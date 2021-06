–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 25, 2021

Gil Guero

Tortuga

Según la Unicef, “actualmente se calcula que hay unos 300.000 niños y niñas soldado en los conflictos armados en todo el mundo. Niños y niñas que se ven abocados a vivir la guerra de verdad, convirtiéndose en combatientes involuntarios. Muchos de estos niños están directamente en la línea de combate y otros son obligados a ejercer como cocineros, mensajeros, esclavas sexuales, para realizar ataques suicidas…

Durante el tiempo en el que estos niños están vinculados a las fuerzas y grupos armados, son testigos y víctimas de terribles actos de violencia e incluso son obligados a ejercerla. Los traumas emocionales que esto les puede provocar son difíciles de superar.

Algunos son secuestrados; a otros la pobreza, los malos tratos, la presión de la sociedad o el deseo de vengarse de la violencia contra ellos o sus familias les llevan a unirse a grupos armados y empuñar un arma. Son víctimas inocentes de las atrocidades de la guerra. Para ellos, el regreso a su vida y la recuperación de su infancia es tan difícil que puede parecer casi imposible.

En los últimos años, las guerras cada vez son más brutales y más largas. Algunas están en los medios de comunicación de forma más o menos estable, como Siria, un conflicto que se prolonga desde hace más de ocho años, pero otras son invisibles para la mayoría de nosotros, como Yemen, Sudán del Sur, República Centroafricana, Nigeria y muchas otras.”

Según expone un informe de 14 de febrero de 2018 de la organización Save the Children, “la cifra de niños y niñas que viven en zonas afectadas por conflictos es más alta que nunca: por lo menos 357 millones en el mundo”.

Añade que “desde 2010, el número de casos verificados por la ONU de niños y niñas asesinados y mutilados ha aumentado casi en un 300 por ciento. Además, se ha producido un alarmante aumento, de un 1500 por ciento, de los incidentes en que se deniega el acceso a asistencia humanitaria. Debido al estigma generalizado en torno a las violaciones y agresiones sexuales, existen numerosos casos de este tipo de actos cometidos durante los conflictos que no se denuncian. Sin embargo, es indudable que se trata de un problema que sigue siendo predominante y que tanto las niñas como los niños corren riesgo de sufrirlo.”

El informe también revela los siguientes aspectos:

“Cada vez se adoptan más tácticas brutales en que la infancia se convierte en blanco de guerra; por ejemplo, la utilización de niños y niñas para perpetrar atentados suicidas, ataques directos a escuelas y hospitales, y el empleo generalizado e indiscriminado de armas tales como municiones de racimo, bombas de barril y aparatos explosivos improvisados.

Los niños y las niñas en Medio Oriente son quienes más probabilidades tienen de vivir en una zona de conflicto, región en la que dos de cada cinco niños y niñas viven en una zona afectada por un conflicto, el índice más alto del mundo. África se encuentra en segundo lugar, donde uno de cada cinco niños y niñas está afectado por un conflicto. Asia cuenta con el número total más alto de niños y niñas afectados por conflictos.”

Violeta Parra compuso Rin del Angelito, que salió en 1966 dentro del álbum Las últimas composiciones de Violeta Parra, con esta letra:

Ya se va para los cielos



Ese querido angelito



A rogar por sus abuelos



Por sus padres y hermanitos

Cuando se muere en la carne



El alma busca su sitio



Adentro de una amapola



O dentro de un pajarito

La tierra lo está esperando



Con su corazón abierto



Por eso es que el angelito



parece que está despierto

Cuando se muere en la carne



El alma busca su centro



En el brillo de una rosa



O de un pececito nuevo

En su cunita de tierra



Lo arrullará una campana



Mientras la lluvia le limpia



Su carita en la mañana

Cuando se muere en la carne



El alma busca su diana



En el misterio del mundo



Que le ha abierto su ventana

Las mariposas alegres



De ver el bello angelito



Alrededor de su cuna



Le caminan despacito

Cuando se muere en la carne



El alma va derechito



A saludar a la luna



Y de paso al lucerito

Adónde se fue su gracia



Adónde se fue su dulzura



Por qué se cae su cuerpo



Como una fruta madura

Cuando se muere en la carne



El alma busca en la altura



La explicación de su vida



Cortada con tal premura

La explicación de su muerte



Prisionera en una tumba



Cuando se muere en la carne



El alma se queda oscura

Se puede escuchar en este video:

