Durante 17 d铆as de cautiverio, Leila Mohammed Ahmed fue testigo, impotente, de c贸mo 10 mujeres j贸venes se quitaban la vida tras ser violadas por miembros de la Brigada Sult谩n Murad, una facci贸n rebelde sun铆 que opera bajo la bandera del Ej茅rcito Nacional Sirio (ENS), respaldado por Turqu铆a. Esta mujer kurda, de 63 a帽os, de Afrin, el enclave de mayor铆a kurda en el norte de Siria que est谩 ocupado por las fuerzas respaldadas por Turqu铆a desde enero de 2018, transmiti贸 a Al Monitor el sufrimiento de sus compa帽eras detenidas en una entrevista telef贸nica. 鈥淎lgunas utilizaban cinturones para ahorcarse, otros bol铆grafos u otros objetos afilados que se clavaban en la garganta. Luego estaban las pobres chicas que simplemente se golpeaban la cabeza contra la pared hasta que se desplomaban鈥, dijo Ahmed.

La historia de Ahmed no es extra帽a. En todos los territorios ocupados por Turqu铆a se ha establecido un patr贸n de violencia y criminalidad. Los grupos de oposici贸n respaldados por Turqu铆a, que en su d铆a se dedicaban a causas pol铆ticas, son acusados por los residentes de haberse convertido en sindicatos criminales que secuestran por dinero y explotan los recursos de los ciudadanos para su propio beneficio.

鈥溍塺amos alrededor de 150 personas. Nos daban una patata con media barra de pan dos veces al d铆a, y nos pegaban todas las noches de 1 a 3. Cada noche los hombres se llevaban a algunas de las chicas para violarla, diciendo: 鈥楲a llevamos al m茅dico鈥. Era como una tradici贸n鈥, dijo Ahmed, refiri茅ndose al centro de detenci贸n en la ciudad de al-Rai, ocupada por el SNA, con una voz que oscila entre el dolor y la rabia.

Ahmed fue detenida por sus v铆nculos con la administraci贸n liderada por los kurdos, que anteriormente gobernaba Afrin, una regi贸n monta帽osa y verde alfombrada de olivares y ruinas antiguas, antes de que el ej茅rcito turco y sus aliados del SNA capturaran Afrin en una sangrienta campa帽a militar de dos meses.

Con la mayor parte de su poblaci贸n kurda desplazada a la fuerza y reducida a un estatus minoritario, Afrin se erige como un sombr铆o testimonio del paso de la oposici贸n siria respaldada por Turqu铆a del celo revolucionario a la codicia y la criminalidad sin l铆mites, un laboratorio para los experimentos de Turqu铆a en ingenier铆a demogr谩fica e imperialismo cultural, respaldados por la determinaci贸n de impedir que los kurdos de Siria establezcan su autogobierno.

La autoridad de Turqu铆a se puso de manifiesto esta semana cuando el ministro del Interior, Suleyman Soylu, viaj贸 a Afrin con motivo de la fiesta musulmana del sacrificio, o Eid al-Adha.

Las fotos de la visita publicadas en su Twitter muestran a Soylu en el centro de mando de las fuerzas especiales turcas. El edificio estaba adornado con gigantescas banderas turcas y de la pared colgaban retratos del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y de Kemal Ataturk.

La invasi贸n turca bajo el nombre de la operaci贸n 鈥淧rimavera de la Paz鈥 en el territorio controlado por los kurdos en el noreste de Siria, en octubre de 2019, recibi贸 la luz verde de la administraci贸n de Donald Trump y provoc贸 una protesta mundial. Las brigadas afiliadas al SNA protagonizaron una letan铆a de abusos, el m谩s memorable, quiz谩s, la ejecuci贸n sumaria de la pol铆tica kurda Hevrin Khalaf. La sacaron de su coche, la mataron a tiros y luego la hicieron papilla los miembros de Ahrar al-Sharqiyah, una brigada bajo la bandera del SNA. Los pol铆ticos de ambos partidos estadounidenses denunciaron a Trump por haber traicionado a los aliados kurdos de Estados Unidos, que hab铆an ayudado heroicamente a derrotar al Estado Isl谩mico, y le presionaron para que anulara su decisi贸n de retirar las fuerzas estadounidenses de Siria.

