De parte de Avispa Midia December 9, 2021 29 puntos de vista

En el a帽o 2020, el Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN) declara alerta roja por la situaci贸n de violencia vivida en los territorios aut贸nomos. Es cuando empiezan a intensificarse los ataques paramilitares. Desde entonces el territorio liberado ha vivido un ambiente de constante agresi贸n. Invasiones de tierras recuperadas, la quema de plantaciones, escuelas, casas y comedores, asaltos a las tiendas y cooperativas zapatistas, robo de cosecha, secuestros, constantes balaceras, hostigamientos, torturas, cercamiento de tierras y fuentes de agua.

La Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeld铆a por la vida y la Humanidad, caracol 10, denunci贸 dos 煤ltimos hostigamientos el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, cuando hombres armados y con tractores entraron en su territorio, en un intento de tomar el potrero colectivo de la comunidad Nuevo San Gregorio.

鈥淓l racismo ha estado, la guerra contra los pueblos en Chiapas es una realidad, continuada desde 1994, pero ahora profundizada鈥, alerta el profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropolog铆a e Historia, Gilberto L贸pez y Rivas.

El EZLN en sus 煤ltimos comunicados y las organizaciones que son base de apoyo de la lucha zapatista han alertado y denunciado que Chiapas vive al borde una guerra civil. 鈥淓s evidente que estamos en un escenario muy similar al que precedi贸 la masacre de Acteal鈥, puntualiza el investigador L贸pez y Rivas, que se refiere a la incursi贸n paramilitar en la localidad de Acteal, en Los Altos de Chiapas, en 1997, donde fueron asesinados 45 ind铆genas tzotziles de la organizaci贸n Las Abejas, como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de Acteal.

Adem谩s de la acci贸n paramilitar, el propio gobierno federal ha intensificado el proceso de militarizaci贸n en Chiapas, en un contexto de ocupaci贸n del territorio por megaproyectos. 鈥淪on aproximadamente 15 mil elementos del ej茅rcito en Chiapas y se est谩 construyendo 12 nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, adem谩s del arribo de los seis c谩rteles del narcotr谩fico aqu铆 en Chiapas durante el a帽o de pandemia. Todo eso en un contexto donde se busca imponer el Tren Maya, donde se despoja la tierra comunitaria y ejidal a partir del programa Sembrando Vida鈥, describe Diana Itzu, de la Red de Resistencia y Rebeld铆a Ajmaq.

Caracol de la realidad, territorio rebelde zapatistas, dic. 2013. Foto por Santiago Navarro F.

A pesar de las frecuentes alertas y denuncias, el escritor y activista Ra煤l Zibechi observa que 鈥渟ectores importantes de la sociedad niegan que hay un conflicto destructivo en Chiapas, incluyendo sectores de los movimientos, de las izquierdas, de las personas comprometidas con las luchas鈥, enfatiza.

La contrainsurgencia cuenta 鈥渃on el apoyo del Estado (鈥) y la neutralidad, o aplauso incluso, de sectores importantes, eso es lo que vemos en estos momentos en M茅xico鈥, eval煤a Zibechi.

驴Por qu茅 se dibuj贸 este escenario?, 驴por qu茅 se niega que hay una guerra en Chiapas?, lanza la pregunta el escritor y la contesta presentando tres razones principales.

La primera, argumenta, es que no es una guerra tradicional, en donde hay dos lados claramente visibles en el escenario. 鈥淓s una guerra capilar. Es una guerra en la cual no se apila los muertos, aunque s铆 haya muertos. Es una guerra de desgaste que no busca destruir de un solo golpe, busca desmoralizar la poblaci贸n, busca desorganizarla y destruir su base material de sobrevivencia. Es una guerra que busca atacar el coraz贸n 茅tico de los pueblos. Todo eso pasa aparentemente como elementos aislados. Por eso es una guerra tan dif铆cil de ver鈥.

El segundo elemento que dificulta visibilizar la guerra es el 鈥榩rogresismo鈥 del gobierno de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador. Zibechi identifica una semejanza entre los pa铆ses donde ha habido gobiernos considerados progresistas, es decir, logran llevar adelante proyectos de desarrollo antiguos, bajo un discurso progresista. En Brasil, por ejemplo, los gobiernos de Luiz In谩cio Lula da Silva y Dilma Rousseff lograron llevar a cabo megaproyectos que los militares, en su dictadura (1964-1985), no lograron.

En M茅xico, 鈥渟i es la cuarta transformaci贸n la que encabeza la ofensiva narcoparamilitar en los territorios, porque es la que encabeza, genera mucho menos resistencia. Yo digo que para llevar adelante una guerra de exterminio, las grandes obras de infraestructura y el modelo extractivo, lo ideal son los gobiernos progresistas. Por eso est谩n鈥, analiza.

Adem谩s, explica, los gobiernos progresistas se arropan de las pol铆ticas sociales. 鈥淓l capitalismo ha entendido que para llevar adelante las peores facetas de su pol铆tica es mejor el progresismo, que no es nada progresista, es la pol铆tica reaccionaria de siempre pero revestida de un discurso de ayuda a los pobres, incluso de soberan铆a nacional鈥.

El tercer elemento, propuesto por el escritor para comprender la invisibilizaci贸n de la guerra vivida en Chiapas, es el propio EZLN, 鈥減orque es la fuerza pol铆tico, militar, revolucionaria completamente distinta del resto de la izquierda, no quiere tomar el poder, no quieren usurpar la representaci贸n de los pueblos, los pueblos se est谩n organizando por s铆 mismos, no hace la pol铆tica y el discurso que resuena en las izquierdas de Am茅rica Latina鈥.

La pol铆tica de transformar el mundo a trav茅s de las autonom铆as, seg煤n Zibechi, es una pol铆tica que la izquierda no termina de aceptar. 鈥淎cepta transformar el mundo a trav茅s del Estado, porque el Estado es el altar mayor en el imaginario pol铆tico de las izquierdas. Todo que no sea el Estado se mira con desconfianza. El Estado y los tipos de organizaci贸n estado-c茅ntricas, como los partidos y sindicatos鈥.

La cultura pol铆tica hegem贸nica en las izquierdas y en los movimientos populares, sostiene 茅l, sigue siendo una cultura colonial y patriarcal. 鈥淓stamos todos atravesados por esta cultura, pero hay algunos que luchan por revertirla o modificarla o por desobedecerla鈥.

Para poder visibilizar la importancia del proceso zapatista, seg煤n Zibechi, hay que mirar a los pueblos. 鈥淗ay que ver la maravilla que est谩n construyendo y lo que est谩n resistiendo. Porque no es lo mismo resistir en un lugar donde las cosas m谩s o menos est谩n organizadas, donde hay una retaguarda, que resistir como hacen las comunidades de Aldama o de Mois茅s y Gandhi.鈥

Itzu, Zibechi y L贸pez y Rivas expusieron sus vivencias y an谩lisis sobre la guerra en Chiapas en el Conversatorio virtual: Las Autonom铆as Zapatistas frente a la guerra, Chiapas, M茅xico, organizado por Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos Ind铆genas, Autonom铆as y Derechos Colectivos.