–

De parte de Peri贸dico El Roble April 8, 2021 93 puntos de vista

Nota de @revistacitrica

A dos a帽os del femicidio de Carolina Ledesma, el 4 de mayo en el Tribunal Oral N掳2 de Lomas de Zamora llevar谩 a cabo el juicio. Gladys, su madre, con problemas econ贸micos est谩 a cargo de les dos hijes de la v铆ctima y debe enfrentar a la Justicia patriarcal sin defensa. Las redes feministas denuncian la invisibilizaci贸n de la violencia machista en los barrios.

Carolina Ledesma ten铆a 21 a帽os cuando su ex pareja, 脕ngel Andrada, la asesin贸 de un balazo en el vientre la madrugada del 18 de febrero de 2019 en su casa de Ingenio Budge. Carolina era madre de Zamira y Byron que hoy tienen seis y cuatro a帽os, hijxs de una pareja anterior. En el momento que fue asesinada cursaba un embarazo de tres meses, Andrada era el padre.

Luego de asesinarla, Andrada tom贸 un remis hasta Villa Fiorito, donde vive Gladys, la madre de Carolina. Sin dar ninguna explicaci贸n, le dijo que su hija estaba lastimada y que deber铆a ir urgente a auxiliarla. Gladys subi贸 al mismo remis en el que hab铆a llegado el femicida y se dirigi贸 a la casa de Caro con uno de sus hijos. Cuando lleg贸, un equipo de m煤sica sonaba a todo volumen, Gladis encontr贸 a su hija agonizando en el ba帽o y a Byron 鈥 el hijo m谩s peque帽o- encerrado en una de las habitaciones de la casa.

La llevaron de urgencia al Hospital Oscar Allende donde Caro falleci贸. Por esas horas de Andrada solo se sab铆a que estaba transitando por el barrio. Gladis ten铆a miedo que tome represalias contra ella, era la 煤nica que sab铆a lo que hab铆a pasado. Unos d铆as despu茅s lo encontraron por los alrededores de Puente La Noria y qued贸 detenido. Hoy se encuentra con prisi贸n preventiva en el penal de Magdalena.

鈥淧or lo que sabemos 茅l ten铆a otra familia. Entendemos que adem谩s de la violencia que ejerc铆a con Caro, de la que diferentes amigas y su mam谩 fueron testigo, mantuvo en silencio la relaci贸n. Cuando ella qued贸 embarazada de 茅l, esto sali贸 del plano de la invisibilidad en que quer铆a tenerla鈥, cont贸 a Revista C铆trica Tamara Kallsen, integrante de la Colectiva Feminista Tatagua y de la Campa帽a Justicia para Caro Ledesma que hoy se encuentra acompa帽ando a Gladys en el proceso de pedido de justicia por su hija.

En 2018 la C谩mara de Diputados sancion贸 la Ley Brisa que establece el otorgamiento de una reparaci贸n econ贸mica a lxs hijxs de victimas de femicidios, equivalente a una jubilaci贸n m铆nima. El dinero se podr谩 recibir a partir del procesamiento del femicida, lxs hijxs de Carolina a煤n no pudieron acceder a esa reparaci贸n, a pesar de cumplir con las condiciones que establece la ley.

Zamira y Byron quedaron a cargo de su abuela, quien tiene nueve hijos menores tambi茅n bajo su tutela. Es una familia de muy bajos recursos y nunca recibieron asistencia de parte del Estado. 鈥淓n una oportunidad a Gladys le ofrecieron un espacio de terapia, pero decidi贸 no ir m谩s porque la maltrataban, en vez de buscar sanar y sacarle alg煤n tipo de sentimiento de culpa, se lo sembraban. Le dec铆an 鈥溌緾贸mo no te diste cuenta de que tu hija estaba en una relaci贸n violenta?鈥, denunci贸 Tamara.

A partir del femicidio de Carolina, Tamara y sus compa帽eras de la colectiva Tatagua vienen ayudando a Gladys a construir una nueva pieza para sus nietxs. Tuvieron que golpear varias veces las puertas de la municipalidad de Lomas de Zamora y hasta llegaron al Ministerio de Desarrollo Social. Con toda esa insistencia solo consiguieron que le provean materiales para la construcci贸n de un cuarto, pero lo que mandaron fue insuficiente y no pudieron terminarlo. Gladis no est谩 sola, gracias a la red feminista que se gener贸 recibe la contenci贸n que el Estado no le brind贸.

