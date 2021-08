–

Viernes de desconcierto en Ceuta. Por sorpresa y sin previo aviso, algunos de los m谩s de 700 menores marroqu铆es llegados el pasado mes de mayo a territorio espa帽ol a trav茅s de la frontera del Tarajal durante dos d铆as de aluvi贸n empezaron este viernes a ser trasladados de vuelta a su pa铆s, seg煤n el relato de varias organizaciones humanitarias que presenciaron el proceso. Entre ellas se encontraban Save The Children y Unicef.

A mediod铆a permanec铆a cortado el acceso al polideportivo de Santa Amelia, uno de los lugares en los que se encuentran alojados desde la crisis migratoria con Marruecos estos ni帽os y j贸venes. No se permit铆a el acceso a los miembros de las ONG, que estaban siendo alertados por los propios menores y algunos trabajadores de que se hab铆a puesto en marcha un dispositivo de traslado hacia la frontera.

Una furgoneta de color blanco llev贸 a cabo dos viajes desde el centro de Santa Amelia hasta el Tarajal. All铆 los menores descend铆an y eran trasladados al otro lado en un proceso en todo momento controlado por agentes de la Polic铆a Nacional, seg煤n confirmaron varios testigos. Sobre las 14.50 llegaba al Tarajal un primer grupo de once menores. Alrededor de hora y media despu茅s lleg贸 el mismo veh铆culo con cuatro menores m谩s. En ambos casos el minib煤s estaba escoltado por dos furgonetas de la Polic铆a Nacional, seg煤n el relato de los testigos.

Los integrantes de varias organizaciones humanitarias trataron de recabar datos sobre el proceso de repatriaci贸n e incluso trataron de denunciar los hechos ante la Fiscal铆a de Menores. 鈥淣adie sab铆a nada ni hubo aviso previo鈥, cont贸 Mar Soriano, voluntaria de No Name Kitchen, ONG que lleva meses siguiendo la presencia de los menores marroqu铆es en la ciudad aut贸noma espa帽ola tras la crisis fronteriza de mayo.

Cuatro organizaciones humanitarias que trabajan en Ceuta emitieron un comunicado de queja por lo sucedido. Se trata de No Name Kitchen, Elin, Maakum y Andaluc铆a Acoge. El texto que hicieron p煤blico fue este: 鈥淎 pesar de no estar facilitando ninguna informaci贸n a las entidades presentes, hemos sido testigos de c贸mo varios furgones de polic铆a y un bus con grupos de menores han salido del recurso de emergencia de Santa Amelia y se han dirigido a la frontera con Marruecos para proceder a una devoluci贸n en contra de la voluntad de los menores, sin respetar el inter茅s superior del menor ni las leyes nacionales e internacionales que les protegen鈥.

Queja al Defensor del Pueblo

鈥淗emos presentado queja en Defensor del Pueblo y estamos preparando un escrito para hacer llegar una demanda al juzgado de guardia para pedir la suspensi贸n de la medida鈥, explicaron fuentes de Save The Children, que lamenta que su equipo en Ceuta no haya logrado impedir el proceso de expulsi贸n colectiva ni haya tenido acceso a los menores enviados al otro lado de la frontera.

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, hab铆a dejado entrever el pasado lunes que habr铆a novedades en las relaciones bilaterales tras los nuevos vientos que soplan entre Madrid y Rabat con el nombramiento de Jos茅 Manuel Albares como nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Pero la delegada no concret贸 nada sobre el retorno de los menores puesto en marcha este viernes.

鈥淭ras las declaraciones de la delegada del Gobierno pensamos que a largo plazo podr铆a pasar algo, pero lo que ha ocurrido ha sucedido sin informar previamente y sin garantizar los derechos de los menores鈥, se帽al贸 Soriano, jurista de Barcelona de 24 a帽os llegada hace un mes a Ceuta. Su organizaci贸n, No Name Kitchen, que ya trabaja con emigrantes en Grecia y los Balcanes, ha llegado este 2021 a la ciudad norteafricana espa帽ola. Su objetivo es dar asistencia sanitaria y legal, especialmente a aquellos que se hallan en la calle.

鈥淪eguimos al furg贸n hasta el Tarajal. All铆 los menores bajaban del veh铆culo y los met铆an por una puerta鈥, cont贸 Mar Soriano. 鈥淣o sabemos qu茅 es lo que estar谩 pasando al otro lado鈥, a帽adi贸, aunque algunos de los ni帽os hab铆an conseguido ya mandar mensajes desde el lado marroqu铆 a trav茅s de sus tel茅fonos m贸viles.

En el polideportivo de Santa Amelia, habilitado para dar acogida a unos 130 de los menores que se quedaron en mayo en Ceuta, dej贸 de haber presencia policial a media tarde de ayer. Por la noche reinaba la calma.

Unicef, Save The Children y la Plataforma de Infancia emitieron anoche un comunicado: 鈥淭ras los hechos ocurridos el 13 de agosto 2021 en Ceuta, en los cuales la Delegaci贸n del Gobierno de la Ciudad de Ceuta, con arreglo a una directriz firmada, el mismo d铆a, por el Ministerio del Interior espa帽ol, empez贸 a retornar a lo que se estiman ser varias decenas de ni帽os no acompa帽ados a Marruecos, las organizaciones se muestran profundamente preocupadas por las violaciones a los derechos fundamentales de la infancia que se est谩n cometiendo a trav茅s de dichas devoluciones e instan que se paralicen inmediatamente鈥.

Lo ocurrido, a帽adieron, contraviene las leyes espa帽olas, europeas e internacionales porque 鈥渦n retorno solo se puede contemplar cuando 1) sea en el inter茅s superior del ni帽o, 2) la reintegraci贸n segura de los ni帽os en su pa铆s de origen est茅 garantizada, 3) que dicho retorno sea voluntario y 4) y que el menor sea o铆do a lo largo del proceso鈥. Las autoridades del pa铆s al que llegan, a帽aden, han de permitir, adem谩s de evaluar al ni帽o, 鈥渓a soluci贸n duradera que mejor responde a sus necesidades y su bienestar鈥. Todo ello 鈥渁ntes de que se tome cualquier decisi贸n sobre su futuro鈥.

