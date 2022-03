–

Si no denunciamos el comercio de armas en nuestro propio pa铆s, la eclosi贸n de la pr贸xima guerra ser谩 cuesti贸n de tiempo y eso es ya una derrota. La escalada armament铆stica no es cuesti贸n de OTAN o Putin. Ambos actores se necesitan uno a otro y se retroalimentan.

La 茅pica guerrera

Nos ha colonizado la 茅pica guerrera como una nueva pandemia que nos tuviera confinados, esta vez de una manera m谩s mental que f铆sica. Se aplaude la resistencia popular de los ucranianos desde miles de kil贸metros de distancia sin poner un solo cuerpo nuestro en riesgo. Sabido es que la activaci贸n de la OTAN podr铆a precipitar un conflicto a escala mucho mayor e incluso una hecatombe nuclear: hasta la 茅pica m谩s exaltada ha de moderar sus 铆mpetus. Resuena en esta 茅pica guerrera el imaginario del 鈥減ueblo en armas鈥, inaugurado en plena Revoluci贸n francesa -el famoso decreto de leva en masa de agosto de 1793-, caro tanto a posiciones de izquierda como de derecha. Resulta milagroso que los defensores del apoyo armado al gobierno ucraniano desde el campo de la derecha no hayan reparado en la similitud de algunas medidas de urgencia de Zelensky -entrega de armas a la poblaci贸n, liberaci贸n de los reclusos bajo promesa de combatir- con las tomadas por el Madrid Rojo en el verano de 1936: es claro que sus historiadores de referencia han preferido mirar hacia otro lado. En cualquier caso, tirios y troyanos coinciden en que, seg煤n Javier Cercas, hay guerras -se entiende que m谩s o menos 鈥渏ustas鈥- que, una vez desencadenadas, 鈥渘o hay m谩s remedio que pelear鈥. De nuevo el acorralamiento de la l贸gica binaria, esta vez en su versi贸n descre铆da, una l贸gica que 煤ltimamente ha tensado todav铆a m谩s con su visi贸n actual de un conflicto global entre democracia y nacionalpopulismo que nos remite a la ret贸rica m谩s simplista de la Guerra Fr铆a.

Dentro de este imaginario del 鈥減ueblo en armas鈥, tampoco he le铆do cr铆ticas a los llamamientos a la movilizaci贸n de los varones ucranianos con prohibici贸n de abandonar el pa铆s, mientras a las mujeres s铆 se les permite hacerlo (huir para seguir cuidando de su hijos y familiares), en un claro reparto heteropatriarcal de tareas. El propio Littell, un tanto exaltado en su ret贸rica guerrera, ha escrito que 鈥渕aestros, oficinistas, amas de casas, artistas, estudiantes, DJ y drag queens est谩n empu帽ando las armas y saliendo a disparar a los soldados rusos鈥, y sin embargo, lo cierto es que la divisi贸n sexual de tareas m谩s estricta y m谩s tradicional es la que ha acabado por imponerse. Elvira Lindo ha sido una de las escasas voces que ha puesto el dedo en esta llaga, con su denuncia del modelo de masculinidad -monopolizador del concepto de 鈥渧alent铆a鈥- tan extendido en las cr贸nicas de los medios, en su art铆culo 鈥淟a guerra es la derrota de las mujeres鈥. 鈥淗ay una proliferaci贸n de machos en el mundo en el mismo bando cultural, de machos id茅nticos鈥, ha escrito Lindo, con lo que, pese a su pesimista afirmaci贸n de que los valores sexistas de la 鈥渧ieja hombr铆a鈥 han triunfado, lo cierto es que ella misma est谩 contribuyendo a desmontarlos, a superar dial茅cticamente la l贸gica binaria de guerra, a buscar esa tercera posibilidad que se帽alaba la Casandra de Christa Wolf.

