De parte de Terraindomite February 12, 2022 63 puntos de vista

Han pasado 690 d铆as desde que se dio el golpe de estado planetario organizado por las 茅lites globalistas, bajo la apariencia de una supuesta pandemia que en realidad no mat贸 m谩s que una gripe. En todas partes se han pisoteado los derechos individuales y se han dictado leyes inicuas, al margen [incluso] de cualquier control constitucional. Es la pol铆tica de los hechos consumados la que se impone, se dictan decretos liberticidas, se ejecutan, y cuando alguien se atreve a impugnarlos por la v铆a del recurso, la mayor铆a de las veces, 茅stos son rechazados por una justicia que est谩 a las 贸rdenes del ejecutivo. No s贸lo ha llegado el momento de levantarse contra la tiran铆a, sino que tambi茅n es necesario entender c贸mo ha podido ocurrir todo esto.

M谩s all谩 de la justa indignaci贸n que todos sentimos, tal vez sea el momento de empezar a identificar los verdaderos objetivos de lo que es efectivamente una contrarrevoluci贸n, o mejor dicho una guerra llevada por las 茅lites contra los pueblos. Se trata nada menos que hacernos retroceder a la 茅poca feudal, en la que los siervos, pod铆an ser troceados y doblegados a voluntad, eran propiedad de su se帽or.

En este modelo, los derechos ser谩n suplantados por los deberes hacia la sociedad, y tus escasas libertades estar谩n siempre condicionadas a tu obediencia ciega a la autoridad, y por tanto a sus marionetistas. Y no nos enga帽emos, cuando hablamos de deberes hacia la sociedad, s贸lo se trata de vestir a la tiran铆a con ropajes de solidaridad.

Este modelo es comunismo para las masas (servidumbre), y ultraliberalismo para las 茅lites y sus mejores servidores.

驴C贸mo se ha llegado a esto?

Creo que esta es finalmente la cuesti贸n central, y me propongo daros una teor铆a que, si no est谩 totalmente probada, tiene el m茅rito de sustentarse muy bien en todos los aspectos.

Como pre谩mbulo, os recuerdo que el viejo sue帽o de las 茅lites financieras de establecer su poder absoluto no es nuevo, s贸lo que los intentos anteriores fracasaron porque sus peones estaban imperfectamente controlados. Los hombres en el poder, despu茅s de cierto punto, hicieron lo que quisieron, y a menos que fueran asesinados, lo que siempre genera desorden, los planes de los marionetistas para la dominaci贸n del mundo quedaron m谩s o menos en letra muerta.

As铆 pues, estos peque帽os c铆rculos de 茅lites, radicados principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, han ideado un sistema de cooptaci贸n de los hombres en el poder asegurando su total sumisi贸n. 驴C贸mo lo hacen? Utilizando un m茅todo antiguo, el chantaje. Y si ves a Bill Gates como uno de los marionetistas, pi茅nsalo de nuevo, s贸lo es un pe贸n a su servicio, y est谩 sometido al chantaje (v茅ase el caso Epstein). 驴Por qu茅 crees que la Reina de Inglaterra tom贸 la decisi贸n sin precedentes de despojar de todos los t铆tulos, honores y privilegios a su hijo favorito, Andrew? Simplemente porque la revelaci贸n del contenido del dossier podr铆a haber hecho caer la monarqu铆a.

Podr铆amos seguir con Justin Trudeau, que pudo librarse de ser procesado por violaci贸n de una menor cuando a煤n ejerc铆a la profesi贸n docente. Todo esto es s贸lo una peque帽a parte de lo que creo que es un sistema que ha sido pacientemente puesto en marcha durante a帽os por los marionetistas. Poco a poco, fueron colocando peones propios, personas sobre las que tienen control, reclutadas a trav茅s de medios como el Foro Econ贸mico Mundial y los Young Leaders. Su depravaci贸n no [s贸lo] es una consecuencia de su poder, sino la condici贸n sine qua non para ser puesto ah铆.

As铆 se entiende la obediencia ciega de estos ejecutores, la mayor铆a de los cuales han tomado decisiones pol铆ticas que han causado la muerte de decenas de miles de personas (v茅ase la sentencia del 鈥淩ivotril鈥). [鈥

Nadie, que no est茅 tocado del ala, tomar铆a oficialmente decisiones que provocaran la muerte de cierto n煤mero de ciudadanos, 隆y sin embargo todos lo hicieron! Bueno, no todos, algunos l铆deres, especialmente en 脕frica, no siguieron, fueron asesinados al principio del golpe (Tanzania, Hait铆, Burundi), o se escaparon in extremis como el presidente de madagascar, de un intento de asesinato. Parad贸jicamente, los dos hombres sospechosos de haber tramado este atentado eran antiguos esp铆as franceses.

La muerte no s贸lo golpe贸 a los presidentes que se resistieron al discurso de los marionetistas, sino que tambi茅n se ceb贸 con los investigadores que trabajaban en el Sars-Cov2 y con los que vend铆an remedios baratos como la hidroxicloroquina. No voy a enumerar aqu铆 todas las muertes, todas las explosiones e incendios inexplicables, para eso les aconsejo que lean el libro de Philippe Aimar, Enqu锚te sur un virus Covid 19.

Llegados a este punto, deber铆as haber comprendido que estos peones adictos al poder y al crimen no se detendr谩n ante nada, excepto ante el peligro mortal de s铆 mismos

驴C贸mo salir de esto?

Bueno, creo que es importante entender que retroceder el poder aqu铆 y all谩 no cambiar谩 nada, los marionetistas refinar谩n sus planes, y despu茅s de ser expulsados por la puerta, volver谩n a entrar por la chimenea. Los marionetistas no son el mayor peligro, son sus criaturas las que son un peligro: son sus brazos armados y est谩n en una posici贸n de poder. Hasta que no se elimine el gusano de la fruta, no hay soluci贸n duradera.

Por otra parte, s贸lo se observa un cierto amateurismo, y tambi茅n una prisa por parte de los marionetistas que tienden a mostrar que saben que su empresa es fr谩gil. 驴Por qu茅 no se tomaron la molestia de concretar adecuadamente su estrategia? Sencillamente porque se encuentran en un estado de emergencia absoluta, con la econom铆a mundial al borde del colapso total.

Otro elemento que bien podr铆a ser el elemento imprevisto de su megal贸mano proyecto es que, en realidad, casi el 20% de la poblaci贸n no funciona, bien porque lleva mucho tiempo despierta o porque empieza a darse cuenta de que ha sido manipulada. Y si vemos que la gente se despierta con bastante frecuencia, los que deciden por voluntad propia volver a la cueva de Plat贸n son m谩s raros que el mirlo blanco.

Si no fu茅ramos tantos, hace tiempo que nos habr铆an encerrado en los campos de concentraci贸n que nuestros buenos amos hab铆an construido para este fin.

No soy optimista, pero digamos que empezamos a ver fallas, un poco en todas partes en este proyecto dist贸pico, y nos toca a nosotros, [鈥 imaginar una sociedad m谩s respetuosa con las personas, m谩s ahorrativa, basada en el entendimiento y la solidaridad, porque los comienzos prometen ser complicados, dado que el colapso es inevitable. Esto implicar谩 probablemente una moratoria de la deuda, de toda la deuda.

[鈥 Este es el modelo que pone los pelos de punta a los marionetistas, porque es a trav茅s de la deuda como se mantiene a la gente en la esclavitud.

Felipe Huysmans