No se escuch贸 tal alboroto cuando Turqu铆a invadi贸 Afrin, con el argumento de que la administraci贸n kurda que la dirig铆a estaba bajo la influencia del Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK), el grupo militante que est谩 llevando a cabo una campa帽a armada contra Turqu铆a. Estados Unidos ha argumentado que Afrin estaba fuera de su control, lo que le hac铆a impotente para actuar. Es posible que Rusia, que domina el noroeste, haya dejado que Turqu铆a invada Afrin para castigar a los kurdos por su negativa a romper los lazos con Estados Unidos y someterse a la autoridad del presidente sirio Bashar al-Assad.

Bassam al-Ahmed, activista sirio de derechos humanos y fundador de Syrians for Truth and Justice, una organizaci贸n de investigaci贸n sin 谩nimo de lucro que registra los abusos cometidos por todas las partes en el conflicto sirio, que dura ya una d茅cada, declar贸 a Al Monitor: 鈥淐asi todo el mundo estaba en contra de la Primavera de la Paz. Pero con Afrin hubo un enorme silencio. Lo que est谩 ocurriendo ahora en Afrin es una profunda limpieza 茅tnica de la que Turqu铆a y las brigadas se benefician tambi茅n econ贸micamente鈥.

Leila Mohammed Ahmed tiene suerte. Fue liberada por el Sult谩n Murad porque 鈥渆ra demasiado vieja鈥 y llevada de vuelta a Afrin. Su casa en el pueblo de Metina est谩 ahora ocupada por un 谩rabe sirio con dos esposas y 10 hijos; fueron trasladados en autob煤s desde la ciudad siria de Homs como parte de la supuesta campa帽a de Turqu铆a para limpiar 茅tnicamente Afrin de su poblaci贸n kurda.

Un laberinto de troncos es todo lo que queda de los 150 olivos que posee su familia. Lleva viviendo en Alepo, en manos del r茅gimen, desde 2019, tras haber sobornado su salida de Afrin por 350 d贸lares, una suma considerable en la pauperizada Siria de hoy.

鈥淗ace una semana, una amiga m铆a que estaba retenida en al-Rai volvi贸 y me dijo que hay un gran n煤mero de mujeres y ni帽as que siguen en la c谩rcel鈥, dijo.

Su relato coincide con la serie de abusos documentados en Afr铆n y otros territorios ocupados por las brigadas del SNA respaldadas por Turqu铆a, como violaciones, secuestros, limpieza 茅tnica y reclutamiento de ni帽os soldados para las incursiones de Turqu铆a en Libia y Azerbaiy谩n.

Las violaciones que cometen estas brigadas -desde el saqueo hasta la imposici贸n de 鈥渋mpuestos鈥 a los habitantes kurdos originales o a los 谩rabes reci茅n llegados a las zonas ocupadas por Turqu铆a- est谩n cada vez m谩s vinculadas por un motivo com煤n: el beneficio. Los comandantes de las brigadas utilizan el dinero obtenido de estas actividades il铆citas para invertir en propiedades y otros proyectos lucrativos tanto en Turqu铆a como en el noroeste de Siria, controlado por los rebeldes.

En un informe de marzo, la Comisi贸n de Investigaci贸n de la ONU sobre la Rep煤blica 脕rabe Siria dijo: 鈥淒espu茅s de la captura de Afrin, declarada en 2018鈥 surgi贸 un vac铆o de seguridad, creando un entorno permisivo para que los combatientes se dediquen al secuestro, la toma de rehenes y la extorsi贸n鈥. El informe se帽al贸 que se observaron patrones similares, 鈥渁unque en menor medida鈥, en las ciudades de Ras al-Ain y Tell Abyad y sus alrededores tras la Operaci贸n Primavera de la Paz, 鈥渁fectando principalmente a los retornados de origen kurdo, incluidas las mujeres鈥.