El problema es que todo apunta a que si esos valores parecen haber triunfado con tanta rapidez en el debate generado en Espa帽a sobre el env铆o de ayuda militar al gobierno ucraniano, al menos de momento, es porque llev谩bamos ya de origen interiorizada esa 茅pica guerrera. La 茅pica, record茅moslo, es hist贸ricamente patriarcal, al margen de la ideolog铆a que defienda. Se ve claramente en todas las guerras, y entre ellas en la guerra civil espa帽ola, con el reparto r铆gido de tareas sociosexuales que se dio en ambos bandos contendientes. La 茅pica tambi茅n es etnoc茅ntrica: excluye etnias y culturas diferentes. Habr铆a que recordar aqu铆 la cr铆tica 鈥渙rientalista鈥 a la propaganda de guerra republicana de la 鈥渞econquista de Espa帽a鈥 dirigida contra el bando sublevado a prop贸sito de su empleo de tropas rife帽as, como recordaba Juan Goytisolo. Esa 茅pica, que parece haber cobrado nuevos y transversales br铆os al calor de la guerra de Putin contra Ucrania, es la que se ha mantenido m谩s o menos larvada en nuestras almas durante todo este tiempo, mezclada con la hipocres铆a del c谩lculo ego铆sta, como cuando hemos estado preparando o manteniendo guerras lejanas.

Pero el argumento en apariencia bienintencionado de muchas voces que hoy en Espa帽a claman por ayudar a Ucrania es la urgencia y la perentoriedad: hay que hacer algo, dicen, y, con esa excusa, lo que es posible que est茅n haciendo es echar gasolina al fuego. Muchas de esas mismas voces no clamaron contra otras guerras que nosotros mismos como pa铆s estuvimos alimentando y hasta miraron para otro lado cuando as铆 les fue se帽alado: el caso citado del rearme a Arabia Saud铆 en plena guerra de Yemen as铆 lo confirma. Por otro lado, sorprende que dichos llamamientos al rearme no se alzaran en otras coyunturas y situaciones, como las del pueblo palestino frente a la agresi贸n israel铆 en demanda del cumplimiento, por ejemplo, de la veintena de resoluciones de Naciones Unidas incumplidas por Israel desde finales de los a帽os cuarenta, cuando la disparidad de fuerzas era todav铆a m谩s desequilibrada que la actual de Ucrania y Rusia.

Parad贸jicamente, es posible que la asunci贸n de la 茅pica guerrera en el terreno internacional y el coro de elogios a una resistencia numantina por parte del pueblo ucraniano -que solo puede acabar con una mayor mortandad- pueda incluso favorecer los planes de Putin. La llamada 鈥渁yuda militar鈥 a Ucrania, lejos de aportar efectividad a la resistencia -algo que, insisto en ello, reconocen cada vez m谩s militares en Occidente- puede acabar reforzando la posici贸n militarista de Putin. De hecho, la desesperada resistencia armada del gobierno de Volod铆mir Zelensky ha venido de la mano de unos desplazamientos masivos de poblaci贸n hacia las fronteras que, parad贸jicamente, parecen estar facilitando los planes del gobierno ruso: el traslado forzoso de la poblaci贸n civil combinado con la destrucci贸n de las infraestructuras 煤tiles para la guerra.

Cuando Slobodan Milosevic orden贸 en 1992 la conquista de las krajinas o zonas fronterizas de la rep煤blica croata, lo 煤ltimo que ten铆a en la cabeza era la ocupaci贸n entera de Croacia. Sus planes pasaban por la ampliaci贸n del territorio controlado por la entonces disminuida Federaci贸n Yugoeslava y por la imposici贸n de una pol铆tica de terror y limpieza 茅tnica en sus fronteras. Tan lejos estaba de su cabeza ocupar Zagreb o Liubliana -el ej茅rcito popular yugoeslavo tuvo la oportunidad de hacerlo en 1991 con esta 煤ltima- como de la cabeza de Putin est谩 la ocupaci贸n de Le贸polis, por ejemplo, ciudad clave de la Ucrania occidental. Algunos analistas, como Alexandr Etkind, han apuntado la posibilidad de que Putin pretenda centrarse en la ocupaci贸n de la Ucrania oriental a lo largo de la l铆nea del estrat茅gico r铆o Dni茅per -ocupada Kiev-, garantizando la continuidad territorial desde Bielorrusia hasta el Mar Negro, con una poblaci贸n 鈥渉omogeneizada鈥 a fuerza de expulsiones y traslados.

