber铆an consolidarse. Aqu铆 hay un infractor y muchas v铆ctimas, pero no se sanciona a la administracion infractora y tampoco se compensa a la v铆ctima鈥.

Respecto a la soluci贸n que plantea la ministra de Hacienda, acudir al Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico [EBEP] y a su art铆culo 61.6 鈥渉abla de procesos selectivos, todos los que se pongan en marcha, incluso los concursos de m茅rito son contrarios a la Directiva 1999/70 como medida sancionadora. La soluci贸n es un avance que sigue siendo ilegal鈥.

Esta propuesta 芦de los 10 a帽os de interinos en fraude de ley y su plaza no sacada a oposici贸n es inviable porque no garantiza la estabilidad al personal. Es ilegal y no consigue el objeto perseguido de estabilizar al personal鈥, afirma Arauz.

A juicio de este abogado 鈥渆l camino est谩 en definir el abuso en el mismo plazo que establece la normativa comunitaria, que son tres a帽os, respecto siempre de las personas. No hay que buscar procesos de estabilizaci贸n que no conducen a nada, vayamos a estabilizaciones reales autom谩ticas como dice la sentencia del TJUE de noviembre de 2018鈥.

Otra opci贸n que plantea este jurista podr铆a ser 鈥渢ambi茅n la puesta en marcha de procesos selectivos restringidos. Estos ya apuntaban la abogada general Juliane Kokott, en sus conclusiones del asunto 103/2018 Domingo S谩nchez Ruiz. En esos procesos restringidos solo participar铆an los interinos con ciertos requisitos鈥.

A juiciio de Arauz, 鈥渢odo lo que se habla son parches que no resuelven el problema grave de temporalidad en nuestro pa铆s. Todo lo que no esa una estabilizaci贸n es actuar de forma ilegal, tambi茅n de forma injusta ante lo que ha sucedido. No se puede ir contra el sentido com煤n鈥.

ES UN PRECEPTO LEGAL DESDE HACE TRECE A脩OS

Beatriz Gonz谩lez, abogada experta en derecho administrativo, acaba de recibir una sentencia, la 315/2021 de 20 de julio, de un Juzgado de lo Social de Huesca.

鈥淓s de las primeras donde se recoge la unificaci贸n de la doctrina del Supremo. Se reconoce la situaci贸n de abuso de seis interinos del Ayuntamiento de Huesca y que la sanci贸n es indefinido no fijo鈥, aclara.

Para esta jurista 鈥渓a abusividad debe contarse desde los tres a帽os. As铆 lo dice el Estatuto de los Trabajadores, que dentro de 30 meses no puedes trabajar 24. Tambi茅n el EBEP en su art铆culo 70 es claro, al igual que las sentencias del TJUE y del Supremo, Sala Social鈥.

鈥淐reo que el legislador debe coger esta referencia y no los anunciados diez a帽os鈥, subraya.

Gonz谩lez afirma que 鈥渆l planteamiento que se quiere hacer desde el art铆culo 61.6 del EBEP sobre el uso del concurso de m茅ritos en la oposici贸n no es inconstitucional como tratan de difundir sindicatos firmantes del acuerdo con Miquel Iceta.鈥

鈥淓ste texto del EBEP es de 2015, pero en la versi贸n anterior, de 2007, tambi茅n estaba. Llevamos trece a帽os con ello y nadie ha dicho nada鈥, recuerda.

A su juicio 鈥渘o tiene sentido que trece a帽os despu茅s se plantee la inconstitucionalidad de este precepto. Es una forma de manera legal y el camino m谩s f谩cil que los interinos en fraude acaben siendo fijos禄.

鈥淣o olvidemos que estamos en una situaci贸n excepcional, donde nuestro pa铆s tiene una Directiva sin trasponer desde hace veinte a帽os y un expediente de infracci贸n abierto鈥, apunta.

Gonzalez ecuerda que 鈥渆stos profesionales interinos para estar en sus puestos de trabajo de forma generalizada, ya han superado en un 90% un proceso de selecci贸n al uso. Este concurso de m茅ritos tambi茅n ser谩 conforme a los principios de igualdad, merito y capacidad鈥.

Desde su punto de vista, la v铆a del 61.6 del EBEP es una forma de resolver el problema 鈥減ero hay que afinar m谩s quien puede utilizar esta v铆a. Como antes le dije lo de los diez a帽os no tiene mucho sentido y en las situaciones que se indica solo afectar铆a al 10% de los interinos鈥.

Hay que tener en cuenta, seg煤n Gonz谩lez, que hay profesionales que en Sanidad y en Educaci贸n 芦llevan muchos a帽os de temporales. Concatenan contratos, aunque no est谩n en el mismo puesto de trabajo tambi茅n es abusivo. Estas personas deben estar incluidas en el concurso de m茅ritos. Son temporales de larga duraci贸n que deben ser incluidos鈥.

