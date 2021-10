Panorama pol铆tico-sindical actualizado al 25.10.2021

Los niveles de pobreza e indigencia desnudan el ajuste

Mario Hernandez

En el primer semestre de 2020 la pobreza hab铆a sido del 40,9%, mientras que en el 煤ltimo semestre del a帽o pasado trep贸 hasta 42%.

El 铆ndice de Pobreza se ubic贸 en el 40,6% en el primer semestre del a帽o, 1,4 puntos porcentuales menos que el 42% del segundo semestre del a帽o pasado y 3 d茅cimas de punto por debajo del 40,9% del per铆odo enero-junio de 2020, inform贸 el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (Indec).

En tanto el nivel de indigencia se ubic贸 en 10,7% en el segundo semestre, frente al 10,5% de igual per铆odo del a帽o pasado.

En cuanto a los grupos de edad seg煤n condici贸n de pobreza, el informe precisa que m谩s de la mitad de los que se encuentran en situaci贸n de pobreza, el 54,3%, son personas de hasta 14 a帽os.

En tanto, en los grupos de entre 15 y 29 a帽os, el nivel de pobreza alcanz贸 al 48,5%; y al 30% de las personas de entre 30 a 64 a帽os.

Por su parte, de la poblaci贸n mayor de 65 a帽os, el 13,8% se encuentra en situaci贸n de pobreza al cierre del primer semestre de 2021.

Tras la presentaci贸n del proyecto de Presupuesto para el 2022 por parte del Gobierno nacional, el cual a煤n no fue debatido en el Congreso, la Asociaci贸n Trabajadores del Estado (ATE) evalu贸 que el mismo 芦no responde a las demandas planteadas recientemente en las urnas y tampoco se corresponde con un pa铆s que ha sido devastado por la pandemia禄, seg煤n expres贸 el Secretario Adjunto Nacional, Rodolfo Aguiar.

芦Si no se plantea realizar una mayor inversi贸n en salarios y elevar considerablemente las partidas destinadas a pol铆ticas sociales, estaremos frente a un nuevo ajuste禄, agreg贸.

A pesar de las estimaciones de crecimiento econ贸mico que proyecta el documento, el mismo reflej贸 una reducci贸n importante en algunas 谩reas como las acciones de empleo (-59,6%), seguro de desempleo (-28,3%), complemento alimentario (-58,4%), comedores comunitarios y merenderos (-33,8%) y abordaje integral de barrios populares (-26,9%), entre otras, seg煤n inform贸 la Asociaci贸n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Esta desinversi贸n pareciera desconocer el efecto recesivo que tuvo la pandemia y el da帽o que caus贸 la gesti贸n anterior en los salarios de los trabajadores, llevando al 40,6% de los habitantes bajo la l铆nea de la pobreza, seg煤n el Indec.

芦Resulta inaceptable que mientras la mitad de la Argentina es pobre, las partidas m谩s importantes en materia de protecci贸n social para el pr贸ximo a帽o se mantengan en los mismos niveles que este a帽o o sufran importantes reducciones禄, resalt贸 Aguiar.

芦Este proyecto legal debe ser modificado. El ministro Guzm谩n m谩s que preocuparse por el FMI, debe preocuparse por la gente禄, finaliz贸 el adjunto estatal.

El gasto en programas sociales se redujo 45% en los primeros 9 meses del a帽o

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) confirma que a pesar de la campa帽a electoral -y el gasto que implican ciertas medidas- sigue el ajuste en el gasto p煤blico.

Seg煤n los datos de la OPC el d茅ficit primario en los primeros nueve meses del a帽o alcanz贸 el 1,5 % del PBI, muy por detr谩s del 4,5 % estimado por Guzm谩n en el Presupuesto vigente.

鈥淓ntre enero y septiembre de este a帽o la Administraci贸n Nacional redujo en t茅rminos reales el d茅ficit primario (68,8%), financiero (57,3%) y econ贸mico (74,7%) en comparaci贸n al mismo per铆odo del a帽o previo鈥, sostiene el informe.

