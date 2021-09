La natalidad contin煤a a la baja en Espa帽a y la pandemia ha acentuado la ca铆da. En los seis primeros meses del a帽o los nacimientos han descendido un 5,2% respecto al mismo periodo de 2020 y un 7,9% respecto a 2019, seg煤n los datos de la estad铆stica experimental que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estad铆stica (INE). Se trata de una estimaci贸n, son cifras que el organismo va depurando mes a mes, pero permiten observar las tendencias. Por un lado, se aprecia que se ha frenado el ritmo de la ca铆da de los nacimientos, que lleg贸 a desplomarse un 21% en enero de este a帽o respecto al mismo mes de 2020 a consecuencia del par贸n de embarazos durante el confinamiento, algo que los dem贸grafos ya auguraban que pasar铆a. Por otro lado, recalcan la l铆nea descendente que experimentan los alumbramientos en el pa铆s desde hace a帽os.

Si se confirman las cifras publicadas por el INE, los 160.681 nacimientos de los seis primeros meses de 2021 suponen la cifra m谩s baja en un primer semestre de toda la serie estad铆stica del organismo, que comienza en 1941. El pa铆s encadena ya varios a帽os que han registrado este r茅cord y han sido superados por el siguiente. En 2020, la pandemia caus贸 la mayor crisis demogr谩fica en el pa铆s desde la Guerra Civil. La clave de los datos del primer semestre del 2021 es que permiten dimensionar el efecto de los primeros meses de la epidemia, cuando fueron concebidos los ni帽os nacidos de desde noviembre y diciembre de 2020 en adelante. 鈥淓l n煤mero de nacimientos que se perdieron a consecuencia del confinamiento a煤n no se ha recuperado鈥, explica Diego Ramiro, director del Instituto de Econom铆a, Geograf铆a y Demograf铆a del Consejo Superior de Investigaciones Cient铆ficas (CSIC). 鈥淟o que se consigue a partir del pasado marzo es alcanzar los niveles de 2020, y en algunos casos ni eso, en junio contin煤a habiendo 200 menos, por ejemplo鈥, contin煤a.

La cuesti贸n es que se suceden bajadas. De enero a junio de 2021 nacieron 8.883 beb茅s menos que en el mismo periodo de 2020; 13.821 menos que en 2019; 29.348 menos que en 2017. Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demogr谩ficos de la Universidad Aut贸noma de Barcelona, afirma que hay dos procesos en marcha: 鈥淯no, la ca铆da de la natalidad que hubiera ocurrido con pandemia o sin ella, porque est谩 descendiendo el n煤mero de personas en edad de ser padres y madres, se tienen hijos cada vez m谩s tarde, etc茅tera. Y otro, el efecto del coronavirus鈥.

Este experto apunta, no obstante, que 鈥渓a ca铆da de la fecundidad asociada a la crisis de la covid se est谩 recuperando m谩s r谩pido鈥 de lo que en un principio crey贸 que ocurrir铆a. 鈥淧ara tener hijos hay que hacer una serie de transiciones previas: tener un trabajo, una vivienda, una pareja estable鈥 si pasado el pico de la crisis sanitaria todas esas personas contin煤an con pareja y con empleo, est谩n igualmente preparadas para tener hijos鈥, dice Esteve. En junio de 2020, cuando acab贸 la desescalada, se extendi贸 la sensaci贸n de que la pandemia hab铆a acabado y esto se nota en las cifras. El dem贸grafo recalca que, pese a ello, los datos siguen siendo peores que en 2020 y mira al futuro. 鈥淟o que veremos en los pr贸ximos a帽os, en la medida en que la covid haya tenido un efecto en la gente que se fuera a emancipar y no lo ha hecho, que se fuera a emparejar y no lo haya hecho o que quisiera encontrar un empleo y no lo haya logrado, es un efecto en diferido. Ya llevamos a帽os cayendo alrededor de un 2% o un 3% anual. Veremos entonces si la ca铆da se mantendr谩 estable o ser谩 mayor鈥.

Evoluci贸n de los nacimientos 40.000 nacimientos Agosto 2016 Octubre 2017 Junio 2019 Junio 2020 Junio 2021 Fuente: INE.

La duda est谩 en cu谩nto agravar谩 la covid la crisis estructural en el pa铆s, no solo en los pr贸ximos a帽os, tambi茅n en 2021. Esteve explica que, si se mantiene el ritmo de nacimientos actual, el pa铆s 鈥減uede mantenerse en la ca铆da esperable de fecundidad, estable desde hace a帽os鈥.

Ramiro, en cambio, est谩 convencido de que a lo largo de 2021 habr谩 nuevas ca铆das en los nacimientos, correspondientes a los beb茅s concebidos durante los picos de las distintas oleadas de la pandemia. 鈥淧odr铆amos acabar con una bajada del 8%鈥, vaticina. En 2019, 煤ltimo a帽o que es posible analizar antes de que se notaran los efectos de la pandemia, los nacimientos bajaron un 3,3% respecto a 2018.

鈥淗asta ahora hemos visto el efecto de la primera ola. A煤n tiene que llegar el efecto de la segunda, que apreciaremos en los datos que publique el INE el mes que viene o el siguiente, y de la tercera oleada, que comprobaremos a partir de septiembre鈥, indica Ramiro. 鈥淟o esperable es que nueve meses despu茅s de cada onda vuelva a haber un descenso, quiz谩s no de forma tan pronunciada como durante el primer confinamiento, pero creo que lo habr谩, porque en la decisi贸n de tener un hijo influyen muchos factores, el miedo, la incertidumbre, la gravedad de la situaci贸n en el pa铆s鈥, contin煤a.

Los nacimientos han bajado este primer semestre en todas las comunidades aut贸nomas, a excepci贸n de en Arag贸n y Cantabria, donde han subido un 2,37%. Las mayores ca铆das se han registrado en Castilla y Le贸n (8,94%), La Rioja (7,87%) y Madrid (7,83%). Los expertos a帽aden, no obstante, que lo crucial ser谩 estudiar c贸mo afecta la covid a la fecundidad, es decir, al n煤mero de hijos por mujer. 鈥淟os nacimientos dependen de otros factores, como la inmigraci贸n o la poblaci贸n en edad f茅rtil, y tenemos cada vez cohortes menos numerosas de mujeres en edad de dar a luz. Hay una bajada anual debido a ello. Seguiremos as铆 otra d茅cada, cuando tengan hijos los nacidos en los a帽os 2000, cuando hubo un peque帽o repunte de la natalidad鈥, sostiene Esteve. 鈥淟o importante ser谩 comprobar si la fecundidad contin煤a a la baja, como lo ha estado durante los 煤ltimos a帽os鈥, dice. En 2020 se situ贸 en 1,18 ni帽os por mujer, seg煤n los datos provisionales del INE, cuando de media los espa帽oles desean tener dos hijos.