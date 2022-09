Los mapuche no son anarquistas ni libertarios, se mueven dentro de las lógicas parlamentarias izquierda-derecha,

El momento de lucha m谩s radical del indigenismo en Chile fue a principios de los 鈥70 durante el gobierno de Allende, de la Unidad Popular (UP), con el MCR (Movimiento Campesino revolucionario), el ala campesina del MIR.

El MIR, aunque se declaraba marxista-leninista y revolucionario, alegremente se pas贸 a la defensa del 鈥済obierno popular鈥 socialdem贸crata allendista porque ambos compart铆an un proyecto estatista.

Las tomas de terreno campesinas y mapuche durante la UP que el MIR apoyaba no estaban encaminadas hacia una autogesti贸n, de corte libertario, donde campesinos y obreros se hicieran con el control de lo social, sino que a forzar un reconocimiento estatal de esas tierras en el contexto de una reforma agraria.

Con el advenimiento de la democracia, tras la dictadura de Pinochet, se cre贸 la Corporaci贸n Nacional de Desarrollo Ind铆gena (CONADI), que ha venido entregando por la v铆a legal desde su creaci贸n, hace 30 a帽os, unas 212 mil hect谩reas a 509 comunidades ind铆genas mapuches y de otras etnias. Sin embargo este proceso ha sido muy lento y engorroso y representa solo una peque帽a fracci贸n de lo que fue expoliado, desde que a fines del siglo XIX el Estado chileno comenzara su proceso de 鈥減acificaci贸n de la araucan铆a鈥 por medio de la fuerza militar.

No se puede negar la justicia de la causa mapuche, ni que 茅sta pueda ser emprendida a trav茅s de la violencia, porque el Estado no ha respondido, ni devolviendo las tierras usurpadas ni reconociendo a los ind铆genas como 茅stos reclaman.

Pero del mismo modo, como anarquistas, debemos reconocer que la gran mayor铆a de los mapuches se decantan por el parlamentarismo, y por m谩s que se a veces algunos grupos se puedan declarar como 鈥渁nticapitalistas鈥 o 鈥渁ntiestatistas鈥, siempre han realizado su lucha desde una posici贸n pol铆tica, ya sea desde la izquierda o la derecha. De hecho, como ejemplo de la derecha mapuche, durante la dictadura, Pinochet fue proclamado por los 鈥渃onsejos regionales鈥 mapuches 鈥淔auta Lonco鈥, que significa 鈥淕ran Autoridad鈥.

La ideolog铆a mapuche no es intr铆nsecamente libertaria, es pol铆tica, porque hasta los grupos m谩s izquierdistas en su seno buscan un cierto reconocimiento territorial en el marco de los Estados y el capitalismo, ya sea como 鈥渆ntidades aut贸nomas鈥 o incluso como un Estado independiente, el Wallmapu. Y por m谩s que su forma organizativa socio-econ贸mica ideal sea rural y comunitaria (la comunidad ind铆gena) y pueda basarse en una cosmovis贸n animista, que busca vincularse a la tierra desde un punto de vista espiritual, en la pr谩ctica 茅sta no busca escapar a las l贸gicas de intercambio capitalista ni en resistencia al capitalismo, como si lo plantean las colectividades agr铆colas y comunas libertarias.

Adem谩s, no podemos dejar pasar que el 70% de los mapuches en Chile vive en ciudades, y que la inmensa mayor铆a, aunque hoy en d铆a no tenga problemas en declararse mapuche, tampoco sienten que 茅sto deba llevarlos a una lucha pol铆tica distinta de las l贸gicas parlamentarias. De hecho es muy probable que los mapuches obtengan cada vez m谩s grados de participaci贸n en la institucionalidad Estatal, y no ser铆a raro que hasta la CAM vea en futuro pr贸ximo como necesaria su participaci贸n en esas instancias, siguiendo el ejemplo del EZLN en M茅xico o los kurdos en Turqu铆a, que han llamado abiertamente a participar en la pol铆tica.

