De parte de La Haine August 13, 2021 62 puntos de vista

Suele definirse el neoliberalismo como un determinado fundamentalismo mercantil, o como la creencia en un conjunto b谩sico de ideas: todo en este mundo tiene un precio, las fronteras son obsoletas, la econom铆a mundial deber铆a reemplazar a los Estados naci贸n y la vida humana es reductible al ciclo de ganar, gastar, tomar cr茅dito y morir.

Por el contrario, la 芦nueva禄 derecha creer铆a en el pueblo, en la soberan铆a nacional y en la importancia de la cultura. Hoy que los partidos tradicionales pierden cada vez m谩s votos, las 茅lites que promovieron el neoliberalismo estar铆an cosechando los frutos de la desigualdad y la erosi贸n de la democracia que sembraron.

Pero este relato es falso. De hecho, basta prestar atenci贸n para notar que algunas facciones importantes de la derecha emergente son cepas mutantes del neoliberalismo. Despu茅s de todo, los denominados partidos 芦populistas de derecha禄, desde EEUU hasta Gran Breta帽a y Austria, no son 谩ngeles vengadores que habr铆an sido enviados a destruir la globalizaci贸n econ贸mica. No tienen ning煤n plan para someter al capital financiero, restaurar las garant铆as laborales de la 茅poca dorada ni terminar con el comercio mundial.

En l铆neas generales, los proyectos de estos denominados populistas para privatizar, desregular y recortar los impuestos surgen del mismo libreto que vienen utilizando los due帽os del mundo hace treinta a帽os.

Comprender el neoliberalismo como una hipermercantilizaci贸n apocal铆ptica del mundo es un error y solo genera desorientaci贸n.

Como bien demuestran muchos autores, lejos de evocar un capitalismo sin Estado, los neoliberales que se organizaron en la Sociedad Mont Pelerin fundada por Friedrich Hayek –que en los a帽os 1950 se serv铆a del t茅rmino 芦neoliberalismo禄 para describir sus propias ideas–, reflexionaron durante casi un siglo sobre c贸mo reformular el Estado para restringir la democracia sin eliminarla, y sobre la utilidad que tienen las instituciones nacionales y supranacionales a la hora de proteger la competencia y el intercambio.

Cuando comprendemos que el neoliberalismo es el proyecto de restructurar el Estado para salvar al capitalismo, su supuesta oposici贸n al populismo de derecha empieza a disolverse.

Tanto los neoliberales como la nueva derecha desprecian el igualitarismo, la justicia econ贸mica mundial y cualquier tipo de solidaridad que se extienda m谩s all谩 de las fronteras nacionales. Ambos perciben al capitalismo como algo inevitable y juzgan a los ciudadanos bajo los est谩ndares de la productividad y la eficiencia. Tal vez m谩s sorprendente es que ambos alimentan su esp铆ritu en el mismo pante贸n de h茅roes. Un buen ejemplo es Hayek, figura incuestionable a ambos lados de la supuesta grieta neoliberales/populistas.

En el discurso que Steve Bannon pronunci贸 en 2018 junto a Marine Le Pen, en el marco de un congreso partidario del Frente Nacional, conden贸 a las 芦茅lites禄 y a los 芦globalistas禄 y se sirvi贸 de la met谩fora del camino a la servidumbre, invocando as铆 la autoridad y el nombre del maestro.

Bannon tambi茅n hab铆a citado a Hayek la semana anterior. En ese ocasi贸n hab铆a sido convocado por Roger K枚ppel, editor de la revista Wirtschaftswoche y miembro del Partido Popular Suizo y de la Sociedad Friedrich Hayek. Durante el evento, K枚ppel le mostr贸 a Bannon uno de los primeros n煤meros de la revista y agreg贸 sotto voce que era 芦de 1933禄, 茅poca en la que la publicaci贸n promov铆a el golpe de Estado nazi.