鈥淢ientras estaban detenidas, las mujeres kurdas (y, en ocasiones, las yazid铆es) tambi茅n fueron violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual, como actos degradantes y humillantes, amenazas de violaci贸n, realizaci贸n de 鈥減ruebas de virginidad鈥 o la difusi贸n de fotograf铆as o material de v铆deo que mostraban a la detenida sufriendo abusos鈥, a帽ade el informe.

Meghan Bodette, investigadora con sede en Washington y fundadora de 鈥淓l Proyecto de Mujeres Desaparecidas de Afrin鈥, afirma haber documentado 135 casos de mujeres que siguen desaparecidas de un total de 228 casos de secuestros denunciados. Seg煤n ella, 91 mujeres habr铆an sido liberadas, mientras que dos habr铆an sido asesinadas bajo custodia. 鈥淗ablando directamente con las supervivientes y leyendo otros testimonios, considero que el n煤mero real de secuestros y desapariciones es probablemente mayor del que conocemos, debido a las dificultades y los peligros de denunciar estos abusos y a la negativa de Turqu铆a a permitir el acceso a la zona a los medios de comunicaci贸n independientes y a las organizaciones de derechos humanos鈥, dijo Bodette a Al Monitor.

En la rara ocasi贸n en que Turqu铆a permiti贸 a un medio de comunicaci贸n internacional entrar en Afrin, el resultado fue un vergonzoso encubrimiento. En su art铆culo del 16 de febrero, The New York Times dijo: 鈥淭urqu铆a se ha convertido en la 煤nica fuerza internacional sobre el terreno que protege a unos cinco millones de civiles desplazados y vulnerables. Hoy, los soldados turcos son todo lo que se interpone entre ellos y una posible matanza a manos de las fuerzas del presidente Bashar al-Assad y las de sus aliados rusos鈥.

No se mencionaron las atrocidades cometidas por los protegidos rebeldes de Turqu铆a. Los kurdos sirios estaban at贸nitos.

Sinam Mohammed, representante en Washington del Consejo Democr谩tico Sirio, un organismo pol铆tico que supervisa la administraci贸n kurda protegida por Estados Unidos en el noreste de Siria, dijo: 鈥淢e molest贸 profundamente que The New York Times diera una imagen muy bonita sobre la gente de Afrin que est谩 cometiendo cr铆menes all铆. Eran noticias falsas que mostraban que todo es bueno鈥.

Mohammed dijo: 鈥淪茅 lo que est谩 pasando all铆. Diariamente est谩n cometiendo abusos. Violaci贸n de ni帽as. Torturando a hombres hasta la muerte. Cambiando la demograf铆a鈥. La casa de la familia de Mohammed en Afrin ha sido usurpada, las f谩bricas de su marido despojadas de sus m谩quinas y abandonadas a su suerte. 鈥淵o y muchos miembros de la comunidad kurda escribimos a The New York Times. Nunca respondieron鈥, dijo Mohamed.

La ONU y varios grupos de derechos afirman que los abusos cometidos por las facciones afiliadas al SNA equivalen a cr铆menes de guerra. Sin embargo, seg煤n m谩s de una docena de fuentes turcas, kurdas y 谩rabes sirias entrevistadas por Al Monitor, el pillaje y el expolio persisten, y varios se帽ores de la guerra engordan d铆a a d铆a sus beneficios. Individuos turcos vinculados al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) se reparten supuestamente el bot铆n.

Bassam Ahmed, de Sirios por la Verdad y la Justicia, ha declarado: 鈥淪i no supieran que est谩n protegidos por Turqu铆a, no podr铆an hacer estas cosas. La mayor铆a de los altos mandos de las brigadas tienen nacionalidad turca鈥.

Turqu铆a niega las acusaciones. Sin embargo, en una medida poco habitual, un tribunal militar del llamado gobierno interino de la oposici贸n siria conden贸 a un miembro de Ahrar al-Sharqiyah por el asesinato de Hevrin Khalaf, seg煤n la ONU.

