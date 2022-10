–

Leemos en Freedom News esta entrevista traducida de la revista Aftoleski del 4 de octubre (a partir de original publicado el 30 de septiembre ) y no podemos más que traducirla a su vez al castellano, ya que nos acerca la opinión sobre “referéndums” en la zona desde una óptica anarquista y también aclara ciertos malentendidos interesados sobre la participación de esta organización (RKAS) en la “creación de las repúblicas del Donbás” (adelanto: NO). Como de costumbre, intentamos acercar las voces de quienes están mejor informados sobre lo que ocurre en su propio país antes que dedicarnos a la especulación geopolítica pura y dura, como también se comenta a lo largo de la entrevista.

Yavor Tarinski de la revista libertaria griega Aftoleksi entrevista a 2 anarquistas del Este de Ucrania, políticamente activos durante décadas en la zona hasta antes de la invasión de 2014, donde se derrumbó la posibilidad de cualquier acción política sin mediación. Ambos son lo que mucha gente tiende a llamar de manera simplista ciudadanos de Ucrania “de habla rusa”. Esta entrevista fue motivada por los referéndums realizados por las fuerzas de ocupación rusas en esa región, así como por el resurgimiento de noticias falsas sobre su organización anarquista RKAS, en la que ellos mismos participaron y fueron miembros fundadores. Seguimos dando voz a los directamente involucrados en esta guerra bárbara de violencia física y vilipendio. Una voz que los estados y los intereses políticos organizados intentan silenciar.

Yavor Tarinski (YT): Hola, y muchas gracias por tomarte el tiempo de hablarnos en medio de una zona de guerra. Empecemos por conocerte un poco mejor. ¿En qué parte de Ucrania vives?

Anatoliy Dubovik (AD): Mi nombre es Anatoly Dubovik. Tengo 50 años, soy anarquista desde 1989. Nací en Kazan (Rusia) y vivo desde hace más de 30 años en Ucrania, en la ciudad de Dnipro (antes Dnepropetrovsk, antes Ekaterinoslav). Esta es la parte oriental de Ucrania.

Sergiy Shevchenko (S.Sh.): Mi nombre es Sergei Shevchenko. Tengo 48 años, soy anarquista desde 1988. Nací y viví la mayor parte de mi vida en Donetsk, el centro del Donbás. En 2014, me vi obligado a partir hacia Kyiv después de que comenzara en mi ciudad un levantamiento separatista de inspiración rusa. He estado en el frente desde finales de febrero de 2022.

YT: Ambos son miembros bien conocidos del histórico grupo anarcosindicalista RKAS. ¿Puedes contarnos un poco más sobre él y sus actividades antes de la guerra?

AD y S.Sh.: Antes que nada, debemos aclarar que RKAS no era solo un grupo sino una organización. Cuando el movimiento anarquista comenzó a revivir en la URSS a fines de la década de 1980, estaba plagado de irresponsabilidad, falta de estrategia y no se tomaba en serio sus objetivos; muchos simplemente estaban “jugando con el anarquismo”. El renacimiento del movimiento anarquista comenzó en Donetsk cuando representantes de varios grupos pequeños y activistas individuales que no habían perdido la fe en sus ideales se unieron para formar su propia organización. Así, como alternativa al hasta entonces caótico movimiento, en 1994 se creó la RKAS, la Confederación Revolucionaria de AnarcoSindicalistas, que lleva el nombre de Néstor Makhno. Fue una organización -precisamente una organización anarquista- que introdujo principios de trabajo más claros: planificación, sistematización, disciplina interna,división de responsabilidades entre sus miembros y demás.

Todo esto dio buenos resultados, aunque no de inmediato. Unos años después de su fundación, RKAS ya era una organización activa en varias regiones de Ucrania y tenía bastante éxito. Estuvimos involucrados en el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, tuvimos una influencia significativa en el movimiento sindical independiente, especialmente entre los mineros del Donbás, donde los representantes de RKAS participaron en los comités de huelga locales y regionales. Participamos en un movimiento panucraniano para proteger los derechos de los trabajadores y oponernos al deterioro de la legislación laboral.

RKAS en el Primero de Mayo de 2011 en Donetsk



“Anarchy” – el periódico oficial de RKAS

Continuamos con varias iniciativas editoriales. El primero fue el periódico “Anarchy” [1993-2013], que se publicó durante casi todos los años de existencia de RKAS. También publicamos el Anarcho-Sindicalist Newsletter & Analytical Bulletin, y varias publicaciones para grupos sociales específicos: el periódico de los trabajadores Voice of Labour, el periódico estudiantil Unity, la revista juvenil Revolutionary Ukraine y otros. También distribuimos folletos propagandísticos y teóricos de varios autores, desde los clásicos de Bakunin y Malatesta hasta obras de escritores contemporáneos.