Si echamos mano de la Historia, quiz谩 encontremos ejemplos de coyunturas, situaciones y dilemas semejantes. Un ejemplo se帽ero para quienes defendemos la soluci贸n o canalizaci贸n noviolenta de los conflictos es el de la Dinamarca de la ocupaci贸n nazi: un gobierno que capitul贸 de primeras -no ten铆a la menor oportunidad de resistirse al ej茅rcito alem谩n en 1940- pero que se neg贸 a colaborar con los ocupantes en un ejercicio mod茅lico de desobediencia civil. Simb贸licamente, sin embargo, gan贸: la autoridad leg铆tima representada por la monarqu铆a sobrevivi贸 y se reforz贸 mientras que la mayor铆a de la poblaci贸n asumi贸 una pol铆tica de resistencia pasiva -y tambi茅n activa, mediante sabotajes- que incluy贸, por ejemplo, la creaci贸n de una densa red de apoyo a la poblaci贸n perseguida de origen jud铆o. Fue un proceso complejo, no exento de disensiones internas -sobre el grado y el tipo de resistencia- pero gobierno y poblaci贸n apostaron desde el principio por la 鈥渢ercera posibilidad鈥. Renunciar a la 茅pica guerrera mediante la capitulaci贸n formal fue duro y complicado, ya que supuso romper con un imaginario patriarcal de 鈥渧alent铆a鈥, pero, entre morir y matar, la poblaci贸n danesa opt贸 por vivir.

Desgraciadamente, el modelo dan茅s de resistencia pasiva no se ense帽a pr谩cticamente en nuestras escuelas. 驴Qu茅 habr铆a pasado si el gobierno de Zelensky hubiera seguido el ejemplo dan茅s? Lo ignoramos, m谩s all谩 del pron贸stico probable -pero no seguro- del ahorro de vidas en forma de las v铆ctimas civiles y militares de los bombardeos por tierra, mar y aire. Pero si realmente los planes de Putin inclu铆an e incluyen efectivamente una divisi贸n del pa铆s en dos zonas, algo para lo que ser铆an necesarias complejas operaciones de traslado masivo de poblaciones, seguro que lo habr铆a tenido mucho m谩s dif铆cil de lo que lo est谩 teniendo ahora.



Ni Putin ni OTAN

Romper mentalmente con la l贸gica binaria del militarismo es el primer paso de toda lucha contra la guerra. El siguiente es preparar la paz todos los d铆as, a trav茅s, por ejemplo, de la denuncia del comercio de armas, empezando por nuestro propio pa铆s, y evitar la proliferaci贸n de armamento en el mundo. La eclosi贸n de una guerra es ya una derrota. La reacci贸n siempre ser谩 tard铆a y deficiente, en tanto que reconocimiento de un fracaso: hay que adelantarse a ella y prevenirla. Desgraciadamente, la trayectoria hist贸rica de las 煤ltimas d茅cadas nos demuestra que tanto Occidente como la Federaci贸n Rusa han estado agravando la 煤ltima crisis de Ucrania hasta su estallido final, sin que ning煤n actor se haya preocupado de intentar evitarlo. Repasemos ahora someramente qui茅nes est谩n sacando r茅dito y qui茅nes est谩n perdiendo con este conflicto.

Si el pueblo -ucraniano ante todo, pero tambi茅n el ruso- ha sido como siempre el gran perdedor de la guerra -y especialmente las mujeres, como nos recordaba Lindo-, entre los vencedores ha de contarse al nacionalismo agresivo panruso liderado por Putin, pero tambi茅n a la OTAN. Parece que por fin la organizaci贸n atl谩ntica ha superado el antiguo trauma que le supuso perder a su secular enemigo desde su fundaci贸n en 1949, la antigua URSS, con la disoluci贸n del Pacto de Varsovia en 1991.

Si es cierto que desde entonces la OTAN se hab铆a venido empe帽ando en buscar amenazas globales que justificaran su existencia y expansi贸n, desde el terrorismo islamista hasta los nacionalismos 鈥渆xacerbados鈥, pasando por el cambio clim谩tico (隆!), lo sucedido en Ucrania le ha facilitado un villano de libro. Despu茅s de haber sido sostenido durante a帽os en buena medida por Occidente, Putin ha pasado a encarnar el perfil mezclado de un nuevo Hitler -con las forzadas comparaciones con la fallida pol铆tica de apaciguamiento europea en 1938 frente al r茅gimen nazi- a la vez que heredero del antiguo enemigo comunista estaliniano. Como resultado, y de manera parad贸jica, la OTAN est谩 ahora mismo de enhorabuena: al tiempo que esconde el bulto al negarse a imponer una zona de exclusi贸n a茅rea en Ucrania, por el fundamentado temor de provocar una escalada militar y quiz谩 nuclear sin precedentes, est谩 consiguiendo la unanimidad de sus socios a la hora de aumentar el gasto militar de cada uno de ellos, empezando por la poderosa Alemania.

