Alejandro Borjas Mburuvicha ( presidente) de la comunidad Ava Guarani 鈥 Arete Guasu Bs As. Pe鈥 y Mburuvicharay ( vicepresidente) de la Asamblea del Pueblo Guarani de Buenos Aires, se acerco hasta las oficinas del INAI a entregar una nota de apoyo a la Comunidad Urbana Guarani 鈥 Mbo麓ehara Jasy rendy 鈥 por la persecuci贸n que esta comunidad est谩 sufriendo por parte de Eduardo Barreto y Virgilio Salinas, delegados guaran铆es del C.P.I ( consejo de participaci贸n ind铆genas) dependiente del INAI y Draulio Escobar y Martin Galarza , delegados C.I.B.A ( consejo ind铆gena de Buenos Aires), dependientes del CPAI (consejo provincial de asuntos ind铆genas de la provincia).

La nota presentada da su apoyo a acompa帽amiento a la Comunidad Mbo麓ehara Jasy Rendy 鈥渆n su pedido de reconocimiento de su personer铆a jur铆dica, comunidad que se ve afectada en sus derechos por la presentaci贸n de unas actas donde los delgados tantos del CPI como el CIBA, ambos del pueblo guaran铆, los acusan de ser una comunidad 鈥渇raudulenta鈥 entre otras cosas y que de alguna manera buscan obstaculizar las aspiraciones de la comunidad.

鈥淣osotros deber铆amos estar festejando una inscripci贸n mas de lo que es el pueblo guaran铆, tambi茅n de las comunidades (鈥) Esto hace que en vez de que los hermanos estemos todos unidos, hace que estemos divididos y la verdad que esto no es as铆, nosotros estamos trabajando por intermedio de la Asamblea del Pueblo Guaran铆 para que esto no vuelvan a suceder 鈥 Dec铆a Alejandro en un video subido a la pagina de la APG Bs As.

La nota tambi茅n hace referencia a que Los representantes CPI se encuentran con mandatos vencidos y deslegitimados en su representaci贸n, con respecto a estas cuestiones Alejandro Borjas dec铆a:

鈥渢ambi茅n queremos tener nuestra representatividad del pueblo guaran铆 dentro de la provincia de Buenos Aires, ya que hace meses se viene postergando las elecciones ya creo que viene para un a帽o, queremos tener una buena representatividad, que tengamos hermanos que trabajen para el pueblo guaran铆 鈥

La nota entregada al INAI pide la remoci贸n de estos representantes del CPI del pueblo Guaran铆 ya que no solo no trabajan para el pueblo al que representa si no que utilizan su representaci贸n para perseguir pol铆ticamente a otras comunidades.

鈥淨ueremos que verdaderamente el pueblo guaran铆 sea escuchado 鈥

dec铆a Alejandro Borjas frente a las oficinas del INAI.

Comunicaci贸n 鈥 APG Bs As