De parte de Nodo50 August 13, 2022 66 puntos de vista

*Por Amira Haas

Es difícil, incluso impúdico, llamar por teléfono a la gente de Gaza y preguntarles si apoyan la decisión de la Yihad Islámica de lanzar una andanada de cohetes contra Israel tras el asesinato del alto mando militar Taysir al-Jaabari y su ayudante, Salame Abed. ¿Por qué es difícil?

En primer lugar, por razones técnicas: A falta de refugios, cúpulas de hierro y sirenas, unos dos millones de residentes en la Franja vuelven a experimentar la ruleta rusa que han soportado desde 2008 a través de cuatro guerras e innumerables «operaciones» militares menores.

Están ocupados preocupándose por sus propias vidas y las de sus familiares y seres queridos, y tienen miedo y no pueden dejar de imaginar lo peor. Suprimen el terror con siestas y con charlas sobre cualquier cosa que no sea la guerra actual.

Se ocupan de averiguar quién de sus parientes en Jabaliya o Rafah ha sido asesinado, y cómo están sus amigos que viven junto al edificio recién bombardeado.

Intercambian información y vídeos horripilantes de una mano saliendo de los escombros, niños gritando, mujeres huyendo y casas convirtiéndose en nubes de humo y cenizas. Gaza es pequeña y compacta, y parece que todos se conocen y temen por todos.

Entre el miedo y los sonidos de los drones y las explosiones, la gente pone en marcha el generador de la casa o del barrio, porque últimamente el suministro eléctrico se limita a tres horas al día, o llenan el depósito de agua con agua de la bañera, porque no se sabe cuándo la ciudad volverá a tener energía para que el agua de los grifos siga fluyendo. El agua del grifo no es potable, así que la gente se arriesga a salir de casa para comprar garrafas de agua purificada y buscar una tienda abierta con alimentos, que se han agotado porque Israel cerró el paso de Kerem Shalom a las mercancías cinco días antes.

Se preocupan por el bienestar de las abuelas y los hijos que no han ido a recibir tratamientos vitales en Jerusalén Este o en Nablus porque Israel mantiene cerrado el paso de Erez desde el 2 de agosto.

¿Y por qué es impúdico preguntar a los gazatíes si apoyaron la respuesta de la Yihad Islámica? Porque es una pregunta que implica la propia suposición israelí de que «los palestinos empezaron de nuevo» y que se trata de una situación equilibrada entre dos entidades soberanas, con una (Gaza) belicista y atacando al país que busca la paz. Se trata de una cuestión que no tiene en cuenta que Israel sigue dictando la vida de los palestinos en la Franja, como lo hace en Cisjordania, aunque afirme que no lo hace, y aunque la mayoría de los judíos israelíes no lo crean.

Cuando decidió embarcarse en el asesinato supuestamente para prevenir ataques terroristas, Israel apostó a que la Yihad Islámica actuaría según el guión que había escrito. Lo que significa que Israel devolvió deliberadamente a los residentes del perímetro de Gaza al círculo del miedo de los cohetes, las sirenas y el sonido de las interceptaciones.

Cuando la Yihad Islámica actuó según el guión de Israel, debió tener en cuenta que Israel no se contentaría con una ronda de iniciación y respuesta. En otras palabras, debió considerar que Israel lanzaría repetidamente ataques aéreos «quirúrgicos» que también matan y hieren a ciudadanos palestinos desarmados y no combatientes, ataques que causan enormes daños materiales y devuelven a dos millones de personas asediadas a un mundo de terror mortal y de peligro de muerte.

Así que la pregunta se planteó, no obstante: ¿Apoyan los gazatíes la respuesta de la Yihad Islámica, una organización venerada pero pequeña, al asesinato israelí? La respuesta es que ahora no es el momento de averiguarlo, pero que la gente está susurrando algo sobre sus dudas y su cansancio por una serie de guerras y destrucción que no consiguen nada y que no ponen fin al bloqueo. Más adelante estas voces se harán más fuertes, o no.

La experiencia demuestra que hay un umbral de muerte y destrucción que, si Israel lo vuelve a cruzar, hará que los residentes de la Franja apoyen cualquier respuesta militar palestina a pesar del miedo y el horror, e independientemente de lo inútil que pueda ser para impedir que Israel bombardee, mate y destruya.

De momento, la esperanza en Gaza de que el alto el fuego dure es una especie de respuesta a la pregunta. Pero la respuesta más contundente es la decisión de Hamás, al menos desde el domingo por la noche, de no disparar. Se trata de una organización que está en sintonía con el sentimiento público (aunque no siempre actúe en consecuencia). Hay algunas voces en Facebook que califican de «traición» el hecho de que no se haya unido a la campaña de la Yihad Islámica, pero son una minoría.

Varios de mis amigos y conocidos en Gaza suponen que la mayoría de la población está satisfecha de que Hamás haya mostrado moderación y no se haya unido a la contienda. El hecho de que no se haya unido garantiza un alto el fuego más rápido.

Hamás, como gobierno de facto en Gaza, no va a ir a ninguna parte. Pretende dirigir algún día a todo el pueblo palestino bajo control israelí y en la diáspora, en lugar de la OLP y Fatah, que se han vaciado de contenido.

Como partido gobernante, los dirigentes de Hamás deben haber conocido el informe realizado por la organización Save The Children, publicada en junio con el título «Atrapados«. El informe muestra que, tras 15 años de asedio impuesto por Israel, el desempleo y la pobreza generalizados causados por éste y por cuatro conflictos militares a gran escala, cuatro de cada cinco niños de la Franja de Gaza, un 80%, sufren depresión y viven con miedo y dolor.

En la anterior encuesta de este tipo realizada por la organización, en 2018, la tasa era del 55 por ciento. Orinarse en la cama, negarse a hablar, la incapacidad de encontrar formas positivas de hacer frente a las dificultades, la sensación de que la familia y los amigos no les apoyan, y el déficit de atención, son solo algunos de los síntomas psicológicos no sorprendentes señalados en el informe, que sufren la mayoría de los niños. Otras conclusiones fueron que más de la mitad de los niños de la Franja piensan en el suicidio, y tres de cada cinco en autolesionarse.

Las limosnas de Qatar y las bravuconadas militares no resolverán esta angustia. Aunque Hamás tenga tendencia a dudar de la exactitud de las encuestas «occidentales» que se basan en teorías psicológicas «occidentales», no puede ignorar por completo los datos y su relación directa con las guerras.

A Israel y a sus ciudadanos no les importa, como tampoco a los gobiernos occidentales que hablan del «derecho de Israel a defenderse» mientras ignoran frustrantemente su control sobre la Franja. ¿Quién, si no el gobierno de facto de la Franja, debería llegar a la conclusión de que ampliar el actual enfrentamiento militar es malo para su propio pueblo?

Fuente original: Haaretz