Y agrega: 鈥淒urante los primeros nueve meses del a帽o los ingresos de la Administraci贸n Nacional crecieron 25,4% en t茅rminos reales, b谩sicamente por una mejor recaudaci贸n del IVA y los $ 427.401 millones provenientes de la asignaci贸n de Derechos Especiales de Giro (DEG) que recibi贸 Argentina de acuerdo con su cuota de participaci贸n en el FMI.鈥

El gasto primario cay贸 3,2% pero con un comportamiento dispar por rubro. Dentro de ellos sobresale que las jubilaciones y pensiones tuvieron una disminuci贸n en t茅rminos reales de 7,4%, debido a la aplicaci贸n de la f贸rmula de movilidad votada por el Frente de Todos que no garantiza aumentos que equiparen a la inflaci贸n. Adem谩s los programas sociales presentaron una disminuci贸n en t茅rminos reales del 45%, por la eliminaci贸n de IFE y ATP, que se compens贸 solo parcialmente por el refuerzo presupuestario en otras iniciativas, tales como: el Potenciar Trabajo, Pol铆ticas Alimentarias, las becas PROGRESAR y el REPRO.

De esta manera, se confirma que el ajuste se profundiza, a pesar de las medidas electorales, en los primeros 9 meses del a帽o. La suba de ingresos por mayor recaudaci贸n, el impuesto a las fortunas y los DEGs, junto a la disminuci贸n del gasto en jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, son los elementos centrales que explican este resultado.

En plena crisis social, seguir ajustando el gasto p煤blico s贸lo se explica porque la prioridad principal del Gobierno es alcanzar un acuerdo con el FMI.

AGENCIA PACO URONDO RADIO (La Palabra Justa, domingos de 10 a 12, FM La Patriada) dialog贸 con el economista e investigador del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Econom铆a (MATE) sobre la coyuntura econ贸mica y los desaf铆os del gobierno.

APU: 驴Seg煤n su perspectiva Mart铆n Guzm谩n hizo un ajuste en la econom铆a o evit贸 agrandar el d茅ficit fiscal? 驴Es lo mismo eso?

Lavih Abraham: Es casi lo mismo. Cristina dec铆a que hab铆a subejecuci贸n y nosotros creemos que es mayor la subejecuci贸n que lo que dijo Cristina. Efectivamente, se tendi贸 a un equilibrio fiscal, a tratar de achicar el d茅ficit lo m谩s posible y hab铆a presupuesto, primero que nada. Estaba presupuestado gastar m谩s y eso es por ah铆, lo imperdonable, en el sentido que, ya estaban los fondos destinados para eso y no se hizo. Se podr铆a haber subejecutado menos, decididamente, durante toda la primera mitad del a帽o en cosas m谩s concretas. La recaudaci贸n mejor贸 respecto a los niveles del a帽o pasado, y el gasto est谩 un poquito mejor que el 2019 pero sigue siendo bajo en t茅rminos hist贸ricos. En este a帽o, se est谩 gastando menos de lo que se gastaba en el promedio del macrismo. Hay un espacio fiscal ah铆 para avanzar y seguir en b煤squeda de poner guita en los bolsillos, como se dice habitualmente.

El Centro de Estudios Econ贸micos y Sociales Scalabrini Ortiz public贸 en octubre el informe 鈥淧RESUPUESTO DE LA ADMINISTRACI脫N P脷BLICA NACIONAL 2022鈥 donde sostiene:

[鈥 el Ministerio de Econom铆a public贸, sin hacer mucha publicidad, los datos oficiales del resultado fiscal. El d茅ficit fiscal primario al mes de agosto result贸 del 1% del PBI en lugar del 2,1% que se se帽al贸 en la carta por lo que la distancia hasta el 4,5% (el valor previsto en el Presupuesto 2021 y que reclam贸 CFK) es todav铆a mayor. Al enviarse el Presupuesto 2022 se incorporaron nuevas proyecciones para el presente a帽o y all铆 se postul贸 que el d茅ficit fiscal primario ser铆a 4,0% del PBI en el 2021. Aun considerando que los 煤ltimos tres meses son siempre los m谩s deficitarios por razones estacionales, parece dif铆cil que se llegue al 4%.

