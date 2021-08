–

De parte de Nodo50 August 29, 2021 85 puntos de vista

Los bancos financian muchas armas para las guerras (https://www.youtube.com/watch?v=PAJYxoI20Tc) pero hay una “financiaci贸n medi谩tica” de la guerra que desarrollan los medios de comunicaci贸n cada d铆a, con una impunidad absoluta. Es decir, lo que se est谩 haciendo desde los medios de comunicaci贸n es “propaganda de guerra”, ya que el objetivo de la informaci贸n sobre los temas de Defensa, sobre los temas militares, que lanzan estos medios no es otro que lograr el asentimiento de la poblaci贸n de cara a, sobre todo, mantener un gasto militar multimillonario y mantener las “misiones” en el exterior (a las que 煤ltimamente los mismos medios ya no se refieren como “humanitarias”) que ordenan la OTAN y EEUU.

En estos momentos, norteamericanos y espa帽oles (https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2021/190821-afganistan.aspx), para tapar la pisada de la ilegitimidad y la inutilidad de la guerra en Afganist谩n, alientan las emociones solidarias de la ciudadan铆a para que se ayude a los afganos que han sido “salvados” de la venganza de los talibanes… O sea: los mismos pir贸manos del Pent谩gono que llevaron la guerra al pa铆s asi谩tico coronan ahora su bestial faena tratando de cubrirse de supuesta gloria humanitaria en Torrej贸n, en Mor贸n y en Rota. Las bases militares son, ESTE ES EL BURDO MENSAJE DE LOS PIR脫MANOS, necesarias para estas operaciones de “ayuda humanitaria”.

Los PROPAGAND脥STICOS medios de comunicaci贸n (otro ejemplo notable con Margarita Robles emocion谩ndose en La Sexta: https://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/margarita-robles-emocionada-102-militares-espanoles-murieron-afganistan-sacrificio-puede-ser-vano_20210828612aa4014a4cff0001b30633.html) olvidan lo que representan pol铆ticamente las bases, no analizan el belicismo descarado y descarnado que suponen estas bases militares, evitan hablar de lo que los espa帽oles votamos en 12 de marzo de 1986 respecto a la OTAN y las bases, no dicen nada de la sumisi贸n de Espa帽a al Pent谩gono, no hablan de los gastos militares asociados a estas instalaciones, no dicen nada del atraque de submarinos nucleares en la zona, no mencionan que no hay planes de emergencia parta la ciudadan铆a en caso de ataque militar a las bases, pasan de puntillas por los conflictos laborales graves que se viven en estas bases ahora “humanitarias”…

Es el caso, en la provincia de C谩diz, de la muy ideologizada cobertura que los medios locales (por ejemplo el Grupo Joly, o el Grupo Vocento) da permanentemente a la acci贸n de las fuerzas armadas (nacionales o for谩neas) en la zona. Esta vez, como era de esperar, volc谩ndose en la “ayuda humanitaria” a los afganos y afganas que pasan por la base militar de Rota: con pedestre maestr铆a han logrado que una parte de la poblaci贸n (aunque la mayor铆a sospecha abiertamente de estos juegos militares de siempre) se vuelque donando ropa, zapatos, juguetes, art铆culos para beb茅s, etc. (https://elpais.com/espana/2021-08-28/rota-se-vuelca-con-los-afganos-que-nunca-conocera.html)

El Grupo Joly y Vocento hace su trabajo adoctrinante con meticulosidad militar:

https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Base-Rota-evacuados-afganos-llegada-dos-aviones_0_1605440673.html

https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-casi-millar-refugiados-afganos-encuentran-campamento-base-naval-rota-202108272016_noticia.html

https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Aterriza-Rota-avion-EEUU-evacuados-Afganistan_0_1605439696.html

https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/evacuados-afganos-llegan-Base-Naval-Rota_0_1605440054.html

https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Estados-Unidos-gracias-Espana-Rota-evacuados-Afganistan_0_1605740275.html

Canal Sur, en manos del PP y de Vox, remata la faena sin contemplaciones: