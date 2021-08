–

De parte de Indymedia Argentina August 6, 2021 369 puntos de vista

Con la fuerza espiritual que caracteriza al Pueblo Mbya, lograron la presencia del Ministro de Ecolog铆a Mario Vialey en el acceso al Parque Mocon谩, lugar donde estaba el Aty 脩eychyr玫 desde el lunes 2 de agosto realizando el corte de ruta.

El Ministro de Ecolog铆a se comprometi贸, junto con un t茅cnico del 谩rea de Vialidad Provincial, a que no se parar谩n los trabajos hasta que el sendero est茅 terminado y llegue a Tekoa Yma. Se firm贸 un acta acuerdo en la que consta dicho compromiso, por lo que se levant贸 el corte.

El reclamo tiene ya 10 a帽os, muchos de los que iniciaron la lucha ya no est谩n. La deuda del Estado provincial con las Comunidades due帽as del Lote 8 supera la apertura de este sendero que, como dijo el Mburuvicha Artemio Ben铆tez, 鈥渆spero que no sea una mentira m谩s鈥. El camino debe hacerse de manera que sea usable todo el a帽o, por lo que deber谩n implicarse varias partes. La fuerza del conjunto de las Comunidades logr贸 este 茅xito, demostrando que no necesitan m谩s que de ellos mismos para hacer escuchar sus reclamos.

#PuebloMbya

#TekoaYma

#BiosferaYaboti

#TerritorioClamorDeJusticia





Fuente: https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1466511643722393&id=295083397531896