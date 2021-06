–

鈥擲on turcos que viven en Grecia.

鈥擭o. Son griegos de fe musulmana.

鈥斅urcos!

鈥斅riegos!

鈥擜 que te doy.

Eso fue el di谩logo m谩s destacado, en resumen, de la visita del ministro de Exteriores turco, Mevl眉t 脟avusoglu, a su hom贸logo Nikos Dendias en Atenas, hace una semana. El d铆a antes de encontrarse con Dendias en la capital, el ministro turco hab铆a visitado el pueblo de Komotini, en Tracia, en el extremo noreste de Grecia, hab铆a plantado un arbolito en un parque y hab铆a saludado a unos representantes de la minor铆a en liza. Hombres vestidos de traje, con el tocado blanco que imita un turbante, distintivo de los muft铆es turcos, el clero isl谩mico. Hablaban en turco.

El problema se remonta a 1923: si en aquel momento se hubiera bautizado el pa铆s surgido sobre los escombros del Imperio Otomano como Rep煤blica de Anatolia (habr铆a sido po茅tico: significa 鈥淭ierra del Sol Naciente鈥), no tendr铆amos hoy la confusi贸n entre ciudadanos y grupo 茅tnico, defiende un colega m铆o de Estambul. Confusi贸n muy del gusto de primeros del siglo XX, cuando se pensaba que todo Estado deber铆a corresponder a una etnia concreta y viceversa. Una ideolog铆a llamada nacionalismo que relega hasta hoy a ciudadanos de segunda a kurdos, armenios, griegos y arameos de Anatolia: no se puede ser a la vez armenio y turco, kurdo y turco. Pero, a la vez, no se puede dejar de serlo, porque turco es, lo dice la Constituci贸n, todo ciudadano de Turqu铆a.

Tambi茅n fue en 1923 cuando el Tratado de Lausana defini贸 a los turcos de Tracia como 鈥渕usulmanes de Grecia鈥, evitando el ep铆teto 茅tnico. Durante casi un siglo, tampoco eran del todo griegos para Grecia, y no tanto porque tambi茅n en Grecia se confunde etnia y ciudadan铆a, sino porque la Constituci贸n de 1975, redactada 鈥渆n nombre de la santa y consustancial e indivisible Trinidad鈥, establece la Iglesia Ortodoxa como 鈥渞eligi贸n prevalente鈥 del pa铆s, definida hasta en sus pormenores por el art铆culo 3. Solo en 2001, un gobierno socialista elimin贸 la casilla de 鈥渞eligi贸n鈥 del carn茅 de identidad griego, entre airadas protestas del Patriarcado Ortodoxo que declaraba esta medida 鈥渦n crimen contra la naci贸n鈥, porque 鈥渟er ortodoxo es parte de ser griego鈥. (La Constituci贸n turca no menciona la palabra 鈥渋slam鈥 ni una sola vez aunque, eso s铆: la casilla de 鈥渞eligi贸n鈥 no se quit贸 del carn茅 hasta 2016; nadie protest贸 entonces).

Pero la pelea por el calificativo aplicado a los musulmanes de Tracia es un duelo para la galer铆a: por muy turcos que sean, Ankara no va a pedir un cambio de fronteras. La verdadera confrontaci贸n es mucho m谩s profunda: 驴qui茅n tiene derecho a ponerse el turbante de muft铆? Porque con este turbante viene el derecho de imponer la sharia en un pa铆s de la Uni贸n Europea (UE).

Porque los dos muft铆es a los que 脟avu艧o臒lu salud贸 en Komotini no eran unos simples religiosos: eran los jueces de la comunidad. Con plena autoridad para impartir justicia entre su grey 鈥渆n asuntos de matrimonio, divorcio, pensi贸n de los hijos tras un divorcio, tutela y emancipaci贸n de menores鈥. Y con las autoridades griegas obligadas a ejecutar sus sentencias. As铆 lo establece el Tratado de Atenas, firmado entre el Imperio Otomano y Grecia en 1913.