Un presupuesto para acordar con el FMI

Reproducimos el an谩lisis del Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2022, elaborado por el equipo del Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas (IPyPP) de Unidad Popular que coordina Ana Rameri y fundado por Claudio Lozano.

Para Lozano, 鈥渆l formato y la estructura del Presupuesto 2022 se inscribe en el marco de la estrategia adoptada por el Gobierno Nacional luego de la derrota electoral vivida en las PASO. El tipo de cambio de Gabinete, el proyecto de Ley de hidrocarburos construido validando las demandas del oligopolio petrolero, el proyecto oficial de fomento a la Agroindustria en l铆nea con los objetivos del Consejo Argentino Agroindustrial y el Presupuesto con formato fondomonetarista, son se帽ales que, en el marco del debilitamiento pol铆tico vivido, pretenden reconstruir gobernabilidad, aunque mas no sea de car谩cter conservador. No obstante, el examen de la presentaci贸n presupuestaria, permite se帽alar que m谩s all谩 del formato fondomonetarista, la presente gesti贸n gubernamental dispone de recursos para replantear la pol铆tica en l铆nea con las evidentes demandas por mayor y mejor distribuci贸n del ingreso que se expresaron en el resultado electoral.

鈥淓n este sentido, el sobreajuste practicado por el Ministro Guzm谩n durante el 2021, as铆 como la monetizaci贸n de los DEG del FMI, le brindan al gobierno una disponibilidad de gasto equivalente al 2,2% del PBI. Existen recursos por $952.000 millones para impulsar un shock distributivo que impulse una potente intervenci贸n sobre las urgencias reales de los sectores m谩s vulnerables, que por esta v铆a le otorgue un impulso adicional al consumo y a la demanda en el mercado interno, propiciando una aceleraci贸n en la tasa de crecimiento del PBI. Que esto se haga o no, no depende de la disponibilidad de recursos, sino de los criterios y la l贸gica de una pol铆tica econ贸mica cuyos lineamientos centrales est谩n expuestos en el mensaje presupuestario.

鈥淯na vez m谩s, al igual que en el 2021, el presupuesto 2022 es un Presupuesto contractivo, que achica el d茅ficit en un contexto de capacidad ociosa retirando al Estado del aporte a una mayor demanda, y que adem谩s reduce el d茅ficit v铆a ajuste del gasto y no por expansi贸n de recaudaci贸n. Esta presentaci贸n tiene por detr谩s la visi贸n de una pol铆tica econ贸mica que considera que la expansi贸n del gasto est谩 limitada por el nivel de reservas del Banco Central. Una formulaci贸n conceptual que rememora las viejas 茅pocas de la Convertibilidad. L贸gica equivocada porque expandir el gasto hacia los sectores m谩s vulnerables impacta sobre el consumo y la demanda de alimentos, energ铆a, indumentaria, vivienda鈥odos sectores que requieren divisas para su funcionamiento. El verdadero problema que hay que resolver y frente al cual esta pol铆tica solo exhibe resignaci贸n, es que en esos sectores hay Grupos econ贸micos con posiciones dominantes que elevan precios, maximizan utilidades y cambian esas utilidades a divisas.

鈥淓sto exige una discusi贸n seria sobre los controles cambiarios y de precios, y no la simple resignaci贸n de no expandir el gasto prolongando el sufrimiento social de millones de habitantes. Por otra parte, la falta de reservas en el Banco Central es la evidencia de un fracaso may煤sculo de la pol铆tica econ贸mica. Esto no ocurre en un contexto de restricci贸n externa de nuestra econom铆a. Se da en el marco de dos a帽os en los que nuestro pa铆s acumul贸 m谩s de 23.000 millones de d贸lares de saldo comercial positivo. Que el BCRA tenga hoy poco m谩s de 5.000 millones de reservas netas es la consecuencia de decisiones equivocadas. Entre otras haber planteado cumplir con los pagos mientras se negociaba pese a haber recibido ya en default a la econom铆a nacional. No haber avanzado en mecanismos regulatorios de nuestro comercio exterior que fortalecieran el control sobre el ingreso y egreso de divisas. Evitando as铆 las demoras en la liquidaci贸n por los exportadores, el adelanto de importaciones o la cancelaci贸n innecesaria de deudas. Y haber pretendido sustituir esas decisiones con intervenciones financieras en los mercados paralelos del d贸lar que consumieron enormes cantidades de divisas. 1.300 millones en lo que va del 2021. Tampoco se avanz贸 en estrategias de mayor progresividad tributaria y captura de rentas que fortalecieran el financiamiento fiscal, al tiempo que se abus贸 del endeudamiento en pesos y por tanto se agrav贸 la dependencia de la pol铆tica econ贸mica respecto al establishment financiero.