芦Dejen que los llamen racistas禄, dijo Bannon sin ning煤n recato, 芦dejen que los llamen xen贸fobos. Dejen que los llamen nativistas. Usen estas palabras como insignias禄. El objetivo de los populistas, afirm贸, no pasa por maximizar el valor de los accionistas, sino por 芦maximizar el valor de los ciudadanos禄. Esto son贸 menos como un rechazo del neoliberalismo que como una profundizaci贸n de su l贸gica econ贸mica en el coraz贸n de la identidad colectiva. M谩s que descartar la idea neoliberal del capital humano, los populistas la combinan con la identidad nacional en un discurso sobre la Naci贸n con may煤sculas.

Antes de dejar Europa, Bannon tambi茅n tuvo la oportunidad de reunirse con Alice Weidel, exasesora de Goldman Sachs, dirigente del partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD) y miembro de la Sociedad Hayek hasta comienzos de 2021. Otro representante de AfD es Peter Boehringer: exblogger libertario y consultor, tambi茅n miembro de la Sociedad Hayek y hoy delegado de la Bundestag por Amberg (Baviera) y presidente del comit茅 de presupuesto del parlamento.

En septiembre de 2017, Breitbart, sitio web de noticias del que Bannon fue presidente ejecutivo, entrevist贸 a Beatrix von Storch, diputada y dirigente de AfD que tambi茅n es miembro de la Sociedad Hayek. Aprovech贸 la oportunidad para contar que Hayek la hab铆a inspirado en su compromiso con la 芦recuperaci贸n de la familia禄. En la ciudad vecina de Austria, Barbara Kolm, encargada de negociar la ef铆mera coalici贸n entre el Partido de la Libertad y el Partido Popular, fue a la vez directora del Instituto Hayek de Viena, miembro de la comisi贸n que pretend铆a crear zonas especiales desreguladas en Honduras y miembro de la Sociedad Mont Pelerin.

En fin, todo esto para decir que, durante los 煤ltimos a帽os, no asistimos tanto a un choque de tendencias opuestas como a la emergencia p煤blica de una disputa de larga data en el bando capitalista, que gira en torno a los medios necesarios para mantener vivo el libre mercado. Ir贸nicamente, el conflicto que dividi贸 a los denominados 芦globalistas禄 de los populistas estall贸 en los a帽os 1990, esa 茅poca en la que muchos pensaron que el neoliberalismo hab铆a conquistado el mundo.

驴Qu茅 es el neoliberalismo?

Con frecuencia se piensa que el neoliberalismo es un conjunto de soluciones, un plan de diez pasos para destruir la solidaridad social y el Estado de bienestar.

Naomi Klein lo define como una 芦doctrina del shock禄: se abalanza en 茅pocas de desastre, vac铆a y vende los servicios p煤blicos y transfiere el poder del Estado a las empresas.

El Consenso de Washington, analizado en 1989 por el economista John Williamson, es el ejemplo m谩s c茅lebre del neoliberalismo como receta: una lista de deberes para los pa铆ses en v铆as de desarrollo, que van de reformas fiscales a privatizaciones, pasando por distintos tipos de apertura comercial.

Desde esta perspectiva, el neoliberalismo parece un libro de cocina, una panacea y una f贸rmula que vale en todos los casos.

Pero las obras de los neoliberales nos brindan una imagen muy distinta y, si queremos explicar las manifestaciones pol铆ticas aparentemente contradictorias de la derecha, es necesario que las estudiemos. Entonces descubriremos que el pensamiento neoliberal no est谩 hecho de soluciones, sino de problemas.

Los jueces, los dictadores, los banqueros o los empresarios, 驴son guardianes confiables del orden econ贸mico? 驴Hay que crear y desarrollar instituciones? 驴C贸mo lograr que la gente acepte los mercados a pesar de que suelen ser crueles?

