–

De parte de SAS Madrid February 18, 2023 242 puntos de vista

La Asociaci贸n de M茅dicos y Titulados Superiores de la regi贸n rechaza la propuesta que el consejero de Sanidad madrile帽o dijo a sus militantes en una charla revelada por EL PA脥S, mientras el sindicato de enfermer铆a Satse lo apoya, aunque con matices.

脕ngela Hern谩ndez, secretaria general de la Asociaci贸n de M茅dicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el sindicato m茅dico que convoc贸 la huelga de atenci贸n primaria el 21 de noviembre, no tiene dudas al escuchar las palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ante militantes del PP sobre un modelo basado en la enfermer铆a y la videoconsulta: “La Comunidad de Madrid tiene en mente un cambio de modelo en la atenci贸n primaria que no termina de explicar. Han puesto a los zorros al cuidado de las gallinas”. Las reacciones entre los m茅dicos han sido un谩nimes ante las ideas que el consejero plante贸 sobre el futuro del sistema en una charla revelada por EL PA脥S este viernes. “El patio est谩 revuelto y encabronado”, dicen varios doctores que explican que los chats de los sanitarios est谩n “que echan chispas con esas palabras”.

El encuentro con los afiliados del mi茅rcoles, que llevaba por t铆tulo Desmontamos las mentiras de la izquierda en Sanidad, dur贸 90 minutos. Aqu铆, entre amigos y conocidos, uno de los militantes tom贸 el micr贸fono en el turno de preguntas: “Hay un problema con la atenci贸n primaria, pero es verdad que es en toda Espa帽a”, observ贸. “Consejero, quiero hacerle una pregunta, que espero que no sea muy comprometida. 驴No crees que es m谩s un problema de modelo?”. Escudero no tuvo dudas. “Estoy absolutamente de acuerdo”, dijo. “Es un problema de modelo, no nos enga帽emos. Est谩 pensado en los a帽os ochenta, con ciertas derivadas de un modelo que ven铆a del modelo sanitario cubano, que tuvo su raz贸n de ser, pero que ahora ya tiene que evolucionar”. 驴Hacia d贸nde? El consejero habl贸 por primera vez de un modelo sanitario nuevo, que tendr谩 a la enfermer铆a como un papel clave. “En el Reino Unido, el modelo de atenci贸n primaria es un modelo puro de enfermer铆a y aqu铆 vamos evolucionando a ese modelo por razones l贸gicas”, explic贸. “驴Por qu茅? Porque el acceso de informaci贸n de los pacientes es cada vez m谩s alto y con la salud digital se va a poder suplir mucho lo que es el trabajo presencial, que ser铆a importante, y, sobre todo, que es un modelo con ese concepto de sanidad l铆quida. Ya no hay que tener al paciente en el hospital, hay que resolver presencialmente o no presencial”.

La respuesta, publicada este viernes por este diario, ha provocado de inmediato las reacciones de los m茅dicos y enfermeras. “De esta charla se deducen varias cosas”, cuenta Hern谩ndez, secretaria general del sindicato Amyts, “tienen en mente un cambio de modelo que no terminan de explicar. Lo justo para la ciudadan铆a es que lo expliquen antes de las elecciones. Habla de otros modelos de atenci贸n primaria, pero este modelo cuenta con el benepl谩cito de la Organizaci贸n Mundial de la Salud, que dice que el 20% del gasto sanitario debe ir a la atenci贸n primaria”.

Hern谩ndez apunta que tener siempre un m茅dico de familia en los centros de salud 鈥昬n lugar de sustituirse por enfermeros, como propone el consejero de Isabel D铆az Ayuso鈥 disminuye de golpe los ingresos hospitalarios y aumenta, sobre todo, la calidad de vida. “脡l habla de sanidad l铆quida, pero est谩n haciendo una pol铆tica y una gesti贸n l铆quida de la sanidad madrile帽a. Han puesto a los zorros al cuidado de las gallinas. No creen en este modelo. Han cerrado el grifo y el sistema se est谩 estrangulando”. Respecto a las propuestas de cambiar a los m茅dicos por enfermeras, Hern谩ndez cree que el ejemplo del Reino Unido, por ejemplo, es preocupante. “Hay estudios que indican que la externalizaci贸n de estos servicios tienen repercusiones en una disminuci贸n de la esperanza de vida. Cada categor铆a tiene su funci贸n. Se trata de mantener la calidad del sistema del que nos hemos dotado.” En cuanto a la falta de acuerdo con el comit茅 de huelga, recalca que solo ha habido 11 reuniones y que a ninguna de ellas ha acudido el consejero de Sanidad.

La enfermer铆a, dividida

Ricardo Furi贸 Sabat茅 es el portavoz del sindicato de enfermer铆a SATSE Madrid. Furi贸 considera que la atenci贸n primaria pura es la promoci贸n de la salud y el control de los pacientes. Considera que las enfermeras son una figura important铆sima. “Hay que promocionar eso m谩s”, lanza, con relaci贸n a la propuesta del consejero sanitario de la Comunidad de Madrid. “La atenci贸n primaria hoy es medicocentrista. Si queremos que sea un pilar b谩sico en Madrid y en Espa帽a, la enfermer铆a tendr铆a que jugar un papel b谩sico. Estamos de acuerdo con la idea, pero, si quieren ir hacia ese modelo, hay que implantar tambi茅n la prescripci贸n de los enfermeros, que puedan dar recetas y cambiar tambi茅n los protocolos de actuaci贸n”.

Pero no todo el sector de la enfermer铆a piensa lo mismo. Para V铆ctor Jim茅nez, presidente de la Asociaci贸n de Enfermer铆a de Madrid, la propuesta es una “tomadura de pelo”. Jim茅nez dice que la Comunidad de Madrid no ha desarrollado ning煤n protocolo para que los enfermeros asuman nuevas competencias. “Quieren que asumamos estas competencias sin asumir las reales, que son la prevenci贸n y la promoci贸n de la salud. Desde la pandemia se nos ha obligado a eliminar cualquier programa de promoci贸n de la salud, como el tabaquismo y la obesidad. Eran programas preventivos que mejoraban la salud”. Jim茅nez no tiene dudas: “Nosotros creemos en el modelo actual de la atenci贸n primaria. No tiene que estar formado por un m茅dico o una enfermera. Tiene que estar formada por m茅dicos, enfermeras y administrativos. El PP quiere hacer un cambio de modelo para abaratar sus costes, con los enfermeros y enfermeras que no cuente”.

Enlace relacionado ElPa铆s.com 17/02/2023.