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, tiene una página web llamada “Violeta Parra 100 años”:

“El rin es una danza de dos parejas en cuarto, suelta y tomada, sin pañuelo, que se baila en la isla grande de Chiloé hacia donde llegó en el siglo XIX probablemente de manera directa desde Europa, ya que en Francia existe una danza similar conocida como la bourré parisina. De función eminentemente recreativa, su música se acompaña de guitarra, rabel (que fue paulatinamente reemplazado por el acordeón) y bombo. Se bailaba principalmente en fiestas recreativas comunitarias y familiares.

El rin, como baile tradicional, ha perdido vigencia social. En términos musicales, sin embargo, su ritmo ha perdurado gracias a clásicas composiciones de música chilena como las de Violeta Parra “El rin del angelito”, “El albertío” o “Run run se fue p’al norte”, y la canción de Nano Acevedo “El rin del amor”, interpretada por el grupo Chamal.

De la Biblioteca Nacional de Chile:

El español Chema Caballero (Castuera, Badajoz, 1961) viajó a Sierra Leona, África, donde trabajó primero en derechos humanos y después en la rehabilitación de niños soldado entre 1992 y 2010. Entre sus actividades en este país destaca la rehabilitación de más de 3.000 menores soldado en Freetown (la capital) desde 1999 hasta 2002, cuando se fue a la selva de Tonko Limba (ciudad al norte del país) para dirigir los programas de reconciliación y paz a través del deporte y la educación.

Su experiencia la relata él mismo en una serie de seis entrevistas en video, que se encuentran en:

Muchos medios le han entrevistado y dado a conocer, es fácil encontrar las entrevistas en Internet. La que le hizo La Información puede servir como introducción y la resumo en unas pocas preguntas y respuestas:

“¿Cómo captan a los niños soldados?

En la mayoría de los casos son los grupos amados que están luchando en distintas guerras. Puede ser a través de secuestro o imponiéndoselo a las familias. Consiguen que estos niños, a través de la manipulación, les fuercen y obliguen a ser soldados.

¿Para qué son utilizados los niños soldados?

Los utilizan como militares, escudos humanos, para actividades auxiliares: porteadores, lavar ropa, recoger agua, cocinar, buscar leña…Las niñas suelen ser utilizadas como esclavas sexuales (aunque) muchos niños son también utilizados como esclavos sexuales.

¿Qué edades tienen cuando son secuestrados por los grupos armados?

Los hay de todas las edades. Un niño empieza a ser utilizado como soldados a partir de los 8 años y hasta los 18. Cuando los captores entran en las aldeas, a veces se llevan a todos los que encuentran y esperan a que crezcan para utilizarlos como soldados.

¿Vuelven a ver a sus familias?

Normalmente no. Es muy difícil que vuelvan a ver a sus familias. Lo normal es que además les obliguen a matar a algún miembro de su familia, a su padre, a su hermano mayor o a su tío para que rompan todos los vínculos familiares. Así los deshumanizan y los pueden controlar mucho mejor. Es muy importante que se rompa ese vínculo con la familia, con la unidad tradicional para que puedan ser manipulados más fácilmente.

¿Les obligan a utilizar algún método para que no tengan miedo?

Hay un entrenamiento militar en el que viven en un entorno con mucha violencia. Les castigan físicamente, les obligan a matar a sus compañeros cuando rompen alguna regla o intentan escaparse. Les dicen que son invencibles, que no van a morir. Es normal que en el momento de entrar en combate les hagan unos cortes en la sien, mezclen pólvora con cocaína y convierten a estos niños en auténticas máquinas de matar.

¿Cómo es el proceso de rehabilitación?

Es un proceso muy largo en el que se necesita mucha paciencia. Los niños cuando salen de las guerrillas llegan a un mundo que desconocen, algo nuevo y distinto. Tienen que deshacerse del fusil que les daba seguridad. Tienes que hablar mucho para que decidan quedarse en los programas. Hay que trabajar mucho para que pierdan toda la violencia que han interiorizado. Lo más importante es que los niños consigan tener la seguridad necesaria para contar su historia, lo que han sufrido, que sean capaces de superar la angustia de haber matado a su padre. Es un largo proceso. Tienen que dejar las drogas y aprender un oficio. Al final no todos consiguen salir.

