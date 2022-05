Hay libros que se leen en un suspiro, la lectura del que comento en esta p谩gina, dependiendo del est贸mago y los escr煤pulos de cada cual, es de los que hace que los suspiros se sucedan p谩ginas tras p谩gina, ya que no hay una sola en la que no haya alg煤n hecho infame, que cierto se entreveran con ejemplos de dignidad. Conste que la lectura es de f谩cil acceso, ya que tanto el estilo como el g茅nero, podr铆a calificarse de cr贸mica, est谩 alimentado por la oralidad de las numerosas entrevistas y visitas in situ que la periodista polaca Katarzyna Kobylarczyk (Cracovia, 1980) ha realizado para la elaboraci贸n de su 芦Costras. Espa帽a hurga en sus heridas禄, editado por Cr铆tica. Vaya por delante que el libro fue galardonado con el premio Ryszard Kapuscinski de Reportaje Literario; del mismo modo que no me corto en recomendar esta obra como texto en los centros de ense帽anza, m谩s cuando las tentaciones neofranquistas (驴neo?) asoman la garra por todas las esquinas de la piel de toro hispana. Franco la muerte, cantaba el bueno de L茅o Ferr茅.

Ciertamente el libro hace buena la expresi贸n del cantante monegasco. La autora da cuenta de diferentes exhumaciones, al tiempo que va desvelando las circunstancias de detenci贸n, desaparici贸n y abandono de muchos de los restos 贸seos hallados. Toda una geograf铆a de la ignominia de Milagros, M谩laga, Sevilla, Pajares de Adaja, Aguadillos de la Fuente de las Rosas, Fuentes de Andaluc铆a, etc. que Kobylarczyk visit贸, asistiendo a la b煤squeda promovida por diferentes parientes de los asesinados, cuyos cad谩veres fueron arrojados en cunetas, zanjas o fosas, y por diversas asociaciones de memoria hist贸rica; all谩 charl贸 con quienes se dedicaban a las tareas de exhumaci贸n y se enter贸, y nos lo da a conocer, de las vicisitudes de detenci贸n y asesinatos de muchos seres con nombre propio, de quienes nunca se supo el destino final, a lo m谩s en el caso de algunos que fueron hallados con anterioridad, constaba que hab铆a sido a causa de la guerra. Adem谩s de los parientes que mostraron tenacidad por conocer el destino final y la ubicaci贸n de los suyos, la autora entrevist贸 a algunos de los antrop贸logos forenses que participaron o dirigieron las tareas de recuperaci贸n, como el lector de huesos Francisco Etxeberria o Francisco Ferr谩ndiz, de los que recibi贸 lecciones acerca del modo de hallar la identidad de los huesos hallados, del modus operandi de los asesinos y de los objetos que duraban m谩s que los propios restos org谩nicos: monedas, cristales de gafas, suelas de zapatos, dientes de oro, botones, grafitos de l谩piz, navajas, etc. en aquellas tierras de los muertos que en los pueblos se conoc铆an pero se callaban por temor, y que eran evitados en lo que hace a cultivar, obstaculizando que los peque帽os se acercasen a tales lugares difundiendo para ello diferentes leyendas que espantaban a los posibles muchachos de tales parajes.

A trav茅s de las conversaciones la periodista se entera del final que esperaba a todos los rojos, considerados como tales a 芦quien hablaba m谩s de la cuenta,(y de forma inapropiada), quien frecuentaba los lugares indebidos, quien exig铆a demasiado, quien ondeaba la bandera inadecuada, quien le铆a peri贸dicos impropios, quien firmaba en lugares que no correspond铆a, quien no mostraba entusiasmo por la causa nacional, quien participaba en las manifestaciones禄. La amplitud de los criterios utilizados para considerar no adictos al alzamiento y miembros, en consecuencia, de la anti-Espa帽a, eran estrictos y as铆 muchos inocentes, no implicados en militancia alguna, eran liquidados desde el primer momento por medio de listas que circulaban basadas en las informaciones de diferentes vecinos delatores. Varias cosas van quedando aclaradas al paso de las p谩ginas: as铆, la colaboraci贸n que se establec铆a entre falangistas de diferentes pueblos para intercambiarse la limpieza de indeseables, haciendo que los de un pueblo se encargasen de la de otros, buscando lugares algo alejados para liquidar a los elegidos y as铆 borrar las pistas de ad贸nde hab铆an sido llevados; igualmente queda claro que muchas veces, como queda claro en algunas de las localidades nombradas, no eran v铆ctimas de la guerra ya que en tales pagos no hab铆a habido frente de guerra, ni combates. Se dan a conocer otros medios realmente crueles de quitar de en medio a los no conformes: as铆 los carceleros pasaban la noticia de a qu茅 hora iban a ser puestos en la calle algunos presos, lo que hac铆a que bandas de falangistas y otras yerbas les esperasen a la salida y les liquidasen. ..y qu茅 decir de que tras dispararles en la cabeza y rematarles ya en la fosa, como quedan claramente explicado en los informes forenses, los colocasen cabeza abajo para que sus almas no subiesen al cielo鈥al vez mejor ya que all谩 se encontrar铆an otra vez con sus verdugos, hombres de bien ellos.

