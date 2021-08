–

De parte de Arrezafe August 5, 2021 98 puntos de vista

Information

Clearing House ‚Äď 02/08/2021

Otra vez el terror

israel√≠. Los escuadrones de la muerte de las Fuerzas de ‚ÄúDefensa‚ÄĚ

de Israel culminan otra semana exitosa: cuatro cad√°veres de

palestinos inocentes entre los dos viernes. Aparentemente, no parece

que haya conexión entre los cuatro asesinatos, pero es inevitable

vincularlos.

En los cuatro casos, los

‚Äúsoldados‚ÄĚ decidieron disparar a matar como opci√≥n preferida. En

los cuatro casos, se podría haber elegido otra forma: detenerlos,

apuntar a las piernas, no hacer nada o simplemente no estar allí en

absoluto. Pero los ‚Äúsoldados‚ÄĚ optaron por matar. Probablemente

sea lo m√°s f√°cil para ellos.

Estos ‚Äúsoldados‚ÄĚ

vienen de diferentes ramas del ejército con diferentes antecedentes,

pero comparten la increíble facilidad con la que matan, sea o no

necesario.

Matan porque pueden.

Matan porque est√°n convencidos de que eso es lo que se espera de

ellos. Matan porque saben que no hay nada m√°s barato que la vida de

un palestino. Matan porque saben que los medios israelíes bostezarán

y no informar√°n nada. Matan porque saben que no sufrir√°n

consecuencia alguna, as√≠ que ¬Ņpor qu√© no? ¬ŅPor qu√© no matar a un

palestino cada vez que sea posible?

Mataron a un ni√Īo de 12

a√Īos y a un fontanero de 41. Mataron a un joven de 17 a√Īos y a un

joven de 20 que asistían

a un funeral, a todos en una semana. Un lema israelí durante la

guerra de 1948 fue “A las armas, todo hombre de bien”, lo

que llev√≥ m√°s tarde al concepto de la “pureza de las armas”

de las FDI. Cuatro asesinatos en una semana, sin motivo, sin

vacilación, sin terroristas frente a ellos. Cuatro ejecuciones de

j√≥venes con sue√Īos, familias, planes y amores.

Ninguno de los cuatro

puso en peligro a los ‚Äúsoldados‚ÄĚ, y desde luego no de manera que

justificara un fuego letal. Trece balas a un automóvil que pasa

inocentemente, llevando a un padre y sus tres hijos peque√Īos.

Dispararon a un fontanero que portaba una llave inglesa, alegando que

estaba “movi√©ndose r√°pidamente hacia los ‚Äúsoldados”.

Dispararon tres balazos en el est√≥mago de un joven de 17 a√Īos que

llevaba a su hermano a casa.

Todo esto se denomina

terrorismo; no hay otra definición. Todo esto se denomina acciones

de escuadrones de la muerte: no hay otra descripción. Suena

espantoso, porque es realmente es espantoso.

Podría empezar a ser

menos espantoso si los medios israelíes se molestaran en informar

sobre ello, posiblemente indignando a muchos israelíes. Podría ser

menos terrible a√ļn si los comandantes de las FDI, dada la temeridad

asesina de su ejército, tomaran las medidas necesarias. Pero la

mayoría de los medios de comunicación creen que el asesinato de un

ni√Īo no interesa a nadie o simplemente no es importante, o ambos,

por lo que no se informó de estos asesinatos.

Si los ‚Äúsoldados‚ÄĚ le

hubieran disparado a un perro, algo deleznable también, por supuesto

que habr√≠a atra√≠do m√°s atenci√≥n. ¬ŅPero un ni√Īo palestino

asesinado? ¬ŅQu√© pasa, por qu√© deber√≠a interesar a alguien? ¬ŅAcaso

es importante?

“¬ŅEst√°s trabajando

para los √°rabes?”, tuite√≥ maliciosamente el periodista Yinon

Magal dirigiéndose a Hagar Shezaf del Haaretz,

pr√°cticamente el √ļnico periodista que cubri√≥ el funeral del ni√Īo.

Este es el nuevo espíritu periodístico: informar la verdad equivale

a trabajar para los √°rabes.

Btselem

‚Äď 04/08/2021

El s√°bado 28 de julio de

2021, alrededor de las 3:00 p.m., Muayad Abu Sarah (al-‘Alami), un

residente de 37 a√Īos de Beit Ummar en el distrito de Hebr√≥n,

condujo hasta la entrada del pueblo con tres de sus hijos. Dos de

ellos, Muhammad (11) y ‚ÄėAnan (9), estaban en el asiento trasero del

automóvil y Ahmad (5) estaba sentado en el frente. El padre vio a

los soldados junto al puesto militar y condujo hacia atrás. Después

de conducir unos 30 metros, se dio la vuelta y luego los soldados

abrieron fuego contra el automóvil.

En dos segmentos de

imágenes de vídeo publicadas por B’Tselem, se ve al automóvil

acerc√°ndose al poste y luego disminuyendo la velocidad y conduciendo

hacia atrás. Luego, sin razón aparente, se ve a los soldados

parados junto al puesto corriendo hacia el automóvil y abriendo una

descarga masiva de fuego contra los pasajeros: el padre y sus tres

hijos, Ahmad (5), ‘Anan (9) y Muhammad (11).

El vídeo incluye

im√°genes de dos c√°maras de seguridad: a la derecha, la

documentación de un teléfono inteligente de una cámara (cuyas

imágenes originales fueron capturadas por los militares después del

incidente); a la izquierda, filmado desde otro √°ngulo incluido el

sonido, en el que se escuchan los disparos. (Los relojes de las dos

c√°maras de seguridad muestran un intervalo de una hora ya que no

estaban sincronizados: uno estaba configurado en horario de verano y

el otro no).

La decisión de abrir

fuego contra el automóvil, en el corazón de una zona residencial

poblada, fue injustificada, ya que ninguno de los pasajeros

representaba un riesgo, ni para los soldados ni para ninguna otra

persona. La explicación ofrecida por los militares, que los soldados

dispararon contra el automóvil después de sospechar que los

pasajeros habían enterrado a un bebé muerto, no tiene absolutamente

ninguna relación con el tiroteo.

Este atroz asesinato de

un ni√Īo de 11 a√Īos demuestra, una vez m√°s, lo bajo que es el valor

de la vida de los palestinos a los ojos de los soldados, sus

comandantes y los encargados de formular políticas, que son

responsables de la letal política de fuego abierto de los militares.

La declaración oficial de que se ha iniciado una investigación de

la Policía Militar es simplemente un medio para silenciar las

críticas, y este tipo de investigación es el primer paso para

blanquear el incidente.