鈥淒iscriminaci贸n cero鈥

No son solo los kurdos los que est谩n en el punto de mira: los 谩rabes sirios tra铆dos a Afrin desde Ghouta Oriental despu茅s de que cayera en manos del r茅gimen est谩n sometidos a algunos de los mismos abusos. Un residente que lleg贸 a Afrin en la primavera de 2018 pinta una imagen sombr铆a de la ciudad antes tranquila. Dijo: 鈥淓staba alquilando una casa a una persona kurda, pero la brigada que controla la zona me ech贸, al igual que al propietario de la casa, y confisc贸 la casa con el pretexto de que el propietario de la casa estaba en el PKK鈥. La brigada infractora era Ahrar al-Sharqiyah. 鈥淓sto le ocurri贸 a decenas de familias de Ghouta Oriental, que fueron expulsadas de sus casas por Ahrar al-Sharqiyah鈥, dijo.

Un investigador turco con un profundo conocimiento de las facciones del SNA, que ha viajado varias veces a Afrin, dijo: 鈥淎frin fue dividido entre las distintas brigadas como bot铆n de guerra y establecieron zonas y fronteras de mutuo acuerdo entre ellas. Usurpan la propiedad y luego la venden de nuevo al propietario original. Nada de esto es legal o justo鈥, con la condici贸n de no ser identificado por su nombre por temor a las represalias de las autoridades turcas.

El residente de Afrin dijo: 鈥淐ada barrio tiene su propia brigada. El barrio de Mahmoudiya, por ejemplo, contiene 10 barrios m谩s peque帽os, y cada barrio m谩s peque帽o tiene una brigada a cargo. Los civiles que no tienen apoyo de una brigada determinada, su propiedad es como si desapareciera鈥.

Y continu贸: 鈥淪i vienes a Afrin, en cuanto camines por all铆 estar谩s seguro de que s贸lo la fuerza de las armas gobierna esta zona. Hay un fen贸meno terrible, la propagaci贸n de tiendas que venden armas. Dondequiera que camines, encontrar谩s 鈥榣a tienda de armas de Hunter鈥, 鈥榣a tienda de armas de fulano鈥. Es un espect谩culo realmente feo鈥.

El investigador turco sostuvo que el gobierno turco est谩 tratando de imponer la ley y el orden en Afrin. Sin embargo, la oficina del gobernador de Hatay, que administra la ocupaci贸n de Afrin, asegurando los servicios b谩sicos y supervisando la reconstrucci贸n, ha tenido poco impacto. 鈥淧arece que no quieren o no pueden controlar a las brigadas鈥, dijo. 鈥淓l principal objetivo de Turqu铆a es su propia seguridad鈥, a帽adi贸.

Esto incluye evitar los ataques espor谩dicos de las Fuerzas de Liberaci贸n de Afrin, una rama del PKK, que est谩 llevando a cabo una insurgencia de baja intensidad para expulsar a las fuerzas turcas y de la oposici贸n, con poco efecto. Los ataques atribuidos a este grupo y a sus afiliados, incluido el bombardeo de un mercado popular en el centro de Afrin, se han cobrado vidas de civiles y de soldados.

Deja de lado mi escondite

El 21 de mayo, la seguridad de Turqu铆a pareci贸 verse amenazada por las mismas facciones vinculadas al SNA que cuentan con su apoyo, cuando cientos de sus presuntos miembros abrieron una brecha en el muro fronterizo de hormig贸n que separa Turqu铆a de Siria. Llegaron desde Atmeh, un gigantesco campamento de desplazados sirios, y atacaron un puesto fronterizo turco atendido por fuerzas de la gendarmer铆a en el distrito de Reyhanli, en Hatay. Los habitantes de la zona, citados por el medio de comunicaci贸n independiente turco Duvar, afirmaron que los sirios incendiaron sus cultivos de trigo y sus olivos. Uno de los aldeanos dijo: 鈥淟a estaci贸n (de la gendarmer铆a) recibi贸 una lluvia de disparos. No s茅 si fue un c贸ctel molotov u otra cosa, pero uno de ellos lanz贸 un explosivo. Si no hubiera sido por el muro de hormig贸n, todos los soldados que estaban all铆 habr铆an muerto鈥. Las im谩genes de gente corriendo, con nubes de humo y una llama naranja brillante que se elevaba cerca de la torre de vigilancia de la gendarmer铆a, parec铆an corroborar las afirmaciones.