En muchos casos el silencio era mantenido por miedo a posibles represalias, aun despu茅s de haber finalizado la guerra, y que concluida 茅sta, lleg贸 la paz de los cementerios, para aquellos que en tales camposantos hubiese hallado el reposo; tal silencio era promovido, y lo es todav铆a, por quienes dec铆an que era mejor olvidar el pasado, no remover las cosas, sin reparar en que los muertos muertos est谩n pero los vivos merecen la paz de conocer la verdad, de saber el paradero de sus parientes muertos, asesinados, ya que la herida ha de ser sanada.

En los a帽os de paz, de la nueva Espa帽a, las represalias por lo que hab铆an hecho los abuelos u otros parientes, reca铆an en sus herederos, tanto en lo que hace a buscar trabajo, cuando no en otros asuntos m谩s graves de cara a subsistir.

El libro tiene el m茅rito de ir combinando las tareas relacionadas con las labores de exhumaci贸n (aspecto en el que las p谩ginas se convierte en un verdadero manual de las t茅cnicas que se utilizan, y hasta de cuestiones relacionadas con la matem谩tica de los huesos de cada ser humano, y la distribuci贸n de los 103 millones de huesos acumulados en el suelo hispano), con las discusiones acerca de la memoria hist贸rica y las leyes que han ido legislando al respecto; se cuelan igualmente algunas declaraciones de los vencedores, Franco a la cabeza, exigiendo castigos ejemplares, ya que ninguna piedad ni clemencia se pod铆a, ni deb铆a, tenerse con quienes hab铆an luchado contra Espa帽a. Algunas coplas del catecismo patri贸tico espa帽ol, y otros materiales del nacionalcatolicismo, que describ铆an lo que es ser un espa帽ol como es debido.

Si la primera parte, Flores y moscas, se centra en los aspectos que de manera resumida he expuesto, la siguiente, La monta帽a hueca, se centra en el sue帽o, luego hecho realidad, del caudillo por construir un monumento en honor a los ca铆dos por Dios y por Espa帽a, al que por cierto fue 茅l mismo, cad谩ver ya, a parar, con el desalojo posterior: el Valle de los Ca铆dos. Se explican los diferentes pasos en su construcci贸n, los retrasos y las injerencias del propio Franco que era aficionado a la arquitectura y que no se privaba a la hora de discutir sobre la construcci贸n del monumento y del cementerio subterr谩neo. Se dan a conocer los empresarios responsables de la construcci贸n, y el recurso a prisioneros para utilizarles como mano de obra. La mano dura del general铆simo qued贸 plasmada, ya en 1939, con la Ley de Responsabilidades Pol铆ticas que alcanzaba a todos aquellos que o hubiesen mostrado entusiasmo con la Causa, alcanzando el duro peso de la ley hasta en los ya muertos.

No queda ah铆 el contenido de la obra ya que se extiende a los huidos al extranjero participando all谩 en la lucha contra el nazifascismo, acabando algunos de ellos en los lager nacionalsocialistas como Mathausen,etc., vi茅ndose la colaboraci贸n de las autoridades hispanas que o bien miraban para otro lado o bien se hac铆an lo locos, como quedaba claro en alguna entrevista que la pionera Monserrat Roig hiciese al respecto a alg煤n jerifalte franquista, Ram贸n Serrano Su帽er.

El repaso concluye con una parte dedicada a la acci贸n violenta del lado republicano con respecto a sacerdotes y combatientes cruzados. Como no pod铆a ser de otro modo, esta cuesti贸n ocupa menos espacio que los anteriores aspectos tratados y ello es natural si en cuenta se tiene que en el mayor de los casos los muertos del llamado bando nacional recibieron una sepultura debida al tiempo que los homenajes, honores y monumentos; mientras que los del otro lado quedaron perdidos en las cunetas, sometiendo a sus familias al dolor, a la ignorancia y a la pretendida indignidad, de unos seres que fueron asesinados como ejemplo de dignidad y libertad鈥 las historias de familias enteras, de numerosos fusilados, al igual que las labores por hallar las fosas y los desaparecidos all谩 yacentes quedan expuestas con una claridad meridiana y accesible a los lectores, en un esfuerzo por colaborar en resta帽ar las heridas que todav铆a contin煤an abiertas en ese pa铆s de nombre Espa帽a, que realmente 鈥 como dec铆a el lema- es diferente, y basta para confirmarlo ver c贸mo se han tratado estos temas en pa铆ses como Bosnia, Argentina, Chile, Polonia鈥

No me importa repetirme: el libro es clarificador donde los haya, y entreteje de manera ejemplar diferentes aspectos hist贸ricos, pol铆ticos, ideol贸gicos, relacionados con la memoria, con los recuerdos del pasado y con las heridas que perduran.

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺-

P.S.: no me resisto a se帽alar, a pesar de que no es una cuesti贸n que entorpezca la lectura y comprensi贸n de la obra, que hay algunas expresiones -calculo que es cosa de la traducci贸n- que realmente crujen, o que al menos a servidor le han saltado al ojo:

+ 鈥 gendarme de la Guardia Civil鈥, en vez de decir miembro o n煤mero de,

+ 鈥済obiernos r egionales鈥 en vez de auton贸micos (p. 37 por ejemplo)

+ 鈥Frente Nacional鈥 cuando lo correcto ser铆a decir Frente Popular (p. 90).

Por I帽aki Urdanibia para Kaosenlared