1. Introducci贸n

Este estudio pretende exponer, por medio de informes t茅cnicos de la F谩brica de P贸lvora de El Fargue, la composici贸n de una serie de explosivos relacionados con sumarios de distintos procesos judiciales contra anarquistas y sindicalistas de Granada en la d茅cada de los a帽os treinta. Dicha inculpaci贸n no tiene por qu茅 ser cierta, pues no faltan fuertes sospechas de maniobras de grupos pol铆ticos opuestos que, parece ser, intentaban incriminarlos. Lo cierto es que es bastante seguro que algunos explosivos debieron corresponder a los 谩cratas, y los que no, pueden proceder de activistas cat贸licos, de origen obrero, pero bien relacionados con las 茅lites. Con todo, estos artefactos son de fabricaci贸n casera, a veces de manera muy rudimentaria, con extra帽as combinaciones de distintos niveles de recursos y conocimientos.

Este trabajo procede de extractos descartados de una tesis doctoral redactada por el mismo autor. Consideramos que la exposici贸n de la composici贸n y modo de fabricaci贸n de los explosivos revelan datos interesantes sobre el acceso a determinados productos materiales, especialmente qu铆micos, por parte de sectores de las clases bajas, a menudo muy precarizadas. Si bien la decisi贸n de elaborar y colocar explosivos no era propio de la vida cotidiana de las clases sociales m谩s humildes, s铆 muestra a qu茅 materiales ten铆an acceso, c贸mo lo obten铆an, los conocimientos que pod铆an obtener y lo que pretend铆an en la colocaci贸n de estos artefactos, muy distintas de lo que podemos imaginar actualmente.

Al igual que la mencionada tesis doctoral, se expondr谩 principalmente documentaci贸n primaria, ya que la bibliograf铆a es parca en los detalles del objeto del estudio, pues se centran en los factores pol铆ticos y la cuesti贸n de la violencia, y nosotros pretendemos centrarnos en la materialidad. Por ello es pr谩cticamente innecesaria, salvo si queremos citar la bibliograf铆a sobre el movimiento obrero granadino y algunos trabajos que han tratado el anarquismo local y general. Que no abunda mucho, cuando se trata del movimiento libertario granadino.

2. Contexto hist贸rico del anarquismo granadino

En Granada capital y varias de las localidades de la provincia existi贸 un potente movimiento libertario que tuvo su principal desarrollo en la d茅cada de 1930.

Al igual que en otras partes de Espa帽a, el anarquismo lleg贸 ligado al asociacionismo obrero que foment贸 la Primera Internacional, que consigue crear una Federaci贸n Local en Granada, y poco despu茅s, en varios pueblos como Loja, Alhama de Granada, Molv铆zar, etc. La actividad en estos primeros a帽os fue de menos a m谩s, creando ef铆meramente un peri贸dico titulado El Obrero de Granada, y por 1880 ya protagoniza claramente el movimiento obrero. Entre las dos tendencias que existieron en la Internacional, los granadinos, al igual que la mayor parte de los espa帽oles, se posicionaron a favor de las posturas antiautoritarias y sindicalistas de Bakunin, frente a las autoritarias y politizantes de Marx.

A煤n con la disoluci贸n de la Internacional, estuvieron actuando los anarquistas granadinos a nivel local, hasta su paulatina represi贸n y desarticulaci贸n, disgreg谩ndose en grupos 谩cratas, dedicados a la propaganda antipol铆tica y a la participaci贸n en la prensa libertaria.

En 1910 nace la CNT, con la presencia de algunos pueblos granadinos como Loja o Pinos Puente, que confiaron en delegados catalanes para representarlos, pero realmente estos sindicatos no mantienen una relaci贸n org谩nica constante y estable. Por 1918 hay una importante gira confederal que llega hasta Andaluc铆a, y entonces aparece la CNT en Granada capital, capitaneada por la Casa del Pueblo, el Sindicato de la Construcci贸n y algunas asociaciones de ciertos pueblos como Maracena u 脫rgiva. Desde 1918 hasta 1921 se despliega una fuerte actividad sindical.

En la Dictadura de Primo de Rivera, la CNT ser谩 ilegalizada por no reconocer el r茅gimen y no querer ceder los datos personales de su afiliaci贸n en una 茅poca dominada por elementos parapoliciales como el Somat茅n, el pistolerismo blanco y la Ley de Fugas. Asimismo, los decretos del gobierno prohib铆an expresamente las pr谩cticas habituales de la Confederaci贸n. En cambio, los libertarios aprovechan esta 茅poca para desarrollar una notable actividad cultural, publicando numerosas revistas donde los granadinos no estar谩n al margen. En 1927 nace formalmente la FAI, en gran parte debido a la propia l贸gica de la clandestinidad. Por 1930, las medidas represivas se suavizan y vemos que se vuelven a permitir la actividad p煤blica de los sindicatos, que se encuentran libres de las exigencias del r茅gimen, ya en decadencia. Se convocar谩n unas elecciones municipales, que dar谩n una clara victoria de las formaciones republicanas y antimon谩rquicas en las grandes ciudades, lo cual sorprende a los sectores conservadores. El rey Alfonso XIII entiende la situaci贸n y abdica, huyendo del pa铆s. El 14 de Abril de 1931 se proclama la II Rep煤blica, pero en Granada la CNT ya estaba funcionando, y con varios conflictos laborales.