鈥淓n este marco, el Presupuesto presentado exhibe:

1) 鈥淯n importante aumento de los intereses por deuda p煤blica que representan el 13 % de los gastos de la Administraci贸n Nacional y que por s铆 solos equivalen a 27 de las 29 finalidades del gasto.

2) 鈥淓l presupuesto incurre en una mayor regresividad tributaria ya que la p茅rdida de recaudaci贸n por la eliminaci贸n del aporte a las grandes fortunas y por los menores ingresos por el Comercio Exterior superan con creces las leves mejoras en Ganancias y Bienes Personales.

3) 鈥淟a estimaci贸n respecto a los subsidios energ茅ticos abre serios interrogantes sobre la posibilidad de aumentos tarifarios.

4) 鈥淓l cierre de las cuentas del 2021 no muestra financiamiento para un bono a los jubilados que compense la p茅rdida de poder adquisitivo del a帽o.

5) 鈥淎 la vez las pautas impl铆citas de aumentos en jubilaciones (10%) y en salarios (20 %) para el 2022 resultan incompatibles con una inflaci贸n del 33 % y nos indica que en ambas partidas se est谩 subestimando el gasto.

6) 鈥淓n sentido inverso hay, al igual que en el 2021, una clara sobreestimaci贸n del Gasto de Capital.

7) 鈥淎 la vez en los gastos sociales aparecen distintas insuficiencias. A saber, se ampl铆a la cobertura de la AUH en 15.000 chicos cuando hoy son m谩s de un mill贸n los excluidos. Hay un notorio debilitamiento del programa Progresar, y si bien se plantea un aumento de la cobertura de la tarjeta Alimentar y del Potenciar trabajo, estos aumentos exhiben inconsistencias con el financiamiento que se le asigna.

8) 鈥淧or 煤ltimo, la observaci贸n del Gasto Tributario que representa un 2,64% del PBI y que sumado a los intereses por deuda representan el 85% del d茅ficit financiero, es una nueva se帽al respecto a cu谩les son las prioridades para fortalecer las cuentas p煤blicas. Reforma Impositiva Progresiva con fuerte revisi贸n de exenciones, promociones y subsidios, y otro tratamiento de la Deuda P煤blica. Todos estos aspectos se describen y cuantifican en el material sobre el Presupuesto que estamos presentando鈥.

芦Las estafas no se pagan禄

En diferentes ciudades del pa铆s organizaciones sociales, pol铆ticas y sindicales realizaron acciones contra el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI). En la Ciudad de Buenos Aires hubo una concentraci贸n en el Obelisco, para marchar hacia Plaza de Mayo. 禄 Esto es un verdadero crimen de lesa humanidad econ贸mico y de lesa naturaleza y para tener tierra, techo, trabajo, salud, agua, educaci贸n, necesitamos ejercer nuestro derecho soberano a desconocer la estafa y dejar de pagar lo que no debemos禄.

芦En el marco de la crisis agravada por la pandemia, el 22 de septiembre el gobierno realiz贸 el primer pago de capital al FMI, por la estafa consumada con Macri en 2018. Implic贸 el desembolso de casi 1.900 millones de d贸lares 鈥 隆m谩s de $4.000 por habitante! Se trata de una enorme suma de dinero que bien podr铆a haber servido para mejorar las condiciones de vida del pueblo, que viene padeciendo la desocupaci贸n y la pobreza禄, explicaron mediante un comunicado desde el espacio Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda.

芦隆Con el pago al FMI realizado la semana pasada, se podr铆an haber construido 42.000 viviendas, dando adem谩s trabajo y capacitaci贸n a 200.000 personas!禄 afirmaron las y los organizadores.