Por eso, desde una visi贸n anarquista planteo que antes que favorecer la causa ind铆gena, se debe impulsar la lucha del pueblo en su conjunto, sin divisiones nacionales, rechazando toda vinculaci贸n con una 鈥渘aci贸n鈥 sea 茅sta 鈥渃hilena鈥 o mapuche, y que por el contrario la lucha debe estar basada en las demandas y aspiraciones del pueblo en su conjunto, y en la moral y la solidaridad que solo la pobreza conoce, que solo desde el proletariado se puede reproducir.

En Chile m谩s del 90% de la poblaci贸n somos mestizos de mapuche u otros pueblos ind铆genas con europeos, generalmente espa帽oles. Somos mestizos, as铆 como la humanidad es mestiza. Como le铆 en una vi帽eta alguna vez, quien cree pertenecer a una raza 鈥減ura鈥 es porque cree que descendemos de distintos monos.

No niego que deban restituirse las tierras a los mapuche, ni la libertad para todos los presos, ni que los mapuche tengan todo el derecho de desarrollar su ideolog铆a como quieran, pero me parece que su planteamiento parte desde una posici贸n err贸nea, porque como anarquista me siento un humanista y considero a todos los habitantes de este planeta como iguales, hombres y mujeres, y me parece un error querer separar la lucha por sexos, razas, etnias, naciones, religiones, 鈥渃osmovisiones鈥, 鈥渢ribus鈥 o lo que sea. A lo que apelo es que cualquiera de 茅stas luchas deben sumirse en una lucha m谩s general, como lo planteaba claramente el anarquismo antes, una la lucha por la emancipaci贸n de todo el g茅nero humano, desde nuestra posici贸n de proletarios, sea del color que seamos, el lugar en que hayamos nacido, los ancestros o la condici贸n que tengamos, luchando unidos contra esa minor铆a ego铆sta y burguesa que nos tiene viviendo en un caos social, hasta la abolici贸n de las clases sociales.

El que la izquierda, totalitaria por antonomasia, hubiera entendido antes del 鈥89 que deb铆a integrar al pueblo en su visi贸n del 鈥渉ombre nuevo鈥, en una suerte de militarizado y musculoso proletario fabril, y que ese modelo se haya derrumbado por ilusorio y perverso, no quiere decir que la unidad e integraci贸n del pueblo que el anarquismo reclama, y que es totalmente distinta a la marxista, se haya ca铆do tambi茅n con los 鈥渟ocialismos reales鈥. Esa es una mala lectura.

Hoy la izquierda busca nuevamente una especie de 鈥渉ombre nuevo鈥, una nueva 鈥渕asa鈥 que conducir, pero ya no entre los proletarios sino que entre las 鈥渄isidencias鈥 y los ind铆genas, porque los obreros apenas si les votan, y cuando lo hacen es por mera conveniencia, sin convicci贸n.

Por el contrario el obrero y el campesino que reclama el anarquismo sigue estando ah铆, sacando banderas negras frente a la opresi贸n y la explotaci贸n, cuando sale a la huelga o cuando le contaminan su comunidad, pero esta vez, sale sin un horizonte claro, inmerso en una multitud de 鈥渄isidencias鈥 contradictorias y en pugna entre si, sin una finalidad com煤n, disueltos en la contracultura.

Lucho por reafirmar nuestro camino anarquista propio, lejos de la derecha-izquierda y la pol铆tica, y de cualquier grupo que hoy o ma帽ana nos traicione con sus negociaciones pol铆ticas o parlamentarias, llamando a la uni贸n del pueblo, sin estar 鈥減artidos鈥, hasta que logremos la autogesti贸n, y sea el pueblo, en su conjunto, a trav茅s de sus organizaciones laborales y comunitarias, el que administre la sociedad, y el que restituya las tierras a los mapuche y a todos los que quieran trabajarla, y libere los campos y las ciudades en pos del bienestar para todos y todas.