Los a帽os de la d茅cada de 1930 son los m谩s importantes del anarquismo granadino, alcanzando sus organizaciones una gran popularidad y fuerza. Si bien su predominio ya era claro desde 1918 en Granada capital y alg煤n pueblo, ahora su influencia alcanzaba a casi la totalidad de la clase obrera y adquiere hasta una idealizaci贸n por parte de la poblaci贸n que la sit煤a en una posici贸n casi de leyenda. Por su parte, los socialistas s铆 predominaron entre elementos liberales y, no poca cosa, en la gran mayor铆a de la zona rural de la provincia granadina. Tal cosa fue posible porque el caciquismo persegu铆a con sa帽a a los libertarios, pero no pod铆an oponerse a las elecciones municipales, en las que participaban el elemento socialista, que procuraba hacerse hegem贸nico. La tolerancia de la Dictadura de Primo de Rivera favoreci贸 que los sindicatos locales m谩s o menos neutros se federasen por medio de la UGT.

Debemos saber que el mito de los anarquistas campesinos 鈥減rimitivos鈥, que se帽alaban algunos historiadores marxistas con pocos conocimientos de fuentes primarias, nunca fue cierto. Si bien en Andaluc铆a y en otras regiones la CNT contaba con much铆simos campesinos, y en algunas ocasiones estos predominaban entre las organizaciones libertarias, lo verdadero es que el anarquismo espa帽ol fue principalmente un fen贸meno urbano, y hasta industrial. En Granada, la CNT dominaba en la capital y algunos n煤cleos urbanos de la provincia como Pinos Puente o Motril, si bien es cierto que tambi茅n estaba presente en varios pueblos rurales como Maracena, Pinos Genil, Lanjar贸n y ciertas zonas de la Alpujarra. Pero el socialismo dominaba claramente las 谩reas rurales de toda la provincia, si bien no debemos olvidar que tambi茅n estaba presente en Granada capital en sectores como los funcionarios, el comercio y algunas profesiones liberales. No faltaban tampoco en la construcci贸n, si bien eran claramente minoritarios.

La CNT en Granada tambi茅n ten铆a sindicatos importantes. El m谩s conocido, que aglutinaba un gran n煤mero de trabajadores profesionales pero tambi茅n sectores extremadamente precarizados, fue el Sindicato de la Construcci贸n, que funcionaba como ariete insurreccional, preparador y ejecutor de grandes huelgas generales, tambi茅n como una gran colectividad que pod铆a trabajar en cadena para quienes les pagasen, y organizador de elaboradas bolsas de trabajo para dar trabajo a los parados. Pero hubo otros, como el del Metal (hab铆an algunas fundiciones y f谩bricas importantes por entonces, tal como la Roca), el Textil (con sus numerosas trabajadoras concentradas principalmente en el Albaic铆n, que no tardaron en hacer su sindicato textil femenino), el de la Madera, el de la Electricidad, el de la Distribuci贸n (con comerciantes y camareros), el de Transporte, el de Artes Blancas, etc茅tera (amplio). Sus militantes eran a menudo personajes carism谩ticos y muy populares: el gigante Francisco Maroto del Ojo (ebanista); el disciplinado pero duro anarquista Jos茅 Zarco (metal煤rgico); el inteligente y orador Jos茅 Alc谩ntara (entre el textil y la construcci贸n; terminar谩 encabezando el sector posibilista); el popular Juli谩n Noguera del R铆o (tambi茅n posibilista y del mismo sector, pero muy inmerso en iniciativas vecinales y puramente populares); el manchego Francisco Crespo (distribuidor principal de la prensa libertaria, en especial los de Federico Urales y su gran 鈥渋mperio鈥 editorial); el principal organizador de las bolsas de trabajo y de los topes, Antonio L贸pez Moya (de la construcci贸n, acusado de atracador, del sector duro del anarquismo); el abogado libertario Benito Pab贸n Su谩rez de Urbina (el 煤nico que conocemos de origen de clase alta y gran formaci贸n intelectual, pero de gran humildad, y admirado por todos); el kioskero popular Francisco Burgos; el que se ha conocido en la posterioridad como 鈥渂anderillero anarquista鈥 Francisco Galad铆 (si bien era hojalatero, profesi贸n dedicada a fabricar piezas de fontaner铆a, y en su caso lo hac铆a principalmente para el Sindicato de la Construcci贸n); el malague帽o Antonio Morales Guzm谩n (zapatero en su 茅poca de Granada, tambi茅n acusado de atracador y del sector duro, gran autor y organizador); el albaicinero Amadeo P茅rez Molinero (que tuvo una tienda de comestibles al lado de su casa, luego barber铆a, y terminar谩 como kioskero asalariado); y ciertamente muchos, muchos m谩s. Sabemos que exist铆an muchas mujeres, pero conocemos pocos nombres importantes: Concha Illescas y Concepci贸n Robles son algunos ejemplos. Desgraciadamente, no ten铆an protagonismo, si bien las noticias period铆sticas de la 茅poca suele hacer referencia a la gran presencia femenina a los m铆tines y actos convocados por sus compa帽eros, y es obvio que participaban y apoyaban en la lucha sindical y clandestina.