芦Llamamos a todas las organizaciones del pueblo trabajador, a todos los movimientos populares, a unirnos en la acci贸n para exigir al gobierno que no se siga pagando la estafa. Exij谩mosle nuestro derecho a que se suspenda el pago y se investigue a fondo los or铆genes y usos de este reclamo odioso, para repudiar lo ileg铆timo e il铆cito y sancionar a los responsables tantos locales como extranjeros. Esto es un verdadero crimen de lesa humanidad econ贸mico y de lesa naturaleza y para tener tierra, techo, trabajo, salud, agua, educaci贸n, necesitamos ejercer nuestro derecho soberano a desconocer la estafa y dejar de pagar lo que no debemos禄 finalizaron.

D铆a del jubilado: reclamaron jubilaciones dignas

El pasado 22 de setiembre, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Argentina, junto a diversas organizaciones, realiz贸 una concentraci贸n y acto en el Congreso Nacional en reclamo de una 芦jubilaci贸n m铆nima no inferior a la Canasta B谩sica del Adulto Mayor que calcula la Defensor铆a de la Tercera Edad de CABA禄, el 芦82% m贸vil sobre el salario del trabajador activo禄, la 芦creaci贸n del Instituto Nacional de Previsi贸n Social禄 que represente a trabajadores activos, jubilados y al Estado, la 芦normalizaci贸n del PAMI, poniendo fin a la intervenci贸n禄, y el otorgamiento de 芦viviendas en comodato para jubilados y pensionados禄 cuya construcci贸n se financie total o parcialmente con fondos del Tesoro Nacional. Asimismo, convoc贸 a una actividad frente al Congreso en conmemoraci贸n del 1掳 de octubre, declarado por las Naciones Unidas como el 芦D铆a Internacional de las Personas Mayores禄.

芦En lo inmediato exigimos un urgente aumento de emergencia, ya que el haber m铆nimo jubilatorio de $25.144,34 de bolsillo, que percibiremos desde septiembre hasta noviembre, solo alcanza a cubrir mensualmente la tercera parte de la Canasta B谩sica del Adulto Mayor, que ya era en abril $64.039禄, ampli贸 la Mesa nacional.

Del acto convocado por la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Argentina tambi茅n participaron organizaciones sociales, sindicales y de jubilados y pensionados, como Jubilados Clasistas, Jubilados F.O.R.A., la Uni贸n de Trabajadores Jubilados en Lucha (U.T.J.E.L.), el MTL Capital, la CTA Aut贸noma, y tambi茅n representantes de la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n e investigaci贸n del Pago de la Deuda.

Las jubilaciones fueron las primeras en ser atacadas de forma directa por el Gobierno al suspender la movilidad jubilatoria, reemplazarla por aumentos por decreto por debajo de la inflaci贸n y luego por una nueva movilidad que las ha hecho continuar perdiendo capacidad de compra. Desde la asunci贸n del Frente de Todos la jubilaci贸n m铆nima, que cobra la mayor铆a de los jubilados, hasta julio de este a帽o (mes del 煤ltimo dato de la inflaci贸n del Indec) disminuy贸 un 6,7 % en t茅rminos reales (en comparaci贸n con la inflaci贸n).

Adem谩s de lo perdido con el Frente de Todos, las jubilaciones ya hab铆an descendido un 19,5 % durante el gobierno de Macri.

Alberto Fern谩ndez prometi贸 en la campa帽a electoral y lo repiti贸 en la presentaci贸n de candidatos oficiales que 鈥渆ntre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados鈥. Pero los que siguen ganando a pesar de la pandemia son los bancos mientras pierden los jubilados: durante el primer semestre del 2021 los Bancos privados ganaron $ 200 millones por d铆a, en total m谩s de $40.000 millones en seis meses.

En el primer semestre del a帽o el Gobierno por el cambio de la f贸rmula de movilidad previsional logr贸 un 鈥渁horro鈥 fiscal de $ 50.000 millones.

