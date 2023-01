–

Autores: Noam Chomsky y Edward Herman. Editorial Austral.

Publicado originalmente en 1988, en EEUU y revisado a帽os despu茅s para

adaptarlo a la comunicaci贸n digital. 384 p谩ginas

驴C贸mo

se construye la verdad oficial? 驴C贸mo se manipulan los datos para que

puedan ser interpretados de modo que favorezcan los intereses de los

poderosos? 驴De verdad es libre la prensa en nuestra sociedad

desarrollada y democr谩tica? Esto es lo que se plantean los autores de

este libro, que fue escrito en 1988 y que sirvi贸 para consolidar al

ling眉ista anarquista Noam Chomsky como el gran te贸rico de los medios de

comunicaci贸n.

En ingl茅s se titula Fabricando consentimiento: la econom铆a pol铆tica de los medios de comunicaci贸n de masas

y describe, entre otras cosas, lo que se llama el 鈥渕odelo de

propaganda鈥, que atribuye a los medios de masas la capacidad de

construir consensos sociales y orientar la opini贸n p煤blica y la conducta

pol铆tica de la poblaci贸n hacia determinados fines. Algo que, por si no

era evidente ya, los audios de presuntos periodistas cloaqueros como

Ferreras y Casals con Villarejo de este verano nos han recordado que es

as铆.

Chomsky plantea que existen una serie de 鈥渇iltros鈥 que hacen

que la informaci贸n que recibimos efectivamente est茅 orientada hacia la

conservaci贸n de ciertos intereses. La parte que desarrolla Herman en

este ensayo est谩 relacionada con uno de esos filtros: la propiedad de

los medios de comunicaci贸n, dominados por el poder econ贸mico. La

publicidad de grandes empresas es la principal fuente de ingresos de los

medios de masas lo cual, l贸gicamente, permite influir en los contenidos

por parte de quienes ponen el dinero. Adem谩s, el hecho de que la fuente

m谩s sencilla y m谩s barata de informaci贸n para un medio de comunicaci贸n

es obtenerla directamente del Estado y de las grandes empresas,

dificulta el cuestionamiento de la versi贸n oficial.

Adem谩s de los

filtros por los que pasa el contenido period铆stico, Chomsky desarrolla

las 10 estrategias de manipulaci贸n medi谩tica. Y la m谩s importante de las

mismas es la 鈥渇abricaci贸n del consentimiento鈥. Los medios de masas son

un instrumento de gobierno, una herramienta para mantener el orden

establecido mediante la persuasi贸n y la construcci贸n de sentidos comunes

y de obediencia, sin necesidad de recurrir al uso directo de la fuerza.

De hecho, no es casualidad que la aprobaci贸n del sufragio universal

coincidiera en el tiempo con el desarrollo de los medios de comunicaci贸n

de masas: las 茅lites no cedieron el derecho al voto hasta que

existieron formas de imponer su visi贸n del mundo mediante la palabra

escrita.

Otra idea interesante de Chomsky es su an谩lisis del papel

que juegan los que 茅l llama los 鈥渕edios de 茅lite鈥, es decir, la prensa

escrita. Sostiene que, aunque la televisi贸n y la radio llegan a

audiencias de masas, es la prensa escrita el lugar de donde surgen los

temas y los marcos que despu茅s se reproducen en los informativos y las

tertulias de televisi贸n y radio. Es decir, los directores de los

programas audiovisuales leen a los l铆deres de opini贸n de referencia y, a

partir de ah铆, construyen su escaleta de temas y sus enfoques sobre los

mismos.

Los autores explican que esa creaci贸n de consensos a

favor de una visi贸n determinada del mundo, por lo general no obedece a

una gran conspiraci贸n. Nadie le tiene que decir al director de un

programa de televisi贸n lo que tiene que decir, porque saben que,

poniendo a alguien de determinado perfil al frente, ya tomar谩 esa

decisi贸n por ellos, y creer谩 que lo hace libremente. Como le dijo Noam

Chomsky al presentador de la BBC, Andrew Marr, en 1996, cuando 茅ste le

pregunt贸 que c贸mo sab铆a si 茅l se autocensuraba o no: 鈥No digo que te

est茅s autocensurando. Estoy seguro de que crees todo lo que dices. Pero

si creyeras en algo diferente, no estar铆as sentado donde est谩s鈥.