El problema que m谩s perturb贸 a los neoliberales durante los 煤ltimos setenta a帽os es el del equilibrio entre el capitalismo y la democracia. El sufragio universal envalenton贸 a las masas, siempre dispuestas a hacer descarrillar la econom铆a de mercado sirvi茅ndose del voto para 芦extorsionar禄 a los pol铆ticos a cambio de favores –as铆 lo perciben ellos– y drenar las arcas del Estado. Muchos neoliberales pensaban que la democracia ten铆a un sesgo inherente hacia el socialismo.

Entonces, sus desacuerdos giraban sobre todo en torno a la elecci贸n de las instituciones capaces de salvar al capitalismo de la democracia. Algunos defend铆an el retorno al patr贸n oro, mientras que otros argumentaban que el valor de las monedas nacionales deber铆a flotar libremente. Algunos lucharon a favor de agresivas pol铆ticas antimonopolios, mientras que otros pensaban que ciertas formas de monopolio eran aceptables. Algunos pensaban que las ideas deber铆a circular libremente, mientras que otros defend铆an los derechos de propiedad intelectual. Algunos pensaban que la religi贸n era una condici贸n necesaria en una sociedad liberal, mientras que otros cre铆an que era prescindible.

La mayor铆a consideraba a la familia tradicional como la unidad social y econ贸mica b谩sica, pero otros no estaban de acuerdo. Algunos percib铆an al neoliberalismo como una forma de dise帽ar la mejor constituci贸n posible, mientras que otros pensaban que una constituci贸n democr谩tica era –en una met谩fora con una memorable connotaci贸n de g茅nero– 芦un cintur贸n de castidad cuya llave est谩 siempre al alcance de quien lo usa禄.

Sin embargo, comparado con otros movimientos intelectuales y pol铆ticos, el movimiento neoliberal siempre se caracteriz贸 por una sorprendente ausencia de divisiones sectarias. Desde la d茅cada de 1940 hasta la de 1980, el centro se mantuvo m谩s o menos intacto.

El 煤nico conflicto interno importante se dio en los a帽os 1960, cuando se distanci贸 uno de los principales representantes del movimiento: el economista alem谩n Wilhelm R枚pke, considerado con frecuencia como el padre intelectual de la econom铆a social de mercado.

El que R枚pke haya abandonado a sus compa帽eros mientras defend铆a abiertamente el apartheid sudafricano y luego de adoptar ciertas teor铆as biol贸gicas racistas, que planteaban que la herencia gen茅tica occidental era una precondici贸n para el funcionamiento de la sociedad capitalista, terminar铆a siendo un presagio de los conflictos que vinieron luego.

Mientras que, en los a帽os 1960, la defensa de la blancura era una posici贸n m谩s bien perif茅rica, durante las d茅cadas siguientes empez贸 a fragmentar a los neoliberales.

Aunque en principio puede parecer contradictorio combinar la xenofobia y el ataque a los inmigrantes con el neoliberalismo –esa supuesta filosof铆a de las fronteras abiertas– este no era en absoluto el caso en el sitio donde naci贸 esta doctrina: la Gran Breta帽a de Thatcher.

En 1978, Hayek, convertido en ciudadano brit谩nico luego de emigrar de la Austria fascista, escribi贸 una serie de art铆culos en apoyo al llamamiento de Thatcher a 芦terminar con la inmigraci贸n禄, lanzado durante la campa帽a que la llevar铆a a primer ministro.

Para defender su posici贸n, Hayek record贸 las dificultades que hab铆a enfrentado Viena, capital donde 茅l hab铆a nacido en 1899, cuando llegaron 芦grandes contingentes de gallegos y jud铆os polacos禄 desde el este antes de la Primera Guera Mundial y afrontaron grandes dificultades para integrarse.

