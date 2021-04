–

De parte de Kurdistan America Latina April 19, 2021 47 puntos de vista

Si no eres capaz de localizar el Kurdist谩n en un mapa, no eres el 煤nico: no se trata de un pa铆s soberano. Pero, para los kurdos, un grupo 茅tnico compuesto por unos 30 millones de personas, es muy real. El Kurdist谩n, en los m谩rgenes de Turqu铆a, Armenia, Ir谩n, Irak y Siria, es una de las regiones m谩s vol谩tiles del planeta y su pueblo es el mayor grupo ap谩trida del mundo.

Los kurdos son aut贸ctonos de Oriente Medio, pero ni los acad茅micos ni el pueblo kurdo est谩n de acuerdo en los or铆genes del grupo. Ni tampoco todos los kurdos comparten identidad religiosa: aunque la mayor铆a de los kurdos son musulmanes sun铆es, tambi茅n practican otras religiones.

Lo que s铆 est谩 claro es la existencia de una identidad 茅tnica kurda y de un idioma com煤n. Estos puntos comunes surgieron en torno a la Edad Media. Desde entonces, los kurdos han desempe帽ado papeles en las historias de los actuales Irak, Ir谩n, Siria y Turqu铆a.

Pero, aunque prosperaron e influyeron en la regi贸n, los kurdos perdieron sus tierras cuando el Imperio Otomano se apoder贸 de la mayor parte del territorio kurdo, en el siglo XVI. La derrota del imperio en la Primera Guerra Mundial tambi茅n supuso un duro golpe para los kurdos. Conforme al Tratado de S猫vres, de 1920, que disolvi贸 el Imperio Otomano, los Aliados pretend铆an convertir el Kurdist谩n en territorio aut贸nomo. Esto represent贸 una victoria para un creciente movimiento nacionalista kurdo, pero el tratado fracas贸 y no lleg贸 a ratificarse. Turqu铆a acab贸 negociando con los Aliados y en el revisado Tratado de Lausana, de 1923, se abandonaron los planes de un Kurdist谩n con autogobierno. Desde entonces, los kurdos han intentado establecer su propio Estado en varias ocasiones, pero su esfuerzo ha sido en vano.

Los kurdos iraqu铆es han sufrido d茅cadas de disputas y derramamientos de sangre. En los a帽os 80, durante la guerra Ir谩n-Irak, Irak atac贸 a los civiles kurdos con armas qu铆micas y reprimi贸 una rebeli贸n de forma brutal. Decenas de miles de kurdos murieron en el conflicto y cientos de miles se vieron obligados a huir. Durante la primera guerra del Golfo, en 1990-1991, m谩s de 1,5 millones de kurdos huyeron a Turqu铆a. Como respuesta, Turqu铆a cerr贸 sus fronteras y los refugiados kurdos se quedaron atrapados hasta que las fuerzas de la coalici贸n crearon un lugar seguro. Cuando la ONU otorg贸 protecci贸n a los kurdos, Irak permiti贸 que el Gobierno Regional del Kurdist谩n gobernase parte del pa铆s.

Al principio, los kurdos, el tercer mayor grupo 茅tnico de Ir谩n, apoyaron la Rep煤blica Isl谩mica. Pero los levantamientos kurdos durante los 80 y los 90 fueron recibidos con represi贸n estatal. En la actualidad, los kurdos se sienten 鈥渕arginados y excluidos鈥 en Ir谩n, seg煤n el investigador de Oriente Medio, Shahram Akbarzadeh.

En Turqu铆a, los kurdos son la mayor minor铆a 茅tnica, pero a煤n sufren la prolongada represi贸n del Estado, como las prohibiciones al idioma kurdo. Como respuesta, un vehemente movimiento separatista a煤n se enfrenta a las tropas turcas. Durante el conflicto kurdo-turco de 1984 a 1999, murieron m谩s de 40.000 personas, la mayor铆a civiles kurdos.

Las dificultades de Turqu铆a para someter a los combatientes kurdos han llegado a Siria, donde los kurdos son la mayor minor铆a 茅tnica. Aqu铆, el pueblo kurdo tambi茅n ha sufrido la prolongada opresi贸n estatal, pero se han hecho con amplias franjas del norte de Siria durante la guerra civil. Recientemente, Turqu铆a amenaz贸 con atacar a los separatistas kurdos dentro de las fronteras sirias, pero Estados Unidos intervino y estableci贸 una zona segura dentro de la frontera, lo que empuja a los combatientes turcos m谩s al interior de Siria.

驴Se enfriar谩n las tensiones o provocar谩 esta medida otro conflicto entre el Estado turco y los kurdos ap谩tridas? Lo 煤nico que parece seguro es la continuaci贸n de la lucha de los kurdos por tener un pa铆s propio.

FUENTE: Erin Blakemore / National Geographic / Art铆culo publicado originalmente el 19 de agosto de 2019 / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>