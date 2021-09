–

El 10 de de septiembre se celebra el D铆a Internacional para la Prevenci贸n del Suicidio, que ya se ha convertido en la primera causa de muerte no natural en las personas de entre 19 y 25 a帽os. El Colegio de Psic贸logos de Madrid alerta de que los intentos autol铆ticos y las autolesiones se han incrementado en un 250 % en la poblaci贸n infantil y juvenil en 2020, 茅poca marcada por la pandemia y el aislamiento social.

Pero es que, adem谩s, desde que comenz贸 la crisis sanitaria los pensamientos suicidas tambi茅n han aumentado entre un 8 % y un 10 %, cifra que alcanza hasta el 14 % en las personas j贸venes, seg煤n alerta el estudio Salud mental y covid-19, de la Confederaci贸n Salud Mental Espa帽a. Un informe que tambi茅n recuerda, seg煤n cifras del CIS, de que el 43,7 % de los s铆ntomas por los que alguien acude a un profesional son por ansiedad; y el 35,5%, por depresi贸n.

El estudio corrobora que las personas de entre 18 y 34 a帽os son quienes m谩s han pedido ayuda psicol贸gica, por depresi贸n o ansiedad, y que son quienes 鈥渕谩s han modificado su vida habitual debido a esta situaci贸n鈥. El sector joven, sobre todo quienes est谩n 鈥渆n situaci贸n socioecon贸micas m谩s desfavorables鈥, es el que m谩s se ha visto afectado por la incertidumbre y la desesperaci贸n, pudiendo desembocar en pensamientos suicidas.

Un entorno desadaptativo

Una persona que tiene pensamientos autol铆ticos 鈥渟ufre un fuerte sentimiento de desesperaci贸n; siente que el presente es malo y que el futuro ser谩 peor鈥, advierte Jordi Royo, director cl铆nico de Amalgama7, una entidad especializada en esta materia. Esto aumenta en la adolescencia, por 鈥渆l potente cambio hormonal鈥, que puede generar la crisis de la propia identidad, las dudas hacia uno mismo y hacia el entorno, algo que puede inducir a 鈥渟entir una carencia del sentido de la vida鈥.

Adem谩s de esta crisis, Royo incide en tres variables m谩s que afectan sobre el bienestar. Una son los diagn贸sticos en lo relativo a la salud mental, que se han visto en aumento en los 煤ltimos a帽os, especialmente durante la pandemia. La otra variable puede ser un ambiente familiar negativo, con contextos de abandono, maltrato o falta de una figura referencial que haga a la persona sentirse querida, dejando secuelas desadaptativas. Por 煤ltimo, la tercera variable se centra en el desarrollo del 谩mbito social y, dentro de este, la relaci贸n con las nuevas tecnolog铆as.

La entidad incide en que las redes sociales pueden generar cierta dependencia en sus usuarios, que puede ir acompa帽ado de sentimiento de soledad y aislamiento. Adem谩s, estas plataformas pueden generar 鈥渁nhelos aspiracionales鈥 insatisfechos, advierte Royo, que surgen de 鈥渙bservar una vida perfecta, cuerpos esculturales o situaciones personales id铆licas鈥.

No obstante, la entidad expresa que un buen uso de estas puede generar efectos positivos sobre la salud mental, al encontrar un sentimiento de pertenencia que puede reducir esa sensaci贸n de aislamiento. Lo corrobora 脌lvar L贸pez de Medina, presidente del Consell de Joventut d鈥橝lacant, que recuerda que 鈥渆l suicidio ya era un problema antes de las redes sociales鈥 y a帽ade que estas aplicaciones pueden ayudar a 鈥渆ncontrar a gente que est谩 pasando por situaciones similares y que pueden ayudarte a evitar tomar esta decisi贸n鈥.

Imposibilidad de construir un proyecto de vida

L贸pez de Medina desv铆a el foco de las redes sociales para alertar del impacto que tiene sobre la salud mental los factores socioecon贸micos a los que se enfrenta una persona y que afectan especialmente a la poblaci贸n joven. 鈥淓l suicidio no se da por una 煤nica causa, sino que son un c煤mulo de diferentes motivos鈥, entre ellos, resume, la imposibilidad de la juventud de construir un proyecto de vida, sea por la raz贸n que sea.