El texto es meridiano: 鈥淣o se interferir谩 con la autonom铆a ni con la organizaci贸n jer谩rquica de las comunidades musulmanes, ni tampoco se interferir谩 en las relaciones de las comunidades individuales con sus jefes espirituales, que estar谩n sujetos al jeque del islam de Constantinopla鈥.

La iron铆a de la Historia es que el jeque del islam de Constantinopla ya no existe: el cargo lo aboli贸 Mustafa Kemal Atat眉rk, en 1924, junto al Imperio Otomano en su conjunto. Los muft铆es ya no son nadie en Turqu铆a. La Diyanet, una especie de ministerio para asuntos isl谩micos, sucesora de la instituci贸n otomana, no tiene nada que decir 鈥渆n asuntos de matrimonio, divorcio, pensi贸n y tutela鈥, ni en herencias. Dicta la pr茅dica del viernes en la mezquita, y santas pascuas.

No es un secreto que el partido islamista AKP que gobierna Turqu铆a desde 2002 adora el sistema otomano. Y si no puede volver a imponerlo en Turqu铆a -los turcos no se dejan: algo aprendieron de Atat眉rk-, al menos lo puede intentar en el pa铆s vecino, gracias a las libertades que otorga la Uni贸n Europea. Es una manera de sentar un precedente. 驴Qui茅n puede criticar la sharia si la Uni贸n Europea la rubrica?

Por eso, 脟avusoglu se fotograf铆a junto a los muft铆es. Los que 茅l considera que lo son: Ibrahim Serif y Ahmet Mete, elegidos por la comunidad musulmana de Tracia, tal y como prev茅 el Tratado de Lausana. Y ambos condenados varias veces a meses de prisi贸n por 鈥渦surpaci贸n de funci贸n oficial鈥. Desde 1990 hay dos muft铆es en cada pueblo: el oficial, nombrado por Atenas, y el verdadero. Lo de verdadero lo dice Turqu铆a y qui茅nes lo votaron. Si los hombres que se re煤nen el viernes en una mezquita -nada de mujeres-, sin censo de votantes, sin urnas y sin comit茅 electoral, realmente representan al conjunto de los musulmanes de Tracia ya es otra pregunta.

Ser铆a irrelevante si el muft铆 fuese simplemente un gu铆a espiritual. Y como tal lo consider贸 el Tribunal de Estrasburgo cuando, en 1999, conden贸 a Atenas por multar a Ibrahim Serif: ten铆a todo el derecho de hacer de l铆der religioso para quienes voluntariamente le segu铆an, dijeron los jueces europeos. Si hubiera oficiado un acto con consecuencias legales, la pregunta ser铆a distinta, pero no fue el caso seg煤n la documentaci贸n aportada en el juicio, subrayaron.

Pero el muft铆 de Komotini no es simplemente un l铆der espiritual: tiene autoridad para imponer su ley tambi茅n a quienes no lo han votado ni tuvieron oportunidad de hacerlo. As铆 lo ha confirmado el Tribunal Supremo griego, en 1980, y nuevamente en 2007 y en 2017: lo que diga un muft铆 griego va a misa. La sharia, han dicho los magistrados griegos, es la ley que se aplicar谩 a todos los musulmanes de Grecia.

La sharia es incompatible con la Constituci贸n. Si todos los griegos son iguales ante la ley, y si las mujeres son iguales a los hombres (Art. 4), una mujer griega musulmana a la que el muft铆 le niega el divorcio bas谩ndose en la ley codificada por te贸logos isl谩micos -茅l puede repudiarla cuando quiere, ella necesita alegar muy serias razones- podr铆a recurrir a Estrasburgo.

