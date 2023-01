–

Análisis de lo ocurrido en Brasilia.

Por Miguel Enrique Stedile y Ronaldo Pagotto.

9 de enero de 2023

1. Bolsonaro solo llegó al poder porque la burguesía, desesperada con la crisis capitalista, con la falta de alternativas en sus filas y la posibilidad de victoria de la izquierda con Haddad, apostó sus fichas por el capitán. A pesar de conocer la ideología fascista del capetão, necesitaba descargar todo el peso de la crisis sobre la clase obrera, con la retirada de los derechos laborales, la seguridad social, la imposición de límites al gasto social y el robo de las arcas públicas.

2. Y el bolsonarismo que se generó representó una coalición de fuerzas identificadas con la derecha y la extrema derecha, aprovechando una ventana de oportunidad histórica. Formaban parte de esta unidad la operación Lava Jato, el capital financiero, algunos pastores evangélicos, el agronegocio-latifundista, los comerciantes y el bajo clero en el Congreso con políticos tradicionales que tenían como referente a la antigua ARENA desde la dictadura militar.. Durante el gobierno bolsonaro, algunos de estos sectores o representantes se distanciaron, otros se incorporaron definitivamente al bolsonarismo. Y su núcleo central eran los militares (como Villas Boas, Braga Netto y Augusto Heleno, y otros de menor rango, etc.)aliados a los milicianos (familia Bolsonaro), y en paralelo tienen nexos con la extrema derecha mundial (Trump, Steve Bannon) a través de Eduardo Bolsonaro y Olavo de Carvalho.

3. Con la pandemia, luego con las elecciones y, finalmente, con la victoria de Lula, el bolsonarismo se fue fragmentando. Algunas fracciones de los sectores buscaron sobrevivir en el gobierno de Lula (Centrão, algunos políticos de la bancada evangélica, medios de comunicación, capital financiero). Otros tratan de ocupar el espacio vacío de la derecha, dejado por la disminución del PSDB (Lava Jato, Moro, PL, PSD, Unión Brasil) y, por lo tanto, el núcleo central fascista, también está corrigiendo su ruta y tratando de encontrar el camino a su supervivencia.

4. Sin embargo, se generó una contradicción. Parte del grupo central son militares, incluso jubilados, y por lo tanto vinculados a instituciones estatales. La táctica de este sector es dejar todo como está: indicó el Ministro de Defensa, para no sufrir represalias por los errores y por la política dirigida en la pandemia (especialmente la acusación de genocidio contra los pueblos originarios, política dirigida por el ex meinistro de salud, Pazuello y la fuerzas armadas), que el nuevo gobierno no toca el bienestar militar ni las actividades de las escuelas militares. Y mucho menos correr el riesgo de ser castigados por las fechorías cometidas por algunos de los 6.400 militares que habían emigrado al poder ejecutivo disputando privilegios y prebendas.

5. Otra parte del mando es la familia Bolsonaro, que necesita sobrevivir políticamente. Siguiendo la estrategia y los consejos de Banon/Trump, Bolsonaro tendría que seguir siendo un gran líder de la derecha, darle las condiciones para evitar ser arrestado y presentarse a las elecciones de 2026. La base social “pura sangre” bolsonarista es integrada especialmente por militares (incluyendo a la Policía Militar) y sus familiares, personas mayores, combinando una moral y temas económicos ultraconservadores. Sociológicamente son una minoría de clase media blanca y racista. Esta base necesita movilizarse constantemente, principalmente de manera polarizada. Por eso, durante todo el gobierno, al no tener acciones prácticas, Bolsonaro se esforzó permanentemente en mantener cohesionada y alerta a su base. Por eso usa y abusa de las noticias falsas sobre cada evento, para crear un estado de preparación.

6. Así, los campamentos frente a los cuarteles tenían una doble función: presionar por reivindicaciones políticas, por sus valores conservadores y corporativos de las fuerzas armadas y para mantener los privilegios. Y sobrevivir al gobierno de Lula y mantener movilizada la base bolsonarista para sobrevivir como fuerza política. En muchas ciudades, los campamentos fueron formados por familiares de militares, especialmente mujeres. Pero en Brasilia, fue un campamento nacional, financiado por empresas del latifundio yagronegocio, mineradoras, incluido el lumpesinato de minería ilegal.

7. Como forma organizativa, el bolsonarismo se estructuró dentro del modelo de guerra híbrida ucraniana o terrorismo de Al Qaeda, con círculos de diferentes niveles de participación y liderazgo, pero reproduciéndose y buscando un objetivo central, aunque otorgando una relativa autonomía a estos círculos. El bolsonarismo no logró consolidarse como un partido formal, no solo en el sentido institucional, sino también como una fuerza política organizada. Esta es otra contradicción que enfrenta Valdemar da Costa Neto, presidente del PL, porque el bolsonarismo no puede enmarcarse dentro de las “cuatro líneas” de una acción institucional tradicional. De formas que hay un mensaje central [desgastar al nuevo gobierno/mostrar fuerza] y tener muchos satélites que operan con diferentes tácticas y cierta autonomía.

