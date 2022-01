–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga January 15, 2022

En febrero de 2020, el colegio Mediterrani de Alicante envi贸 a los padres y madres una circular para informar sobre una excursi贸n. El centro siempre enviaba las cartas a las familias en las dos lenguas oficiales (castellano y valenciano), pero aquel d铆a, el texto estaba redactado casi 铆ntegramente en valenciano. Por error, tan solo conten铆a una parte en castellano. Esto desat贸 la ira del padre de un alumno del centro. Dijo no entender el valenciano, que se hab铆an vulnerado sus derechos y que esto no pod铆a quedar impune. Llam贸 al centro pidiendo explicaciones y que se solventase ese error, a un d铆a de la excursi贸n, y, despu茅s de no aceptar las disculpas, denunci贸 los hechos por v铆a penal. La directora y una profesora del colegio fueron acusadas de coacciones, prevaricaci贸n administrativa y de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades p煤blicas. La causa sigue abierta y las dos docentes se enfrentan a quince a帽os de inhabilitaci贸n.

El caso moviliz贸 al resto de padres y madres del centro en solidaridad con la profesora y la directora, pues no entend铆an esta supuesta pol茅mica y ve铆an desproporcionada la reacci贸n del padre en cuesti贸n. “Queremos dejar patente, mediante las firmas adjuntas (m谩s de 200), nuestro apoyo incondicional a la directora y a una de las profesoras en su profesionalidad y desarrollo de su labor pedag贸gica y en el extraordinario funcionamiento del centro en todos los 谩mbitos”, rezaba el comunicado de las familias y del resto de docentes. Durante varios d铆as, el centro empezar铆a a recibir llamadas telef贸nicas con amenazas contra el profesorado 鈥榩or imponer el valenciano鈥, que fueron denunciadas ante la autoridad competente. 芦En esta escuela el ambiente siempre ha sido correcto, nos llevamos todos muy bien, siempre ha habido respeto entre las personas que eleg铆an la l铆nea en valenciano y las personas que eleg铆an la l铆nea en castellano禄, afirmaba la presidenta del AMPA del colegio. La mayor铆a de las familias y alumnos, por cierto, son castellanohablantes.

El padre que denunci贸 al centro era entonces vicecoordinador de Vox en Alicante. Inmediatamente recibi贸 el apoyo de Hablamos Espa帽ol, una organizaci贸n que se define como 芦apartidista禄 creada para defender 芦los derechos ling眉铆sticos de los hispanohablantes禄, y que reivindica una pol铆tica ling眉铆stica 芦basada en la libre elecci贸n de lengua禄, contra la inmersi贸n ling眉铆stica en los territorios donde existe una lengua cooficial. Su presidenta es Gloria Lago, una profesora gallega que anteriormente presidi贸 una organizaci贸n similar, Galicia Biling眉e, que denunciaba la “imposici贸n” del gallego en Galicia y del resto de lenguas del Estado espa帽ol all铆 donde estas son tambi茅n oficiales.

“No creo que una lengua sea una riqueza en s铆 misma. Ni siquiera es cultura”, dijo Lago en septiembre de 2018 en una entrevista para El Espa帽ol d铆as antes de la manifestaci贸n que su organizaci贸n hab铆a convocado en Barcelona bajo el lema “Contra la imposici贸n ling眉铆stica y el adoctrinamiento: Libertad”. Esta semana, esta misma entidad se ha metido de lleno en el asunto de la escuela de Canet, donde una familia ha logrado que los juzgados obliguen al centro a impartir un porcentaje de las clases en castellano. Este caso, al contrario del de Alicante, lleva d铆as ocupando tertulias y telediarios, centrando en gran medida el tema en la investigaci贸n de la Fiscal铆a de dos tuits amenazantes de dos personas ajenas al centro contra esta familia. La comunidad educativa del centro, as铆 como padres y madres de los alumnos, se manifestaron esta semana contra la resoluci贸n judicial, que consideran un ataque a la inmersi贸n ling眉铆stica 鈥榩or motivos pol铆ticos鈥, y manifestaron su rechazo “a cualquier tipo de violencia y se帽alamiento, preservando por encima de todo los intereses de los ni帽os y ni帽as de la escuela”.