Los habitantes del pueblo dijeron que no sab铆an qu茅 hab铆a provocado el ataque. Sin embargo, Umit Ozdag, legislador independiente del Parlamento turco, sugiri贸 en un tuit una semana despu茅s que estaba relacionado con la incautaci贸n el 15 de mayo en el puerto de Iskendurun, en Hatay, de m谩s de una tonelada de pastillas de Captagon, una droga estimulante, con un valor en la calle de 37 millones de d贸lares. La polic铆a turca dijo que las p铆ldoras estaban destinadas a los Emiratos 脕rabes Unidos y hab铆an sido ocultadas en ladrillos.

Ozdag, un vigoroso defensor de la expulsi贸n de los aproximadamente 4 millones de refugiados sirios de Turqu铆a, tuite贸: 鈥淟os sirios se levantaron en Reyhanli. Un puesto fronterizo turco fue asaltado. Los soldados se retiraron para evitar un enfrentamiento. Se robaron armas del puesto fronterizo. El motivo del estallido de los acontecimientos fue la operaci贸n de narcotr谩fico en Iskenderun. La mafia siria est谩 diciendo: 鈥楧ejen mi propiedad鈥. Basta ya鈥.

Los funcionarios turcos no ofrecieron ninguna explicaci贸n.

Sefik Cirkin, un veterano pol铆tico nacionalista de Hatay y miembro del partido de oposici贸n de centro derecha Iyi o Partido del Bien, dijo a Al Monitor: 鈥淟amentablemente, puedo decir que esta historia es cierta. Al cien por cien鈥. Cirkin no quiso dar m谩s detalles. Ozdag no respondi贸 a la solicitud de comentarios de Al Monitor.

Este a帽o se ha informado de numerosas incautaciones de drogas en Hatay, la m谩s reciente en julio, cuando se detuvo a un carguero que transportaba 117 kilogramos de coca铆na frente a la costa de Iskenderun. En varios casos se produjeron detenciones. Pero no se revelaron las identidades ni las nacionalidades de los sospechosos. Las autoridades turcas no han anunciado ninguna detenci贸n en relaci贸n con la incautaci贸n del 15 de mayo.

Elizabeth Tsurkov, estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton y miembro del Newlines Institute, un centro de estudios de Washington, se cuenta entre los principales expertos en la oposici贸n siria. Tsurkov dijo: 鈥淰arias facciones sirias en zonas bajo control turco est谩n involucradas en el tr谩fico de drogas鈥.

Tsurkov se帽al贸, sin embargo, que Atmeh est谩 bajo el control de Hayat Tahrir Sham, el grupo militante que gobierna Idlib y que est谩 en desacuerdo con muchas de las facciones del SNA.

Un denunciante turco

Sedat Peker, un mafioso turco condenado que vive exiliado en Dubai, ha estado implicando a funcionarios turcos actuales y anteriores con estrechos v铆nculos con el gobierno de Erdogan en graves delitos, como violaciones, tr谩fico de drogas y transporte de armas a los yihadistas sirios. El flujo de v铆deos reveladores est谩 acumulando millones de visitas en YouTube, y para muchos, suena m谩s verdadero porque Peker, por su propia admisi贸n, particip贸 en algunos de los cr铆menes. En un v铆deo reciente, afirm贸: 鈥淪i quieres hacer negocios en Siria, 驴sabes lo que tienes que hacer? Hay un se帽or Metin Kiratli, d茅jame decir el nombre de su oficina: la direcci贸n de asuntos administrativos de la presidencia (turca). Debes acudir a 茅l, pero no para los peque帽os tratos, como dos camiones de material. Me refiero a los grandes tratos鈥.

El viceministro de Asuntos Exteriores sirio, Bashar Jaafari, dijo en una reciente entrevista con Deutsche Welle: 鈥淢e gustar铆a expresar que confirmo, afirmo y verifico que lo que ha dicho el se帽or Sedat Peker es completamente cierto鈥. Kiratli ha negado las afirmaciones y ha presentado una denuncia penal contra Peker.