La CNT en Granada protagoniz贸 desde 1931 a 1933 al menos (hemos contado) once huelgas generales e incontables conflictos en diversos sectores laborales. Destacaron las de la construcci贸n, fundici贸n Roca-Casta帽o, aserradores mec谩nicos, bares, panaderos, f谩brica Garrido, mujeres albaicineras del textil, ch贸feres, limpiadores, mineros de oro… En 1931 vieron morir asesinado por la polic铆a al joven libertario Miguel Illescas. En Granada se encabeza, junto a Madrid, la formaci贸n de la Federaci贸n Ib茅rica de las Juventudes Libertarias. Existen varios grupos de la FAI, que suponemos un origen temprano. Hacen un macro debate p煤blico con los comunistas que tienen que venir de otras ciudades, acto con mucha repercusi贸n medi谩tica. Consiguen las 6 horas para repartir los turnos de trabajo en algunos sectores como la construcci贸n. Intentan hacer pan colectivizado, lo cual logran hasta que se producen algunas divisiones internas. Tambi茅n la Madera hace sus propia colectividad, aunque no nos consta mucha informaci贸n. La actividad huelgu铆stica y cultural es extraordinaria, y existen algunos estallidos de petardos y bombas. En Agosto de 1932 celebran un Pleno donde rechazan el posibilismo y el Manifiesto de los Treinta, produci茅ndose fuertes cr铆ticas hacia la actitud de Jos茅 Alc谩ntara. Viven un macro juicio pol铆tico en la Audiencia de Plaza Nueva por acusaciones de hacer estallar bombas. Pocos d铆as despu茅s se da un golpe militar en Espa帽a encabezado por el general Jos茅 Sanjurjo, que en Granada tiene repercusi贸n, pero la CNT lo frena en seco con grandes movilizaciones, que terminar谩n con el incendio del Casino Cultural y otros centros de la derecha granadina, no pocos de ellos de car谩cter religioso. En dichas movilizaciones son asesinados por los sansurjistas Donato G贸mez y Mariano Ca帽ete, padre del joven que ser谩 tambi茅n famoso, Antonio Ca帽ete. Tras el fracaso del golpe militar, la Confederaci贸n granadina se cubre de gloria y reconocimiento, para poco despu茅s sufrir m谩s c谩rcel y represi贸n. En 1933 se recrudecer谩n las actividades, ya con una Rep煤blica en franca hostilidad. Se da una campa帽a anticlerical con derribos de cruces y otros s铆mbolos, y alg煤n que otro incendio, por Diciembre de 1933. Las izquierdas, en crisis interna y acusados de represi贸n, pierden las elecciones. En 1934 se clausuran todos los sindicatos de la CNT y son detenidos por orden gubernamental o bajo acusaci贸n de ser infractores de la nueva Ley de Vagos y Maleantes (aunque casi todos ellos trabajaban, y no poco participaban en los trabajos al tope), d谩ndose alg煤n caso de fuga espectacular. En verano, la UGT convoca una huelga campesina, pero su gran organizaci贸n sindical agraria, que aseguraba tener m谩s de 100.000 afiliados, no se suma, y fracasa la huelga, dejando a la CNT de Maracena como uno de los poqu铆simos sindicatos que s铆 hacen una dura labor piquetera en el conflicto. En Octubre de 1934, la huelga revolucionaria de la UGT no tiene repercusi贸n alguna en Granada. Junto a 1935, son a帽os principalmente de criminalizaci贸n y represi贸n al anarquismo. En 1936 se convocan elecciones, y las derechas intentan ganarse el voto dando un respiro, levantando la clausura de los sindicatos, pero la gran cantidad de presos que a煤n permanecen en la c谩rcel no se olvida. En esta ocasi贸n los anarquistas granadinos hacen una t铆mida campa帽a por la abstenci贸n, que no evita que muchos de sus militantes recurran a la urna, e incluso Benito Pab贸n, que se mostr贸 partidario de la disciplina confederal en 1932, abstencionista por descontado, este a帽o, ya fuera de Granada, se presenta como candidato en Zaragoza. En las elecciones hay una primera victoria derechista, pero debido a un fraude por sustituciones que quitan 6.000 votos a las izquierdas, ganando las derechas por 1.000, se decide repetir las elecciones en Mayo. En esta ocasi贸n las derechas no se presentan, ganando todos los esca帽os, as铆, las izquierdas. Durante la campa帽a de denuncia del pucherazo de Febrero, los derechistas tirotean un mitin izquierdista en el Campillo, hiriendo a trece personas, entre ellos ni帽os y embarazadas. Entonces, las asociaciones libertarias ya estaban funcionando desde comienzos de ese a帽o y lo cierto es que desde Marzo hab铆an desplegado una impresionante fuerza, mayor a煤n que lo conseguido anteriormente, obteniendo mejoras nunca logradas as铆 como la reivindicada, y lograda alguna vezm: las seis horas en varios sectores para mitigar el paro. Los derechistas estaban aterrorizados por el gran crecimiento general de las izquierdas, y un nuevo golpe militar se avecinaba.