La OTAN se garantiza as铆 un buen volumen de negocio para las pr贸ximas d茅cadas -buenos saldos de la industria militar estadounidense y europea para capear la mala racha econ贸mica- a fuerza de preparar las guerras que vendr谩n, una vez m谩s con envidiable constancia. Ya lo hab铆a estado buscando: por algo se neg贸 a disolverse con el Pacto de Varsovia e inaugur贸 en 1991 una pol铆tica de ampliaci贸n al Este que, ocho a帽os despu茅s dio un salto cualitativo con la incorporaci贸n de Polonia, la Rep煤blica Checa y Hungr铆a. La ampliaci贸n no se detuvo all铆, sino que prosigui贸 con la de los Pa铆ses B谩lticos, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia y Rumania (2004); Albania y Croacia (2009); y Macedonia del Norte (2020). Todo este proceso vino a dar al traste con el original compromiso de la administraci贸n Bush padre con Gorbachev 鈥 ahora farisaicamente negado como fake news- de respetar el estatus de Ucrania como pa铆s neutral. Los pesos pesados de la organizaci贸n atl谩ntica, mientras tanto, no cesaron de hacer negocio: el de la reconversi贸n del armamento del antiguo bloque sovi茅tico y del rearme de los pa铆ses progresivamente implicados en la Alianza.

Con ocasi贸n del actual conflicto ucraniano, algunas voces han se帽alado que la consigna No a la guerra. No a la OTAN es completamente inapropiada para este momento, el de las protestas contra la invasi贸n rusa de Ucrania. Y, sin embargo, en este mundo ciertamente tan distinto del de la Guerra Fr铆a, la OTAN ha venido desempe帽ando un papel impulsor del rearme europeo y preparador de la guerra tan acusado como el que ha jugado el gobierno de Vlad铆mir Putin. Por lo dem谩s, la OTAN ya ha entrado en las consignas de las protestas de la poblaci贸n ucrania contra la invasi贸n rusa, en forma de demanda de imposici贸n de una zona de exclusi贸n a茅rea. Empiezan a repetirse as铆 las escenas de aquellos ciudadanos y ciudadanas albanokosovares que -muy comprensiblemente- exig铆an a finales de los noventa del pasado siglo la intervenci贸n de la OTAN y, concretamente, de los Estados Unidos, para que los defendiera de la pol铆tica de limpieza 茅tnica de Slobodan Milosevic. Pero al margen del papel directo que vaya a jugar en el conflicto ucraniano, parece claro que la OTAN est谩 llamada a cobrar un nuevo vigor durante los pr贸ximos a帽os, reforzando las fronteras de sus socios y exigiendo -ya lo est谩 consiguiendo- el aumento de su gasto militar. M谩s armas significar谩n nuevas guerras, con lo que seguiremos alimentando la espiral de violencia.

A prop贸sito de Milosevic, no est谩 de m谩s se帽alar que por las fechas del genocidio impulsado por el dirigente serbio y la consiguiente intervenci贸n de la OTAN, jugada que le permiti贸 justificar su supervivencia ante el mundo, en el Estado espa帽ol se organiz贸 la plataforma antiguerra 鈥淣i OTAN ni Milosevic鈥, impulsora de numerosas manifestaciones. Lo cito a colaci贸n de ciertos debates surgidos en las diferentes plataformas anti-OTAN de ahora en los que los sectores cr铆ticos con la organizaci贸n atl谩ntica pero tambi茅n con Putin han sido tildados de 鈥渢ibios鈥, 鈥渋ngenuos鈥 o 鈥渆quidistantes鈥, entre otras lindezas. Parece que ha cundido incluso un sobrenombre a manera de insulto, los ninis, que, seg煤n he apuntado m谩s arriba, me recuerda aquellas campa帽as antiguerra de los Balcanes, aunque ostenta tambi茅n evidentes resonancias con el t茅rmino nini popularizado tambi茅n por aquellos a帽os, en referencia ofensiva a los j贸venes que ni trabajaban ni estudiaban鈥

Los ninis ser铆amos, pues, todos aquellos y aquellas ciudadanas que intentamos escapar a la l贸gica bipolar y transversal del enemigo, a la disyuntiva con que tanto unos como otros, cabezas militarizadas de uno y otro signo, parecen querer acorralarnos, ahogando de paso debate y cr铆tica. Acepto con gusto el apodo si con ello me sit煤o, y me sit煤an, fuera de la l贸gica de guerra y enfilado hacia la tercera posibilidad de la Casandra de Christa Wolf: la de la vida.