Era triste pero real, escribi贸 Hayek, que 芦sin importar cu谩nto se comprometa el hombre moderno con el ideal de que las mismas reglas deben valer para todos los hombres, lo aplica de hecho 煤nicamente a quienes considera que son parecidos a 茅l mismo, y es solo muy lentamente que aprende a expandir el rango de aquellos a los que acepta como sus semejantes禄.

Aunque estaba lejos de ser definitiva, esta sugerencia de que se necesitaba una cultura com煤n o una identidad de grupo para garantizar el funcionamiento del mercado implicaba un giro respecto a la hoja de ruta de la sociedad neoliberal, fundada m谩s bien sobre la noci贸n universalista de que las mismas leyes deb铆an valer para todos los seres humanos.

Esta nueva actitud restrictiva encontr贸 cierta resonancia, particularmente entre los neoliberales brit谩nicos que, a diferencia de las tendencias liberales de los estadounidenses, siempre se hab铆an inclinado hacia los conservadores. Hay que recordar que Enoch Powell, de quien caben sospechar muchas cosas menos alguna simpat铆a por la inmigraci贸n de los no blancos, fue miembro de la Sociedad Mont Pelerin y tom贸 la palabra en muchas de sus reuniones.

Como sea, una de las novedades de los a帽os 1970 fue que la ret贸rica de Hayek que ensalzaba los valores conservadores empez贸 a combinarse con la influencia de una nueva filosof铆a: la sociobiolog铆a, que a su vez se nutr铆a de la cibern茅tica, la etolog铆a y la teor铆a de sistemas. La sociobiolog铆a tom贸 su nombre del t铆tulo de un libro de E. O. Wilson, bi贸logo de Harvard. La obra sosten铆a que la conducta humana individual pod铆a ser explicada por la misma l贸gica evolutiva que la de los animales y otros organismos. Todos busc谩bamos maximizar la reproducci贸n de nuestro material gen茅tico. Los rasgos de los humanos ca铆an bajo el mismo esquema: las presiones de la selecci贸n erradican los rasgos menos 煤tiles y multiplican los m谩s 煤tiles.

La sociobiolog铆a sedujo a Hayek, pero el austriaco no se priv贸 de cuestionar que la disciplina pusiera tanto 茅nfasis en los genes. En cambio, 茅l sosten铆a que los cambios a nivel humano se explicaban mejor por ciertos procesos que denomin贸 芦evoluci贸n cultural禄. As铆 como en los a帽os 1950 y 1960, los conservadores de EEUU hab铆an promovido el llamado 芦fusionismo禄 entre el liberalismo libertario y el conservadurismo cultural –proyecto que condensaba en la revista National Review de William F. Buckley–, la inclinaci贸n cient铆fica de Hayek termin贸 creando un nuevo fusionismo que gener贸 un espacio conceptual susceptible de recibir pr茅stamos dispersos de la psicolog铆a evolucionista, de la antropolog铆a cultural y hasta de una revitalizada ciencia de la raza. Durante las d茅cadas siguientes, las cepas del neoliberalismo se combinaron en distintas ocasiones con las cepas del neonaturalismo.

A comienzos de los a帽os 1980, Hayek hab铆a empezaron a decir que la tradici贸n era un ingrediente necesario de la 芦buena sociedad禄. En 1982, frente a un auditorio de la Fundaci贸n Heritage, afirm贸 que 芦nuestra herencia moral禄 era el fundamento de una sociedad de mercado saludable. En 1984 escribi贸 que 芦debemos volver a un mundo en el que no solo la raz贸n, sino la raz贸n y la moral, como socios de iguales derechos, deben gobernar nuestras vidas, y donde la verdad de la moral es simplemente una tradici贸n moral espec铆fica, la del Occidente cristiano, origen de la moral de la civilizaci贸n moderna禄.

La conclusi贸n era obvia. Algunas sociedades hab铆an desarrollado ciertos rasgos culturales caracter铆sticos como la responsabilidad personal, el ingenio, la acci贸n racional y cierta preferencia temporal, mientras que otras no.

