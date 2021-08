¡los helicópteros son diferentes!

–

Respuestas del

presidente Biden sobre la retirada de las fuerzas estadounidenses en

Afganist谩n – 6 de julio de 2021

Pregunta: 驴Es

ahora inevitable la toma de Afganist谩n por los talibanes?

EL PRESIDENTE: No,

no lo es.

Pregunta. 驴Por

qu茅?

EL PRESIDENTE:

Porque usted … las tropas afganas son 300.000 bien equipados, tan

bien equipados como cualquier ej茅rcito del mundo, y una fuerza a茅rea

contra unos 75.000 talibanes. No es inevitable.

Pregunta: Sr.

Presidente, 驴podr铆a ampliar esa pregunta, por favor? 驴Podr铆a

ampliar su respuesta, por favor, por qu茅 no da cr茅dito a la capacidad de los

talibanes?

EL PRESIDENTE: Es

una … es una pregunta tonta. 驴Doy cr茅dito a la capacidad de los talibanes? No. Pero

conf铆o en la capacidad del ej茅rcito afgano, que est谩 mejor

entrenado, mejor equipado y m谩s competente en t茅rminos de

conducci贸n de la guerra.

Pregunta: Se帽or

Presidente, algunos veteranos de Vietnam ven ecos de su experiencia

en esta retirada en Afganist谩n. 驴Ve alg煤n paralelismo entre esta

retirada y lo que sucedi贸 en Vietnam, con algunas personas sintiendo…

EL PRESIDENTE:

Ninguno en absoluto. Cero. Lo que ten铆as es … ten铆as brigadas

enteras rompiendo las puertas de nuestra embajada, seis, si no me

equivoco.

Los talibanes no son el

sur … el ej茅rcito de Vietnam del Norte. No lo son, no son ni

remotamente comparables en t茅rminos de capacidad. No habr谩 ninguna

circunstancia en la que veas a gente evacuada del techo de 鈥 la

embajada de los Estados Unidos en Afganist谩n. No es en absoluto

comparable.

鈼

Efectivamente, no es

comparable:

隆los helic贸pteros son diferentes!