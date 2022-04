–

El Estado turco est谩 tratando de dividir a los kurdos entre s铆, construyendo muros mientras intenta encarcelar a toda la poblaci贸n en una prisi贸n tipo F. La frontera siria ha estado cubierta de minas durante muchos a帽os, al igual que las 谩reas agr铆colas altamente f茅rtiles, 隆y qu茅 tragedias ocurrieron a lo largo de esa frontera! Muchos han perdido la vida y miembros de sus cuerpos en esos campos minados. Hoy se construye un muro en la frontera con Siria, de cientos de kil贸metros de largo, y otro en la frontera con Ir谩n. La frontera iraqu铆, al otro lado, est谩 llena de fortalezas militares. Todas las herramientas t茅cnicas, incluidas los registros fotogr谩ficos, est谩n bajo vigilancia constante de drones. La construcci贸n de un muro en la frontera de Irak y Rojava es otra adici贸n a estos.

Las prisiones se construyeron de acuerdo con la sociolog铆a y la cultura de Turqu铆a. Pero la situaci贸n cambi贸 cuando las prisiones se llenaron de kurdos y presos pol铆ticos. Porque la gente consciente y organizada no duerme sumisa en las c谩rceles; ellos resistieron. Comenzaron a cambiar sus condiciones, leyendo y educ谩ndose. En lugar de evacuar las prisiones cambiando sus leyes y allanando el camino para la democracia, los gobernantes del Estado simplemente aumentaron el n煤mero de c谩rceles. Comenzaron a construir todo tipo de maquetas de prisiones. Aislaron a las personas, separ谩ndolas en prisiones con diferentes. Todos sus esfuerzos fueron para destruir el tejido social de los detenidos, aislarlos y dejarlos impotentes frente al Estado.

El hombre es un ser social. A帽os de soledad y aislamiento da帽an su sociabilidad. En este sentido, el aislamiento fue definido como un delito. El Estado turco ha estado en guerra con los detenidos durante a帽os. La prisi贸n de Diyarbakir, que es conocida en todo el mundo por su brutalidad, fue considerada digna para revolucionarios y kurdos. Cuando se hicieron p煤blicas las torturas y la violencia dentro de la prisi贸n, se empezaron a importar modelos de prisiones de Europa. El objetivo, sin embargo, segu铆a siendo el mismo. Fue encierro, aislamiento, destrucci贸n de la identidad pol铆tica y cultural, y deterioro de la salud mental. En el sistema de pabellones, los detenidos preservaron su estructura social ayud谩ndose unos a otros y protegiendo su sentido de solidaridad. El Estado pretend铆a eliminar este ambiente humanitario con prisiones tipo F.

El Estado turco utiliza a los prisioneros como conejillos de indias. Combinando las lecciones aprendidas de sus experimentos con las experiencias en el mundo, ahora est谩n tratando de que todos los kurdos entren en el sistema tipo F. Esta acci贸n ha ido m谩s all谩 de las fronteras de Ir谩n, Irak y Siria. Como estamos leyendo en la prensa, el gobierno iraqu铆 est谩 construyendo muros de hormig贸n para separar a Shengal (norte de Irak) de Rojava. Si miramos de cerca, las fronteras y las regiones donde se construyen los muros son todas 谩reas donde vive el pueblo kurdo. No fue suficiente para ellos dividir Kurdist谩n y trazar fronteras entre ellos; en el siglo XXI hubo que a帽adir altos muros.

En este sentido, primero es necesario criticar seriamente a los intelectuales y los c铆rculos revolucionarios y democr谩ticos de Kurdist谩n. Mientras el pueblo kurdo est谩 aislado entre s铆 por muros, todos los acontecimientos se observan con gran silencio como si fuera algo normal. Sin embargo, deber铆an haber mostrado una mayor reacci贸n y realizado una investigaci贸n sobre estos temas y persuadido al p煤blico, tanto extranjero como nacional, para que prestara atenci贸n a los juegos peligrosos que se est谩n practicando. Estos muros est谩n hechos deliberadamente. Tienen un alto costo. Esto significa que hay planes para el genocidio y la aniquilaci贸n de los kurdos. Al aislar las partes entre s铆, se est谩n haciendo c谩lculos para triturarlas una a una.

El muro de Berl铆n ha sido conocido como el muro de la verg眉enza durante muchos a帽os, y se ha escrito e ilustrado mucho sobre 茅l. Mientras Israel estaba construyendo un muro entre los palestinos, fue criticado y discutido mucho en Turqu铆a. Incluso el muro que Donald Trump quer铆a construir en la frontera con M茅xico ha estado en la agenda. Pero cuando se trata de los kurdos y Kurdist谩n, 隆todos est谩n en silencio! Los poderes gobernantes y de oposici贸n de Turqu铆a est谩n planificando, implementando y aprobando todos los males contra los kurdos. Est谩n promocionando estos muros como si fueran una obra de civilizaci贸n, con gloria y fama. Irak tiene problemas muy serios, entre ellos una gran crisis econ贸mica. No tiene ning煤n problema con los yezid铆es y los kurdos, entonces 驴por qu茅 empieza a construir un muro entre Shengal y Rojava? Esta regi贸n fronteriza no es la ruta utilizada por ISIS. Est谩 claro que este plan pertenece principalmente a Turqu铆a, y el fascismo turco incluye al PDK (Partido Democr谩tico de Kurdist谩n). Toman decisiones imponi茅ndoselas a la administraci贸n iraqu铆. Estados Unidos, sin duda, tambi茅n est谩 detr谩s de este plan. Sin Estados Unidos, Irak no podr铆a aceptar esto tan r谩pido. En lugar de reconocer la existencia kurda y resolverla por medios democr谩ticos, aprueban y se asocian con las pol铆ticas genocidas del Estado turco.

Los juegos de aislar Kurdist谩n convirti茅ndolo en una prisi贸n tipo F, aplast谩ndolos pieza por pieza y destruyendo todo su progreso, no deber铆an seguir vi茅ndose. Las fuerzas de la democracia, el pueblo de Kurdist谩n, al menos deber铆an prepararse para los juegos sangrientos y peligrosos que se est谩n planteando.

FUENTE: Zeki Akıl / Yeni Ozgur Politika / Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