Con el tiempo, RKAS se convirtió en algo así como una pequeña Internacional: teníamos capítulos en otros países, principalmente en Georgia e Israel. No duraron mucho, pero existieron. Y justo antes de que comenzara la guerra [2014], estábamos trabajando para crear un anarcosindicato en Ucrania, la Confederación General del Trabajo Anarcosindicalista. Esto no pudo completarse debido a la invasión rusa de Crimea y el Donbás.

YT: ¿Puede describir cuál fue la reacción de RKAS después del comienzo de los conflictos en el este de Ucrania en 2014?

AD y S.Sh.: El “conflicto”, es decir, la invasión armada, comenzó en el Sur de Ucrania cuando el ejército ruso ocupó Crimea en febrero de 2014. El levantamiento separatista de inspiración rusa en el Este comenzó más tarde, aproximadamente un mes.

Para nosotros estaba claro desde el principio que Rusia no podía hacer nada bueno en Ucrania. Para 2014, ya se había establecido en Rusia un régimen autoritario reaccionario que negaba todos los derechos individuales y sociales y perseguía y destruía brutalmente toda actividad independiente. Por supuesto, todavía tenemos muchas preguntas sobre el estado ucraniano y la clase dominante en Ucrania. Pero al menos el movimiento anarquista, el movimiento socialista en Ucrania pudo operar con relativa libertad durante algunos años. Baste decir que a lo largo de la existencia del estado ucraniano independiente, no ha habido un solo preso anarquista político aquí. Al mismo tiempo, muchas docenas de nuestros camaradas en Rusia terminaron en prisiones rusas, culpables únicamente por sus convicciones anarquistas. Entonces, éramos muy conscientes de lo que Putin hizo por las ideas libertarias.

La reacción de RKAS fue, por tanto, irreversible: era necesario resistir el ataque ruso por todos los medios.

Pero aquí surgió un problema de inmediato. La cuestión es que RKAS se fundó y existe desde hace 20 años como organización de propaganda de las ideas anarquistas y como organización de apoyo a las acciones anarcosindicalistas. En otras palabras, como una organización adaptada a formas legales y semi-legales de compromiso en tiempos de paz. La guerra cambió todo, incluidas las tareas inmediatas que enfrentan los activistas del movimiento anarquista aquí y ahora. La vieja organización, las viejas formas de actividad resultaron simplemente insuficientes o imposibles en las nuevas condiciones. Se necesitaban nuevas formas y principios de trabajo, orientados principalmente a la resistencia clandestina contra los ocupantes. Esto incluyó la resistencia armada.

Por lo tanto, en abril de 2014, hubo una extensa discusión entre los miembros de RKAS sobre el nuevo proceso y estrategia de resistencia, con los resultados que llevaron a la disolución de la organización. Después de eso, comenzó una nueva etapa en la historia del movimiento anarquista en Ucrania.

YT: ¿Es consciente de que circulaba información falsa fuera de Ucrania de que RKAS estaba conectado de alguna manera con la creación de las llamadas “repúblicas populares” en Donbas?



RKAS en la mani 1º de Mayo (Donetsk:2012); La pancarta dice: “La nueva reforma laboral es la esclavitud legalizada”.

AD y S.Sh.: Sí, nos enteramos en septiembre de 2022, debido a una publicación en las redes sociales griegas. Esta publicación no contiene más que miserables fabricaciones y las más estúpidas mentiras. Por ejemplo, iba acompañado de una imagen de una manifestación de personas con banderas negras y rojas, con la leyenda: “¡Miembros de RKAS en la manifestación contra Maidan en Donetsk en 2014”! De hecho, esta foto la tomamos nosotros en la manifestación del 1 de mayo de 2012, y la pancarta que sosteníamos en esa manifestación, que estaba representada en la foto, decía claramente: “La nueva reforma laboral es la legalización de la esclavitud”. En otras palabras, no hubo nada a favor o en contra de Maidan; después de todo, esta manifestación tuvo lugar unos años antes de Maidan, en medio de nuestra lucha contra el intento del gobierno de cambiar las leyes laborales. El autor de la leyenda falsa debajo de esta foto ha engañado a sus lectores, y a lo tonto: cualquiera que sepa un poco de ruso o ucraniano y pueda entender la leyenda de la pancarta verá inmediatamente que la manifestación no tenía nada que ver con los acontecimientos de 2014.

Otro ejemplo de una clara mentira: los autores de la ficción sobre la conexión (falsa) de RKAS con los separatistas prorrusos se refieren a Mikhail Krylov, “un viejo veterano de la guerra de clases de los mineros de Donetsk”, quien “nos llamó a la rebelión armada contra el régimen de Kyiv” y participó en la formación del “Departamento de Minería” de la República Popular de Donetsk (RPD). Si Krylov llamó a alguien a algo o no, si formó algo o no, ahora es irrelevante. De hecho, Mikhail Krylov estuvo involucrado en el movimiento de trabajadores independientes en Donbas durante la era soviética y tenía conexiones con RKAS en la 2ª mitad de la década de 1990, cuando trabajábamos en estrecha colaboración con el Comité Regional Stachy de Donbas, en cuya dirección participaba Krylov. Pero lo importante es que hace 26 años puso fin a cualquier tipo de cooperación con los anarcosindicalistas. Hacía mucho tiempo que se había convertido en el típico líder sindical aburrido que se había vendido a sus antiguos oponentes. Después de 1998, “entró en política”, se unió a varios partidos burgueses y se postuló para cargos electivos en su nombre. Y ahora sirve a los ocupantes rusos.

