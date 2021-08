Los grandes medios occidentales miraban para otro lado, para evitar el debate sobre los objetivos de las intervenciones norteamericanas en Afganist谩n e Irak

El desplome de Kabul en 2021, que es el de Afganist谩n, guarda muchas similitudes con la ca铆da de Saig贸n en 1975, que fue la de Vietnam. No obstante, Afganist谩n es el Vietnam del siglo XXI de EEUU. Y de Occidente.

De hecho, las im谩genes de miles de afganos en el aeropuerto intentando subir a un avi贸n para huir del pa铆s recuerdan, inexorablemente, a la fotograf铆a de decenas de personas intentando abordar uno de los 煤ltimos helic贸pteros existentes en Vietnam 鈥揺n la azotea de los departamentos Pittman, residencia de Conrad Lagueux鈥.

Y ello, aun cuando, en abril de este a帽o, el actual presidente norteamericano, Joe Biden, advirti贸 que nadie ser铆a evacuado desde el techo de una embajada estadounidense en Afganist谩n 鈥揹urante a帽os se crey贸 que la emblem谩tica foto de los departamentos Pittman era una correspond铆a a la embajada de EEUU en Saig贸n鈥. “No es para nada comparable”, asever贸. Cierto, las im谩genes actuales son todav铆a m谩s t茅tricas que las de hace medio siglo, con desesperadas personas cayendo desde los fuselajes de aviones en los que embarcaron como polizones.

Talibanes, hijos de los muyahidines, contra un gobierno poco recomendable

Y es que, con el paso del tiempo, las armas, los millones de d贸lares norteamericanos y los petrod贸lares, los muyahidines se convirtieron en talibanes. O mejor dicho, los hijos de los muyahidines se convirtieron en talibanes.

Y no es una met谩fora, es literal: Mawlawi Matiulhaq Khalis, uno de los l铆deres talib谩n, es hijo de Mawlawi Mohammad Yunus Khalis, famoso por asistir a la recepci贸n de Ronald Reagan en la Casa Blanca a los “luchadores de la libertad”; o Anas Haqqani, fundador de la red Haqqani, y Sirajuddin Haqqani, l铆der supremo adjunto de los talibanes, son hijos de Jalaluddin Haqqani, l铆der muyahid铆n aliado de EEUU contra los sovi茅ticos que fue financiado por la CIA.

De aquel anticomunismo, las Torres Gemelas; de las Torres Gemelas, el Vietnam del siglo XXI; y del Vietnam del siglo XXI, el actual desastre de Afganist谩n. Porque los norteamericanos pretend铆an dejar al mando de Afganist谩n a tipos como Atta Mohammed Noor, l铆der de grupos paramilitares en el norte del pa铆s acusados de abusos, o Abdul Rashid Dostum, encausado por secuestrar y abusar sexualmente de un opositor.

Casi nada. Y es que, por desgracia, EEUU y Occidente, la OTAN en resumidas cuentas, han mantenido en Afganist谩n el mismo criterio que en el resto del planeta: amigos antes que dem贸cratas, t铆teres antes que honestos.

La sorprendente ca铆da de Afganist谩n鈥

M谩s all谩 de qui茅nes son unos u otros, la ca铆da de Afganist谩n era evidente desde hace, no ya meses, sino a帽os, pero ninguno de los grandes medios quiso explicarlo, porque entonces habr铆a que haber cuestionado el fracaso de la Guerra contra el Terror perpetrada por EEUU y la OTAN contra Irak y Afganist谩n.

Sin embargo, ahora esos mismos medios se preocupan por las mujeres y las ni帽as afganas y por aquellos que estuvieron trabajando con los occidentales. Y se martirizan p煤blicamente por el desastre que acontecer谩, por la desesperaci贸n que asola al pa铆s.

‘El Pa铆s’ y ‘El Mundo’ junto al resto de diarios, las radios o las televisiones se preguntan por qu茅. 驴Qu茅 demonios ha pasado para que Afganist谩n colapse si nuestro pa铆s y tantos otros llevan a帽os invirtiendo miles de millones en la formaci贸n de un gobierno serio 鈥揺sto es, t铆tere, corrupto y violento鈥 y en la creaci贸n de un ej茅rcito moderno 鈥揺sto es, una banda inconsistente que no pasar铆a ni por guerrilla鈥? 隆Oh, Dios, no puede ser! 驴Qu茅 clase de cataclismo o fatalidad inesperada ha acontecido?

