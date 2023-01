–

La reforma del decreto de 2014 sobre incapacidad temporal (IT), aunque es un paso, no aporta cambios de calado para los médicos de Familia.

La reforma del Real Decreto 625/2014, sobre incapacidad temporal (IT), da algún paso en la buena dirección, pero se queda corta frente a las múltiples reivindicaciones de los médicos de Familia. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el Real Decreto 1060/2022, que elimina la obligatoriedad de que el trabajador entregue una copia de la baja a la empresa e introduce cierta flexibilización en los plazos para los partes de confirmación, pero el Foro de Atención Primaria recuerda que sus reivindicaciones van más allá. Como ya publicó DM, el Foro ha hecho un llamamiento a los profesionales para que a partir del 9 de enero dejen de asumir la gestión de unas IT que por ley no les corresponden y otros trámites sin valor clínico.

“La publicación de la modificación del decreto de 2014 supone una grave pérdida de oportunidad, porque en lo fundamental no va a afectar en la expedición de partes de baja. Solo supone una mejora para los pacientes, ningún beneficio para los profesionales, que se ven abocados a volcar datos de los que no tienen constancia o datos inútiles de los que nadie está pendiente, como los informes complementarios cada dos partes de baja”, resume Paulino Cubero, portavoz de la Semfyc.

Las demandas de los médicos se resumen en simplificar el modelo de gestión de las bajas médicas para que, como indica la ley, todos los facultativos puedan emitir documentación de baja, confirmación y alta; que se realice de manera telemática en su conjunto y se eviten medidas que aumenten la burocracia sin aportación relevante desde el punto de vista clínico y en modificar la normativa de las bajas para simplificar los grupos de duración de baja estimada y adecuar los plazos en función de los procesos a criterio del profesional.

“Pedimos que se realicen los cambios necesarios para un nuevo decreto que se adapte a realidad social, laboral y capacidad telemática del sistema, se quiten trámites burocráticos y se establezcan plazos y modelos compatibles con la asistencia sin que supongan una sobrecarga para los profesionales”, defiende el portavoz de la Semfyc.

Flexibilidad insuficiente en las revisiones

El Real Decreto 1060/2022, que no entrará en vigor hasta el 1 de abril, según indica el BOE, no entra en modificar los plazos estandarizados de las IT, aunque sí aclara que los plazos de confirmación pueden ser inferiores a los máximos establecidos en la norma de 2014 a criterio del facultativo.

Francisco José Sáez, responsable del grupo de trabajo de Gestión de la SEMG, señala que ya advirtieron que la redacción de 2014 iba a provocar que el médico citara rutinariamente a los pacientes independientemente del proceso, prolongando bajas u obligando a acudir a los enfermos con IT de largo plazo de manera innecesaria. “El decreto da más flexibilidad en cuanto a que cuanto más frecuentes sean las revisiones, bien, pero no hacia arriba”, es decir, alargando los plazos.

El ejemplo más claro lo ve en pacientes con bajas de larga duración, como un enfermo con cáncer. “Sería más lógico que fuera el día que decidiera el médico en función del paciente: a lo mejor en 70 días no ha vuelto al especialista, no se ha hecho pruebas, no se le ha operado, no ha terminado la rehabilitación…”.

Los médicos plantean que esos plazos se modifiquen, por ejemplo estableciendo las bajas cortas en 7 días como ya se hizo durante la pandemia, o que se contemplen las bajas autojustificadas en procesos muy cortos, de hasta tres días, como ya sucede en Reino Unido.

Otra cosa a corregir es la petición de datos no clínicos que no aportan, como el código de ocupación, que en teoría se puso para que en función de las características del trabajo, la baja durara más o menos, pero no está teniendo esa repercusión”, explica Sáez. De hecho, señala, como es un dato que habitualmente no maneja ni el trabajador ni la empresa, “hay compañeros que ponen los códigos de puestos que no son los que corresponden y eso no genera ningún problema”. También provoca problemas el no poner el nombre exacto y oficial de la empresa del trabajador.

Que el hospital asuma sus bajas

Y por supuesto, que se cumpla la ley y cada profesional asuma la gestión de sus bajas. Para los médicos de Familia no tiene sentido que tengan que encargarse de las IT de pacientes que están actualmente ingresados en el hospital o han pasado por Urgencias y que ellos no han llegado a valorar. “Eso no quiere decir que el médico de Familia no quiera dar bajas, es que hay situaciones que no tiene sentido. Si lo considero necesario, le voy a dar la baja laboral, pero con fecha de ese día, no de dos días antes, cuando no he podido valorarlo y tendría que haberle dado la baja otro compañero”, señala el portavoz de la SEMG.

Las mejoras de atención primaria no consisten solo en aumentar el presupuesto hacia el ansiado 25%, “sino también en cumplir con la norma”. Para Sáez, el problema es que durante mucho tiempo las Consejerías de Sanidad se han centrado en el gasto farmacéutico, que es el que repercute en sus presupuestos directamente, pero las bajas en sí suponen muchísimo dinero también para la Administración, más de 9.700 millones de euros solo en contingencias comunes, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

La rueda de prensa de octubre fue para que “se conociera la situación de manera abierta”, pero Sáez asegura que el Foro lleva meses trabajando con el Instituto de Seguridad Social y con las comunidades en busca de cambios, además de haber insistido también ante el Ministerio de Sanidad.

Pero pocas comunidades han hecho cambios, según el portavoz de la SEMG: Cataluña y Murcia sí han hecho cambios para que los médicos de hospital y Urgencias puedan dar bajas; y Andalucía tendría previsto ponerlo en marcha este mes de enero. En cambio, en Madrid, por ejemplo, Sanidad les ha explicado que un pilotaje que inicio en los hospitales Ramón y Cajal y Puerta de Hierro ha fracasado y se valorará la situación en febrero.

“Las comunidades no han tomado ninguna medida cuando tienen las competencias para organizar esto en los hospitales. Es más que previsible que el lunes se produzcan conflictos por los partes para la empresa: no se los podrá dar ni el médico de Familia, a quien no les corresponde, ni en Urgencias o el hospital porque no tienen las aplicaciones“, augura Cubero. “Es una gran irresponsabilidad por parte del INSS y las comunidades autónomas, que no se han preocupado de ponerse al día”.

Sáez explica que no tener los partes de baja en fecha puede supone para el trabajador, “desde pérdidas económicas o un despido, porque el facultativo del hospital no ha dado ese parte de baja cuando ha estado ingresado y el médico de Familia le dará la baja con la fecha de su primera visita tras el ingreso”. También auguran que pueda haber más reclamaciones por parte de los usuarios, si bien no debería suponer problemas legales para el médico de Familia al ceñirse a la ley.

Sin embargo, el portavoz de la SEMG recuerda que una de las principales causas de las agresiones son las bajas y reconoce que temen que el cumplimiento estricto de la ley pueda dar a un repunte, “pero es que llevamos ocho años esperando a que esto se corrija y no hemos tenido respuesta”.

