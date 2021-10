Los jerezanos no queremos desfiles militares

(Por Francisco Jos茅 Cuevas Noa y Crist贸bal Orellana Gonz谩lez)

Se帽ora alcaldesa de Jerez, los jerezanos y jerezanas no queremos desfiles militares, sino vivienda, empleo, salud y educaci贸n p煤blicas y de calidad. Porque nuestra realidad social no est谩 relacionada en ning煤n sentido con las guerras y los gastos militares, sino con unas necesidades que, por mencionar un ejemplo muy doloroso, tiene como resultado en nuestra ciudad la emigraci贸n de decenas de miles de personas -muchas de ellas j贸venes- que no encuentran nada aqu铆, o con otras muchas decenas de miles m谩s que viven en la precariedad m谩s cruda. 驴C贸mo se le ocurre a usted invitar a que el ministerio de Defensa organice en Jerez el D铆a de las Fuerzas Armadas?, 驴qu茅 sentido tiene eso en un Jerez que quiere lo contario, es decir, que busca ansiosamente la Paz, el empleo, la salud, la educaci贸n, etc.?

驴No conoce la alcaldesa de Jerez el fuerte impacto negativo que tienen los presupuestos militares sobre otros ministerios como el de Educaci贸n, Sanidad, etc.?. Un especialista reconocido como Juan Carlos Rois ha escrito respecto a la reciente presentaci贸n del proyecto presupuestario 2022: 鈥淓l ministerio de defensa aumenta su presupuesto un 7鈥9 por ciento. Ahora hay que ver cu谩nto suman las partidas disfrazadas en otros ministerios para calcular el gasto militar real del gobierno PSOE-UP. Anticipo que superara los 34.000 millones de euros a poco que siga la tendencia de los a帽os anteriores. 隆Gobierno ultra militarista!鈥

Seguramente la alcaldesa de Jerez ha olvidado que seguimos teniendo aqu铆 contenciosos muy graves con el M潞 de Defensa, como Sementales, en el Parque Gonz谩lez Hontoria, o como el eternamente olvidado Rancho de la Bola, junto al r铆o Guadalete. Problemas que carga Jerez a sus espaldas y respecto a los que Defensa solo espera una cosa: sacar tajada econ贸mica del bolsillo de los jerezanos y jerezanas. Como ya sac贸 dinero de los jerezanos y jerezanas cuando los cuarteles se 鈥渞ecuperaron鈥 y por fin pudimos construir el campus universitario, una iniciativa sacada adelante a pulso por la plataforma ciudadana que luch贸 por ello frente a la voracidad y extrema cicater铆a de Defensa y la pusilanimidad del ayuntamiento de Jerez.

Y adem谩s, por si lo anterior fuera poco, olvida la alcaldesa de Jerez que ella ha firmado pomposas (y se ve que huecas) declaraciones en favor de la Paz鈥 como, por citar un ejemplo, la que firm贸 en septiembre de 2019 en conmemoraci贸n del D铆a Internacional de la Paz (https://www.elmira.es/articulo/jerez/jerez-se-suma-al-dia-internacional-de-la-paz/20190917093339161867.html). Estas incoherencias, con una mano predicar la Paz y con la otra intentar organizar el desfile de las Fuerzas Armadas en Jerez, son dinamita pura no solamente contra el ideal de la Paz entre los pueblos, sino tambi茅n para la pol铆tica y para la Democracia. Es hacer de la pol铆tica el arte de la palabrer铆a y la mentira a base de enga帽ar a la ciudadan铆a para ganar votos como sea.

Los ciudadanos y ciudadanas no olvidamos que la alcaldesa hizo, seg煤n su curriculum p煤blico, sendos cursos en la la OTAN y que ha sido vocal del PSOE en la Comisi贸n de Defensa del Congreso por un tiempo, as铆 como miembro titular de la Delegaci贸n espa帽ola en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN durante alg煤n per铆odo. Es decir, una persona con muy escasa sensibilidad por la Paz y el Desarme, y que jam谩s se ha atrevido a alzar su voz frente a las guerras.

Muchos jerezanos y jerezanas trabajamos por la Paz y no nos la tomamos como un juego electoral. Soportamos mal las incoherencias pol铆ticas tan grandes en esta materia. Pensamos que la alcaldesa de Jerez deber铆a retirar esa invitaci贸n que ha hecho a Defensa de celebrar el D铆a de las FAS en nuestra ciudad. Creemos que deber铆a trabajar por la Paz y, sobre todo, hacerse consciente de que los gastos militares son una losa sobre las necesidades sociales. Y por supuesto, estaremos muy atentos e impulsaremos las movilizaciones sociales que el caso exige si finalmente esta absurda ocurrencia de la alcaldesa de Jerez se hiciera realidad.

Sra. alcaldesa de Jerez, la Paz no va de palomitas y de declaracioncitas bienintencionadas. Va de acciones coherentes (repetimos: coherentes) que denuncien las guerras y apuesten de verdad por el desarme, la ayuda a las v铆ctimas, la no fabricaci贸n ni exportaci贸n de armamentos, el no intervencionismo militar en medio planeta, etc.

El absurdo anuncio de la alcaldesa de Jerez:

https://www.diariodejerez.es/jerez/Jerez-albergar-Dia-Fuerzas-Armadas_0_1618039078.html