Una vez rehabilitados ¿comparten inquietudes comunes?

A medida que se van recuperando, cada uno es diferente, quieren ser jardineros, otros van a la universidad, son maestros, mecánicos. Les gustan muchos las motos y taxis porque cuando estaban en medio del conflicto eran conductores.

¿Cuál es la situación más trágica que recuerdas?

Aisha, una niña soldado explotada sexualmente. Después de mucho tiempo trabajando con ella conseguimos que montase una peluquería y al poco tiempo desapareció. La encontramos y volvió al centro para después huir de nuevo. Siempre me decía: “saco 100 dólares yéndome con un blanco en un día, lo que trabajando dos años en una peluquería”. No se puede luchar contra esto. Al final, esta niña murió de sida.

Una historia feliz…

Por el contrario, Soni consiguió una beca para estudiar económicas y ahora trabaja en un banco en Nairobi. Se ha casado, tiene una niña y está a punto de ser padre por segunda vez. Una historia de éxito. Y en el medio de estos dos extremos. Hay historias de miles y miles niños que han salido adelante y otros muchos se han quedado en el camino.”

Sobre los niños soldado del Lord’s Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor) en Uganda, hay videos, artículos, estudios, etc. suficientes para deprimir a una unidad completa de Gurjas veteranos de Iraq y Afganistán. Por ejemplo:

Lord’s Resistance Army | Joseph Kony | Uganda | Soldier Child!

Kony’s Children

The Rescue: The Story of Joseph Kony’s Child Soldiers

(En este video aparece también el español José Carlos Rodríguez, de la diócesis de Gulu (Norte de Uganda).

Son diversos los temas de interés que ha estudiado el Grupo de Música (citado en las entregas anteriores) a lo largo de varios años de trabajo e investigación. Destaca entre aquellos la música en los batallones de niños soldado, en tanto que fomenta su cohesión en el grupo, los galvaniza y los prepara para la guerra:

“Puede que los niños tamborileros sean cosa del pasado, pero la música sigue desempeñando un importante papel en la vida de cientos de miles de niños soldados en el mundo contemporáneo. La investigación realizada por la doctoranda Cornelia Nuxoll entre excombatientes juveniles del Frente Revolucionario Unido (FRU) en la guerra civil de Sierra Leona (1991-2002) ha demostrado que la música, en particular las canciones, desempeñaba un papel importante en la formación de los nuevos reclutas. Las canciones que se utilizaban solían ser adaptadas de las que ya utilizaban las fuerzas rebeldes en la vecina Liberia.

Los que fueron combatientes del FRU describieron que cantar esas canciones contribuía a su forma física y también creaba un sentimiento de cohesión en las unidades, lo que a su vez aumentaba su preparación para entrar en combate.

Aunque se conocen fenómenos similares en otras guerras, es significativo que las canciones utilizadas eran desconocidas y en un idioma que los combatientes no entendían. Esto subraya la importancia de entender la actividad musical como un modo distintivo de comunicación e interacción, al margen del contenido semántico de los textos transmitidos.”

Además, “los combatientes menores de edad de Sierra Leona también recurrieron a la música para gestionar sus experiencias de guerra. Muchos reclutas de la primera etapa del conflicto se relajaban escuchando reggae, lo que también afirmaba la rectitud de su lucha armada, cada vez más brutal: los jóvenes combatientes se identificaban con la imagen estilizada del ‘sufridor’ y del ‘luchador por la libertad’ habitual en las canciones de reggae

En el enlace que sigue a continuación hay setenta minutos de reggae africano con esta presentación: ‘ROOTS ROOTS REGGAE!!!!!! AFRICAN REGGAE’ y con el siguiente programa (extractado):

FREEDOM FOR THE BLACK PEOPLE – OU VA LAFRIQUE? – IN DIS WAR – OPPRESSION GO TO FIRE – POLICE BRUTALITY – FREE ISLAND – BROCKEN RECORD – BLACK BEAUTY – QUEEN DAMAGE

De este estilo musical hay muchos videos más con decenas y decenas de horas de grabaciones que se encuentran con facilidad en youtube.