Naturalmente, cuando vimos este artículo, estábamos furiosos. Inmediatamente nos pusimos en contacto con los camaradas en Grecia, explicamos el verdadero estado de las cosas y la publicación falsa fue eliminada de otro sitio web que la reproducía mientras tanto… Pero no hay garantía de que las mismas mentiras no sigan apareciendo en otros sitios web o en el medios de comunicación impresos.

En general, nos ha sorprendido durante años que muchas personas en Europa y Estados Unidos prefieran obtener información sobre el movimiento anarquista o socialista en Ucrania no de los anarquistas o socialistas ucranianos, sino de cualquier persona fuera de Ucrania. Por qué hacen esto es un gran misterio.

Por cierto, debemos agregar que la mentira sobre la cooperación de nuestra gente de RKAS con el FSB (es decir, los servicios secretos rusos) y sobre la participación de RKAS en el movimiento pro-ruso en Donbás es apoyada y difundida por extremistas ucranianos. ¡Correcto! Por lo tanto, quienes repiten estas mentiras están del mismo lado que los nazis. Bueno, tal vez les guste…

De hecho, ni antes del Maidan, ni en general en todos los años que los miembros de RKAS han estado involucrados en el movimiento anarquista, nunca hemos apoyado ni el separatismo prorruso en Ucrania ni las tendencias imperialistas rusas. Ya a fines de la década de 1980, la mayoría de los anarquistas ucranianos, incluidos los futuros miembros de RKAS, participaron activamente en la lucha por la independencia de Ucrania. Más tarde, como RKAS, nos opusimos firmemente a la guerra en Chechenia y apoyamos una Ichkeria independiente. No solo eso: algunas de nuestras publicaciones se imprimieron en ucraniano, nuestra “Radio RKAS Liberter” también transmitió en ucraniano y una de nuestras publicaciones, como ya se mencionó, se llamaba Revolutionary Ucrania. Entonces, mucho antes de 2014, la posición de RKAS era bastante clara: a favor de una Ucrania libre, independiente y trabajadora. Esta es la tradición de RKAS, la tradición del movimiento anarquista ucraniano en general. Por lo tanto, cualquier fantasía sobre un “RKAS pro-ruso” es completamente tonta e inaceptable.

YT: ¿Qué ha estado haciendo la gente de RKAS desde que comenzó la invasión?

AD y S.Sh.: Los que hemos continuado nuestra labor social como anarquistas hemos hecho y estamos haciendo todo tipo de cosas. La mayoría de nosotros entendimos que tarde o temprano Rusia iba a iniciar una invasión masiva, que en realidad comenzó el 24 de febrero de 2022. En la medida de lo posible, nos preparamos para todas las diferentes formas de resistencia: entrenamos voluntarios en organizaciones militares no oficiales, de la que luego surgieron Unidades de Defensa Territorial. Y algunos otros estuvieron directamente involucrados en la resistencia: en 2014-2015, ex miembros de RKAS crearon grupos de combate ilegales que llevaron a cabo una guerra de guerrillas en el Donbás. En el Territorio Libre de Ucrania, grupos de ex miembros de RKAS también trabajaron en varios proyectos sociales, principalmente ayudando a niños refugiados del Donbás y Crimea. Por supuesto, también continuamos nuestras actividades culturales y educativas y difundimos las ideas anarquistas. Entonces, no desaparecimos en el éter, continuamos nuestras actividades y nuestra vida como anarquistas. Simplemente ya no en la forma de nuestra antigua organización RKAS.

Algunos de nosotros estamos ahora en el frente interno, ayudando a defender a la gente. Algunos están en el frente con las armas en la mano como miembros del ejército o Unidades de Defensa Territorial.

Incluso han logrado organizar comités anarquistas de soldados en las unidades donde sirven. Estos comités defienden los derechos de los soldados, organizan la asistencia voluntaria y realizan actividades de formación e ideología anarquista en sus unidades. Todo esto se explicará con más detalle después de la victoria.

YT: ¿Cuál era la situación en las llamadas “repúblicas populares” “DPR” y “LPR” y otros territorios ocupados: los anarquistas e izquierdistas fueron obligados a irse? ¿Hubo reclutamiento obligatorio de civiles en el ejército prorruso?

S.Sh.: Me vi obligado a dejar mi ciudad natal, Donetsk. Un total de 1,5 millones de personas se han ido del Donbás a Ucrania desde 2014. Mientras que la población del Donbás era de 6 millones.