Tanto si Peker dice la verdad como si no, el comercio que describe parece estar expandi茅ndose con la bendici贸n de Ankara: Un nuevo paso fronterizo no oficial situado entre Ras al-Ain y Tell Abyad, en la zona de la Primavera de la Paz, llamado Tuhafa o 鈥渕anzana鈥, que conecta los territorios de la oposici贸n respaldada por Turqu铆a y las Fuerzas Democr谩ticas Siria (FDS) en el norte de Raqqa, comenz贸 a funcionar a principios de este a帽o.

Tuhafa est谩 dirigida por el l铆der de Ahrar al-Sharqiyah, Abu Hatem Shaqra, una figura de primer orden en el tinglado de la especulaci贸n b茅lica que ha sido apodado 鈥渆l Pulpo鈥 debido a su gran alcance financiero. Otras dos brigadas vinculadas al SNA, Jaysh al-Sharqiyah y el Escuadr贸n 20, comparten el control de la Tuhafa. La inteligencia de fuente abierta extra铆da y observada por el investigador conocido como @obretix en Twitter mostr贸 un cami贸n cisterna de petr贸leo estacionado en el cruce el 13 de julio.

鈥淟os cruces entre las zonas de control de las diferentes partes son como tesoros para las brigadas rebeldes. Tuhafa va a ser un gran punto de cruce econ贸mico, los ingresos mensuales en 茅l podr铆an alcanzar el mill贸n de d贸lares鈥, dijo Ramadan, el director del peri贸dico.

Sinam Mohammed, del Consejo Democr谩tico Sirio, insiste en que Estados Unidos debe designar como terroristas a las brigadas del SNA que han cometido cr铆menes de guerra. 鈥淓s un paso necesario鈥, dijo. 鈥淒e lo contrario, no se detendr谩n鈥.

Sin embargo, Bassam Ahmed, de Syrians for Truth and Justice, cree que se trata de un objetivo poco realista: 鈥淟o m谩ximo que podemos esperar es que algunos de estos se帽ores de la guerra sean sancionados individualmente por sus cr铆menes鈥.

鈥淓s hora de que Estados Unidos act煤e contra estos grupos鈥, a帽adi贸 Bassam Ahmed.

Un portavoz del Departamento de Estado que habl贸 en segundo plano dijo a Al Monitor: 鈥淟a Administraci贸n est谩 preocupada por los continuos informes de que algunos elementos del Ej茅rcito Nacional Sirio han violado la ley del conflicto armado y han abusado de los derechos humanos en el norte de Siria. Seguimos instando a Turqu铆a a que presione a los grupos de la oposici贸n apoyados por Turqu铆a para que pongan fin a los abusos de los derechos humanos, hagan rendir cuentas a los autores y tomen medidas para evitar cualquier abuso futuro鈥.

El portavoz a帽adi贸: 鈥淓stados Unidos y Turqu铆a comparten el inter茅s de poner fin de forma sostenible al conflicto en Siria y seguiremos consultando a Ankara sobre la pol铆tica en este pa铆s y buscando 谩reas de cooperaci贸n鈥.鈥疎stados Unidos y Turqu铆a tienen intereses compartidos en la lucha contra el terrorismo, el fin del conflicto en Siria y la disuasi贸n de la influencia maligna en la regi贸n鈥.

En julio, Estados Unidos incluy贸 a Turqu铆a en una lista de pa铆ses implicados en el uso de ni帽os soldados durante el a帽o pasado, siendo la primera vez que un aliado de la OTAN era designado como tal.

El Departamento de Estado se帽al贸 en su informe sobre la trata de personas de 2021 que Turqu铆a estaba proporcionando 鈥渁poyo tangible鈥 a la divisi贸n Sult谩n Murad, que despleg贸 ni帽os soldados en Libia, al igual que otras partes del conflicto en ese pa铆s. El Departamento de Estado tambi茅n nombr贸 a las FDS junto con otros grupos armados en Siria que reclutan a menores para el combate. Ankara se enfureci贸.

El Ministerio de Asuntos Exteriores turco dijo que 鈥渞echaza completamente鈥 la afirmaci贸n y que su historial est谩 limpio.

FUENTE: Dan Wilkofsky, Amberin Zaman y Mohammed Hardan / Al Monitor