Otras cuestiones que ve necesarias modificar en el futuro proyecto de ley tiene que ver con 鈥渓a necesidad de sancionar el abuso de esas personas temporales que han estado y fueron cesados muchos a帽os. Hay que buscar una soluci贸n para este colectivo. No puede ser que unos tengan una indemnizaci贸n y otros se queden sin ella鈥.

A su juicio 鈥渄eber铆an paralizarse todos los procesos de selecci贸n que est谩n ahora en marcha y que quedan sin la cobertura de la nueva ley. Son concursos oposici贸n, donde no se diferencia si est谩s en abuso o no鈥.

De cara al futuro 鈥渆s bueno que se pongan limites en la contrataci贸n, se trata de trasponer la directiva 1999/70 pero cuando se produce ese abuso la sanci贸n no puede ser de veinte d铆as鈥.

Desde su punto de vista 鈥渄eber铆amos ir a la indemnizaci贸n de despido improcedente con un tope de 24 meses. Ser铆a m谩s razonable. Ya el TJUE lo ha dicho que es una sanci贸n disuasoria鈥.

LA IMPORTANCIA DEL CONCURSO DE M脡RITOS

Pau Albert Mart铆, abogado con despacho en Sabadell, tambi茅n volcado a la defensa de interinos desde hace a帽os, se帽ala que 鈥渆l mismo d铆a en Catalu帽a hubo un debate en el 鈥淧arlament鈥 sobre la estabilidad de los interinos鈥.

Este experto indica que 鈥渟e present贸 la enmienda a la totalidad por parte del PSC que intento cambiar el modelo de la CUP de fijeza por el de Iceta que ya conocemos, pero fue rechazada鈥.

鈥淪in embargo, ERC y Junts se empiezan a desmarcar de la fijeza y parece que van m谩s al proceso de estabilidad desde el concurso de m茅ritos鈥.

Mart铆 opina que el 鈥淩eal Decreto-ley puede ayudar a la estabilizaci贸n, pero realmente no es la sanci贸n ni estamos cumpliendo con Europa. Solo podr铆a cumplir si establecer铆an unas indemnizaciones muy elevadas, como las de despido improcedente y sin tope de anualidades. Pero eso nuestro pa铆s no lo quiere asumir鈥.

A partir de ah铆 鈥渟i el proceso de estabilizaci贸n es la 煤nica soluci贸n que encuentran los pol铆ticos para solventar la situaci贸n de este personal, la soluci贸n ser铆a un concurso de m茅ritos con las bases muy claras, de tal forma que la experiencia de los interinos ante la administracion convocante tiene que tener una relevancia elevada鈥.

Reconoce que 鈥渃uando hablamos con los interinos, la gran mayor铆a nos se帽ala que quiere seguir trabajando en su puesto de trabajo en lugar de cobrar una indemnizaci贸n y salir fuera. Quieren la fijeza directa pero la pol铆tica nos ofrece un acceso para que estas personas consoliden su situaci贸n puede ser la soluci贸n鈥.

No obstante, Mart铆 avisa que 鈥渆sto no puede convertirse en una trampa. Lo que est谩 escrito a d铆a de hoy no es una buena noticia. No va a facilitar el acceso la gran mayor铆a de las personas. Solo a un peque帽o grupo. El concurso de m茅ritos es mejor que un concurso oposici贸n siempre y cuando que la configuraci贸n sea la correcta鈥.

Para este jurista, como para el resto de los consultados los tres a帽os que ya se se帽ala como abuso ser铆a la soluci贸n 鈥渓a soluci贸n que se plantea son procesos de estabilizaci贸n, pero no es la soluci贸n de Europa porque la indemnizaci贸n europea es muy baja. El concurso de m茅ritos que anuncio Montero hay que d谩rselo a todo el mundo que est茅 en abuso鈥.

Desde su punto de vista 鈥渆s muy importante configurar bien dicho concurso de m茅ritos, que m茅ritos van a tener que valorar y si es posible en esa valoraci贸n el peso de cada apartado. El m茅rito de trabajar en la administraci贸n p煤blica debe ser excluyente y definitorio. Si eso queda reflejado se estar谩 m谩s cerca de la fijeza鈥.

Mart铆 tambi茅n se帽ala que hay otra opci贸n 芦el concurso restringido, permitir que 煤nicamente participen esas personas que est茅n en situaci贸n de fraude. Y aqu铆 habr铆a que ver de que fecha hablamos. Los tres a帽os se habla desde el TJUE y el Supremo禄.

Para este jurista, 鈥渓a cuesti贸n es que queremos arreglar algo con el sistema ordinario y ese algo es extraordinario por eso hay tantos conflictos鈥.