AD y S.Sh.: Ni siquiera es que la mayoría de los anarquistas y socialistas hayan dejado el Donbás ocupado (no sabemos a qué te refieres con “izquierdistas”: la palabra engloba a personas con puntos de vista muy diferentes, desde anarquistas hasta estalinistas, que no tienen nada en común…) Pero el punto principal es que en los territorios ocupados por Rusia solo hay una posibilidad: ser absolutamente leal al poder. La alternativa es el arresto, después del cual no hay más información sobre las personas.

En cuanto al reclutamiento de civiles del Donbás ocupado en el ejército, no hubo reclutamiento forzoso oficial antes de 2022. Pero había algo más: después del establecimiento de los regímenes secesionistas, comenzó el cierre masivo de empresas y su equipo se exportó a Rusia. Cada año se hacía más y más difícil encontrar trabajo en cualquier profesión. El único lugar donde un hombre adulto y en buena forma física realmente podía ganar dinero era en el ejército. Y mucha gente se unió al servicio militar. Esto continuó hasta febrero de 2022, cuando el “DPR” y el “LPR” anunciaron un servicio militar obligatorio general. Luego, el servicio militar obligatorio tomó sus formas más increíbles: las personas fueron reunidas en las calles, en el transporte público y en las universidades y conducidas a los puntos de servicio militar obligatorio. Unos días después, estos hombres estaban en el frente. La mayoría de ellos nunca había empuñado un arma antes. Murieron y siguen muriendo en gran número. En realidad, la conscripción rusa en Donbás fue un genocidio de la población local. Ahora, en un futuro muy cercano, el mismo destino amenaza a la población de las regiones de Zaporizhzhya y Kherson, que también han comenzado a ser reclutadas por la fuerza en el ejército ruso.



RKAS en Zaporizhia en 2010

YT: ¿Cuál es la situación social general desde 2014 en las regiones del este de Ucrania ocupadas por separatistas respaldados por Rusia?

AD y S.Sh.: La Rusia de Putin se ha convertido esencialmente en un estado fascista en el que toda la población está privada de derechos. En las regiones de Ucrania que han quedado bajo el control del ejército de Putin y de los separatistas prorrusos, la situación es incluso peor que en la propia Rusia. Por ejemplo, a fines de 2014 hubo intentos de organizar huelgas en las minas que aún estaban en funcionamiento en ese momento, en defensa de intereses puramente económicos de los trabajadores. Estos intentos fueron reprimidos con métodos puramente mafiosos, de los que sólo podemos leer en los libros de historia del s. XIX: los iniciadores y participantes activos de las huelgas fueron sacados de la ciudad, donde fueron golpeados y amenazados de muerte. No son posibles reuniones, marchas, reuniones y otras acciones públicas de organizaciones sociales independientes, incluidos los sindicatos: las autoridades prorrusas mantienen la ley marcial con todas las prohibiciones pertinentes desde 2014. De hecho, las propias organizaciones sociales independientes hace tiempo que dejaron de existir en las “repúblicas populares”: como ya se ha dicho, la única forma de vida aceptable allí está asociada al apoyo total e incondicional al régimen de ocupación.

Como cualquier régimen fascista, las autoridades rusas y sus gobiernos títeres en el Donbás consideran que es su deber interferir en la vida personal de las personas. En primer lugar, las personas que no comparten los llamados valores ‘tradicionales’, es decir, las opiniones más conservadoras de la sección ultraconservadora de la Iglesia Ortodoxa Rusa. La orientación sexual ‘incorrecta’ o la religión ‘incorrecta’ es razón suficiente para que una persona sea perseguida, acosada, despedida de su trabajo, arrestada. Por supuesto, no hay organizaciones LGBTI en la “República Popular” de Donetsk (DPR) y Lugansk (LPR); es simplemente imposible que existan.

Al mismo tiempo, se disolvieron la mayoría de las organizaciones religiosas protestantes, griegas y católicas que existían antes de 2014. Los Testigos de Jehová y los mormones, cuyas actividades también están prohibidas en Rusia, son perseguidos con especial dureza.

Lo principal que debe saber sobre el régimen DPR y LPR es que su objetivo es destruir CUALQUIER disidencia y suprimir CUALQUIER desobediencia. Esto es lo que los pone a la par de los peores ejemplos de regímenes del pasado. Como la Alemania nazi o la URSS de Stalin. Esto es lo que no nos deja más remedio que luchar contra estos regímenes.

YT: Sin embargo, llama la atención la facilidad con la que los separatistas prorrusos tomaron ciudades en el Donbás en los primeros días del conflicto de 2014. No parece que hubiera mucha resistencia por parte de las autoridades ucranianas. Por el contrario, es como si se hubiera producido un cambio de régimen organizado ‘desde arriba’.