El caso ha servido para atizar de nuevo la campa帽a contra la inmersi贸n o las pol铆ticas de normalizaci贸n ling眉铆stica en los territorios biling眉es, y acusar a quienes lo defienden de ser poco m谩s que nazis. Nada nuevo, lamentablemente, para quienes a menudo somos habituales v铆ctimas de estos relatos que ni los mismos que los enarbolan se creen, pero que los medios de comunicaci贸n se encargan de promocionar, y que hoy la ultraderecha y su comparsa nacionalista espa帽ola transversal (de derecha a izquierda) acompa帽a a bombo y platillo.

Los mismos que acusan a quienes defienden la protecci贸n y promoci贸n de las lenguas que se encuentran en situaci贸n de desigualdad de 鈥榩olitizar la lengua鈥, son quienes llevan d茅cadas impidiendo su normalizaci贸n. Quienes acusan de nacionalistas a los dem谩s mientras despliegan banderas gigantes contra el nacionalismo y te recuerdan lo que pone en tu DNI cuando intuyen cualquier desviaci贸n identitaria. Lo vimos hace pocas semanas contra la oficialidad del asturiano, con manifiestos que advert铆an que, “detr谩s de cada lengua cooficial hay un proyecto separatista”. Una campa帽a que se dedic贸 a recoger firmas y a inundar calles y redes de propaganda de odio afirmando que esta medida es 鈥榠nnecesaria, peligrosa e inasumible en lo econ贸mico鈥, y advirtiendo de que 鈥榤ucha gente ha tenido que huir de Catalu帽a, Pa铆s Vasco, Baleares, Navarra y Valencia鈥.

Cuando empec茅 secundaria a principios de los a帽os 90, solo hab铆a tres institutos p煤blicos en toda Val猫ncia que ofrec铆an educaci贸n en valenciano. Me recorr铆a varios kil贸metros cada ma帽ana para poder recibir las clases en el idioma en el que me crie. La primera semana tuvimos un comit茅 de bienvenida inesperado: los neonazis del barrio estaban en la puerta esperando 鈥榓 los guarros de la l铆nea鈥 (a quienes estudi谩bamos en valenciano). A uno de mis mejores amigos le rompieron la nariz. Otros recibieron varios golpes, e incluso humillaciones llen谩ndolos de huevos y escupitajos. No vino ning煤n periodista al d铆a siguiente. Tan solo una decena de antifascistas mayores que nosotros, miembros del Kasal Popular, el centro social que hab铆a en la misma calle, se present贸 all铆 para defendernos y plantar cara a los neonazis.

Si hablamos de 鈥榩olitizar la lengua鈥, en Val猫ncia tenemos para una serie de varias temporadas. Lo de mi instituto es una de las miles de an茅cdotas que hemos vivido desde hace d茅cadas, algunas tan graves como los atentados con explosivos contra escritores valencianos como Joan Fuster o Sanchis Guarner, los asaltos a la Universitat de Val猫ncia, los boicots a los conciertos de Raimon o la bomba contra el grupo Carraixet; las pintadas contra los pocos comercios que rotulaban en valenciano, o los innumerables ataques a la librer铆a Tres i Quatre, que tiene el triste r茅cord de ser la m谩s atacada de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Y lo fue por vender libros en valenciano/catal谩n.

“En primer lugar os pido disculpas por si en alg煤n momento me paso al valenciano. Es mi lengua materna y tengo ese defecto”, dijo una vez la actual lideresa del PP valenciano cuando era alcaldesa de Torrent. Yo no pedir茅 disculpas por hablar mi lengua. No lo hago por capricho. Pienso y hablo en valenciano. Y hablo y escribo tambi茅n perfectamente el castellano, no se preocupen. Si a los pol铆ticos y a los principales medios de comunicaci贸n les interesa hablar de la 鈥榩olitizaci贸n de la lengua鈥 o de nacionalismo intolerante, les invito a que hablemos con luces y taqu铆grafos. No solo sobre el caso de un ni帽o en Catalunya, sino sobre todos esos ni帽os y adultos que hablan otras lenguas (adem谩s del castellano, que lo sabemos hablar todos los habitantes del Estado espa帽ol), y que tienen muchas otras historias que nunca merecen la m谩s m铆nima atenci贸n en prime time. Cuando quieran, empezamos.





P煤blico