–

De parte de La Haine April 18, 2021 4 puntos de vista

La propuesta del ministro de Seguridad Social de medidas para incentivar el retrasar la edad de jubilaci贸n se ve con recelo por algunos expertos porque promueve alargar la vida laboral de manera innecesaria y dificulta la incorporaci贸n al trabajo de nuevas generaciones.

El ministro de Seguridad Social, Jos茅 Luis Escriv谩, anunci贸 este lunes su nueva propuesta para retrasar la jubilaci贸n consistente en incentivar a aquellos que retrasen su edad de retiro y vincular las pensiones al IPC del a帽o anterior, compens谩ndose los a帽os de inflaci贸n negativa a lo largo de los tres siguientes.

Ante el anuncio de Escriv谩, el l铆der de M谩s Pa铆s, 脥帽igo Errej贸n, rechaz贸 autom谩ticamente el incentivo para retrasar la edad de jubilaci贸n explicando que Espa帽a tiene un problema en el mercado laboral. “A las personas mayores no se les deja salir y a las j贸venes no se les deja entrar. No entiendo la obsesi贸n por retrasar la jubilaci贸n”, se帽al贸 en una entrevista en La Hora de la 1.

Una preocupaci贸n que comparte con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda D铆az, que, en 2020, critic贸 la propuesta del ministro de Seguridad Social y Migraciones de premiar a quienes retrasasen su jubilaci贸n, explicando que esta medida podr铆a entorpecer la inclusi贸n de los m谩s j贸venes en el mercado de trabajo. De hecho, desde la parte de Unidas Podemos del Gobierno apuestan por destinar fondos para estimular la incorporaci贸n de los j贸venes.

El retraso de la jubilaci贸n en los funcionarios

Aunque todav铆a est谩 por ver y no se sabe con seguridad c贸mo se implementar谩 la medida propuesta por Escriv谩 entre los funcionarios, el abogado laboralista de Comisiones Obreras 脕lvaro Calle explica a P煤blico que estos profesionales tambi茅n podr铆an estar incluidos y podr铆an acogerse a los incentivos para retrasar su edad de jubilaci贸n. Por lo que, una parte de la poblaci贸n activa que ya de por s铆 est谩 envejecida como es el funcionariado (hay que tener en cuenta que las Administraciones P煤blicas perder谩n en diez a帽os m谩s de 900.000 funcionarios por jubilaci贸n) podr铆a verse a煤n m谩s envejecida si se aplica esta medida y muchos funcionarios se acogen a ella.

“En el caso de los funcionarios, el r茅gimen est谩 establecido de forma diferente al resto de trabajadores, aunque desde el a帽o 2011 todos los funcionarios civiles que entran nuevos se regulan por el R茅gimen General de la Seguridad Social. Por lo que, en un futuro, nos podemos encontrar con casos de funcionarios que hayan entrado a partir del 2011 retrasando su edad de jubilaci贸n por los incentivos propuestos si, finalmente, se aplica la medida”, explica Calle.

“Adem谩s, a los funcionarios les es de aplicaci贸n el art铆culo 210.2 de la Ley de Seguridad Social, en el que se recoge una mejora en el porcentaje de jubilaci贸n para aquellos que la retrasen (un 2% se si demuestran hasta 25 a帽os de servicios, un 2,75%, entre 25 y 37 a帽os, y un 4%, a partir de 37 a帽os), sin olvidar que estos profesionales pueden trabajar hasta los 70 a帽os, por lo que no ser铆a de extra帽ar que, si ya se fomenta el retraso entre estos trabajadores, tambi茅n se acojan a la propuesta de Escriv谩”, cuenta.

Por otro lado, la aplicaci贸n de esta norma conllevar铆a el retraso del relevo de una parte del funcionariado con las implicaciones que esto trae consigo, como la adaptaci贸n de las nuevas tecnolog铆as y las nuevas formas y modalidades de trabajo.