Luces y sombras en Jubilaci贸n para tareas de Cuidados

Se trata del Programa Integral de Reconocimiento de Per铆odos de Servicio por Tareas de Cuidado, que acepta a los fines jubilatorios un a帽o por hijo e hija para mujeres y personas gestantes con hijos nacidos vivos o adoptados siendo menores de edad.

A las mujeres que hayan sido titulares de la Asignaci贸n Universal por Hijo (AUH), y el ni帽o o ni帽a haya percibido este derecho por lo menos durante 12 meses, se les computar谩n dos a帽os adicionales.

Seg煤n el organismo, m谩s de 300.000 mujeres de entre 59 y 64 a帽os est谩n en edad de jubilarse, pero no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 a帽os de servicios requeridos.

Dentro de este universo, 155.000 estar谩n en condiciones de jubilarse de manera inmediata con esta medida, y otras 30.000 podr谩n hacerlo en el pr贸ximo a帽o.

El 44% de las mujeres en edad jubilatoria no puede acceder a un beneficio previsional, seg煤n los registros de la Anses.

El Programa combina tres modalidades complementarias que disminuyen brechas en el sistema de la seguridad social y que, adem谩s, permitir谩n el acceso inmediato a un beneficio jubilatorio para gran parte de las actuales mujeres adultas mayores, muchas de las cuales, hoy no tienen ning煤n ingreso.

Seg煤n un informe publicado por la Direcci贸n de Econom铆a, Igualdad y G茅nero del ministerio de Econom铆a, que elabor贸 junto con Unicef, 芦el an谩lisis del impacto de la pandemia sobre las mujeres y los ni帽os, ni帽as y adolescentes, arroja datos desafiantes de cara al dise帽o de pol铆ticas p煤blicas de reconstrucci贸n y recuperaci贸n econ贸mica禄.

Reproducimos aclaraciones de Eva Sacco, economista, docente e integrante del Centro de Econom铆a Pol铆tica Argentina (CEPA).

鈥Hay segregaci贸n ocupacional en el mercado de trabajo y es clara. En los 煤ltimos a帽os ha mejorado pero sigue existiendo. Y cuando hablamos de jubilaciones estamos hablando de mujeres que trabajaron hace diez, quince o veinte a帽os atr谩s, cuando la segregaci贸n ocupacional era todav铆a peor y la divisi贸n sexual del trabajo estaba todav铆a m谩s marcada.

Seg煤n datos de las encuestas de uso del tiempo, las mujeres realizamos unas seis horas de trabajo no remunerado por d铆a. Eso incluye trabajos de cuidado a menores, adultos mayores, personas con discapacidad y tareas dom茅sticas. Y hay una brecha muy importante de, en promedio, cuatro horas diarias respecto de los varones, que s贸lo realizan dos horas de trabajo no remunerado. La diferencia se acrecienta en los casos de mujeres y varones que son madres y padres. Esto hace que las mujeres podamos dedicar menos horas al trabajo remunerado. Muchas mujeres ni siquiera acceden.

Uno podr铆a pensar que eso es algo que queda en la organizaci贸n interna de una familia y que tiene que ver con decisiones que toman las mujeres. Pero hay otra lectura: las leyes, los esquemas y pr谩cticas laborales tienden a expulsar a las mujeres del mercado laboral. Fuimos mejorando con los a帽os pero las mujeres todav铆a tenemos una tasa de actividad mucho menor que la de los varones: cinco de cada diez mujeres en edad de trabajar, trabaja, y casi ocho de cada diez varones. Y cuando trabajamos lo hacemos menor cantidad de horas, porque la legislaci贸n laboral es todav铆a sumamente machista: no existen licencias por paternidad, lo que hace que ni aunque el var贸n tenga ganas de cooperar en la crianza de su hijo pueda hacerlo; si sos mujer, en los trabajos todav铆a te preguntan si ten茅s hijos o si pens谩s tenerlos, y si los ten茅s con qui茅n se quedan.

Esto hace que las mujeres sean mayor铆a en ciertas profesiones con mucha mayor carga de informalidad, mucho m谩s inestables, y que est谩n mucho peor remuneradas como el trabajo dom茅stico, que es el peor pago de todos los trabajos urbanos y la tasa de formalizaci贸n es extremadamente baja: el 70 % sigue siendo informal.