La película Beasts of no Nation es una película estadounidense de guerra y drama de 2015, dirigida y escrita por Cary Joii Fukunaga y basada en la novela homónima de 2005, escrita por Uzodinma Iweala. Se presenta así:

“Esta película muestra de una forma realmente fidedigna cómo funciona el reclutamiento de niños en los grupos armados; así como cuál es la psicología utilizada para convencer a estos niños para matar. También da una imagen muy realista el papel crucial de estos niños para sustentar las filas de dichos grupos; normalmente suelen superar el 50% y son utilizados como batallones enteros para abrir paso en los frentes. La evolución psicológica de los personajes, sobre todo de Agu, también está muy trabajada y fundada; dado que la película se basa en la novela de Iweala, quien recogió los testimonios de niños y niñas que fueron soldados.

Sin embargo, a lo largo del film se echa en falta un contexto político e histórico real que permita al espectador situar la guerra, comprender quiénes son los actores y perfilar las motivaciones que llevan al conflicto. En este sentido, la película perpetúa la imagen del continente como un lugar de guerra constante e inevitable.”

También se puede ver el documental de 2011 tiulado Conflict Minerals, Rebels and Child Soldiers in Congo (Minerales de guerra, rebeldes y niños soldados en Congo) de Suroosh Alvi, de 38 minutos de duración en inglés

He de mencionar, para terminar con algo de esperanza esta entrega, un ejemplo de enseñanza musical usada para la rehabilitación de los niños soldados. Lo hago mediante la escuela de música del hermano capuchino polaco Benedykt Paczka en la República Centroafricana. Su objetivo es “promover la paz dando a unos 80 niños refugiados una oportunidad para coger instrumentos musicales en lugar de armas”.

“Es como una escuela normal de enseñanza primaria en la que, además de las lecciones habituales, los estudiantes reciben lecciones de músicos profesionales que van a África en misiones de seis meses de duración.”

“La escuela opera actualmente en condiciones provisionales, así que el hermano Paczka ha lanzado una campaña para reunir dinero que se destinará a la construcción de una escuela apropiada”.

Habrá que rezar más para que les llegue a los chicos el dinero antes de que lo haga otra guerra.

Hay un breve y reciente reportaje con fotos a color del 22 de enero de 2021:

Hay que recordar que “el país es uno de los más pobres del mundo y un 65 por ciento de los menores se ven obligados a realizar trabajos básicos o enrolarse en el ejército. En algunos casos han sido secuestrados para enrolarlos en grupos rebeldes, aunque también ha habido casos de menores que han ido voluntariamente (sic) a participar en conflictos armados.”

“La escuela de música se sitúa a unos 400 kilómetros de Bangui -la capital del país- en una localidad llamada Bouar, de unos 40.000 habitantes, la cual fue bendecida durante 90 años por la presencia de la base militar francesa Camp Leclerc (por el mariscal y comandante en jefe del Ejército Francés).”

La suerte ha vuelto a sonreír, más bien ha hecho una mueca, a los habitantes de Bouar: una vez cerrado el campo se ha reabierto como un Centro de Instrucción Militar (CIM) el 12 de junio de 2017. Las obras del CIM, pagadas por la MINUSCA (Misión Unidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización en la República Centroafricana) han ascendido a 1.450.857 dólares.”

Con esa cantidad se podría haber comprado instrumentos musicales para la cuarta parte de los habitantes de Bouar, a 150 dólares por barba. Mientras se lo piensan para dentro de otros 90 años, desde 2016 hay en la zona 10.000 militares a ni se sabe la de dólares por barba entre alojamiento, comida, sueldos, aparejos, etc., etc.