De todo lo relatado, el lector puede encontrar referencias en Calero Amor (1973), Alarc贸n Caballero (1990) y Amor贸s (2011), si bien numerosos detalles proceden de fuentes primarias expuestas en la tesis doctoral mencionada.

3. Campa帽as de explosiones

Durante varios meses entre 1931 a 1936, se dieron jornadas de varias semanas, e incluso meses, de colocaci贸n de 鈥減etardos鈥, 鈥渆xplosivos鈥 o 鈥渂ombas鈥. Debemos mencionar que, p煤blicamente, los anarquistas negaban ser los autores, pero bien puede interpretarse como una obvia estrategia frente a procedimientos judiciales (a veces, militares). Con todo, debemos mencionar que conocemos casos, al parecer muy comprobados, de provocadores derechistas. En un conocido caso sufrieron el estallido del explosivo durante la manipulaci贸n, falleciendo al poco tiempo, y que posteriormente se se帽al贸 la posesi贸n de s铆mbolos religiosos y derechistas de los propios cad谩veres . Para Alarc贸n Caballero (1990: 287), los libertarios solo buscaban disimular su autor铆a acusando a los fallecidos de ser opositores pol铆ticos a su movimiento. Pero lo cierto es que el estallido coincidi贸 con una campa帽a de bombas y la consiguiente criminalizaci贸n por parte de las autoridades. Parece ser, tambi茅n, que antes de fallecer, los propios fallecidos tuvieron un inter茅s especial en culpar a los anarquistas, asegurando que los forzaron o enga帽aron para que ellos colocasen las bombas. Era habitual en esta 茅poca culpabilizar a quien no ten铆a rostro, y en cambio defender a la cara humana. En otros casos sabemos que las v铆ctimas, normalmente patronos, sol铆an declarar en los juicios que les extra帽aba que fueran atacados por los anarquistas, precisamente en los momentos donde se estaba produciendo grandes acercamientos en la soluci贸n de una huelga planteada .

Por otro lado, es necesario saber que las huelgas, especialmente las generales, nunca se limitaban a una simple ca铆da de brazos: los d铆as de paro se acompa帽aban con piquetes informativos en grandes grupos (que oscilaban entre cincuenta a doscientos), m铆tines, manifestaciones, y, muy a menudo, causar 鈥渁mbiente鈥, que se caracterizaba por provocar 鈥渁larma鈥, que obligase a las autoridades a tomarse en serio el conflicto y no dejar que el paro quede como un festivo cualquiera. Esto conllevaba al uso, siempre supuesto, de 鈥減etardos鈥, que realmente eran eso, artefactos que provocaban sonidos muy fuertes, causando alarma, pero normalmente era de muy escasa peligrosidad, y con colocaciones que denotaban que procuraban causar m谩s bien da帽os materiales y sabotajes, que aut茅nticas amenazas personales. Con todo, el uso de explosivos fue m谩s bien raro, siendo m谩s habitual los tiroteos a los tranv铆as (normalmente militarizados, en algunas ocasiones con esquiroles del sindicato socialista rival). Siempre se realizaban con la intenci贸n de no da帽ar a nadie del interior. En algunas ocasiones, se provoc贸 alg煤n fuego, desalojando previamente a los usuarios y trabajadores .

Esto nos lleva a pensar que, a煤n siendo prudentes, es muy probable que un buen n煤mero de explosivos colocados, y luego analizados por la F谩brica de P贸lvora de El Fargue (pedan铆a dentro del municipio de Granada capital, tambi茅n conocida como F谩brica de Armas, pues no solo produc铆an p贸lvora), fueran realmente preparados por los anarquistas. En los sumarios de los juzgados de instrucci贸n podemos encontrar muchos informes de la F谩brica de P贸lvora, que nos indica los medios de los que dispon铆an y la formaci贸n que hab铆an adquirido para su fabricaci贸n, lo cual indirectamente nos se帽ala tambi茅n algunas pistas de la vida cotidiana de estos libertarios (o de los provocadores que intentaban criminalizarlos, pero que procuraban hacer cre铆ble las supuestas pruebas, y por tanto intentaban imitar sus supuestos m茅todos). Nos ha parecido interesante relatar los distintos informes presentados por la F谩brica de P贸lvora en sumarios que hemos investigado, y que se refieren a juicios contra anarquistas granadinos.