Dado que estos rasgos no eran f谩cilmente adquiribles ni trasplantables, aquellas sociedades culturalmente menos evolucionadas –en otras palabras, el mundo 芦en v铆as de desarrollo禄– deb铆an afrontar un largo per铆odo de difusi贸n antes de alcanzar a Occidente (aunque sin garant铆as de llegar a buen puerto).

Raza y naci贸n

En 1989, la historia intervino y cay贸 el Muro de Berl铆n. Luego de este acontecimiento inesperado, la cuesti贸n de si las culturas t铆picas del capitalismo pod铆an ser trasplantadas o deb铆an crecer org谩nicamente cobr贸 gran relevancia. La 芦transicionolog铆a禄 se transform贸 en nuevo campo de estudio cuando los especialistas en ciencias sociales se abocaron al problema de convertir a los pa铆ses comunistas al capitalismo.

En 1991, Hayek fue premiado por George H. W. Bush con la Medalla Presidencial de la Libertad. El exmandatario lo defini贸 en aquella ocasi贸n como un 芦visionario禄 cuyas ideas hab铆an sido 芦validadas ante la mirada de todo el mundo禄. Uno tender铆a a pensar que los neoliberales se pasaron el resto de la d茅cada revolc谩ndose en su autocomplacencia y puliendo los bustos de Mises para exhibirlos en todas las universidades y librer铆as de Europa del Este.

Sin embargo, sucedi贸 todo lo contrario. Recordemos que el enemigo principal de los neoliberales desde los a帽os 1930 no hab铆a sido la Uni贸n Sovi茅tica, sino la socialdemocracia occidental. La ca铆da del comunismo significaba que el verdadero enemigo contaba con nuevos campos para expandirse. Como dijo en 1990 James M. Buchanan, presidente de la sociedad Mont Pelerin, 芦el socialismo est谩 muerto, pero Leviat谩n vive禄.

Para los neoliberales, los a帽os 1990 planteaban tres ejes de reflexi贸n. En primer lugar, 驴pod铆a el recientemente liberado bloque comunista convertirse en un agente de mercado responsable de la noche a la ma帽ana? 驴Qu茅 necesitaba para hacerlo? En segundo lugar, 驴era la integraci贸n europea el heraldo de un continente neoliberal o era simplemente la expansi贸n de un s煤per-Estado que fomentar铆a pol铆ticas de bienestar, derechos laborales y redistribuci贸n? Y, por 煤ltimo, las transformaciones demogr谩ficas: una poblaci贸n blanca cada vez m谩s vieja frente a una poblaci贸n no blanca que no paraba de crecer. 驴Es posible que existan algunas culturas –e incluso algunas razas– mejor predispuestas al mercado que otras?

Los a帽os 1990 abrieron una grieta en el campo neoliberal que separ贸 a aquellos que cre铆an en las instituciones supranacionales, como la UE, la OMC y las leyes de inversi贸n internacional –podemos llamarlos 芦globalistas禄– de aquellos que sent铆an que la soberan铆a nacional –o tal vez la creaci贸n de unidades soberanas m谩s peque帽as– serv铆a mejor a los objetivos del neoliberalismo. Tal vez aqu铆 se gener贸 la base sobre la que se encontraron muchos a帽os m谩s tarde los populistas y los libertarios que dirigieron la campa帽a por el Brexit.

La influencia creciente de las ideas de Hayek sobre la evoluci贸n cultural y la popularidad que empezaron a ganar las neurociencias y la psicolog铆a evolucionista, hicieron que mucha gente del campo separatista empezara a prestarle atenci贸n a las ciencias duras. Para algunos, la investigaci贸n sobre los fundamentos del mercado deb铆a 芦profundizar en el cerebro禄, como se lee en el t铆tulo de un art铆culo de 2000 escrito por Charles Murray, miembro de la Sociedad Mont Pelerin.