鈥Las moratorias implican una decisi贸n discrecional y acotada. Mauricio Macri quiso darlas de baja y lo hizo y despu茅s se terminaron abriendo nuevamente, pero de todas formas dejaban mucha gente afuera.

De esta manera se reconoce la inequidad en el acceso al mercado laboral, que la mayor inequidad viene dada por la diferencial carga de tareas de cuidado no remuneradas, y que esa carga se da especialmente cuando ten茅s ni帽os peque帽os.

Es decir que esta medida tiene un impacto simb贸lico y en t茅rminos de derechos, porque se est谩 reconociendo un derecho y se est谩 institucionalizando.

鈥揅uando se reconocen dos a帽os adicionales en el caso de las mujeres de mayor vulnerabilidad, que son las que cobraron AUH, lo que se est谩 reconociendo es que esas mujeres tuvieron trabajos no registrados o que estuvieron en pareja con alguien que no lo ten铆a, porque nadie puede vivir con una AUH. Es una cuesti贸n de justicia reparatoria hacia atr谩s, y hacia adelante.

Y hay un reconocimiento de que ese trabajo no remunerado tiene un impacto sobre la econom铆a. Si ese trabajo de cuidado se pudiera valorizar en relaci贸n a lo que cuesta la hora de una empleada dom茅stica de menos categor铆a, el trabajo de cuidado ser铆a la principal actividad econ贸mica.

Muchos hacen hincapi茅 en que esto suma m谩s d茅ficit al sistema previsional, que ya es insustentable鈥

鈥揌ay que partir de la base de que los trabajos de cuidado cuestan. Si las mujeres decidi茅ramos en masa no cuidar m谩s y salimos todas a trabajar en el mercado remunerado, esos costos internos habr铆a que cubrirlos con trabajadores y trabajadoras que cuiden a los chicos, a los ancianos, limpien las casas, lo que har铆a que el costo de la mano de obra se incremente, porque los ingresos que requerir铆a un var贸n que sale a trabajar y cuenta con el trabajo no remunerado de la mujer deber铆an ser mayores.

Lo que est谩 de manifiesto es que lo que no cierra es un sistema que requiere explotar a las mujeres pag谩ndoles por debajo el valor de la mano de obra o directamente no pag谩ndoles para poder reproducir la fuerza de trabajo.

Lo que hay que discutir es c贸mo se distribuye el excedente, porque el sistema capitalista tiene excedentes y cada vez hay m谩s. El problema es que los excedentes se est谩n acumulando en pocas manos y somos las mujeres, los trabajadores no registrados, y quienes mes a mes van perdiendo poder adquisitivo los que est谩n financiando la acumulaci贸n de esos excedentes.

La Anses tiene d茅ficit porque hay una gran cantidad de trabajadores no registrados, y otros que hicieron aportes durante los a帽os de las AFJP que se quedaron los bancos. La posici贸n es pensar un esquema tributario m谩s progresivo, donde los que realmente tienen para aportar aporten y no fuguen el dinero.

鈥揈n una econom铆a como la argentina, que es mercadointernista, donde el 80 % del PBI est谩 explicado por el consumo, hay una encerrona. Si hacemos que el ajuste la paguen los trabajadores lo que tenemos es un colapso econ贸mico. Si no se redistribuye no tenemos manera de crecer. Sin consumo no hay producci贸n ni crecimiento.

Pensando esto no s贸lo desde el punto de vista de la justicia sino desde el punto de vista de la eficiencia econ贸mica, se requiere que el Estado 鈥揺n una situaci贸n de crisis como la actual鈥 tome medidas para impulsar el consumo, y si esas medidas tienen enfoque de g茅nero, mejor.

Al respecto, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Rep煤blica Argentina sent贸 su posici贸n.

Comunicado

De acuerdo con los datos que acaba de dar a conocer Anses, m谩s de 300.000 mujeres entre 59 y 64, a帽os que estar铆an en condiciones de jubilarse, no cumplen con los 30 a帽os de servicios requeridos, entre sus aportes registrados y los per铆odos que pueden reconocerse por las moratorias vigentes.

