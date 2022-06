Seg煤n la revista Forbes, uno de los dos grandes festivales de Barcelona, ??Primavera Sound, tiene un presupuesto de 50 millones de euros. Foto: Xavi Torrent

Laura Casamitjana Garc铆a // Barcelona es una ciudad ins贸lita, pocas m谩s se conocen que alberguen m谩s de un macrofestival en el mismo verano. Ahora bien, esto choca frontalmente con el concepto bajo el que nacieron los festivales: 鈥淧az por el desarme, alegr铆a a trav茅s de la m煤sica como medio de comunicaci贸n y tortas por un reparto justo de los alimentos鈥, como dir铆a el lema de una de las primeras Love Parade. En la misma l铆nea de Woodstock, 鈥減az, amor y m煤sica鈥 鈥搒in tener en cuenta los incidentes que hubiera鈥, los festivales hac铆an eclosi贸n como herramienta con uso cultural, pero tambi茅n discursivo.

鈥淪e echaba de las ciudades, alejado, para poder montar todo lo que no se puede montar en una ciudad. La paradoja es que los festivales nacen con voluntad subversiva, discurso cr铆tico. Sin embargo, ahora se traduce en concentraci贸n de esfuerzos y capital en la que unos pocos organizan macroeventos en d铆as concentrados鈥, explica el periodista musical Nando Cruz. Esto choca con ciertos valores de un modelo de ciudad sostenible en diversos aspectos: 鈥淎l igual digo de los festivales que de las ferias como el Mobile World Congress, cuya 煤nica raz贸n de existir es que gente de todo el mundo se desplaza hasta ella鈥, a帽ade el periodista.

En la d茅cada de los noventa, la inversi贸n p煤blica pareci贸 dirigirse a generar un tejido cultural y musical consistente, pero todo acab贸 virando. Llu铆s Torrents, presidente de la Asociaci贸n de Salas de Conciertos de Catalunya (ASACC) y codirector de Razzmatazz, afirma que en esta d茅cada, antes del boom del turismo, las salas de conciertos cerraban en agosto.

Esto comienza a cambiar con la llegada de visitantes, al igual que a la vez la inversi贸n cada vez se va concentrando m谩s y acaba generando un pa铆s de festivales: 鈥淟a idea de hace veinte a帽os sobre que los festivales aportan riqueza al circuito cultural del lugar donde se hacen queda lejos en este caso; de hecho, no ayuda鈥, a帽ade Nando Cruz.

Encontrarse y socializar con la m煤sica como excusa, o como protagonista, no es el problema. Seg煤n el periodista musical, las din谩micas estructurales son las que pueden conducir a que el circuito de festivales se convierta en el monstruo que act煤a por encima de sus posibilidades: 鈥Los festivales son concentraci贸n, y el capitalismo lo que quiere es concentraci贸n de todo, esfuerzos, ingresos, poder en pocas manos. La industria musical est谩 en poder de unos pocos, en fragmentos de determinados d铆as del a帽o, manifestado en actos muy masificados. 驴C贸mo un festival que se celebra en Barcelona genera inter茅s en un fondo de inversi贸n estadounidense? Los festivales se han convertido en la expresi贸n pop del capitalismo m谩s brutal鈥.

El cambio de paradigma

Durante las 煤ltimas dos d茅cadas, la industria musical se ha sometido a un cambio de paradigma, el poder de las discogr谩ficas ha ca铆do y los artistas han encontrado formas de autogestionar su obra abriendo un canal propio de YouTube o Spotify. Sin embargo, aqu铆 radica la trampa: no juegas en tu propio juego, sino bajo las normas de la plataforma.

La herramienta Royalties Calculator, desarrollada por el ingeniero de BMAT Gabi Ferrat茅, indica que de media un artista cobra 0,0036鈧 por reproducci贸n en Spotify 鈥搉o tiene en cuenta si este m煤sico lleva detr谩s del soporte de una discogr谩fica o no, por lo que las cifras podr铆an oscilar鈥. En este caso, tomando el ejemplo de la cantante Dua Lipa, se embolsa a trav茅s de reproducciones dos millones y medio de d贸lares anuales.

鈥淓n un concierto como cabeza de cartel, una artista de sus caracter铆sticas, su cach茅 puede rondar en torno al mill贸n de euros鈥, explica sobre Dua Lipa Llu铆s Torrents. Por ese motivo, indica: 鈥淎ctualmente los m煤sicos necesitan las actuaciones en directo. Antes pod铆an complementar los tours con ganancias en discos, ahora se apuesta la mayor parte en los conciertos. Vivir solo de reproducciones en streaming no es viable, a menos que seas Beyonc茅鈥.

Un mantenimiento econ贸mico muy favorable llega a los festivales, con grandes cantidades de dinero inyectado en sponsors. Seg煤n la revista Forbes, uno de los dos grandes festivales de Barcelona, ??el Primavera Sound 鈥揹onde en esta edici贸n Dua Lipa figura al frente de cartel鈥, tiene un presupuesto de 50 millones de euros.

C. Tangana era uno de los m谩ximos exponentes de la m煤sica nacional que iba a actuar en este festival, pero en noviembre los organizadores comunicaron que se cancelaba el concierto. Se aleg贸 que el problema ven铆a por 芦motivos de agenda禄, pero, de fondo, resuena la disconformidad de El Madrile帽o con ciertas cl谩usulas de exclusividad que deb铆a firmar para el contrato en el festival.

鈥淓s normal que si inviertes X dinero en un artista, le hagas firmar que no ofrecer谩 conciertos con el mismo repertorio y disco en la misma ciudad unos meses antes y despu茅s. Pero hay festivales con cl谩usulas muy estrictas y pol铆ticas bastante agresivas, ya que entre ellos tienen gran competencia鈥, dice Torrents sobre los contratos. 鈥淟o que no es normal, aunque cada vez se puede negociar m谩s, es que a una de las ciento cincuenta bandas restantes, que no has invertido un dineral en cada una, tambi茅n se les aplique pol铆ticas muy duras; eso les impide programar otros conciertos en salas en las ciudades, es decir, afecta al circuito local鈥, a帽ade en la misma l铆nea.

Las salas de conciertos, a diferencia de los festivales, son las encargadas de generar un tejido cultural dentro de los municipios. Si los macro festivales eclipsan el panorama musical, durante el a帽o ser谩 dif铆cil para los promotores musicales locales poder programar, generando una desigualdad parad贸jica: habr谩 m谩s macroeventos con muchos artistas y asistentes, pero menos posibilidades de los vecinos de acceder a ello, puesto que ser谩 m谩s complicado que locales en su ciudad ofrezcan esta variedad de artistas retenidos por los festivales.

Forbes menciona que el 48% de las entradas del Primavera Sound han sido compradas por p煤blico extranjero. 鈥淪i para hacer el evento dependes de miles de personas que deben llegar en avi贸n y alojarse en la ciudad, es que algo no cuadra, menos en un contexto de crisis clim谩tica, algo as铆 es insostenible y una agresi贸n ecol贸gica鈥, dice Nando Cruz.

La sostenibilidad de los macro festivales en cuanto a la huella que puede dejar en el ecosistema cultural de la zona exige buscar alternativas conciliadoras. Como ejemplifica Llu铆s Torrents, el Primavera Sound ha llegado a pactos con salas de Barcelona para ofrecer cinco d铆as de conciertos en los locales, generando sinergias y echando ra铆ces y v铆nculos con la ciudad donde se celebra. El modelo de negocio de un festival es diferente al de una sala, pero tienen, como dice el presidente de la ASACC , un objetivo com煤n: 芦la m煤sica, la cultura禄.