El 4 de mayo en el Tribunal Oral N掳2 de Lomas de Zamora llevar谩 a cabo el juicio por el femicidio de Carolina a manos de Andrada. 鈥淓l proceso fue muy dif铆cil para la familia, es un momento de mucha angustia. Gladys se puso la causa al hombro sola, no tiene un defensor oficial y la Fiscal铆a ser谩 la que va a pedir una condena para 脕ngel. Esperamos que haya justicia para Caro y su familia, aunque todo es insuficiente porque lo que desear铆an es que ella est茅 con vida鈥, relat贸 Kallsen.

Gladys se puso la causa al hombro sola, no tiene un defensor oficial.

En los barrios las situaciones de violencia y los femicidios se repiten sin siquiera ser difundidos, Tamara cont贸 que dentro de la colectiva acompa帽an casos como el de Carolina todos los d铆as y asegur贸: 鈥En barrios populares o en villas, los casos tienen muy poca visibilizaci贸n. No aparecen en los medios hegem贸nicos de comunicaci贸n, por lo tanto, no figuran en las estad铆sticas que hacen las organizaciones porque las hacen con informaci贸n que circula en las redes o la prensa鈥.

Todos los d铆as se repiten las mismas situaciones. Cuando una mujer que ya cuenta con alguna medida de prohibici贸n de acercamiento llama a la polic铆a para denunciar que su agresor se acerc贸 a su casa, no hay un resguardo que la proteja efectivamente. 鈥淣o s贸lo que a veces llaman al 911 y el patrullero no va, muchas veces pasa que el bot贸n antip谩nico no funciona o cuando el patrullero llega, el agresor ya se fue y en los casos en los que encuentran al agresor dicen 鈥榥o puedo hacer nada si no tengo una orden de detenci贸n鈥, cuando sabemos que la medida perimetral habilita a que la Polic铆a lo lleve a la comisar铆a m谩s cercana para notificarle esa medida鈥, explic贸 Tamara.

Desde los barrios aseguran que las medidas que se est谩n tomando actualmente no llegan ni siquiera a frenar las situaciones de violencia machista que pueden terminar en femicidios. 鈥淭enemos un Ministerio de Mujeres, G茅nero y Diversidad con un presupuesto muy bajo en relaci贸n a la emergencia de violencia de g茅nero que estamos viviendo. No hay subsidios para familiares de v铆ctimas de femicidio. Tampoco hay hogares de refugio para las mujeres que necesitan irse de su casa con urgencia, y donde hay dependen de si el municipio considera que est谩 en riesgo. En el medio de todo eso somos las organizaciones, las colectivas, las compa帽eras que nos vamos organizando y hacemos lo imposible para que no haya un nuevo femicidio. Est谩 claro que no hay un acompa帽amiento integral hoy en d铆a, para que la problem谩tica deje de crecer鈥, concluy贸 Kallsen.

La polic铆a no protege, las medidas implementadas por la Justicia para enfrentar la violencia machista son insuficientes e ineficaces; mientras tanto, hay vidas en riesgo. 驴Cu谩ntas m谩s tienen que morir para que la Justicia efect煤e nuevas acciones y para que el Estado implemente pol铆ticas p煤blicas de emergencia? Falta presupuesto y un Gobierno con iniciativa pol铆tica para atacar esta problem谩tica con la urgencia que merece.

La Campa帽a Justicia para Caro est谩 recolectando donaciones para Gladys y su familia, necesitan: Materiales de construcci贸n, productos sanitarios para un ba帽o, una cama de una plaza, cinco colchones de una plaza y frazadas. Para colaborar pueden comunicarse con las redes de la Campa帽a en Facebook y en Instagram o tambi茅n realizar un aporte econ贸mico en la siguiente cuenta: CBU 0000003100067643599412 鈥 ALIAS capaz.dogo.elixir.mp 鈥 Titular: Dolores Purd铆a.