Las crisis que vinieron despu茅s de 2008 llevaron las tensiones entre los dos campos neoliberales a un punto cr铆tico. Durante 2015, la llegada de m谩s de un mill贸n de refugiados a Europa gener贸 las condiciones para que surgiera un nuevo h铆brido pol铆tico triunfante, que combinaba la xenofobia con los valores de libre mercado. Es importante ser muy claros cuando se trata de separar lo que hay de nuevo en la derecha de aquello que es una herencia del pasado reciente.

La campa帽a derechista por el Brexit, por ejemplo, se apoy贸 sobre una base pol铆tica construida por la mism铆sima Thatcher. En un c茅lebre discurso pronunciado en 1988 en Brujas, Thatcher declar贸 que 芦no hicimos retroceder las fronteras del Estado en Gran Breta帽a solo para quedarnos con los brazos cruzados mientras Europa vuelve a imponerlas mediante un s煤per-Estado que controla todo desde Bruselas禄.

Al a帽o siguiente, inspir谩ndose en el discurso de Lord Ralph Harris, antiguo miembro de la Sociedad Mont Pelerin y fundador del Instituto de Asuntos Econ贸micos, cre贸 el Grupo de Brujas.

Hoy, el sitio web de este grupo reivindica con orgullo haber sido la 芦punta de lanza en la batalla intelectual que llev贸 a conquistar los votos para abandonar la Uni贸n Europea禄. Entonces, en este caso, los denominados populistas vienen directamente de las filas neoliberales.

Si bien los defensores del Brexit ensalzan sobre todo la naci贸n, en Alemania y en Austria la referencia a la naturaleza es m谩s evidente. Tal vez lo m谩s impactante de este nuevo fusionismo es la manera en que combina los supuestos neoliberales sobre el mercado con una dudosa psicolog铆a social. Se destaca cierta fijaci贸n con el tema de la inteligencia. A pesar de que solemos asociar el t茅rmino 芦capital cognitivo禄 con los te贸ricos marxistas italianos y franceses, el neoliberal Charles Murray lo utiliz贸 en su libro The Bell Curve, publicado en 1994, para describir lo que consideraban que eran diferencias de grupo parcialmente hereditarias en el campo de inteligencia, susceptibles de ser cuantificadas como CI.

Otro caso es el soci贸logo alem谩n Erich Weede, cofundador de la Sociedad Hayek –y galardonado tambi茅n con la Medalla Hayek en 2012–, que sigue al te贸rico de la raza Richard Lynn para sostener que la inteligencia es el principal determinante del crecimiento econ贸mico. O Thilo Sarrazin, para quien la riqueza y la pobreza de las naciones no se explica por la historia, sino por una serie de intrincadas cualidades que determinan a sus poblaciones. El libro de este antiguo miembro de la direcci贸n del Bundesbank, titulado Germany Does Itself In [Alemania se lastima a s铆 misma], vendi贸 cerca de un mill贸n y medio de copias en Alemania y contribuy贸 al 茅xito de partidos islamof贸bicos como el AfD. Sarrazin tambi茅n cita a Lynn y a otros investigadores de la inteligencia para argumentar contra la inmigraci贸n proveniente de los pa铆ses de mayor铆a musulmana en funci贸n del CI.

De esta forma, los neoliberales de derecha asignan promedios de inteligencia a los distintos pa铆ses de un modo que colectiviza y convierte en algo innato el concepto de 芦capital humano禄. Su discurso se completa con alusiones a los valores y a las tradiciones, que es imposible captar en t茅rminos estad铆sticos y mediante los que recrean las nociones de car谩cter y esencia nacionales.

El nuevo fusionismo entre neoliberalismo y neonaturalismo brinda un lenguaje que propone, no el universalismo panhumanista del mercado, sino una visi贸n del mundo segmentada en funci贸n de la cultura y de la biolog铆a.

