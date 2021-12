–

De parte de SAS Madrid December 20, 2021 98 puntos de vista

En la pel铆cula ‘Los siete magn铆ficos’, Steve McQueen cuenta un chiste (bastante malo) sobre un tipo que cae desde el d茅cimo piso de un edificio y que dice a los que le ven pasar en cada planta: “Hasta ahora, todo bien”. Esa ha sido la postura por defecto de muchos gobiernos despu茅s de la primera ola en 2020 y en especial tras el 茅xito de la vacunaci贸n. Hasta ahora, todo va bien, estamos mejorando, este a帽o es mejor que el anterior, el pr贸ximo ser谩 incluso mejor, no hay que alarmarse. Los gobiernos son optimistas por naturaleza. Vender pesimismo, a menos que sea inevitable, ser铆a un reconocimiento de los errores propios.

Desgraciadamente para ellos, un virus no da nunca por perdida la batalla por su supervivencia. Como nos advirtieron los cient铆ficos, evoluciona, se adapta y mejora su capacidad de contagiar. Es lo que le mantiene vivo. 脫micron es su 煤ltima respuesta a esa tensi贸n permanente. Es tambi茅n la confirmaci贸n de que las vacunas funcionan, pero que no son el final de esta historia interminable.

Pedro S谩nchez dio este domingo un breve discurso sin preguntas de periodistas para anunciar que la situaci贸n no es tan alarmante como indican la explosi贸n en el n煤mero de contagios y la constataci贸n de que Espa帽a vuelve a estar en una situaci贸n de riesgo muy alto por primera vez desde agosto. Ha decidido convocar una reuni贸n con los presidentes auton贸micos, pero no se celebrar谩 este lunes, sino el mi茅rcoles. No le parece que la situaci贸n requiera de medidas urgentes si Moncloa espera tres d铆as m谩s para juntar a todos los gobiernos.

El presidente destac贸 que “con cifras superiores de contagios, tenemos cifras de hospitalizaci贸n e ingresos en UCI inferiores al a帽o pasado”. Es cierto, como tambi茅n lo es que hay siete comunidades que tienen ahora m谩s de un 15% de sus camas UCI ocupadas con pacientes con Covid. S谩nchez no habl贸 de esta 煤ltima cifra. Ese es el suelo en el que nos movemos cuando el mayor impacto de 贸micron a煤n no se ha producido en Espa帽a.

[Antes de seguir, un fragmento de buenas noticias. Un estudio de la Universidad de Hong Kong ha desvelado que 贸micron se hace fuerte en el tracto respiratorio superior 鈥搉ariz, boca, garganta y laringe鈥 y de ah铆 su gran capacidad de contagio. Sin embargo, no es tan eficiente como la variante delta a la hora de extenderse en los pulmones, lo que la hace menos letal. No hay que olvidar que si infecta a un muy elevado n煤mero de personas en el mundo 鈥搚 va en camino de hacerlo鈥, terminar谩 siendo peligrosa para muchos de los infectados, sobre todo si no est谩n vacunados, y todos los sistemas de salud.]

驴Hasta qu茅 punto se puede agravar la situaci贸n a menos de una semana de las vacaciones de Navidad? Aqu铆 es donde hay que consultar el 煤ltimo an谩lisis conocido del comit茅 cient铆fico que asesora al Gobierno brit谩nico. El n煤mero de infecciones por 贸micron se est谩 doblando cada dos d铆as en Reino Unido, lo que es “m谩s r谩pido que la tasa de crecimiento que se vio en marzo de 2020”. Los n煤meros oficiales de contagios est谩n muy por debajo de la realidad. “En Inglaterra es casi seguro que hay ahora centenares de miles de nuevas infecciones diarias por 贸micron”. A este ritmo, el n煤mero de hospitalizaciones se disparar谩 en unas dos semanas, incluso si se pueden reducir r谩pidamente las infecciones. Sin tomar medidas nuevas, el modelo con el que trabajan prev茅 que las hospitalizaciones puedan llegar a las 3.000 diarias en Inglaterra.

