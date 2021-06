Recibimos y difundimos la siguiente informaci贸n de lxs compas de Salhaketa Araba.

14-06-2021

Seg煤n nos han informado algunas visitas de presxs en Zaballa, los locutorios (con cristales) que funcionan por tel茅fono a los dos lados, llevan averiados varias semanas y eso, claramente, impide la poca comunicaci贸n entre los presxs y sus familias/ amigxs.

Parece ser que de los quince locutorios que disponen para comunicar con familias y amigxs, SOLO FUNCIONAN DOS. Del mismo modo, de los siete u ocho locutorios que existen para lxs abogadxs, SOLAMENTE HAY UNO H脕BIL!!

Es evidente dada la dejadez ante esta situaci贸n que no es una prioridad para la c谩rcel el arreglar la aver铆a y eso conlleva consigo que muchas visitas, viniendo de lejos para comunicar pocos minutos, lo hagan mal o que directamente no puedan porque NO SE ESCUCHAN TRAS EL CRISTAL!!!!!

Desde Salhaketa denunciamos otra vez las irregularidades de lxs responsables de Zaballa y pedimos que la c谩rcel cumpla los derechos m铆nimos que tienen los presxs para comunicarse y que no lo compliquen m谩s, ni se alargue m谩s esta situaci贸n tan frustrante! Facilitar alternativas y no dejar sin comunicar a las visitas!