A ello se le suma la problem谩tica con los interinos. Espa帽a cuenta con m谩s de 800.000 puestos ocupados por interinos (empleados que se utilizan para reemplazar a otros) y muchos de ellos llevan a帽os en esta situaci贸n sin obtener una plaza fija en la Administraci贸n. Si los funcionarios ordinarios tardan m谩s tiempo en jubilarse, los interinos tendr铆an m谩s dificultad para ocupar la plaza fija que dejara el funcionario jubilado

De hecho, bajo el lema “fijeza ya” estos trabajadores llevan a帽os reclamando una soluci贸n a su situaci贸n reconocida como irregular por el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europeo. Muchos de ellos consideran que las convocatorias de oposiciones a sus plazas no son justas y piden medidas alternativas, como ocupar las plazas del personal que se vaya jubilando, por lo que el retraso en la edad de jubilaci贸n tambi茅n podr铆a influir a este grupo de profesionales que ver铆a frustrada su plaza durante m谩s a帽os.

El contrato de relevo como prueba de relaci贸n

Calle recuerda que Espa帽a se encuentra a la cabeza de los pa铆ses europeos en cuanto a porcentaje de paro juvenil. “Con esta propuesta, lo que se pretende es que sigan trabajando los abuelos para mantener a los nietos. En lugar de favorecer que los j贸venes tengan acceso a un mercado laboral con salarios dignos y que las personas mayores que llevan gran parte de su vida dedicada al trabajo puedan retirarse, lo que se est谩 potenciando es que la gente joven no pueda acceder al mercado laboral y que los puestos est茅n cubiertos por las personas mayores que llevan toda su vida trabajando”, asegura.

Aunque hay economistas que aseguran que no hay relaci贸n entre retrasar la edad de jubilaci贸n y el entorpecimiento del acceso al mercado laboral de los j贸venes, UGT s铆 que la ve en, por ejemplo, los contratos de relevo, un tipo de contrato que la empresa puede utilizar para sustituir a un trabajador que ha solicitado la jubilaci贸n parcial.

Calle explica que, aunque los contratos de relevo no son muy utilizados en Espa帽a, lo que s铆 que es evidente es que hay un relevo a la hora de que una persona se jubile, aunque se haga bajo otro tipo de contrataci贸n.

“Si un se帽or con 65 a帽os se jubila, alguien tendr谩 que cubrir el puesto que deja vacante. Si en un bar hay dos cocineros y uno de ellos se jubila, el restaurante necesitar谩 a otro trabajador para que cubra a la persona que se ha jubilado. Por lo tanto, 驴de d贸nde tirar谩 el empresario? Seguramente de la gente joven que es la que no tiene trabajo. No hay un contrato relevo, pero s铆 que hay un relevo generacional”, explica el letrado.

Relaci贸n de los bajos salarios y la dificultad de las pensiones

Sin duda, una de las principales razones del deterioro que sufre el sistema de pensiones son los bajos salarios. Los salarios en Espa帽a han bajado de forma considerable en las 煤ltimas d茅cadas, salarios que son los encargados de sustentar el sistema de pensiones.

De hecho, los trabajadores j贸venes cobran hoy salarios hasta el 50% inferiores a los que percib铆an a su edad en 1980.

“Al final los sueldos bajos y los trabajos precarios afectan de manera directa a un futuro. Refiri茅ndonos a las bajas prestaciones tanto de jubilaci贸n, como de desempleo. Si los salarios fueran m谩s altos y los trabajos no fueran tan precarios, con esto me refiero a los contratos temporales o al hecho de contratar a los j贸venes siempre r茅gimen en pr谩cticas o en formaci贸n, seguramente no tendr铆amos el problema que tenemos con las pensiones”, reflexiona Calle.

“Al final, si tenemos trabajos con salarios buenos y estables habr谩 m谩s ingresos para la protecci贸n social, por lo que se proteger谩n las pensiones y habr谩 menos dependencia de sistemas complementarios como los planes de pensiones privados”, finaliza.

https://www.publico.es/economia/incentivos-retrasar-jubilaciones-tapon-acceso-jovenes-mercado-laboral.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web