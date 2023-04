–

鈥Los

estadounidenses somos los inocentes por excelencia.

Seguimos dispuestos a creer que esta vez el Gobierno nos est谩

diciendo la verdad鈥.

鈥

Sydney Schanberg, ex periodista del New York Times

Hablemos

de noticias falsas, 驴de acuerdo?

En

primer lugar, est谩n las cl谩sicas 鈥渘oticias falsas鈥, que

en realidad no son 鈥渘oticias鈥, sino informaci贸n excitante

y sensacionalista difundida por cualquiera que tenga una cuenta de

Twitter, una p谩gina de Facebook y una imaginaci贸n desbordante.

Estas

historias van desde lo rid铆culo y lo evidentemente click-baity (cebo

de clicks) hasta lo sat铆rico y lo pol铆ticamente

manipulador.

Cualquiera

con un poco de sentido com煤n y acceso a Internet deber铆a ser capaz

de distinguir la verdad de la falsedad en estas historias haciendo

algunas investigaciones elementales.

Si

estas historias prosperan, se debe en gran medida a la credulidad

general, la pereza y el analfabetismo medi谩tico del p煤blico en

general, que, por su docta conformidad, rara vez cuestiona, desaf铆a

o confronta.

Luego

est谩 el tipo de noticia m谩s insidiosa difundida por uno de los

mayores

propagadores de noticias falsas:

el gobierno estadounidense.

En

medio de la apoplej铆a cuidadosamente alimentada sobre las noticias

falsas por parte del gobierno y los medios corporativos, no escuchar谩

mucho sobre el propio papel del gobierno en la producci贸n,

implementaci贸n y venta de noticias falsas impulsadas por la

propaganda 鈥a

menudo con la ayuda de los medios corporativos鈥

porque as铆 no es como el juego funciona..

驴Por

qu茅?

Porque

los poderes f谩cticos no quieren que seamos esc茅pticos ante el

mensaje del gobierno o de sus

c贸mplices en los grandes medios de comunicaci贸n.

No quieren que seamos m谩s exigentes con la informaci贸n que

consumimos en Internet. S贸lo quieren que desconfiemos

de las fuentes de informaci贸n independientes o alternativas

mientras

confiamos en ellos y en sus colegas corporativos para que verifiquen

la informaci贸n por nosotros.

De

hecho, en los 煤ltimos a帽os, Facebook y Google se han designado

convenientemente en 谩rbitros de la verdad en Internet para filtrar

lo que es manifiestamente falso, spam o click-baity.

No

se trata s贸lo de un peligroso precedente de censura total por parte

de empresas conocidas por su connivencia con el gobierno, sino

tambi茅n de un h谩bil juego de manos que distrae la atenci贸n de lo

que realmente deber铆amos estar hablando: el hecho de que el gobierno

se ha descontrolado peligrosamente,

mientras que los llamados medios de comunicaci贸n dominantes, que se

supone que deben actuar como baluarte contra la propaganda

gubernamental, se han convertido en cambio en portavoces de la mayor

corporaci贸n del mundo, el gobierno de Estados Unidos.

Como

inform贸 el veterano periodista Carl Bernstein, quien junto con Bob

Woodward destap贸 el esc谩ndalo Watergate, en su voluminoso art铆culo

de 1977 para Rolling Stone 鈥The

CIA and the Media鈥,

鈥渕谩s de 400 periodistas estadounidenses鈥 eran culpables de

abusos contra los derechos humanos鈥:

鈥En

los 煤ltimos veinticinco a帽os, m谩s de 400 periodistas

estadounidenses han

realizado

en secreto misiones para la Agencia Central de Inteligencia鈥

Ha habido cooperaci贸n, adaptaci贸n

y superposici贸n.

Los periodistas prestaron toda una serie de servicios clandestinos鈥

Los periodistas compartieron sus cuadernos con la CIA. Los redactores

compart铆an sus equipos. Algunos periodistas eran ganadores del

Premio Pulitzer, destacados reporteros鈥 En muchos casos, los

documentos de la CIA muestran que se contrataba a periodistas para

realizar tareas para la CIA con la aprobaci贸n de las direcciones de

las principales organizaciones de noticias estadounidenses鈥.

Bernstein

se refiere a la Operaci贸n Mockingbird, una campa帽a de la CIA

lanzada en la d茅cada de 1950 para pasar informes de inteligencia a

periodistas de m谩s de 25 peri贸dicos y agencias de noticias

importantes, que luego los regurgitaban a un p煤blico que no sab铆a

que estaba siendo alimentado con propaganda gubernamental.

