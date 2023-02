–

En el mundo 鈥攄ice Federico Nietzsche en el pr贸logo del libro El Ocaso de los 脥dolos鈥 hay m谩s 铆dolos que realidades. 隆Cu谩nta verdad, que digo, belicosidad hay en esta frase! Me atrevo a decir que quiz谩s esto sea lo m谩s sensato que se ha dicho en occidente. Por lo general lo m谩s importante, lo m谩s valioso, es lo que menos atenci贸n recibe del ser humano. Me asalta de repente esta cuesti贸n: 驴Habr谩 algo m谩s valioso que la vida? Parad贸jicamente la gente, en casi todos los siglos, ha preferido dar la espalda a 茅sta e inmolarse de manera irracional a los 铆dolos religiosos de anta帽o y seculares del presente y abstracciones vac铆as; que son, no por su poder m谩gico, enemigos de aquella. Desde que el ser humano comenz贸 a tomar conciencia de s铆, los 铆dolos lo han rodeado. Los ven como realidades intocables, sin relaci贸n alguna con ellos, como algo de naturaleza absoluta. Atacar los 铆dolos de la masa es como caminar descalzo sobre rojizas brasas, como correr por el borde de una afilada navaja. Desafiarlos, en suma, constituye un peligro latente. En el momento que Cristo expuls贸 a los mercaderes del templo firm贸 su sentencia de muerte.

El periodo hist贸rico en el que el movimiento de la ilustraci贸n surgi贸 es, en el criterio aqu铆 sostenido, uno de los m谩s optimistas y soberbios de la historia humana. Sus representantes (Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot David Hume, Adam Smith y Thomas Jefferson y muchos otros) fueron hombres extremadamente brillantes: criticaron con gran sangre fr铆a a la monarqu铆a, a la superstici贸n religiosa y a cualquier saber no fundamentado en la observaci贸n emp铆rica y en el rigor de la l贸gica. Propusieron que el pensamiento racional y el conocimiento cierto de las cosas es la senda adecuada que debe seguir la humanidad si quiere alcanzar un progreso. Esto, hay que reconocer, represent贸 sin duda un gran avance. Arist贸teles y el escolasticismo eran 铆dolos, que con el paso de los a帽os se hab铆an vuelto demasiado pesados e insoportables, a derribar. Posiblemente ellos pensaron que despu茅s de todas las cr铆ticas demoledoras que realizaron en contra de las supersticiones religiosas por fin ser铆an aniquiladas. Sabemos que eso no es verdad. Es un mantra ya el decir que en la ilustraci贸n el ser humano alcanz贸 la mayor铆a de edad. Llamarle el siglo de las luces implica decir que lo anterior a esa 茅poca era oscuridad; es por eso que denominan al medievo como una etapa de oscuridad y estancamiento para el desarrollo pleno del ser humano; lo social, lo pol铆tico e intelectual se vio iluminado gracias a la ilustraci贸n. Me parece que esto no es del todo verdad ya que en cualquier periodo de la historia de la humanidad ha habido luces y sombras y esa 茅poca no fue la excepci贸n. Para la gente que suscribe con este tipo de relatos, le parecer谩 que hablar de 铆dolos en un ensayo filos贸fico es algo que carece de importancia intr铆nseca: sin embargo los 铆dolos, como se ver谩 m谩s adelante, no son cosas del pasado.

Debo decir unas palabras acerca de la categor铆a de relaci贸n. La relaci贸n es anterior a la dial茅ctica; es lo que permite que esta sea posible. El fundamento del poder est谩 all铆 donde no hay poder. El poder, el que tienen los id贸latras, no puede aparecer sin su negaci贸n el no-poder. El poder, aunque s茅 absolutice, nunca puede negar su negaci贸n. Por ejemplo, el ser humano nunca puede negar su hambre completamente. No puede anular a su contrario, existe una relaci贸n y el poder no existe al margen de esta. Por qu茅 ser谩 que la verdad, la que se impone y se conoce oficialmente, siempre aparece all铆 donde hay poder, econ贸mico, pol铆tico, religioso鈥 y nunca en las periferias, suelo propicio para la vida decadente. Esto nos revela una cosa muy importante: la decadencia no es natural sino causada por los sacrificadores y due帽os del fetiche. Sobre esto trataremos en los pr贸ximos p谩rrafos.

