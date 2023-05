–

M谩s de 3.500 facultativos y facultativas especialistas de los hospitales madrile帽os se encuentran en fraude de ley por temporalidad il铆cita y sus puestos penden de un hilo, por lo que ir谩n a la huelga indefinida los pr贸ximos martes y jueves.

Esther es nefr贸loga, y lleva encadenando trabajos temporales desde 2004. Cristina es pediatra, con contrato temporal desde 2005. Paloma es microbi贸loga y tiene un contrato eventual desde 2006. Igual que Raquel, psiquiatra, con contrato eventual desde 2006. Estos son algunos ejemplos que ofrecen desde la Plataforma de M茅dicos y Facultativos No Fijos de Madrid que dibujan la situaci贸n de las m谩s de 3.500 facultativas y facultativos de la Comunidad de Madrid en situaci贸n de fraude de ley il铆cita, aseguran.

Sus puestos, denuncian, penden de un hilo por la publicaci贸n de una Oferta P煤blica de Empleo (OPE) que comprende un examen tipo test que puede desplazarles de sus puestos tras m谩s de 20 a帽os desarrollando labores muy especializadas. Piden un concurso de m茅ritos, tal y como se recoge en la Ley Iceta, y por ello fueron a la huelga en mayo de 2022. Huelga que finaliz贸 con unos acuerdos que no alcanzaban al total de la plantilla. Siguieron negociando con el gobierno de D铆az Ayuso, pero en la actualidad afirman no haber alcanzado ning煤n tipo de avance y denuncian que la presidenta no les ha querido recibir pese a las reiteradas cartas enviadas a su buz贸n. Por tanto, este jueves 4 de mayo ir谩n a la huelga, en un paro indefinido, apoyado por la Asociaci贸n de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que se repetir谩 cada martes y cada jueves hasta conseguir estabilizar todos los puestos y que nadie vaya a la calle.

Miembros de la plataforma explican a El Salto que el gobierno de la Comunidad public贸 una OPE diez d铆as antes de que saliera la Ley Iceta, norma que establece la posibilidad de estabilizar plazas a trav茅s de concursos de m茅ritos para aquellos profesionales que lleven mucho tiempo ejerciendo en el mismo lugar. 鈥淒esde enero hemos mantenido conversaciones con consejero y viceconsejero, ellos entienden el problema, tienen que bajar la temporalidad al 8% por exigencia de la Uni贸n Europea. Hemos recibido buenas palabras pero nos dicen que legalmente no se puede retirar una OPE convocada. En Canarias se ha hecho y tambi茅n en las urgencias de Madrid, pero nosotros hemos entrado en un bucle del que no hemos podido salir鈥, resumen.

La mayor temporalidad de Espa帽a

Aseguran desde la Plataforma que Madrid tiene un porcentaje de temporalidad entre los m茅dicos y m茅dicas especialistas del 53,9%, 鈥渓a mayor de Espa帽a鈥. De ellos, un 13,9% tiene m谩s de 60 a帽os y se jubilar谩 en esta situaci贸n. 鈥淢adrid se queda sin m茅dicos鈥, avisan, mientras han desarrollado un mapa de la precariedad, hospital tras hospital.

Lidera la tabla el Hospital del Sureste, donde un 79% de los m茅dicos trabaja en condiciones de temporalidad. Grandes hospitales como el Ram贸n y Cajal (57%), Gregorio Mara帽贸n (57%), La Paz (53%) o Doce de Octubre (52%) tienen a m谩s de la mitad de su plantilla m茅dica con contratos temporales.

Mientras, desde la plataforma lo que exigen es la retirada de la OPE y que esas plazas sean cubiertas mediante un concurso de m茅ritos, lo que estabilizar铆a al 80% de la plantilla. Porque perder a facultativos y facultativos con una alta especializaci贸n es un riesgo para el paciente, avisan. Y ponen un ejemplo: en uno de los grandes hospitales de Madrid hay una onc贸loga con contrato temporal que lleva 20 a帽os dedicada al c谩ncer de mama. Si tiene que acceder a un examen tipo test general puede perder su plaza en favor de gente reci茅n licenciada. 鈥淓sta facultativa ser谩 desplazada y, entonces, durante unos a帽os, el hospital no contar谩 con una experta en c谩ncer de mam谩. Llegar谩 alguien nuevo al que hay que formar. Este examen puede mover al 50% de la plantilla y esto va en contra de los propios pacientes鈥, concluyen.

