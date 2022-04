–

Las cosas que se ocultan bajo la alfombra al final rebelan el tipo que es cada unx.

No todo lo que una persona cuenta es lo que es esa persona.

“No todo es fachada” dice la canción y, por eso, no todo es visible.

La profundidad que quiere adquirir este artículo tiene que ver sobre la capacidad de un ser humano para aguantar.

Yo.

Yo mismo he recibido muchos golpes.

¿Pero qué?

Pues que en La Vida te das muchos golpes y unx no sabe ya si es “a” u “o”.

Para mí La Vida es una obra de teatro; en serio. Me fijo en “La Vida es Sueño” porque le veo el sentido. Las ilusiones me gustan. Los sueños también.

He de decir que no siempre es todo con mayúsculas o minúsculas pero he comprobado que antes algunas cosas se hacían de otra forma.

No recuerdo, ahora mismo, los libros donde la palabra “Hombre” era con “h” mayúscula pero veía que esa palabra se refería a la humanidad. Al igual que cuando me la encontrana con minúscula… Entonces significaba macho.

No es ese el tema. Estoy de acuerdo en que el lenguaje es un artificio que nos impide hacer ciertas cosas pero… ¿Sin lenguaje?

No voy a poner mis creencias aquí pero sé que La Insumisión existe y que esta rige algunos aspectos del ser humano.

¿O no?

¿Por ser yo insumiso tengo que creer que La Insumisión rige al Hombre?

No voy por ahí.

¡No voy al cine a ver una película para nada!

Yo veo celtas a tutiplén…

Pero, ¿cómo eran los celtas?

¿Eran mágicos?

¿O vikingos?

En una sociedad donde la espada vale más que la palabra poco se puede solucionar.

Pero creo saber quién gana.

¿Habéis probado alguna vez en vuestra vida a imaginar imágenes ilusorias?

Debo ser muy rarito.

Yo me imaginaba, mundos, seres, inteligencia, sabiduría…

¿Sabéis qué conseguí con eso?:

Mi Mundo interior.

¿En serio os creéis que estoy rezando?

Yo quería ser monaguillo para probar el vino del cura.

Pues eso que yo de beato tengo la copa donde se vierte el vino.

No quería hablar de eso aquí.

¿Un texto periodístico?

Para empezar esto es contrainformación.

O eso creo…

Yo de razón tengo la del ser humano y… De raciocinio, ¡en serio yo no sé darle vueltas al tarro!

Si yo ya vi que la acción era lo mío… ¡Aprendí a pensar!

No me creo que nadie se piense que la violencia soluciona todo… Bueno… ¿Y cómo te defiendes?

A mí me gusta utilizar las palabras.

Con esto quiero decir que las palabras son poderosas, qué no se las lleva el viento.

Qué el pasado influye.

Y, si tenemos buen futuro, es porque hemos tenido pasado.

Y solo queda una cosa:

El presente.

“Nada es verdadero, todo es una ilusión”.

Yo creo esa frase.

No se puede ser más zopenco cuando ves a tus dedos moverse en un teclado de ordenador… ¡En un ordenador!

Incongruencias a parte. ¡No se puede ser perfecto en esta vida pero tampoco se puede ser tan erróneo de querer batirte constantemente en duelo con pistolas y testigos!

Qué no quiero pelear. En serio. Qué para mí las armas son como la estrategia militar… Qué puede que sepa pero qué no las uso.

A veces… En mis divertimentos… ¡Juego a videojuegos! Pero no me llenan; y me quedo con mi Mundo interior.

-Richie punk–