El nihilismo como voluntad de nada o voluntad de verdad

La esencia del ser humano 鈥攕i se puede usar a煤n tal terminolog铆a鈥 es el nihilismo, este es propiamente hablando el nihilista, por lo que ese tipo de hombre debe ser superado; la tarea fundamental del hombre es entonces superar su nihilismo y eso solo puede ser posible a trav茅s del surgimiento o mejor dicho de la irrupci贸n del superhombre; ese individuo capaz de decir s铆 al mundo del devenir: a lo que de sufrimiento y placentero 茅ste tiene, creador de valores en consonancia con el instinto vital ascendente, que afirma la perspectiva antes que la verdad y que puede vivir ya sin dios o mejor dicho se pone en el lugar de aquel para desde su perspectiva afirmar la vida en toda su riqueza y exuberancia y, sobre todo, el que, sin cobard铆a de ninguna naturaleza acepta el eterno retorno con alegr铆a, con regocijo; es un tema bastante interesante pero que, por razones de brevedad, no abordar茅 aqu铆. Ahora bien 驴a qu茅 se refiere Nietzsche cuando habla de nihilismo? En palabras simples nihilismo es voluntad de nada. Es querer, anhelar, la nada; el ser humano, tal como lo defini贸 Schopenhauer, es voluntad de vivir; Nietzsche suscribe con 茅l en que el ser humano es voluntad, pero difiere en que sea voluntad de vivir. Ya que esta simplemente se limita a conservarse, no se lanza hacia la b煤squeda del poder y del querer vivir m谩s para expandir su horizonte y espacio vital. Esta es la forma decadente de la vida contrariamente a la forma ascendente, la voluntad de poder, en la que s贸lo los valientes y los que superan el nihilismo pueden tener derecho de ciudadan铆a. Sobre el concepto de la voluntad de poder tampoco lo tratar茅 aqu铆 pues eso desbordar铆a la naturaleza de este trabajo. Sin embargo, volviendo a lo que nos concierne, cuando esta voluntad no encuentra algo realmente valioso en el mundo se decide por querer la nada, enga帽ada se encamina por los peligrosos bordes de ese acantilado infinito.

El ser humano es voluntad, por lo que no puede no querer, necesita querer incluso, si no hay otra cosa que querer, la nada. No querer no est谩 entre sus posibilidades. Pero 茅ste reviste esa nada con indumentarias pomposas; ha llamado a esa nada el mundo verdadero. Como el mundo del devenir es dif铆cil y un lugar propicio para los fuertes, los valientes y los competitivos entonces los hombres se resienten con este mundo y se inventan un trasmundo a la altura de sus expectativas, un mundo perfecto incambiable y libre de los elementos hostiles, existentes en este mundo, que hacen de su existencia algo miserable. Como todo lo que existe en este mundo, el real, es despreciable y no est谩 en consonancia con sus disposiciones internas, se inventa otro mundo m谩s all谩 de 茅ste y que es perfecto. La vida en tal mundo ser谩 m谩s verdadera.

La religi贸n, tal como lo sostiene Nietzsche, surgi贸 de esa voluntad de querer la nada, qu茅 es lo mismo que la voluntad de verdad. El ser humano, y en esto est谩n de acuerdo los antrop贸logos, se ha pasado la vida rezando a dioses que no existen, auto-ador谩ndose, en palabras m谩s simples: ha derrochado mucho de su valioso tiempo rezando y suplicando a la nada. Se ha dicho que los fil贸sofos 鈥攃omo consecuencia del platonismo y sus derivaciones posteriores鈥 siempre han estado desconectados de la realidad, en las nubes, y que son sumamente abstrusos; Nietzsche nos muestra que es todo lo contrario, los humanos siempre han estado en las nubes, con sus mitos y prejuicios ordinarios, y no los fil贸sofos, como 茅l y Her谩clito; estos han tenido siempre sus pies en la tierra.