… que no lo era tanto

Pues bien, as铆 comenzaba en enero de 2019 la cr铆tica sobre el acuerdo norteamericano con los talibanes para la retirada de tropas. No con el gobierno afgano, 隆con los talibanes!:

30 de enero de 2019: Un teletipo y solucionado. As铆 han despachado los medios de comunicaci贸n occidentales el principio de acuerdo entre los EEUU y los talibanes en Afganist谩n鈥 La situaci贸n solo puede calificarse como incontrolable si tenemos en cuenta que han sido asesinados 45.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas desde septiembre de 2014, m谩s de 28 muertes por d铆a. 驴Qu茅 van a hacer? 驴Se van a dividir el pa铆s como si fuera un queso?鈥

En ese momento, el Gobierno afgano, con la ayuda occidental, tan solo controlaba algo m谩s de la mitad del territorio y las p茅rdidas y la inestabilidad eran cada vez mayores. Por lo tanto, ya entonces, hace m谩s de dos a帽os y medio, resultaba evidente cuestionar qu茅 pod铆a pasar ante una retirada completa, si en 2019, tras casi veinte a帽os de intervenci贸n, la reiterada paulatina de militares occidentales en los a帽os precedentes hab铆a supuesto la p茅rdida de casi la mitad del territorio para las autoridades.

Pues bien, as铆 terminaba la cr铆tica del anuncio de la retirada de tropas espa帽olas en junio de 2020, hace algo m谩s de un a帽o:

10 de junio de 2020: En Espa帽a, la guerra de Irak dej贸, en cifras oficiales, 260 millones de euros y nueve muertos; y la guerra de Afganist谩n cost贸 3.500 millones de euros, incluidas las ayudas, y 100 muertos. Cifras muy inferiores a otras estimaciones quiz谩s m谩s cercanas a la realidad, pero, aun as铆, demasiado relevantes como para que una retirada total de tropas espa帽olas en Irak y Afganist谩n haya pasado tan desapercibida por los medios de comunicaci贸n espa帽oles. Casi 4.000 millones de euros y 110 muertos merec铆an algo m谩s que una noticia-telegrama. Sin embargo, no causa asombro alguno la ausencia de una m铆nima reflexi贸n al respecto鈥

“Teletipo”, “noticia-telegrama” o “ausencia de una m铆nima reflexi贸n” eran las cr铆ticas a los grandes medios occidentales ante lo que estaba aconteciendo en Afganist谩n mientras estos, en especial los espa帽oles, miraban para otro lado.

Y ello para evitar el debate sobre los objetivos de las intervenciones norteamericanas en Afganist谩n e Irak 鈥搇a no democratizaci贸n, la no existencia de armas de destrucci贸n masiva, la no ubicaci贸n de Osama Bin Laden en Afganist谩n鈥; el coste y la actuaci贸n de EEUU o de la OTAN 鈥揵illones de d贸lares y millones de muertos, directos e indirectos鈥; el desastre geopol铆tico 鈥揺l Estado Isl谩mico, Siria, la inestabilidad regional o los millones de refugiados鈥; la sumisi贸n y la falta de independencia de Espa帽a y de otros pa铆ses con respecto a EEUU o a la OTAN; el propio desastre que supone Afganist谩n para la OTAN; o el incierto y terrible futuro al que se enfrentaba entonces y se enfrenta ahora Afganist谩n.

Por ello, era mejor callar entonces y es mejor representar ahora el papel de sorprendidos, y hasta de ofendidos, por una hecatombe mostrada como imprevisible e incalculable, pero que realmente ha sido m谩s que anunciada. Tan anunciada como silenciada por los grandes medios en los 煤ltimos a帽os y tan silenciada en los 煤ltimos a帽os como sobreactuada en los 煤ltimos d铆as. Cosas del Gran Hermano. Cosas del teatro y de las obras teatrales que son y representan los grandes medios de comunicaci贸n 鈥搇os espa帽oles muy en particular鈥.

Sputnik / La Haine