En

algunos casos, como muestra

Bernstein,

los miembros de los medios de comunicaci贸n tambi茅n sirvieron como

una extensi贸n del estado de vigilancia, con periodistas que llevaban

a cabo misiones en nombre de la CIA.

Ejecutivos

de la CBS, el New York Times y

la revista Time

tambi茅n colaboraron estrechamente con la CIA para controlar las

noticias. Bernstein escribe: 鈥淥tras

organizaciones que cooperaron con la CIA fueron American Broadcasting

Company, National Broadcasting Company, Associated Press, United

Press International, Reuters, Hearst Newspapers, Scripps-Howard, la

revista Newsweek, Mutual Broadcasting System, Miami

Herald y los antiguos Saturday

Evening Post y New York Herald-Tribune鈥.

De

hecho, en agosto de 1964, los principales peri贸dicos del pa铆s,

incluidos el Washington

Post y el New York Times,

se hicieron eco de la afirmaci贸n de Lyndon Johnson de que Vietnam

del Norte hab铆a lanzado una segunda ronda de ataques contra

destructores estadounidenses en el Golfo de Tonk铆n. No se hab铆a

producido tal ataque, pero el da帽o estaba hecho. Como informan Jeff

Cohen y Norman Solomon para Fairness

and Accuracy in Reporting:

鈥Al

presentar las afirmaciones oficiales como verdades absolutas, el

periodismo estadounidense abri贸 las compuertas a la sangrienta

guerra de Vietnam鈥.

Estamos

en los primeros a帽os despu茅s del 11-S, cuando, a pesar de la falta

de datos cre铆bles de la existencia de armas de destrucci贸n masiva,

los principales medios de comunicaci贸n se subieron al carro para

hacer sonar los tambores de guerra contra Irak. Como dice Robin

Abcarian, columnista de Los Angeles Times:

鈥淣uestro

gobierno鈥 utiliz贸

su enorme plataforma para aplastar a los perros guardianes...

Muchos fueron seducidos por el acceso a personas con informaci贸n

privilegiada de la administraci贸n, o fueron sensibles a los tambores

de la ret贸rica coordinada del gobierno鈥.

John

Walcott, jefe de la oficina en Washington de Knight-Ridder, una de

las pocas agencias de noticias que ha cuestionado la justificaci贸n

del gobierno para invadir Iraq, sugiere que la raz贸n de la f谩cil

aceptaci贸n de los medios de comunicaci贸n es que 鈥渄emasiados

periodistas, incluidos algunos muy famosos, han renunciado a su

independencia

para formar parte de la clase dirigente鈥.

Como dice el lema, 鈥渆l periodismo consiste en decir la verdad al

poder, no en ejercerlo鈥.

Si

esto era s铆 entonces, es probable que siga siendo el caso ahora,

salvo que

ha sido reclasificado, rebautizado y escondido tras capas de

secretismo, ofuscaci贸n y manipulaci贸n gubernamentales.

En

su art铆culo titulado 鈥淗ow the U.S. government tries to control

what you think鈥, (C贸mo el gobierno estadounidense est谩

tratando de controlar lo que piensas),el Washington

Post

se帽ala

que

鈥渓as

agencias gubernamentales han tenido hist贸ricamente la costumbre de

cruzar la difusa l铆nea que separa la informaci贸n p煤blica de la

propaganda鈥.

Por

lo tanto, ya sea que est茅 hablando de la Guerra Fr铆a, la Guerra de

Vietnam, la Guerra del Golfo, la invasi贸n del gobierno de Irak

basada

en fabricaciones absolutas,

la guerra ruso-ucraniana, o la actual guerra del gobierno contra el

terrorismo, la privacidad y los denunciantes, estos acontecimientos

son el producto

de la propaganda elaborada por una m谩quina corporativa (el gobierno

controlado por las corporaciones) y transmitida al pueblo

estadounidense a trav茅s de otra m谩quina corporativa (los medios de

comunicaci贸n controlados por las corporaciones).

鈥淧or

primera vez en la historia de la humanidad, existe una estrategia

concertada para manipular la percepci贸n global. Y los medios de

comunicaci贸n est谩n actuando como asistentes complacientes,

fracasando tanto en resistirla como en exponerla鈥,

escribe

el periodista de investigaci贸n Nick Davies.

鈥淟a

facilidad con la que esta maquinaria ha podido hacer su trabajo

refleja una debilidad estructural que ahora afecta a la producci贸n

de nuestras noticias鈥.

Pero

espera.

Si

los principales medios de comunicaci贸n -es decir, los medios

dominantes, los medios corporativos o los medios del establishment-

se limitan a repetir lo que se les dice, 驴qui茅nes son los cerebros

dentro del gobierno responsables de esta propaganda?

Davies

explica:

鈥淓l

Pent谩gono ha convertido las 鈥榦peraciones de informaci贸n鈥 su quinta

鈥榗ompetencia central鈥, junto con las fuerzas de tierra, mar, aire y

especiales. Desde octubre de 2006, cada brigada, divisi贸n y cuerpo

del ej茅rcito estadounidense tiene su propio elemento de 鈥渙peraciones

psicol贸gicas鈥 que produce informaci贸n para los medios de

comunicaci贸n locales. Esta actividad militar est谩 vinculada a la

campa帽a de 鈥渄iplomacia p煤blica鈥 del Departamento de

Estado, que incluye la financiaci贸n de emisoras de radio y sitios

web de noticias.

Este

uso de la propaganda disfrazada de periodismo es lo que el periodista

John Pilger llama 鈥渆l gobierno invisible鈥 el verdadero poder

en nuestro pa铆s鈥.

Est谩

claro que ya no tenemos un Cuarto Poder.

No

cuando las 鈥渘oticias鈥 que recibimos son rutinariamente

fabricadas, manipuladas y hechas a medida por agentes

gubernamentales.

No

cuando seis

corporaciones controlan el 90% de los medios de comunicaci贸n

estadounidenses.

No

cuando, como se lamentaDavies, 鈥渓os medios de comunicaci贸n que podr铆an haber

sacado a la luz la verdad eran ellos mismos parte del abuso, por lo

que guardaron silencio, protagonizando una c贸mica parodia de

informaci贸n err贸nea, ocultando a sus lectores el esc谩ndalo

emergente como una ni帽era victoriana cubriendo los ojos de los ni帽os

de un accidente en la calle.鈥

Y

no, como explico en mi libro Battlefield

America: The War on the American People

y su hom贸logo ficticio The

Erik Blair Diaries,

cuando los medios de comunicaci贸n se convirtieron en propagandistas

de la falsa realidad creada por el gobierno estadounidense.

Despu茅s

de todo, como se帽ala

Glenn Greenwald,

鈥渆l t茅rmino propaganda suena melodram谩tico y exagerado, pero

una prensa que -por miedo, arribismo o convicci贸n- recita

acr铆ticamente las afirmaciones falsas del gobierno y las informa

como hechos, o trata a los funcionarios electos con una reverencia

reservada a la realeza, no puede ser descrita con precisi贸n como

desempe帽ando ninguna otra funci贸n鈥.

驴D贸nde

nos deja esto?

驴Qu茅

debemos -o podemos- hacer?

Terminar茅

con las

advertencias y consejos de John Pilger:

La

informaci贸n real, la informaci贸n subversiva, sigue siendo el poder

m谩s poderoso que existe, y creo que no debemos caer en la trampa de

creer que los medios de comunicaci贸n hablan en nombre del p煤blico.

No fue as铆 en la Checoslovaquia estalinista y no lo es en Estados

Unidos. En todos mis a帽os como periodista, nunca hab铆a visto que la

conciencia p煤blica aumentara tan r谩pidamente como ahora鈥 Sin

embargo, esta creciente conciencia p煤blica cr铆tica es a煤n m谩s

notable si se tiene en cuenta el grado de adoctrinamiento, la

mitolog铆a de un modo de vida superior y el actual estado de miedo

fabricado.

[El

p煤blico] necesita la verdad, y los periodistas deben ser agentes de

la verdad, no cortesanos del poder. [鈥 Los silencios pueden

romperse鈥 En Estados Unidos, mentes rebeldes maravillosamente

libres pueblan la red鈥 Los mejores reportajes鈥 aparecen en la

red鈥 y los periodistas ciudadanos.

El

reto para el resto de nosotros es sacar este conocimiento subyugado

de su escondite y ponerlo en manos de la gente corriente. Debemos

darnos prisa. La democracia liberal se dirige hacia una forma de

dictadura corporativa.

John & Nisha Whitehead