No resulta extra帽o entonces que sea la ficci贸n el modo m谩s perfecto para ponerse en contacto con el mundo real, es decir, el fingido, el ideal, el esencial. Plat贸n consider贸 que al mundo verdadero solo se pod铆a acceder a trav茅s de la matem谩tica, el modo m谩s perfecto de conocer, lo que justifica su apasionado repudio por los poetas, hoy d铆a se cree que la ciencia es la que tiene la 煤ltima palabra, la que puede alcanzar el mundo verdadero. Debe ser muy infeliz y desgraciada una persona que se dedique por completo a demostrar teoremas antes que vivir la vida con intensidad. Esa ficci贸n, aunque puede tener alguna utilidad, jam谩s se podr谩 comparar con el disfrute de la vida.

Nietzsche sostiene que S贸crates nos ense帽贸 a odiar el mundo y la vida. S贸crates, con sobrada raz贸n, era un resentido con la vida. Visto s贸lo por sus atributos f铆sicos era un desgraciado, su fealdad espantaba, por lo que tuvo que inventarse una forma de vengarse de la vida por haberlo hecho tampoco agraciado. Su fealdad f铆sica y espiritual lo condujo indeleblemente abrazar las navajas del resentimiento 鈥攅sto es una de las cosas m谩s perjudiciales para el ser humano鈥 y a objetivar su venganza contra la vida y el mundo donde vivi贸. Esto explica el porqu茅 los seres humanos especialmente los fracasados, los d茅biles, los pobres y los desdichados sean febriles odiadores de esta vida. Y anhelan llegar, por medio de la nada, al trasmundo. El ser humano es tan fetichista que prefiere relacionarse insanamente con la nada antes que con la realidad, con la vida. Por eso, como dice Nietzsche en el Ecce Homo, han falseado la realidad hasta en sus instintos m谩s b谩sicos.

La mentira, la mejor aliada del ser humano

Es evidente que el ser humano no puede renunciar a la mentira 鈥攜a que la verdad en el mundo del devenir, a saber, el aut茅ntico, no puede ser posible鈥 pues aquello supondr铆a el final de toda esa ficci贸n, y quiz谩 de su existencia, ha creado todo un vasto universo en torno a ella. Desde 茅pocas inmemoriales se ha mentido a s铆 mismo y el resultado ha sido la construcci贸n de toda una totalidad de campos, sistemas e instituciones fundamentado en el embuste. Por siglos ha cre铆do que el lenguaje, la raz贸n y, m谩s recientemente, el m茅todo cient铆fico le permitir谩n acceder a la totalidad de lo real. Se enga帽an a s铆 mismos si creen que lo que buscan es la verdad. Lo 煤nico que buscan es apresar la realidad, pues le temen al cambio y los excita el adorarse a s铆 mismos en tercera persona, pues su vanidad no parece tener l铆mites. Es la inagotable vanidad del ser humano que lo ha llevado a elevarse hasta las alturas del mundo telesc贸pico y sumergirse en las profundidades del mundo microsc贸pico. Ese complejo de superioridad sobre el resto de las bestias la ha conducido a creer que es capaz de conocer y comprender la totalidad de lo real; y con el descubrimiento de las leyes de la naturaleza puede desencantar el mundo y manipular la naturaleza a su antojo. Lo cierto es que la vida, por m谩s que se trate de romantizar, es irracional y es el humano el que la quiere domesticar. Casi todo esfuerzo id贸latra ha sido un f煤til derroche vital; mantener en pie 铆dolos a costa de su propia vida es una cosa indigna de seres humanos que se respetan a s铆 mismos. Ingenuamente se ha cre铆do que fetichizando abstracciones y met谩foras podremos estar m谩s en contacto con lo real. Nada m谩s alejado de la realidad.