8. Hasta los “avestruces” del jardin del Palácio da Alvorada sabían que la acción de este domingo ocurriría:

a) La secuencia de “hechos nuevos” que mantuvo movilizada a la base bolsonarista terminó con la toma de posesión y ante el vaciamiento de los campamentos y grupos en las redes sociales después del primero de enero, fue necesario reagrupar y movilizar las tropas con un hecho nuevo.

b) Las relaciones del nuevo gobierno con las Fuerzas Armadas siguen truncadas, como lo demuestra la ausencia de oficiales en los cambios de mando de la Armada y la intromisión de José Múcio en las fuerzas.

c) Hubo lealtad y complicidad de las diferentes fuerzas policiales de Brasilia, especialmente de la PM DF, como se vio en la noche de la diplomacia (12 de diciembre de 22).

d) Hubo lealtad y complicidad en el gobierno del DF, marcada por el nombramiento de Anderson Torres, exministro y fiel aliado de Bolsonaro, precisamente para controlar las fuerzas de seguridad y policiales.

9. La acción no fue ni pretendió ser un golpe de Estado, sus objetivos fueron:

a) Debilitar al nuevo gobierno y crear una situación de ingobernabilidad con sólo ocho días de mandato.

b) Podría dar lugar a una crisis institucional y de legitimidad. Por ejemplo, si el gobierno hubiera promulgado una Garantía de la Ley y el Orden (GLO) y el Ejército se negara a cumplir o expulsara pacíficamente a los terroristas. Desmoralizaría al gobierno ante la sociedad y en el exterior. Dejaría en claro que no está al mando de las fuerzas armadas y no puede interferir con el aparato militar.

c) Destruir equipos y materiales de la Oficina de Seguridad Institucional, donde se guardaban armas y HDS.

d) Probar la lealtad y depurar internamente la militancia en el bolsonarismo, dejando claro quiénes son los seguidores leales.

e) Demostrar fuerza y capacidad de movilización, que serían mayores activos que los votos que tenía Bolsonaro y por lo tanto, en cualquier condición, un líder de extrema derecha que necesita ser consultado o involucrado en las decisiones políticas nacionales incluso sin estar en el poder (como la extrema derecha en Francia, por ejemplo).

f) En caso de represión, tener imágenes de violencia y quizás de muerte, que reavivarían la militancia en los próximos días a través de la indignación, el autoritarismo o la injusticia.

G) Estos objetivos y tácticas ciertamente estaban de acuerdo con las directrices del grupo Banon/Trump, que ya se habían aplicado en los Estados Unidos.

10. El elemento central de la táctica era que contaban con la complicidad del ejército. Tanto es así que los manifestantes regresaron tranquilamente al campamento, no se dispersaron, pues sabían que allí estaban protegidos.

11. Sin embargo:

a) El gobierno actuó con rapidez, dureza y sin rodeos: señaló a los culpables (Bolsonaro, Ibaneis, Anderson Torres y la agroindustria) y tomó duras medidas constitucionales respaldadas por la opinión pública.

b) Fue inteligente no usar el GLO y no involucrar más a los militares. La única intervención que le quedó al ejército fue proteger a los campistas ante el proceso del desalojo al amanecer. Y luego someterse a las determinaciones de la interventora federal en el DF y terminó contribuyendo a terminar con el campamento civil en Brasilia y la detención de más de 1500 militantes fascistas.

12. Como balance de los hechos, fue un tiro en el pie de los fascistas y generó:

a) El nuevo gobierno logró aglutinar la solidaridad internacional y nacional, institucional y mediática. Ahora sí, se ha convertido en un gobierno de unidad nacional.

b) El bolsonarismo se ha aislado como un bolsillo de la extrema derecha, realmente debe purgarse y restringirse al 10% de la población. Sin embargo, es un activo que no interesa a las fuerzas políticas institucionales, incluido el PL.

c) El bolsonarismo tendrá que enfrentar varios frentes de ataque, no solo el discurso de herencia maldita del gobierno, sino un frente parlamentario (posibilidad de CPI), un frente policial-legal (STF y PF). No tendrá fuerzas para enfrentarlos a todos al mismo tiempo sin el aparato del Estado (connivencia de Aras). A lo sumo, solo los militares deberían escapar. Y la inelegibilidad y el arresto de Bolsonaro ya no son solo consignas.

d) Con la detención de los “pececitos” abandonados, deben comenzar a surgir los nombres de los verdaderos financistas y líderes. La cadena de mando intermedia del bolsonarismo debe ser desmantelada.

e) La complicidad de las fuerzas militares -y sus servicios de inteligencia- fue evidente y reduce la capacidad de negociación de los militares y la moral ante la sociedad y en el nuevo gobierno.

f) Es posible que ahora, ante la estupidez bolsonarista, la burguesía, la derecha clásica busque construir otros líderes, más inteligentes y útiles.

13. Ahora hay que aprovechar esta victoria política con la sociedad, para concluir lo que no pudimos hacer en las urnas: ¡derrotar históricamente a la extrema derecha como fuerza política!.

14. Es necesario movilizar los movimientos en actos de masas;

-tener banderas directas (arresto de terroristas, CPI, etc);

-apoyar las acciones gubernamentales con movilizaciones;

-No fue un intento de golpe de Estado, pero así deberíamos llamarlo para la denuncia.

– Denuncia a los financistas, como comerciantes, clubes de tiro, y sobre todo a la pequeña burguesía de la agroindustria, especialmente en el centro-oeste del país.

-Mantenerse alerta a las trampas en las redes sociales y los actos desesperados que la mafia fascista aún puede provocar.