En Granada exist铆an tres distritos judiciales con sus correspondientes juzgados: el de Sagrario, el del Salvador, y el de Campillo. 脡ste 煤ltimo sol铆a ser el m谩s activo. Casi todos los sumarios se encuentran en el Archivo de la Real Chanciller铆a de Granada. Aparte, est谩n los juicios militares, que eran numerosos en la 茅poca, y que por no haberse accedido a煤n por parte de este autor, no rese帽aremos, ni sabemos si existen realmente informes semejantes a los localizados en la Chanciller铆a. Aclarado esto, pasamos a relatar los informes siguientes.

4. An谩lisis del laboratorio de la F谩brica de P贸lvora de El Fargue

Los informes de la F谩brica de P贸lvora de Armas y Explosivos de El Fargue comienzan con una descripci贸n del material presentado, para pasar r谩pidamente a su descripci贸n material, primero superficial, luego internamente. Seguidamente describe y analiza su composici贸n qu铆mica. Y finalmente explican los efectos del explosivo, en caso de haber estallado.

El 9 de Enero de 1933 estall贸 un petardo bastante inofensivo en la puerta de la Iglesia de San Mat铆as. Por esas fechas se estaba produciendo una descoordinada insurrecci贸n anarquista por toda Espa帽a, cuyo episodio m谩s conocido son los acontecimientos ocurridos en Casas Viejas. Al d铆a siguiente se coloc贸 otro petardo en una ventana de una casa, que estall贸 causando desperfectos importantes. Asimismo se puso otra en la puerta de la misma casa, que el hijo del propietario descubri贸 arroj谩ndose para apagar la mecha. Este 煤ltimo artefacto es el que se envi贸 al laboratorio de la F谩brica de P贸lvora.

En su informe se帽ala que tiene tres partes: el dep贸sito contenedor de la carga, la carga explosiva, y la carga de metralla por medio de hierros diversos. El dep贸sito es un cuerpo cil铆ndrico de paredes gruesas, de 10 cm, y con 8 cm de di谩metro. Pesa unos 250 gramos. En la parte inferior est谩 la carga de hierro, y en la superior la carga explosiva, en forma de pasta, con un hilo bramante cuya finalidad se ignora. La pasta humedecida es de 146 gramos y se compone, en porcentaje sobre cien por ciento, de 36,87 por ciento de nitroglicerina; 25,70 de nitrocelulosa; 23,73 de nitrato am贸nico; 13,70 de harina de trigo. Cuenta con una gran humedad producida seguramente por el nitrato am贸nico. Ello impidi贸 que estallase. La metralla de hierro parece provenir de talleres metal煤rgicos. De haber estado seco, la explosi贸n hubiera causado da帽os muy importantes a diez metros a la redonda. La composici贸n del explosivo delata un buen conocimiento, que solo fall贸 en la falta de precauci贸n con el nitrato am贸nico. Toda esta informaci贸n est谩 en el Sumario 18 de 1933.

En el sumario 116 de 1933 se habla de un explosivo encontrado en Iznalloz, colocado debajo del motor de un cami贸n utilizado para el esquirolaje durante un conflicto laboral agrario (en la finca denominada del “Frague”, por entonces retir谩ndose orujo), que fomentaba la sociedad obrera local, que contaba con componentes anarquistas, si bien no era formalmente de la CNT. El boicot, que se acompa帽aba con la huelga, se deb铆a a la acusaci贸n de existir una lista negra contra los trabajadores de dicha sociedad obrera. El explosivo no lleg贸 a explosionar, porque el patr贸n, fue a orinar por la noche fuera de su casa y casualmente encontr贸 el explosivo debajo del veh铆culo, con la mecha encendida, percat谩ndose y apag谩ndolo.

En el informe de la F谩brica de P贸lvora se relata que el artefacto tiene forma cilindrica, de 25 cm de longitud y cinco de di谩metro, siendo de hierro; a mitad tiene una mecha impregnada con materia explosiva, 鈥an谩loga a la de la carga interior del artefacto鈥. El peso total es de 1.791 gramos, siendo el del cuerpo exterior de 860 gramos. La carga interior se compone de material explosivo y metralla (de tuercas y trozos de hierro), de 441 y 490 gramos respectivamente. En porcentaje sobre un cien por cien ten铆a 67,57 de nitrato pot谩sico; 18,81 de carb贸n; 9,30 de azufre; y 3,32 de nitroglicerina. En suma era una mezcla de barrenos y dinamita, muy utilizadas entonces en obras de construcci贸n y en la minar铆a. Ello conllevar铆a que el proceso judicial se trasladase a 脥zbor, donde se estaba construyendo una presa y se conoc铆a la presencia de numerosos anarcosindicalistas, constat谩ndose la desaparici贸n de material explosivo que se utilizaba para la construcci贸n.