La verdad como interpretaci贸n

Los sentidos, y no los conceptos, tal como lo sostiene el vitalismo o el irracionalismo, nos proporcionan la verdad como interpretaci贸n, la verdad humana, la 煤nica que existe. Pueden haber mejores o peores perspectivas pero son las 煤nicas que tenemos. La verdad que nos proporciona el concepto, en cuanto intenta descaradamente apresar el devenir en un ata煤d, es ideal, esencial y por lo mismo alejada de la vida, la cual se rige m谩s por la intuici贸n. El argumento principal para exaltar e inflar a las ciencias de la naturaleza es el irrefutable hecho de su 茅xito en lo pr谩ctico. Sin embargo, el hecho que algo funcione en la pr谩ctica no implica necesariamente que por ello sea verdadero, esto lo ha entendido bien la ciencia de la naturaleza que se ha abierto paso, gracias a su r铆gido m茅todo, entre las rendijas de la incertidumbre y el desconocimiento. Lo cierto es que a medida que esta vaya solucionando peque帽os problemas ir谩, como es l贸gico, dejando cabos sueltos, ya hay un mont贸n.

Y, cansa decirlo, sobre la mentira y la imaginaci贸n occidente ha construido todo un imperio aparentemente objetivo, l贸gico, racional, potente y capaz de resistir cualquier ataque irracional, pero basta observar su fundamento para advertir que sus pies hediondos son de barro, del m谩s ordinario que existe. El problema no radica en las fortalezas que se ha creado el hombre racional para ponerse a salvo de los ataques y negaciones de la naturaleza sino m谩s bien en creer que esas estructuras imaginarias y completamente alejadas de la realidad constituyen una verdad de naturaleza irrefutable; y con ello queda justificado que la vida del ser humano se inmole a esos 铆dolos. Mientras que el hombre racional se desvive intentando medir, pesar y predecir el comportamiento de la materia y la realidad, el hombre intuitivo vive diciendo s铆 a la vida a sus aspectos negativos y positivos. El lenguaje, que se expresa en palabras y conceptos, se ha idolatrado por el sencillo motivo que la gente com煤nmente cree que por medio de 茅l se puede describir con precisi贸n lo que son las cosas, olvidando que los conceptos son meras met谩foras que en vez de acercar al individuo a la realidad lo alejan, se les lleg贸 a conceder un valor mayor del que merecen, pues siendo met谩foras no pueden ser la descripci贸n fiel de la realidad; adem谩s se ha idolatrado el conocimiento, y la raz贸n que deriva de 茅ste, al creer que es el instrumento por excelencia para conocer la verdad.

Las ficciones 煤tiles e in煤tiles

El ser humano se caracteriza por su capacidad creadora, es especialmente habilidoso en crear ficciones que le permiten dar raz贸n, tranquilidad y sentido a su ca贸tico mundo. Nietzsche, haciendo uso del m茅todo geneal贸gico, que analiza el origen de las palabras y los conceptos, lleg贸 a la conclusi贸n de que el lenguaje, que es ya una realidad interpretada, los conceptos, la l贸gica y la matem谩tica son invenciones humanas. Es de suponer que en principio todos los que fueron parte de la convenci贸n sab铆an el car谩cter ficcional del lenguaje y de ning煤n modo lo consideraban como una fiel descripci贸n de las cosas; en Sobre verdad y mentira en sentido extra-moral sostiene Nietzsche: 鈥渃reemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de 谩rboles, colores, nieve y flores y no poseemos, sin embargo, m谩s que met谩foras de las cosas, que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas鈥. Con el paso del tiempo los hombres y mujeres se olvidaron del car谩cter metaf贸rico de aquel; es un craso error pensar que la estructura gramatical es la estructura de la realidad, y con ello han hecho un perjuicio enorme a los individuos concretos.

El concepto iguala lo no igual, generaliza todo y languidece la experiencia individual. Estas ficciones hicieron posible la raz贸n. Sin estas ficciones 煤tiles, la ciencia ser铆a imposible. 脡stas ficciones, aunque se sabe que son mentiras, resultan en realidad 煤tiles para la vida pr谩ctica ya que bien usadas pueden ser excelentes formas de luchar contra las negaciones que impone la naturaleza a la vida(el hambre, el fr铆o, la calor y un largo etc茅tera). El problema fundamental es que occidente, sumergido de pies a cabeza en la decadencia, ha llegado a identificar la realidad con esos conceptos, que intentan fijar la realidad dentro de sus r铆gidas fronteras, pero esto es un terrible error. Pues es gracias a ellas que la vida se ha puesto a salvo de los embistes de la naturaleza. Sin embargo el ser humano, al mismo tiempo, tambi茅n inventa ficciones in煤tiles que en modo alguno resultan beneficiosas para la potencializaci贸n de la vida; entre ellas tenemos los 铆dolos antiguos, las grandes estatuas, hoy se nos presentan en formas distintas, m谩s complejas, pero siempre in煤tiles.

