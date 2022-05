–

El artículo es publicado por el Dailymail, diario online británico perteneciente al holding Associated Newspapers Ltd, que junto con General Trust plc (DMGT), pertenecen a Jonathan Harmsworth, “El cuarto vizconde Rothermere”, presidente y accionista mayoritario de la empresa. Toma como referencia un trabajo del Washingotn Post de Jeff Bezos, atacando entre ambos al Facebook de Zuckerberg. El resultado de la contienda puede partir literalmente la empresa de

este último y abrir nuevos mercados a los dos primeros.

Recordar que, a pesar de que los 3 medios de comunicación trabajan para la OTAN en sus esfuerzos globalistas, el verificador de facebook es el Atlantic Council, encargado directo del control informativo de la OTAN. ¿Cómo permite el verificador tales maniobras de descrédito, sabiendo que su negocio se basa en la reputación?

Salud! PHkl/tctca

Traducción tarcoteca – How Facebook planted op-eds in newspapers and TV ads across US by funding lobbying group | Daily Mail Online 18.5.2022 por Natasha Anderson

-American Edge, financiado por Facebook, lanzó una campaña mediática criticando la legislación antimonopolio destinada a extender la competencia en la industria tecnológica.

-El grupo ha encargado estudios, publicado artículos de opinión en periódicos locales y colaborado con varios socios para criticar el proyecto de ley aprobado por el Senado.

-En sus anuncios y escritos patrocinados, American Edge juega con los temores de los ciudadanos a los ataques de seguridad cibernética de Rusia y la tecnología avanzada en China.

-El grupo acusó a los legisladores en Capitol Hill de tener una “agenda equivocada” y querer “quitar la tecnología que usamos todos los días”.

-American Edge también alegó que el proyecto de ley antimonopolio representa un peligro para las empresas pequeñas y de propiedad de minorías.

Un grupo de presión secretamente financiado por Facebook ha estado perpetrando la narrativa de noticias falsas colocando historias en periódicos de todo Estados Unidos y manipulando a los medios.

American Edge, un grupo de defensa política fundado por el gigante de las redes sociales, ha lanzado una campaña [aún en curso] que ataca la legislación antimonopolio respaldada por el Senado destinada a expandir la competencia en la industria tecnológica.

La organización encargó estudios, publicó artículos de opinión en periódicos locales y colaboró ​​con varios socios, como asociaciones empresariales de minorías, exfuncionarios de seguridad nacional y grupos conservadores, para criticar el proyecto de ley, reveló The Washington Post el martes.

En sus anuncios y escritos patrocinados, American Edge juega con los temores de los ciudadanos a los ataques de seguridad cibernética de Rusia y la tecnología avanzada en China, haciéndose eco de los argumentos clave del director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.

El grupo acusó a los legisladores de Capitol Hill de tener una “agenda equivocada” y de querer “quitar de enmedio la tecnología que usamos todos los días”, al tiempo que alega que el proyecto de ley antimonopolio representa un peligro para las empresas pequeñas y en propiedad de minorías.

Sin embargo, mientras el grupo distribuye su propaganda política, el nombre de Facebook permanece ausente del debate; un movimiento que, según una fuente familiarizada con el funcionamiento interno de American Edge, está destinado a aumentar la confianza entre los consumidores.

“Facebook no puede ser el mensajero”, dijo la fuente, que habló con el WPost bajo condición de anonimato. “Si lo dijéramos ahí fuera, la gente no nos creería tanto, por lo que el debate es cómo plantear un debate paralelo”.

24.1.2021 Inicio de la campaña de desinformación

11.1.2022 Artículo de investigación en el Washington Times, vinculado a American Edge

Apenas unas semanas después de que el Senado aprobara la Ley Estadounidense de Innovación y Elección Online en enero 2021 [American Innovation and Choice Online Act], American Edge lanzó una campaña para criticar la legislación.

Clayton Stanley

El grupo publicó un anuncio de TV [Vídeo 1]en el que aparecía El grupo publicó un anuncio de TV [Vídeo 1]en el que aparecía Clayton Stanley , presidente y director ejecutivo de la organización de desarrollo económico The Alliance y de [American Edge], con sede en Mississippi, el 28 de febrero, acusando a los legisladores de Washington DC de “debilitar la tecnología estadounidense, amenazar los puestos de trabajo y hacer que la economía estadounidense dependa más de China”.