AD y S.Sh.: Sí, no hubo resistencia de las autoridades locales a los levantamientos secesionistas en las ciudades de las regiones de Donetsk y Luhansk. En el mejor de los casos, las autoridades desaparecieron y se apartaron de los hechos. En el peor de los casos, ¡lideraron el levantamiento! Esto se aplica a la administración política, toda la dirección de la policía, los servicios secretos de la SSU, la oficina del fiscal, etc.

Sin embargo, hubo resistencia, pero simplemente provenía de gente común sin ninguna autoridad en particular. En marzo y abril de 2014, se realizaron manifestaciones pro-ucranianas en Donetsk y otras ciudades, donde se reunió mucha gente. Estos mítines fueron atacados por separatistas. Las primeras víctimas de la guerra en el Donbás fueron esas mismas personas que fueron golpeadas con porras o secuestradas por soldados prorrusos, sacadas de la ciudad y ejecutadas allí. Todo esto se considera bastante conocido.

YT: Sin embargo, sabrá que fuera de Ucrania, algunos canales de desinformación alternativos afirman que los izquierdistas “reales” en Ucrania apoyan a los separatistas y al ocupante (y como mencionamos anteriormente, incluso su grupo ha sido calumniado con noticias falsas similares) ? Y, en general, ¿están tratando de retratar el conflicto como uno entre el “IV Reich” ucraniano y el frente progresista prorruso?

AD y S.Sh.: Por supuesto, lo sabemos. Y esperamos que sus lectores ya hayan visto cuán “progresistas” son las acciones de las autoridades prorrusas.

Pero, de hecho, casi todos los anarquistas ucranianos están resistiendo de alguna manera a Putin y la invasión rusa. Y conocemos a muchos marxistas antiautoritarios ucranianos que están en la misma posición, por ejemplo, el grupo Movimiento Social , el sindicato independiente Defending Labor, el consejo editorial de la revista socialista Commons y otras iniciativas. Estos y otros grupos son poco conocidos fuera de Ucrania, pero esto se debe simplemente a que los “izquierdistas” fuera de Ucrania (de nuevo: no sabemos quiénes son) están acostumbrados a escuchar solo a la gente de Moscú. Desde nuestro punto de vista, esto significa que para muchos que viven fuera de la antigua Unión Soviética, el imperio soviético todavía está vivo hoy. Al menos en sus mentes, en sus fantasías… ¡Es tan extraño como escuchar noticias sobre eventos y procesos en México o Argentina de gente en Madrid, noticias sobre India y Canadá de gente en Londres!

En cuanto a los estalinistas… Pueden decir lo que quieran, pueden llevar las banderas más rojas del mundo, pero en realidad son una fuerza reaccionaria subordinada al nacionalismo ruso y al imperialismo ruso. Los “izquierdistas” occidentales miran los nombres de los partidos en nuestros países aquí y piensan algo como: “¡Oh, deben ser grandes personas!” Por ejemplo, en nuestro país existía el famoso “Partido Socialista Progresista de Ucrania”. Con este nombre tan rotundo, este partido organizó eventos conjuntos con uno de los principales ideólogos del nacionalismo ruso moderno y el fascismo absoluto, Alexander Dugin, utilizó imágenes y vocabulario racistas y homofóbicos en su propaganda. Puedes considerarlos “izquierdistas”, pero en este caso ni Marx, ni Lenin, ni Trotsky podrían ser “izquierdistas” en ningún sentido.

YT: De hecho, la invasión rusa de Ucrania reveló algunos problemas profundamente arraigados en los movimientos libertarios e izquierdistas de todo el mundo. Si bien estos movimientos tradicionalmente han estado ostensiblemente en contra del autoritarismo, resulta que hay un porcentaje no tan pequeño de personas, incluso entre aquellos que se consideran anarquistas y libertarios, que están expresando, al menos indirectamente, su apoyo a la invasión de Putin, porque para ellos el objetivo geopolítico de que Rusia gane terreno a la OTAN vale incluso muchas vidas civiles perdidas en la guerra o en la creación de un nuevo régimen mafioso en los territorios ocupados. ¿Cuál es, desde vuestro punto de vista, el futuro de los movimientos anarquistas del mundo a la luz de la división entre lo que podríamos llamar “geopolíticos puros” y los anarquistas sociales?

AD y S.Sh.: Estamos convencidos de que demasiados socialistas e incluso libertarios en todo el mundo están atrapados en los conceptos y realidades del siglo pasado, sin darse cuenta de que el mundo ha cambiado mucho. Y este es un gran problema que acaba de hacerse evidente con el comienzo de una nueva serie de acciones agresivas por parte de Rusia.