Se puede decir que el intelecto, tal como lo sostiene Nietzsche en Sobre verdad y mentira en sentido extra-moral, es un mecanismo de defensa del ser humano. Una compensaci贸n por su debilidad especialmente f铆sica, comparado con otros animales salvajes que disponen de cuernos, recias dentaduras, filosas garras y fuerza bruta. Si s贸lo contara con su fortaleza f铆sica, seguramente hace mucho tiempo hubiese desaparecido como v铆ctima de otros animales salvajes. El conocimiento en este sentido se presenta como una ficci贸n de naturaleza 煤til. Al ser humano dada su limitaci贸n cognitiva le est谩 vedado el poder conocer la realidad en su puridad, en su esencia, por lo tanto el concepto no es m谩s que una met谩fora, una ficci贸n. Jam谩s puede ser la fiel descripci贸n de la realidad, pero a pesar de ello puede ser 煤til para la sobrevivencia de 茅ste, decir no a estas ficciones constituir铆a el final de la especie humana.

驴Qu茅 es un 铆dolo?

Superficialmente se le llama 铆dolo a una imagen a la que se adora y es id贸latra alguien que adora las im谩genes, pero hablando con m谩s seriedad: se puede considerar como un ideal, persona o cosa contrario a la vida; en suma, una ficci贸n o patra帽a in煤til. Es algo relativo pero el ser humano lo fetichiza y por lo tanto lo torna de naturaleza absoluta. Es dif铆cil explicar, para el que desconoce el car谩cter nihilista del ser humano, el porqu茅 las cosas irrelevantes son las que mayor atenci贸n reciben en nuestro mundo. Es del dominio p煤blico que los famosos 鈥渃readores de contenido鈥, 鈥攈e hecho un esfuerzo descomunal por no vomitar al decir esto鈥, los gamers y las figuras de la far谩ndula son extremadamente conocidos entre los j贸venes y viejos. Desde un punto de vista utilitarista sabemos que un doctor tiene mayor valor social que un artista urbano y sin embargo este 煤ltimo seguramente tiene m谩s dinero, fama, buena vida y un futuro m谩s prometedor que el otro. Resulta curioso, en verdad, pero lo que carece de importancia intr铆nseca es lo que mayor atenci贸n recibe por parte de los seres humanos, por eso es que el cristianismo domin贸 por tantos siglos y por eso es que hoy d铆a los ideales m谩s elevados y, por lo mismo, sanguinarios siguen vivos; los 铆dolos se siguen considerando como cosas reales cuando no lo son. Pero 驴C贸mo funcionan los 铆dolos? Para que esto funcione hay que ofrecer algo a cambio por ejemplo el tiempo, la vida, la sangre. La gente somera, que es la mayor铆a, s贸lo presta atenci贸n a las cosas que carecen de importancia intr铆nseca, ahora se entiende m谩s f谩cilmente el que nadie se acerque a entrevistar a los valientes que siguen pagando la deuda externa. Est谩n purificando y limpiando las deudas de sus 茅lites econ贸micas y pol铆ticas. El que su futuro est茅 completamente hipotecado es lo que menos les importa a los sacrificadores, ellos quieren su dinero y la vida de aquellos es algo accesorio.

Tanto el dominador como el dominado invierten la realidad y le dicen no a la realidad del devenir, pero s贸lo uno obtiene beneficios pr谩cticos de esa inversi贸n. Ambos creen en los 铆dolos pero la existencia de aquellos solo beneficia a los sacrificadores. Los que controlan el 铆dolo tienen el poder y la verdad, los inmolados solo pueden aspirar a entregarse con esp铆ritu de orgullo ante la aniquilaci贸n que purificar谩 a los sacrificadores. Detr谩s de los 铆dolos hay violencia positiva y negativa. El sacrificio, por tomar una met谩fora del mundo teol贸gico, especialmente de los m谩s d茅biles de este mundo es la condici贸n de posibilidad de cualquier 铆dolo. Cualquier esfuerzo que no vaya dirigido a incrementar la vida es fetichista e id贸latra. Todo progreso implica sacrificio no de los que manejan el 铆dolo sino de los sacrificados.

