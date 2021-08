–

De parte de Indymedia Argentina August 18, 2021 69 puntos de vista

Despu茅s de 1 a帽o de ardua y continua lucha contra el fuego del extractivismo.

Despu茅s de tantas manifestaciones, marchas y reuniones.

Despu茅s de 350.000 hect谩reas del delta del Paran谩 quemadas.

Y principalmente, despu茅s de una traves铆a hist贸rica de 350 km y 7 d铆as desde Rosario hasta Bs As.

Los humedales llegan al Congreso Nacional.

Ecosistema que ocupa m谩s del 20% de nuestro territorio nacional pero que, sin embargo, cuando se trata de legislar sobre su preservaci贸n y cuidado, quedan relegados al 煤ltimo lugar de la agenda pol铆tica.

Exigimos que el proyecto de ley sea tratado, de manera urgente, en un plenario de las tres comisiones restantes. Para que as铆 pueda luego debatirse en el recinto. Legisladorxs, esperamos que est茅n a la altura de empezar a priorizar nuestra salud y la de nuestros territorios por sobre un modelo productivo que solo ha demostrado capacidad para destruirlo todo a su paso.

Como sabemos bien que esta ley es el primer paso necesario para frenar este ecocidio, el mi茅rcoles 18 de agosto a las 16 h nos encontraremos en la Plaza de Mayo, para desde all铆 marchar hasta el Congreso.

En esta grupalidad de lucha si algo tenemos es amor en nosotres, que a la vez es amor a la tierra. No somos m谩s que reflejos de lo que vive y defendemos la vida porque es necesario y urgente. No es una campa帽a, ni un banner. Lo vemos todes. Vos, yo, lx vecinx y hasta lx politicx. Est谩n destrozando nuestros Humedales para lucrar con negocios de un par de personas. 隆No queremos m谩s due帽xs del mundo, no queremos esta depredaci贸n abusiva y violadora de tierras!

Somos territorio a trav茅s del cuerpo y no vamos a dejar que nos nieguen una ley INDISPENSABLE para seguir viviendo, existiendo, para que vivan no solo humanos sino tambi茅n animales, la vegetaci贸n y el agua misma, que es la historia de todo territorio.

Entendemos que la salida a esta crisis socioambiental es colectiva, con unidad y en las calles (o en el agua). El mi茅rcoles tenemos que ser miles. Acercate, compart铆, agit谩. Esta lucha es de todes y para todes. Es indispensable la presencia de cada une, aunando voces y gritando fuerte #LEYDEHUMEDALESYA

#HumedalesAlCongreso