Por lo visto, se usaba solo la mitad de la carga, robando la otra mitad, favorecido, al parecer, por la negligencia de la vigilancia (se conoc铆a este m茅todo de robo, existiendo protocolos para evitarlo). El explosivo era peligroso para personas y objetos desde varios metros, especialmente por la metralla. En otras diligencias se investiga la visita de miembros de las Juventudes Libertarias de Granada al pueblo para hablar en el sindicato local, constat谩ndose la presencia de Manuel Vargas Montijano, se帽alado por la polic铆a como un buen conocedor de la fabricaci贸n de explosivos. Sin embargo, no vino solo, y estuvo con otros militantes libertarios de la capital y de Iznalloz. Asimismo, estall贸 otra bomba en la puerta de la casa de uno de los obreros que no estaba siguiendo la huelga, cuyos restos no fueron analizados. En los registros domiciliarios de los anarquistas locales m谩s se帽alados no se encontr贸 ni explosivos ni material para su fabricaci贸n. S铆, en cambio, libros y folletos libertarios y marxistas, algunos de ellos reveladores, como 鈥淟a Fabricaci贸n de Armas de Guerra鈥. No sabemos determinar si las bombas fueron colocadas por anarquistas, que ciertamente estaban en conflicto laboral en estos momentos, o bien por los propios propietarios para criminalizarlos; pero s铆 es bastante seguro que el robo de p贸lvora en 脥zbor fue real y de autor铆a 谩crata, lo que hace suponer que la tesis m谩s probable en Iznalloz es que los anarquistas de Granada capital colocasen los explosivos atendiendo una segura solicitud de ayuda de sus compa帽eros acatuccitanos.

El Cerro del Oro es una zona existente en otra pedan铆a de Granada conocida como Lancha de Cenes, que cuenta, como El Fargue, con una poblaci贸n propia, pero en el caso de Lancha, est谩 much铆simo m谩s cerca del centro urbano de otro municipio, Cenes de la Vega, que de la capital granadina. El Cerro del Oro es lugar muy conocido por ser una antigua mina de oro desde 茅poca romana, que tuvo su momento de esplendor. En 1936 segu铆a funcionando, aunque con resultados muy pobres. Sabemos que sus trabajadores eran de la CNT, ya que en ese mismo a帽o se abri贸 una denuncia p煤blica contra las terribles condiciones laborales de los mineros, que trabajaban pr谩cticamente desnudos, para asegurarse que no se robase ni una pepita. Por entonces, la CNT hab铆a abierto un conflicto laboral con reivindicaciones .

En un canal de dicho lugar, a unos setecientos metros del dep贸sito de agua, se encontr贸 abundante material peligroso, lo que abri贸 el sumario 224 del a帽o 1936, por primavera. El contenido se present贸 en una caja de madera y ten铆a dos frascos de 谩cido sulf煤rico, varios cartuchos de dinamita, un paquete de tres kilos de antimonio en aguja, dos frascos y dos paquetes de 谩cido picon铆trico, un cargador de pistola 鈥淧lus Ultra鈥 de 22 tiros, otro cargador de pistola autom谩tica, una cantidad incalculable de clorato pot谩sico, un proyectil vac铆o de artiller铆a, 17 tubos cil铆ndricos, y dos platillos para peso.

La F谩brica de Armas informa haber recibido el material en cuatro envases, uno de ellos de kilo y medio de azufre, 960 gramos de 谩cido p铆trico, cuatro kilos y doscientos gramos de sulfuro de antimonio, y dos kilos de 谩cido sulf煤rico. Estaba acompa帽ado por una mezcla de azufre, 谩cido p铆trico y broza de m谩s de cinco kilos, sin duda por haberse ca铆do al suelo. Todas estas sustancias se emplean para la fabricaci贸n de material explosivo, si bien la 煤nica que por s铆 sola es peligrosa como explosivo es el 谩cido p铆trico, pero solo si se monta el correspondiente con su cebo, mecha y bomba para contenerlo. Sus efectos explosivos pueden ser considerables. Durante las diligencias no se pudo comprobar quienes eran los responsables de esconder dicho material y no se pudo incriminar a nadie. Debemos indicar que en Lancha de Cenes no solo hab铆an anarcosindicalistas, siendo, de hecho, un notorio militante durante la Guerra Civil un socialista local, y en Cenes sin duda exist铆a un sindicato de la UGT, al parecer fuerte, si bien tambi茅n hab铆a otro de la CNT, tambi茅n importante. Pero es casi seguro que siendo el Cerro del Oro, donde por estas fechas la CNT estaba en pie de guerra, es f谩cil imaginar que es bastante probable la relaci贸n de sus mineros con el material localizado.

En Febrero de 1935, se encontraron explosivos dentro del antiguo Teatro Cervantes, por entonces recientemente cerrado y que tambi茅n fue antiguo local de la Sociedad Hijos de Comerciantes e Industriales. Parece ser que algunos empleados eran libertarios, trabajando de camareros para la Sociedad. Enterada la polic铆a de estos detalles, sospechan que este teatro abandonado es un buen lugar para esconder material comprometedor. Realizan un registro y tienen 茅xito en esta ocasi贸n. Si bien es cierto que puede ser material colocado por la propia polic铆a para incriminar a los anarquistas que trabajaron en el teatro.