El ser humano independientemente de su posici贸n en la escala social, de cualquier tiempo, tal como lo muestra la historia desde que alcanz贸 un cierto nivel de consciencia de su consciencia es incapaz de vivir sin 铆dolos, sin dioses. Si mueren atropellados por el devenir, aquellos los desentierran y les ponen otro nombre, es por eso que los 铆dolos, de la naturaleza que sean(positivos o negativos) no tienen, como cre铆a el inocente y optimista de Nietzsche, ocaso, crep煤sculo.

Sacrificadores y sacrificados

Desde tiempos inmemoriales ha tenido lugar en el mundo lo siguiente: la historia de los sacrificadores y de los sacrificados. Este sacrificio, religioso en anta帽o y profano en el presente, se ha llevado a cabo ininterrumpidamente por siglos con el telos 煤nico de mantener en pie 铆dolos, verdades, ideales, mentiras y delirios humanos de cualquier clase. Los 铆dolos se crean con un prop贸sito, a saber, para que por medio de ellos se pueda llegar a concretar una deseada finalidad. En tal sentido, aquellos aparecen como aliados del ser humano, no como sus enemigos. Sin embargo su ideal en la pr谩ctica dista completamente: los 铆dolos no son amigos ni aliados del ser humano son una negaci贸n de la vida de aquel. Pero todo 铆dolo demanda sacrificio, un costo social, tiene un precio que hay que pagar s铆 o s铆, no viene de gratis, y la sangre inocente es el mejor y mayor de sus pagos. No hay que olvidar que los fenicios, cartagineses o sirios ofrendaron infantes para mantener controlada la ira del dios Moloc; los quemaban dentro de la enorme estatua hueca del 铆dolo; se dice que los familiares de los beb茅s sacrificados, ten铆an terminantemente prohibido mostrar alg煤n signo de debilidad, deb铆an soportar estoicamente dicho sacrificio pues si mostraban alg煤n tipo de emoci贸n como el llanto esto invalidar铆a por completo el sacrificio y desatar铆a la ira descomunal de aquel temible y sanguinario dios.

Los grandes relatos de Marx y Nietzsche se golpean con la realidad constantemente. La idea de una sociedad sin clases, el cielo en la tierra, es un ideal, quisiera creer, bastante inocente; del mismo modo el superhombre es un ideal en oposici贸n con la vida; son ideales, 铆dolos, inalcanzables, los que los han querido objetivar en la historia han sido abofeteados por el fracaso y han sacrificado demasiadas vidas, sus manos est谩n completamente empapadas de sangre; entre m谩s elevados son los ideales de una persona o de un grupo m谩s alejados est谩n de la realidad y por lo mismo m谩s sangre, m谩s vida inocente, requieren para seguir erguidos. Tal como lo constata la historia existen sacrificadores y sacrificados. Los chivos expiatorios, que purifican la metr贸polis del pecado, son la condici贸n de posibilidad de los sacrificadores.

Por siglos, en honor a estos 铆dolos, se han sacrificado animales y humanos, hoy se sacrifica tambi茅n el medioambiente, en honor a la mentira se sacrifica la vida. Lo m谩s chocante es que en todo periodo hist贸rico ha existido gente, materia inorg谩nica, mineral, que piensa que sacrificarse es algo de car谩cter natural, obviando su lado hist贸rico. Por tal motivo es imperioso mostrar que esa mitolog铆a, religiosa y profana, es, de pies a cabeza, falsa. Nadie debe ser sometido a esquilmarse por mantener en pie un 铆dolo, el mercado. Si de salvar la vida se trata, que caiga la bolsa de valores. El poder se esconde detr谩s de los que manejan los 铆dolos.