El comit茅 contradice el mensaje que est谩n difundiendo algunos gobiernos, que dicen que todo se reduce a aumentar el ritmo de vacunaciones. Se necesita algo m谩s para bajar el ritmo de contagios. No es que la vacunaci贸n sea irrelevante: “Reducir la ola de infecciones permitir铆a a m谩s gente recibir las dosis de refuerzo antes de que pueda verse expuesta a 贸micron. Esto servir铆a para prevenir, no s贸lo retrasar, algunas hospitalizaciones y muertes”. Es decir, las vacunas funcionan, pero fiarlo todo a las dosis de refuerzo tendr谩 graves consecuencias en el sistema sanitario, aunque los datos a d铆a de hoy de ingresos hospitalarios no sean a煤n alarmantes.

No todo tiene que ocurrir como teme este comit茅 cient铆fico. Lo que es seguro es que los gobiernos tienen el deber de tomar las medidas oportunas. En Holanda se ha aprobado el cierre de establecimientos como tiendas y restaurantes, excepto los b谩sicos. Una alternativa radical como esa parece imposible en Espa帽a. Isabel D铆az Ayuso ya ha dicho que en Madrid hay que seguir con las mismas pol铆ticas. Nada de limitar horarios o cerrar locales de ocio: “Precauci贸n, vacunaci贸n masiva y sin cierres ni m谩s prohibiciones”. Le tuvieron que obligar desde G茅nova a suspender las cenas de Navidad del PP. Si por ella fuera, se habr铆an seguido celebrando.

Mientras tanto, los madrile帽os desfilan por las farmacias intentando comprar tests de ant铆genos que no encontrar谩n porque se han agotado las existencias. D铆az Ayuso prometi贸 hace dos semanas que todos los madrile帽os tendr铆an un test gratuito a su disposici贸n. Iban a entregarse desde el pasado mi茅rcoles y de momento se ha retrasado una semana. La Atenci贸n Primaria est谩 colapsada, los tel茅fonos no responden y los ciudadanos hacen largas colas ante los centros de salud para que les hagan una PCR despu茅s de haber dado positivo con el test de ant铆genos. Y no han sido las 煤nicas colas.

El presidente extreme帽o, Guillermo Fern谩ndez Vara, pr谩cticamente dio por terminadas las medidas excepcionales desde los gobiernos. Lo escribi贸 el 10 de diciembre. No hace tanto tiempo. Fue cuando la curva de contagios ya era ascendente, pero antes de que aparecieran los peores datos de los 煤ltimos d铆as. “Ahora necesitamos decirle a los ciudadanos que es su momento. La tutela ya no vale. No puede ser eterna. Que se cuiden”. Menos mal que no dijo que se busquen la vida. Es raro llamar “tutela” a que los gobiernos asuman su responsabilidad.

La reuni贸n del mi茅rcoles de todos los gobiernos plantea un dilema, porque no todas las comunidades est谩n en la misma situaci贸n, aunque es casi seguro que en todas va a empeorar. En primer lugar, no hay en Espa帽a apoyo pol铆tico, jur铆dico ni probablemente social para medidas como las que se van a aplicar ahora en Holanda. S谩nchez habl贸 de “medidas compartidas”, porque una vez m谩s todo el mundo espera que sea otro el que d茅 el primer paso o, como m铆nimo, que todos lo den al mismo tiempo. Ll谩malo cogobernabilidad, pero que parezca que todos hacemos lo mismo.

Ciudadanos exige al Gobierno “un plan nacional que evite 17 criterios distintos y cambiantes”. No explica por qu茅 una comunidad como Navarra (IA de 1.359 casos en los 煤ltimos 14 d铆as, seg煤n los datos del viernes) debe contar con las mismas medidas que Andaluc铆a (286 casos). Adem谩s de reclamar esa p贸cima milagrosa que es la ley de pandemias, el Partido Popular volver谩 a exigir que el Gobierno central se responsabilice con un plan propio, mientras Ayuso dir谩 que no tiene la menor intenci贸n de cambiar nada. Cada uno remar谩 para casa.

Lo 煤nico que es seguro es que los gobiernos apelar谩n a la responsabilidad de los ciudadanos. Cualquiera que lo escuche pensar谩 que los espa帽oles no llevan un a帽o y nueve meses siendo muy responsables en su mayor铆a.

Enlace relacionado ElDiario.es (19/12/2021).