El informe del laboratorio de la F谩brica de P贸lvora menciona haber recibido cuatro envases de hojalata, las mismas usadas para conservas, provistos de mecha lenta, y 280 gramos de peso promedio, de los cuales 220 son de la mezcla explosiva. La cual, en tanto por ciento, son de un 22,5 de carb贸n; 11,5 de azufre; y 66 de clorato pot谩sico. A este material se acompa帽a tres cartuchos de papel que contiene, respectivamente, 2.100 gramos de clorato pot谩sico, 300 gramos de sulfato s贸dico anhidro, y 600 gramos de azufre. La F谩brica de P贸lvora determina que esas hojalatas con contenido explosivo no son nada peligrosas y solo pretenden buscar alarma con el ruido que pod铆an producir. De los otros materiales se desprende que se fabricar铆an m谩s como los artefactos de las hojalatas, salvo el sulfato s贸dico, que no tiene aplicaci贸n alguna en ellos.

Hay que mencionar que en este sumario, el 45 de 1935, adem谩s del material explosivo rese帽ado, tambi茅n encontraron dos folletos de las Juventudes Libertarias, dos fundas de pistolas, botellas de 谩cido sulf煤rico y de 谩cido n铆trico puro, azufre en polvo, nitrato de potasa, y utensilios para su fabricaci贸n. Mencionar tambi茅n que el principal sospechoso denuncia que su declaraci贸n no es v谩lida porque recibi贸 muchos malos tratos para que firmara lo que la polic铆a quer铆a que firmase. Debemos mencionar que creemos que, en este caso, se trata de un montaje policial, ya que no resulta muy cre铆ble c贸mo localizaron el material, escondido dentro de un gran edificio abandonado, y todo gracias por identificar a un joven libertario de los muchos que ten铆an sobre la pista o detenidos. De las detenciones de estos meses constan principalmente por reuniones clandestinas, ya que, en este a帽o todos, los sindicatos de la CNT y ateneos estaban clausurados o ilegalizados, requiriendo, sin embargo, penas m谩s graves para intentar aplastarlos pol铆ticamente.

Finalmente, un caso que apenas hemos contabilizado para este estudio, por no tener un informe sobre sus componentes, por se帽alarse, en el juicio, de su procedencia. Se trata de la bomba colocada en el portal de la casa de uno de los propietarios de fundici贸n Roca y Casta帽o, el cual es producto directo, pero de un modelo antiguo, de la F谩brica de Armas de El Fargue. S铆 es distinto el cebo, que no corresponde, y junto al modo de c贸mo fue armado, se evidencia que el artefacto fue colocado por alguien inexperto en el uso de explosivos. En este proceso, las propias v铆ctimas se extra帽an de la supuesta autor铆a de los huelguistas, porque estaban en v铆as de soluci贸n. El informe tampoco da m谩s datos, limit谩ndose a se帽alar que, como el resto de explosivos de esta F谩brica, es un petardo del n煤mero 4 de trilita de 500 gramos de peso, barnizado con goma laca disuelta en alcohol, lo cual lo distingue de los nuevos explosivos de la F谩brica, que se recubren con un ba帽o de parafina .

5. Recapitulando

Existen otros sumarios por procesos de colocaci贸n de bombas, pero, o son externos a la informaci贸n que tenemos de las actividades libertarias, o no cuentan con informes del laboratorio de la F谩brica de P贸lvora. En general, debemos mencionar que de las notas de prensa aparecidas durante las huelgas, se hace referencia a explosivos de peque帽a intensidad que generan m谩s ruido que da帽os reales, si bien los anarquistas siempre negaron p煤blicamente ser los autores. Empero, en sus memorias, Vicente Castillo celebra con cierta frecuencia asaltos e incendios que provocan las masas (con protagonismo libertario en muchas ocasiones) en momentos graves, pero nunca se refiere a colocaciones de explosivos (Castillo, 1979a: 99-100; Castillo, 1979b: 24). Lo cual tampoco determina o prueba nada, ya que parece que esta actividad, que debi贸 ser real en parte, proven铆a de unos determinados grupos especializados en ello. Los principales se帽alados por la polic铆a fueron casi siempre Manuel Vargas Montijano y los hermanos Rosillo V谩zquez (especialmente Manuel), si bien estos 煤ltimos estaban especialmente perseguidos por unos agentes que no ocultaban su antipat铆a pol铆tica y personal hacia 茅l y los libertarios en general.

Nos resulta interesante notar que muchas piezas parecen provenir de lugares de trabajo, obtenidas ilegalmente. Comprobamos un conocimiento algo rudimentario pero, por regla general, efectivo en sus prop贸sitos. Debemos decir que, salvo el accidente de los dos obreros cat贸licos, nunca hubo v铆ctimas mortales en dichas actividades. Ni parece que se pretendiera.