El marxismo, no Marx, fue como una botella de alcohol barata, hizo efecto r谩pido y tuvo una duraci贸n ef铆mera. Nietzsche es como un vino costoso, su efecto embriagador a煤n se deja sentir en nuestra 茅poca. Marx critic贸 los 铆dolos del capital pero introdujo otros ideales contrarios al dinamismo de la realidad. 驴Y c贸mo lograr objetivar los ideales de la abolici贸n de clases, la dictadura del proletariado y la negaci贸n absoluta del sistema capitalista? B谩sicamente por medio del sacrificio f铆sico y psicol贸gico, ofrendando la vida por ideales alejados y contrarios a la vida misma. Pero en realidad, 驴qui茅nes son los principales sacrificados? ser谩n siempre los m谩s d茅biles, la plebe, la masa. Se sacrifican los seres humanos en nombre de cosas que no existen. Los sacrificadores no pelean entre ellos, son los sacrificados los que se desgarran en los campos de batalla para mantener en pie el prestigio de los 铆dolos de sus amos.

La libertad: un ideal elevado, sanguinario

La libertad, despu茅s del dios judeocristiano, es el mayor de todos los 铆dolos aceptados socialmente en occidente y el mundo entero. Los pa铆ses desarrollados est谩n creando la libertad porque s贸lo desde la libertad se puede sacrificar al otro, al chivo expiatorio; el 茅xito del mundo desarrollado, su sanidad, su pureza, su limpieza, su riqueza, su cultura y todo lo valioso dentro de sus muros reside en 煤ltimo t茅rmino en la constante enfermedad, suciedad, pobreza e ignorancia de los d茅biles: los chivos expiatorios. Hoy d铆a, como ya se dijo, se sacrifica inclusive al medioambiente en nombre del progreso que conduce en 煤ltimo t茅rmino a la libertad, al cielo. Los hombres y mujeres ignorantes, varios de ellos que habitan en el tercer mundo, buscan el inalcanzable ideal del cielo, los ilustrados contrariamente buscan el elevado ideal de la libertad, pero ambos no son m谩s que 铆dolos carentes de cualquier valor intr铆nseco. La libertad es siempre relativa nunca absoluta, los imperios sacrifican a la humanidad y el medio ambiente para hacer de eso relativo algo absoluto, pero no lo logran. A mayor recurso m谩s espacio vital y mayor amplitud de perspectiva. Libertad no s贸lo es poder hacer sino capacidad de hacer. La libertad negativa siempre ser谩 derivada de la positiva. La libertad posiblemente surgi贸 de una pelea de dos hombres primitivos, el que gan贸 someti贸 al otro; por eso la guerra est谩 estrictamente relacionada con la libertad. La libertad no es ilimitada. La libertad llega hasta donde llegan los recursos. Los recursos econ贸micos, naturales e ideol贸gicos no son ilimitados y cuando se terminan se acaba la libertad de una persona o grupo. Y si no se los reconquista, el poder se termina.

驴Cu谩l es la obligaci贸n moral e intelectual del fil贸sofo?

Evidentemente ser luz en la oscuridad, en el nihilismo, de su tiempo. El ser humano siempre estar谩 dispuesto a firmar, inclusive si tiene que sacrificar la vida, a la nada antes que a la realidad. En cada per铆odo hist贸rico hay oscuridad y ello induce a pensar que la luz no existe, pero es una ilusi贸n. Derribar 铆dolos morales e intelectuales, desmontar estructuras de pensamiento fosilizadas, iluminar la oscuridad que impide ver los 铆dolos que se adoran en la tierra y que la totalidad del mundo est谩 cimentado sobre una mentira, evidenciar todo eso, debe ser algo imperioso para el fil贸sofo. La gente prefiere la mentira pues desde siempre ha sido 茅sta la que el ser humano ha elegido para sobrevivir. El problema no consiste en que esta ficci贸n sirva para la conservaci贸n de la especie, la mayor objeci贸n es creer que esa mentira es la verdad. Los 铆dolos han sustituido a la realidad y la han vaciado de su riqueza y fuerza. Los hombres han creado sus 铆dolos y luego se han olvidado de eso; los adoran, sacrifican en su nombre, les dan ofrendas.

V铆ctor Salmer贸n