Las consecuencias de esta nueva concepci贸n de la naturaleza humana se extienden mucho m谩s all谩 de los partidos populistas, hasta alcanzar al separatismo de las derechas alternativas y al nacionalismo blanco.

Menos ruptura que continuidad

No todos los neoliberales adoptaron este giro hacia estos conceptos excluyentes de cultura y de raza. Tambi茅n est谩n los que lo critican por considerarlo una apropiaci贸n violenta del legado cosmopolita de Hayek y Mises, comandada por una horda de xen贸fobos intolerantes. Sin embargo, la vehemencia de sus protestas oculta el hecho de que estos hipot茅ticos b谩rbaros populistas que golpean las puertas de la ciudad se nutrieron de sus productos.

Un ejemplo impactante es el de V谩clav Klaus, uno de los favoritos del movimiento neoliberal de los 1990 en virtud de las pol铆ticas que tom贸 como ministro de Finanzas, primer ministro y presidente de la Rep煤blica Checa poscomunista. Klaus fue un f茅rreo defensor de la terapia de shock durante la transici贸n, miembro de la Sociedad Mont Pelerin y frecuente conferencista durante sus encuentros. Siempre dijo que Hayek era su intelectual favorito. En 2013, Klaus se convirti贸 en investigador principal del Instituto Cato, baluarte del liberalismo libertario cosmopolita.

Sin embargo, es interesante observar su trayectoria. Comenz贸 en los a帽os 1990 combinando la exigencia de un Estado fuerte en el momento de la transici贸n con la t铆pica declaraci贸n hayekiana de la incognoscibilidad del mercado. En la d茅cada siguiente, apunt贸 sus ca帽ones principalmente contra las pol铆ticas medioambientales de la Uni贸n Europea. A comienzos de los a帽os 2000, se hab铆a convertido en un negador absoluto del cambio clim谩tico, tema sobre el que escribi贸 un libro en 2008: Blue Planet in Green Shackles [planeta azul con grilletes verdes].

En los a帽os 2010, Klaus se enamor贸 del movimiento populista y empez贸 a exigir el fin de la Uni贸n Europea, el retorno del Estado naci贸n y el cierre de fronteras frente a la inmigraci贸n.

Pero su tambaleante giro a la derecha no lo llev贸 a romper con el movimiento neoliberal organizado.

Mientras la Sociedad Mont Pelerin posaba con una conferencia sobre 芦la amenaza populista contra la buena sociedad禄, Klaus argumentaba en uno de los encuentros de ese mismo a帽o que 芦la migraci贸n masiva en Europa […] amenaza con destruir la sociedad europea y crear una nueva Europa que ser谩 muy diferente a la del pasado y a las ideas de la Sociedad Mont Pelerin禄. Mientras traza rayas infranqueables en las que encierra a determinadas personas, Klaus defiende, junto a los partidos de extrema derecha con los que colabora en el Parlamento Europeo, el libre mercado y el libre flujo del capital.

En s铆ntesis, se describe mejor a los ide贸logos del tipo de Klaus llam谩ndolos libertarios xen贸fobos en vez de populistas. Son menos unos supuestos enemigos del neoliberalismo avanzando por el campo con antorchas y rastrillos, que sus propios hijos, nutridos por d茅cadas con las conversaciones y los debates sobre los parches que necesita el capitalismo para sobrevivir.

La nueva cepa piensa que el parche est谩 en la raza, en la cultura y en la naci贸n: una filosof铆a promercado, que dej贸 de apoyarse en la idea de que todos somos iguales, para sostener que somos esencialmente diferentes. Pero, m谩s all谩 del furor que genera el ascenso de una supuesta nueva derecha, lo cierto es que la geometr铆a de nuestra 茅poca no cambi贸. Exagerar la ruptura implica perder de vista su continuidad elemental.

jacobinlat.com. Traducci贸n: Valent铆n Huarte