Recordamos que Ucrania no fue la primera víctima del imperialismo ruso moderno. Hubo invasiones rusas de Georgia y Moldavia en la década de 1990. Hubo una guerra colonial en el Cáucaso que continuó hasta la década de 2000 . Los tanques rusos volvieron a entrar en Georgia en 2008 . Rusia ha estado interviniendo en Siria desde principios de la década de 2010. Se utilizaron tropas rusas para reprimir el levantamiento en Kazajstán en enero de 2022. La guerra en Ucrania es simplemente una nueva escala de violencia por parte de Moscú, que no ha ocurrido en Europa durante mucho tiempo, pero no es algo fundamentalmente nuevo en la política de asesinatos de Moscú. destrucción y ocupación.

Los ‘izquierdistas’ que hoy apoyan a Rusia la ven como algo así como la URSS de la 2ª mitad del siglo XX. Sin darnos cuenta de que incluso los discursos de ‘socialismo’, ‘justicia social’ y ‘estado nación’ que se usaban entonces se derrumbaron hace mucho tiempo, y la gente en Rusia está privada de la mayoría de los derechos y vive en condiciones sociales, económicas y cotidianas espantosas. Las personas en Rusia viven en un estado policial y son perseguidas por su nacionalidad (como los tártaros de Crimea)1 , por sus creencias religiosas (como la pertenencia a los Testigos de Jehová, los mormones o las sectas no ortodoxas del Islam), sin mencionar la persecución por sus creencias opositoras. Solo 2 ejemplos: el matemático y anarquista moscovita Azat Miftahov fue acusado de romper una ventana en las oficinas del partido gobernante Rusia Unida. Fue juzgado por este atroz crimen y en 2021 fue condenado a 6 años de prisión. Los anarquistas Dmitry Chibukovsky y Anastasia Safonova de la ciudad de Chelyabinsk en los Urales colocaron una pancarta en una cerca que decía: “El FSB [Servicio Federal de Seguridad, servicios secretos rusos] es el principal terrorista”. Fueron condenados a 2,5 y 2 años de prisión por este hecho. Esto fue solo el 10 de septiembre de 2022.

La izquierda ve a la Rusia de Putin como una alternativa a la OTAN, como un rival de la OTAN. En cierto sentido, tienen razón: de hecho, Rusia se opone a la OTAN. Pero no ven, y no quieren ver, que la alternativa rusa significa solo el deseo de seguir su propia política imperialista, independiente pero igualmente (si no peor). El objetivo geopolítico de Rusia no es en absoluto detener el imperialismo occidental, sino hacer de Rusia un imperio nuevamente, más poderoso, agresivo e inhumano que el “Occidente” convencional. El estado ruso, habiendo suprimido la libertad y la independencia en casa, no puede traer ninguna libertad e independencia a otros países. La “izquierda” pro-rusa no ve esto. Para usar la analogía de la novela 1984 de George Orwell, tales “izquierdistas” se ponen del lado del Gran Hermano de Eurasia contra el Gran Hermano de Oceanía. Tales “izquierdistas” son idiotas.

En cuanto al futuro. No estamos particularmente interesados ​​en el futuro y las perspectivas de la “izquierda” y los movimientos socialistas de Estado en todo el mundo. Somos anarquistas y pensamos ante todo en el movimiento anarquista. Nuestra consigna sigue siendo la misma de siempre: ¡La emancipación de los trabajadores es cosa de los propios trabajadores! Y la división entre los anarquistas sociales y los que llamaste “geopolíticos puros” ni siquiera ha ocurrido, desafortunadamente. Todavía no todos nos hemos dado cuenta de que esta división será necesaria e inevitable…

YT: Nos gustaría conocer su opinión sobre los referéndums sobre la anexión de los territorios actualmente ocupados de Donbás a la Federación Rusa. ¿Hasta qué punto estas pueden ser consideradas la voluntad de un pueblo, dada la existencia del ejército de ocupación y la brutal represión? Hemos visto que tales referéndums se han llevado a cabo desde 2014 con votaciones transparentes y otros puntos problemáticos en Crimea, entonces, ¿podemos suponer que esta es una parte importante de la estrategia rusa?

AD y S.Sh.: En estos días, mientras damos entrevistas, Internet está lleno de videos de los territorios ocupados que muestran cómo se llevan a cabo los “referéndums”. Cualquiera puede ver que no hay colegios electorales ni urnas, transparentes o no. En los vídeos podemos ver que grupos de personas, 4-5 personas, entre las que siempre hay dos personas con uniforme militar y armas, recorren los apartamentos de los ciudadanos y les piden que firmen las ‘papeletas’. Esto no es un referéndum. Esta es una prueba total de la lealtad de la población hacia los ocupantes, que literalmente se lleva a cabo bajo la punta de los rifles automáticos.

Hay otro punto importante. Un referéndum es un concepto legal. El ‘referéndum’ de hoy ha sido convocado por las autoridades estatales. Esto significa que el “referéndum” de hoy debe llevarse a cabo de conformidad con la ley estatal. Pero, ¿con qué ley cumple exactamente un “referéndum” en los territorios ocupados? La ley rusa no dice absolutamente nada sobre los referéndums, nunca se ha celebrado un referéndum en Rusia desde 1991. La ley ucraniana, por otro lado, estipula que un referéndum solo puede celebrarse en todo el territorio del país, no en regiones individuales. En otras palabras, incluso desde un punto de vista formal, se trata de una acción sin sentido que no puede tener ninguna consecuencia jurídica. Estamos seguros de que cualquier persona común puede entender por sí misma qué creer sobre este “referéndum”.