Este obst谩culo se refleja en las 煤ltimas cifras de paro juvenil, que en Espa帽a alcanz贸 el 38,38 % de menores de 25 a帽os sin trabajo al cierre del segundo trimestre de 2021. Dato que afecta a un sector expuesto a contratos precarios, salarios insuficientes y en unas condiciones que, en ocasiones, ponen en situaci贸n l铆mite a la salud mental d铆a a d铆a.

La posibilidad de cumplir el proyecto de vida pensado es m谩s remota con la subida del precio del alquiler, un 41 % en toda Espa帽a en los 煤ltimos 5 a帽os, seg煤n el portal inmobiliario Fotocasa. De hecho, hay territorios en los que, de media, m谩s de la mitad del salario se destina a pagar el alquiler, como la Comunidad de Madrid (56 %), Catalunya (56 %) o Euskadi (51 %).

A causa de estos datos, la tasa de emancipaci贸n se ha reducido dr谩sticamente en el a帽o de la pandemia, seg煤n los 煤ltimos datos del Instituto Nacional de Estad铆stica. A finales de 2020, un 55 % de los menores de 30 a帽os segu铆an viviendo en casa de sus progenitores; la peor cifra de los 煤ltimos ocho a帽os, cuando se empez贸 a recoger este dato.

Consecuencia de estas cifras, y sumado a la situaci贸n epidemiol贸gica y a la incertidumbre o miedo por el futuro, L贸pez de Medina advierte que, seg煤n los datos del Consell Valenci脿 de Joventut, cerca del 70% del sector joven aleg贸 haber visto su salud mental afectada tras el a帽o pand茅mico. Alerta tambi茅n de la necesidad de que, adem谩s de poner el foco en mejorar la situaci贸n econ贸mica y laboral de la poblaci贸n joven, se aumente la plantilla de profesionales de salud mental en el sistema sanitario p煤blico.

鈥淗ay cerca de diez muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes en el cuadro espa帽ol, pero solo hay seis psic贸logos cl铆nicos por cada 100.000 habitantes en el pa铆s鈥, expone el presidente del Consell de Joventut d鈥橝lacant. Si bien la tasa de suicidio depende de m谩s factores, mantiene que es 鈥渕uy grave鈥 la falta de personal que podr铆a ayudar a detectar estos casos y darles soluci贸n a tiempo.

Eliminar el tab煤 para prevenir los suicidios

Adem谩s de reclamar una mejora de la situaci贸n socioecon贸mica de la poblaci贸n joven o el aumento de profesionales en la materia, L贸pez de Medina hace un llamamiento a las instituciones a eliminar el tab煤 que rodea a los suicidios. Dice que hay una falsa creencia de que hablar del tema puede crear un efecto llamada, pero, sin embargo, ocurre todo lo contrario.

El presidente del Consell expone que no hablar del suicidio no hace que no siga habiendo quienes lo cometan 鈥渁 espaldas de la gente鈥 y que hablar de ello, en muchos casos, puede ayudar a prevenirlo. Hablar de pensamientos autol铆ticos puede ayudar a la persona a encontrar ayuda a tiempo, a sentir que no est谩 solo en un padecimiento que, frecuentemente, se vive en silencio.

El experto hace alusi贸n a la necesidad de que los medios de comunicaci贸n hagan un tratamiento respetuoso y responsable sobre los suicidios, algo que comparte Jordi Royo, que asegura que esto, junto con la eliminaci贸n del tab煤, puede contribuir a la reducci贸n de la tasa de suicidios en la poblaci贸n joven.

Pero las instituciones, tal y como recuerdan los colectivos y expertos que ponen el foco en cuestiones que van m谩s all谩 de lo biol贸gico, tambi茅n tienen cierta responsabilidad en mejorar las condiciones sociales y econ贸micas del sector joven y, por ende, su salud mental: la prevenci贸n del suicidio, una pandemia silenciosa, es pol铆tica y es urgente.