Es un caso hipot茅tico. Un caso real es el de Chatitze Molla Sali, viuda de un hombre de Komotini quien antes de morir hizo testamento ante notario para legar todas sus propiedades a su mujer. Las dos hermanas del finado recurrieron en los tribunales, asegurando que acorde a la sharia, que no contempla testamentos, ten铆an derecho a dos tercios de la herencia. Varios tribunales griegos rechazaron la pretensi贸n, pero el Supremo la acept贸 en 2017: a los musulmanes -y a Moustafa Molla Sali, fuese creyente o no, se le supuso esa condici贸n- se les aplica la sharia y punto.

A Chatitze Molla Sali le dieron la raz贸n en Estrasburgo: al hacer testamento ante notario, su marido hab铆a elegido no someter la herencia al criterio de los muft铆es. Y las leyes europeas dise帽adas para proteger a las minor铆as no se pueden utilizar para joderles la vida a los individuos de esa minor铆a, por encima de su voluntad. Nadie est谩 obligado a ser minor铆a si no quiere.

Esto tambi茅n lo dice ahora una nueva ley griega, en vigor desde enero de 2018: los dict谩menes de los muft铆es solo podr谩n aplicarse si todas las partes en el litigio eligen acogerse a la jurisdicci贸n cor谩nica. Los musulmanes de Tracia podr谩n elegir ahora caso por caso si quieren ser griegos o musulmanes. Es de prever que casos como el de Molla Sali no se repetir谩n.

En otras palabras: ya no ser谩 el Tribunal Supremo griego el que obligue a los musulmanes de Grecia a someterse a la sharia. Ahora ser谩n los muft铆es de Kotomoni y Xanthi los que tendr谩n que curr谩rselo para ejercer su poder y convencer a las familias, una por una, que escojan la opci贸n de ser buenos musulmanes, aceptar lo que digan las Escrituras y sus int茅rpretes enturbantados. Que es preferible ir al cielo en lugar de irse a los tribunales griegos. Y que la comunidad debe defenderse. 驴Vivir como los griegos? Eso ser铆a asimilaci贸n. Y la asimilaci贸n es un crimen contra la humanidad (Recep Tayyip Erdogan dixit).

A partir de ahora, Grecia se asemejar谩 a Reino Unido, expl铆citamente citado por Estrasburgo como 煤nico caso comparable en Europa donde un Estado permite someter a una parte de la ciudadan铆a a una ley distinta en funci贸n de la religi贸n asignada al nacer. Los 85 consejos de la sharia existentes en Inglaterra 鈥渁ctuar铆an de forma ilegal si intentasen excluir la ley nacional鈥 pero que, a la vez, 鈥渁unque aseguran no tener autoridad vinculante, s铆 act煤an de hecho en una funci贸n decisiva cuando tratan un divorcio isl谩mico鈥, cita el Tribunal un informe brit谩nico. Queda por ver a qui茅n le aseguran lo de no tener autoridad vinculante: 驴al delegado del gobierno o a la mujer que viene buscando un divorcio?

Turqu铆a no ahorrar谩 esfuerzos para respaldar la autoridad vinculante de sus muft铆es en Tracia. Visto los casos de Molla Sali y otros, no parece importar realmente qui茅n interpreta la sharia, el oficial o el elegido. Ambos dictar谩n sentencia seg煤n las Escrituras. Y les tocar谩 a los m谩s d茅biles, a los perjudicados -en concreto: a las mujeres, que son ciudadanas de segunda bajo la sharia- la tarea de rebelarse contra la imposici贸n de sentencias incompatibles con la Constituci贸n griega y los derechos humanos universales. All谩 se las compongan, parece haber dicho el legislador griego. Para eso son turcos.

Cien a帽os despu茅s de Atat眉rk, Atenas ha delegado en las mujeres de Komotini la responsabilidad de emular la gesta del fundador de Turqu铆a y reivindicar leyes ciudadanas frente a la teocracia. Siempre les quedar谩 Estrasburgo.

FUENTE: Ilya U. Topper / M鈥橲ur