YT: ¿Qué le depara el futuro a Ucrania después del final de la guerra? Escuchamos que la UE está presionando al gobierno ucraniano para que apruebe una nueva legislación antisindical y que la enorme deuda nacional no ha sido cancelada ni reducida.

AD y S.Sh.: Después de la victoria de Ucrania en la guerra, nos espera una nueva lucha por los intereses sociales y económicos del pueblo ucraniano. Sí, ahora el gobierno está aprobando nuevas leyes antisindicales y, más ampliamente, antilaborales. Pero esperamos que después de la victoria tengamos buenas perspectivas para el desarrollo y activación del movimiento social y anarquista, y por eso:

– 1º, el pueblo de Ucrania ya derrotó al agresor en cierto sentido, al menos ganó la primera etapa de la guerra. Esto sucedió a fines de febrero y marzo de 2022, cuando la resistencia en el frente frustró el plan original de blitzkrieg, el plan para una toma rápida de Ucrania. El pueblo vio su propia fuerza, su propia capacidad para resistir a un enemigo externo. Es poco probable que toleren en silencio un ataque futuro de un enemigo interno.

– En 2º lugar, verás, el anarquismo no tiene nada que ver con el hecho de que un punk con un alfiler en la oreja pintó “la letra A en un círculo” en la pared. Ni siquiera se trata de un respetable científico con gafas dando otra conferencia sobre el pensamiento y las ideas de Proudhon o Bakunin. El anarquismo se trata de la capacidad de las personas para resolver sus propios problemas sin la participación del estado y otras estructuras jerárquicas. Resolución de problemas a partir de la autoorganización y la amplia interacción de las iniciativas locales. No importa cómo se llamen a sí mismos. Lo que importa es la sustancia, no el nombre. En este momento, hay una gran cantidad de iniciativas autoorganizadas no estatales de este tipo en Ucrania. Se ocupan de una variedad de temas, desde ayudar a los refugiados y proteger pequeñas comunidades hasta proporcionar a los militares todo lo que necesitan. En este sentido, Ucrania sigue hoy las prácticas anarquistas más que muchas otras sociedades del mundo.

Por cierto, ¿no es una buena imagen para disipar un poco el mito del “régimen nazi” en Ucrania?

YT: ¿Cuál es, en su opinión, la escala del contraataque actual y puede considerarse un punto de inflexión en la guerra? ¿Y cuáles son las perspectivas de los regímenes nacionalistas de Putin y Lukashenko?

AD y S.Sh.: La escala es visible para todos: en 3 semanas, el ejército ucraniano ha expulsado a las tropas rusas de toda la región de Kharkiv y está trasladando gradualmente la lucha a la región de Lugansk. Por cierto, los rusos han estado tratando de invadir la región durante 5 meses. Ahora el ritmo de la ofensiva se ha ralentizado considerablemente, lo cual es bastante normal: siempre ha sido así en todas las guerras. Los historiadores del futuro escribirán si esta ofensiva será un punto de inflexión… Los regímenes nacionalistas fascistas de Putin y Lukashenko inevitablemente colapsarán. Cuándo y cómo sucederá, todos lo veremos con nuestros propios ojos.

YT: Se ha dicho que la invasión podría terminar con algún tipo de negociación, con el estado ucraniano cediendo ciertos territorios para mantener su soberanía independiente sobre todas las demás regiones ucranianas.

AD y S.Sh.: Todas las guerras han terminado con la paz, pero no todas las guerras han terminado con negociaciones. Por ejemplo, no fueron necesarias negociaciones para poner fin a la guerra contra la Alemania nazi: los nazis fueron destruidos y Hitler se suicidó en su búnker. El mismo destino puede esperar a Putin. Sobre todo porque ya ha preparado un búnker para sí mismo hace mucho tiempo.

El compromiso del que habla (ceder parte del territorio para mantener la soberanía del resto de Ucrania) es imposible. Ni siquiera es que entregar unos cuantos millones de ucranianos al régimen fascista de Putin sea una traición. Verá, la Rusia de hoy ha demostrado durante mucho tiempo su incapacidad para capitular, para coexistir pacíficamente con los países vecinos que ha elegido como sus víctimas. Esto fue evidente en las dos guerras coloniales en el Cáucaso. En la década de 1990, el pueblo checheno infligió una grave derrota al ejército ruso y el gobierno ruso acordó la paz. Los años siguientes se dedicaron a prepararse para una nueva invasión de la rebelde Chechenia, y cuando se reunió una nueva fuerza aún más poderosa, el ejército ruso comenzó de nuevo.

