De parte de A Las Barricadas March 17, 2021 251 puntos de vista

Amalia, la Directora eterna de alasbarricadas, me ha echado una bronca porque me dice que últimamente no escribo más que cosas muy sesudas, y que haga el favor de hacer un análisis de actualidad en condiciones, siendo preciso por tanto, comentar alguna cosa de las elecciones en Madrid, de las que no tengo ni idea. La cuestión es que el Doctor Pablo Iglesias deja la Vicepresidencia Segunda para presentarse como candidato a las elecciones madrileñas…

En primer lugar se me ocurre que en 2016 se formó un cacao tremendo para formar Gobierno, que si sí que si no, que si Ciudadanos jamás, que si Podemos nunca, que si puntos innegociables, con 69 diputados/as y al final se repitieron las elecciones porque no hubo manera de poner de acuerdo a la peña parlamentaria. Iglesias siempre dijo lo importante que era entrar en el Gobierno, y que no quería ser un obstáculo. Y se juntaron para ello con Izquierda Unida, que todos sabemos que tiene mal fario. Tras la fatídica conjunción llamada de Unidas Podemos, o Podemos Unidas, pasaron de 69 a 71, y siguieron sin poder formar Gobierno. Luego vino la moción de censura a Rajoy, las elecciones de 2019 en abril, con un revolcón que bajaron a 40 diputados o así, de nuevo que no se pusieron de acuerdo, y otra convocatoria electoral para julio de 2019 quedando solo con 33 escaños más o menos que lo cuento todo de memoria. Y es que claro, unirse a IU es como todo sabemos, ir de victoria en victoria hasta la derrota final, así que viéndolas venir, rápidamente se ponen de acuerdo, forman un Gobierno De Progreso, y Pablo Iglesias es Vicepresidente Segundo.

Tengo que aclarar que no le tengo ninguna inquina al profesor Iglesias. A mí nunca me ha dado clase. De verdad. El hombre se ha ganado la vida trabajando en lo suyo, y montando empresas, que no es ni mejor ni peor que lo que hacen miles de personas dedicadas, pongo por caso, a dar cursos de formación ocupacional. Y además ha recibido tal número de calumnias por parte de la derecha, con acusaciones que han quedado en nada, que al final el hombre, por una parte, me acaba cayendo hasta bien. Más que nada porque no he sido fundador de Podemos, nunca he votado a ese partido, y me importa un pijo si es vicepresidente segundo, o tercer secretario del subsecretario segundo de la Casa del Gato, o vive en Mordor.

Lo que quiero señalar es lo siguiente: una persona, con doctorado, máster, cultura, que ha leído a un tío que se llama Granchi, que ha visto Juego de Tronos, y que ha jurado que si no estás en el Gobierno no pintas nada, deja el Gobierno. Bien por él. Se ha dado por fin cuenta de que hace el canelo un día y otro día y otro día… Pero he aquí que se presenta de candidato en Madrid, que es una ciudad de derechas. Y propone unas primarias a Más Madrid para ir juntos…

¿Pero para qué quiere unas primarias, cuando anuncia a bombo y platillo que es el candidato? O sea, es raro de cojones que uno diga que va a ser el candidato, que se presenta como candidato, y que se harán primarias para ver quién es el candidato. Es decir, que se harán primarias para decir que él, que ha abandonado un Gobierno en el que decía que era imprescindible estar para firmar el Ingreso Mínimo Vital, se presenta a unas elecciones internas…, que acabarán diciendo que él es el candidato de una candidatura democrática y participativa que podríamos llamar, Más Unidas Podemos. Con el PSOE que no nos farte. Y esto es lo que dicen que es el resultado político del 15-M, y su intención de crear otro tipo de política, en la que el pueblo fuese protagonista de la obra y no mero espectador.

Pues chicos y chicas, id cogiendo las palomitas y los refrescos, que lo que queda, es espectáculo. Solo que sin Katniss Everdeen, y sin Aria Stark. ¿Que si recomiendo la abstención? ¡No por Dios!, yo si pido la abstención sois hasta capaces de ir a votar. Hala hala, al pito pito gorgorito.