En cuanto a una solución para este desastre, hay un estudio académico de 2014 realizado por la estudiante Dalia Sthefan Granados Pérez en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, titulado:

“Los niños soldado en conflictos armados y situaciones de violencia indiscriminada”, con el subtítulo: “¿Suficientes respuestas desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional?“

En sus conclusiones se lee:

“La pregunta central de este trabajo versa sobre la suficiencia o no de los instrumentos legales internacionales: podemos confirmar la hipótesis de que no es así.” (…)

Hemos observado que hay un consenso general en que es niño todo menor de 18 años, no obstante, también parece haber un consenso cuasi general en que los niños mayores de 15 años pueden participar en las hostilidades. (…)

el empeño de los países anglosajones en evitar cualquier responsabilidad por tener escuelas premilitares y paramilitares en su territorio, carece de sentido en el contexto actual. Los instrumentos internacionales van orientados a una realidad más dura, más sangrante y más insostenible: que se obligue a menores de edad a matar, quemar, mutilar y, en resumen, actuar contra su propia comunidad. (…)

resulta preocupante el hecho de que cada instrumento legal sea visto como un todo desconectado de otros mecanismos, lo que contribuye a crear un sistema más caótico si cabe. (…)

hemos observado un gran vacío en las situaciones de violencia indiscriminada, en muchos casos los instrumentos legales se limitan a conflictos armados. En situaciones donde los niños son usados como niños soldado, quedan desprotegidos por el derecho internacional. (…)

queda un gran interrogante: si el Derecho Internacional debe prever un sistema sancionador distinto para los que fueron secuestradas en su niñez para ingresar en un grupo armado y siguen en él una vez han superado la mayoría de edad. Hay que dilucidar a partir de qué momento puede entenderse que han sido completamente responsables y conscientes de sus actos.

Para conocer el estado de la situación actual se puede consultar el informe del Secretario General de la ONU, de junio de 2020: Children and armed conflict en:

Desfilan por sus 38 páginas Afganistán, Colombia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Iraq, Mali, Myanmar, Somalia, Sudán, Siria, Sudán del Sur y Yemen.

Hay una linda nana popular británica titulada Go to Sleep (Ve a dormir) que debe de ser muy antigua y tanto es así que es un carajal encontrar datos y se suele presentar como anónima. Hay una página en la que participa un montón de británicos, pero cada uno tiene su opinión y no se ponen de acuerdo. Basta con esta muestra:

Subject: RE: Origins: Go to Sleep folk song From: Taconicus Date: 12 Jan 11

Those Irish words Maeve quoted (Seothín, seothín Éaníní, éaníní) don’t occur. Actually, Éan is Irish Gaelic for bird, and Seóthín is also Irish Gaelic. For example, in the traditional Irish song Suantrai (Seothin Seotho).

Seothin and Seotho are soothing words having no English translation.



Subject: RE: Origins: Go to Sleep folk song From: maeve Date: 11 Jan 11

Sounds to me like this one: The Bird’s Lullaby

Claro que los escoceses tienen otro punto de vista y así todo el rato. Para avanzar un poco concluyo con una letra aceptable:

“Go to sleep now, go to sleep now, birdíní, birdíní



Go to sleep now, go to sleep now, birdíní, birdíní

Seothín, seothín [hush, hush]



Éaníní, éaníní [little birds, little birds]



Seothín, seothín [hush, hush]



Éaníní, éaníní [little birds, little birds]

East to Ardmór, with the birdíní, birdíní [ard=high, mór=great]



West to the shore, with the birdíní, birdíní

East to Trámhór, with the birdíní, birdíní [trá=strand, mór=great]



Over the fairy coast with the birdíní, birdíní

Lie down now, lie down now ye small birds, ye small birds



Lie down now, lie down now ye small birds, ye small birds

Go to sleep now, go to sleep now, birdíní, birdíní



Go to sleep now, go to sleep now, birdíní, birdíní

Seothín, seothín [hush, hush]



Éaníní, éaníní [little birds, little birds]



Seothín, seothín [hush, hush]



Éaníní, éaníní [little birds, little birds]

Quien quiera internarse en este laberinto puede visitar ‘una página especializada en folk y blues’ aquí:

Lo mejor sin duda es escuchar la nana, por ejemplo:

Canta Aafje Heynis, al piano Felix de Nobel, 1960

Como es tan corta como bonita, se puede añadir esta otra con las mismas características, aunque no es una canción de cuna: Air from County Derry:

Canta Aafje Heynis, al piano Felix de Nobel.

Cierro con la canción popular caribeña Duerme Negrito, que presenta e interpreta sentidamente Atahualpa Yupanqui:

Crédito de la foto:

Sudán del Sur