La sociedad ucraniana recuerda estos hechos y sabe que la única garantía para la paz será la derrota total del ejército ruso, la destrucción del régimen de Putin y cambios muy serios en el estado ruso y la sociedad rusa. Probablemente sea demasiado pronto para discutir las formas específicas de estos cambios, pero ya no podemos vivir sin ellos.

YT: ¡Muchas gracias por tu tiempo! ¡Cuídense y sigan luchando por una Ucrania más libre, más allá del capitalismo y el estatismo!

AD y S.Sh.: ¡Gracias! ¡Viva una Ucrania libre e independiente!

1. Desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2014, hay una minoría notable que ha sufrido mucho, pero pocos hablan de ello: los tártaros musulmanes de Crimea. Desde el comienzo de la ocupación rusa de Crimea, las fuerzas rusas comenzaron una gran represión contra los tártaros musulmanes.cerrando su canal de televisión, prohibiendo sus organizaciones e incluso golpeando hasta la muerte a los manifestantes tártaros que reaccionaron a la invasión, creyendo que sus derechos se verían afectados si Crimea ucraniana fuera anexada por el régimen ruso de Putin. Como resultado, miles de tártaros se vieron obligados a abandonar sus hogares y huir. Su comunidad se abstuvo del referéndum sobre la anexión rusa de Crimea en 2014, que fue amañado a punta de pistola y con papeletas transparentes. Pero esta no es la primera vez que los tártaros musulmanes sufren el autoritarismo ruso. En 1944, durante el período soviético, más de 180.000 tártaros de Crimea fueron obligados a abordar trenes de ganado y exiliados a Uzbekistán por orden de Joseph Stalin. En ese momento, la propaganda estatal soviética justificó esta política racista acusando a todos los tártaros de ser colaboradores nazis. a pesar de que muchos tártaros habían servido en el Ejército Rojo antes de eso. No olvidemos, además, que la propaganda soviética había justificado en muchas ocasiones el encarcelamiento/expulsión masiva de diversas minorías y opositores políticos (anarquistas, etc.) bajo la acusación siempre popular de que eran “aliados ideológicos del fascismo”.

Por supuesto, esta política racista contra los tártaros musulmanes no fue un invento del régimen soviético. En el Imperio Ruso, el Zar ya en el siglo XVIII había iniciado una política de “eslavización” de Crimea, iniciando las primeras persecuciones contra los tártaros. La URSS, como buena sucesora del imperio, simplemente continuó el trabajo del Zar. Putin continúa haciendo lo mismo hoy en día en apoyo de sus ambiciones imperiales. Informacion adicional que la propaganda soviética había justificado en muchas ocasiones el encarcelamiento/expulsión masiva de varias minorías y opositores políticos (anarquistas, etc.) bajo la acusación siempre popular de que eran “aliados ideológicos del fascismo”. Por supuesto, esta política racista contra los tártaros musulmanes no fue un invento del régimen soviético. En el Imperio Ruso, el Zar ya en el siglo XVIII había iniciado una política de “eslavización” de Crimea, iniciando las primeras persecuciones contra los tártaros. La URSS, como buena sucesora del imperio, simplemente continuó el trabajo del Zar. Putin continúa haciendo lo mismo hoy en día en apoyo de sus ambiciones imperiales. Informacion adicional que la propaganda soviética había justificado en muchas ocasiones el encarcelamiento/expulsión masiva de varias minorías y opositores políticos (anarquistas, etc.) bajo la acusación siempre popular de que eran “aliados ideológicos del fascismo”. Por supuesto, esta política racista contra los tártaros musulmanes no fue un invento del régimen soviético. En el Imperio Ruso, el Zar ya en el siglo XVIII había iniciado una política de “eslavización” de Crimea, iniciando las primeras persecuciones contra los tártaros. La URSS, como buena sucesora del imperio, simplemente continuó el trabajo del Zar. Putin continúa haciendo lo mismo hoy en día en apoyo de sus ambiciones imperiales. Informacion adicional Por supuesto, esta política racista contra los tártaros musulmanes no fue un invento del régimen soviético. En el Imperio Ruso, el Zar ya en el siglo XVIII había iniciado una política de “eslavización” de Crimea, iniciando las primeras persecuciones contra los tártaros. La URSS, como buena sucesora del imperio, simplemente continuó el trabajo del Zar. Putin continúa haciendo lo mismo hoy en día en apoyo de sus ambiciones imperiales. Informacion adicional Por supuesto, esta política racista contra los tártaros musulmanes no fue un invento del régimen soviético. En el Imperio Ruso, el Zar ya en el siglo XVIII había iniciado una política de “eslavización” de Crimea, iniciando las primeras persecuciones contra los tártaros. La URSS, como buena sucesora del imperio, simplemente continuó el trabajo del Zar. Putin continúa haciendo lo mismo hoy en día en apoyo de sus ambiciones imperiales. Informacion adicional aquí _