De los cuatro procesos que hemos mencionado, dos son de 1933, uno de 1935, y otro de 1936. De los componentes, ninguno se repite m谩s de dos ocasiones, por lo que la diversidad es algo amplia, si partimos de estos casos conocidos. S铆 debemos mencionar que el uso de metralla se da en todos los casos.

Un caso que no hemos relatado es quiz谩s el de la explosi贸n m谩s importante, donde la autor铆a anarquista es casi segura. Se trata de la explosi贸n en la f谩brica de electricidad de Pinos Genil que funcionaba por un sistema hidr谩ulico. El destrozo fue extremadamente importante, causando da帽os incalculables . En dicho pueblo exist铆a una potente CNT, y en este caso hubo condenados con penas graves. Creemos que es bastante seguro que la acusaci贸n, en esta ocasi贸n, fuera cierta. Por otra parte, entre Febrero y Abril de 1932 hubo en Granada capital una especie de campa帽a de proliferaci贸n de bombas, durante la huelga que realizaron para la libertad de su abogado, pero terminada 茅sta, las explosiones siguieron en Abril. Parece ser que en general se trataron de montajes o incriminaciones de opositores pol铆ticos. En Agosto del mismo a帽o se celebr贸 un macrojuicio por estas acusaciones, saliendo todos los acusados absueltos. De esto ha sobrevivido cierta memoria colectiva entre personas mayores de la ciudad, que aseguran que la mayor铆a de los petardos fueron colocados por derechistas para criminalizar la huelga de la CNT. Desde luego, el juicio fue bastante favorable para los anarquistas granadinos, que vieron cr贸nicas period铆sticas de toda la prensa granadina, de buena parte de Andaluc铆a e incluso desde Madrid, con las jugosas cr贸nicas que escribi贸 en La Tierra Eduardo de Guzm谩n desde el 4 al 6 de Agosto de 1932, que recog铆a la versi贸n de los libertarios granadinos.

Podemos percibir que los principales materiales utilizados son la nitroglicerina, otros compuestos derivados del nitrato, el 谩cido sulf煤rico, el azufre, piezas de hierro como metralla, y en menor medida el carb贸n. A menudo eran reutilizaciones de dinamita descompuestas. Entre los folletos y libros encontrados en Iznalloz s铆 aparece un manual de fabricaci贸n de armas, que delata una peque帽a auto formaci贸n en estas cuestiones, si bien desconocemos si dicho manual llegaba a explicar la fabricaci贸n de bombas o granadas. Asimismo, conocemos otros casos, como el juicio contra Antonio Almirante, molinero dirigente de la CNT de Baza, que s铆 ten铆a un manual espec铆fico sobre petardos. En un registro se le encontr贸 un folleto titulado “P贸lvoras y explosivos”, junto a un papel con distintas f贸rmulas qu铆micas para causar explosiones .

Debemos mencionar que de todos los explosivos, se diferencia mucho, por su patr贸n de fabricaci贸n, la bomba hallada en la casa del 10 de Enero de 1933, cuyo peligro parece que era alto, y su composici贸n distinta, que delataba adem谩s un buen conocimiento sobre bombas. Se puede pensar que no fue colocada por los anarquistas, pero tambi茅n es factible considerar que entre los libertarios exist铆an varios 鈥渆xpertos鈥 con estilos diferentes. O bien uno mismo que se aventuraba con nuevas f贸rmulas, atendiendo a los recursos disponibles.

Los materiales se extra铆an de centros de trabajo. Hemos mencionado el robo de dinamita en las obras de la presa de 脥zbor, as铆 como la utilizaci贸n de hierros procedentes de la fundici贸n de Roca y Casta帽o. Pero sabemos que en la propia F谩brica de P贸lvora trabajaban varios anarcosindicalistas (conocemos a algunos, como Jos茅 Beltr谩n, Manuel Mu帽oz, Juan Fern谩ndez Adarve, Manuel Mart铆n, Antonio Carrasco…). Finalmente, debemos recordar otros oficios, como el de yesero, que en muchos casos consist铆a en un solo trabajador que realizaba las tareas de aplicar el yeso, pero tambi茅n obtenerlo del propio medio natural, utilizando peque帽as cantidades de p贸lvora.

Finalmente, debemos mencionar que la colocaci贸n de bombas fue, en cualquier caso, un m茅todo muy poco recurrido por los anarquistas en Granada, aunque se exagerase por la prensa y las autoridades, con prop贸sitos presumibles. M谩s comunes fueron los incendios y tiroteos para causar alarmas. En cualquier caso, los datos que ofrecen la documentaci贸n aportan m谩s informaci贸n sobre una parte, aunque sea 鈥渕icrohist贸rica鈥, de los 谩cratas granadinos, en el caso de que sea cierto que fueron realmente los autores. Desde luego, no cabe duda que se trataban de fabricaciones realizadas bajo pocos recursos y de manera autodidacta y no profesional.

Francisco And煤jar