A seis a帽os del 鈥淣I UNA MENOS鈥 esa es la situaci贸n de la mayor铆a de las mujeres debido a la informalidad, la desocupaci贸n, el no reconocimiento de trabajos realizados, entre otras causas.

ANSES tambi茅n ha dado a conocer el proyecto 鈥淧rograma Integral de Reconocimiento de Per铆odos de Servicios por tarea de Cuidados鈥 para posibilitar este a帽o la jubilaci贸n de 155.000 mujeres y de 30.000 el a帽o pr贸ximo, que percibir铆an un haber m铆nimo de $22.372,08 de bolsillo, para cubrir una canasta b谩sica de $64,039.

Toda medida de correcci贸n parcial de derechos es bienvenida, pero a煤n con este proyecto quedar铆a sin resolver la situaci贸n de alrededor de la mitad de las mujeres, que se jubilar谩n 5 a帽os m谩s tarde, a los 65 a帽os, con la PUAM, que es igual al 80% del haber m铆nimo jubilatorio o sea 隆隆隆$17.897,66!!! sin derecho sucesorio a pensi贸n.

Es necesario y urgente resolver integralmente, como propone nuestro proyecto de nueva ley de Previsi贸n Social que contiene estos aspectos principales:

*Jubilaci贸n m铆nima no inferior a la Canasta B谩sica del Adulto Mayor que calcula la Defensor铆a del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires.

*82% m贸vil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo oficio o funci贸n y la recomposici贸n en todas las escalas, conforme a la historia laboral de cada trabajador.

*Creaci贸n del Instituto Nacional de Previsi贸n Social, para la direcci贸n y administraci贸n de los fondos previsionales, el que funcionar谩 como entidad de derecho p煤blico no estatal sin fines de lucro, con autarqu铆a y autonom铆a econ贸mica, jur铆dica, financiera, contable y administrativa, dirigida y administrada, como establece la Constituci贸n Nacional, por sus interesados, que son los representantes de trabajadores activos, jubilados y la participaci贸n del Estado.

En las condiciones exigidas por el FMI para la renegociaci贸n de la deuda externa ileg铆tima y fraudulenta, se vienen aplicando ajustes y medidas conducentes a convertir la jubilaci贸n en un subsidio a la vejez y lo m谩s grave es la vuelta a las nefastas AFJP. Reafirmamos que se requiere suspender los pagos hasta lograr una investigaci贸n del destino de los fondos y de los responsables del mal uso de los mismos.

Para el poder dominante mundial y nacional de los grupos econ贸micos, que son el verdadero poder real y sus instituciones como el FMI, las jubilaciones son un gasto para el Estado que hay que reemplazar con un sistema de capitalizaci贸n individual, que la experiencia demostr贸 y demuestra, en los pa铆ses que lo aplican, que es el gran negocio del capital financiero y bancario y significa m谩s pobreza e indigencia para l@s jubilad@s y pensionad@s.

Continuamos la lucha, en jornadas virtuales y presenciales, por un aumento de emergencia que no admite m谩s dilaciones. Por un haber m铆nimo jubilatorio que cubra una canasta b谩sica de adult@s mayores y proporcional en las escalas, y acelerando la vacunaci贸n contra la pandemia, exigiendo el cumplimiento de los contratos con los laboratorios y porque se liberen las patentes para poderlos producir en nuestro pa铆s y en el mundo y evitar m谩s muertes de personal de la salud, de otros esenciales y de personas mayores, a las que pertenecemos l@s jubilad@s y pensionad@s que constituimos en argentina alrededor del 80% de los muertos por esta pandemia.

Ante la gravedad de la crisis econ贸mica, social, pol铆tica y sanitaria del sistema capitalista y sus consecuencias sobre la clase trabajadora activa y jubilada, convocamos, en las condiciones de la pandemia y en el a帽o electoral, a las organizaciones gremiales, sindicales, sociales, pol铆ticas, a debatir nuestro proyecto de nueva ley previsional para un verdadero sistema p煤blico, de reparto, asistido, intergeneracional, por el derecho a una jubilaci贸n para vivir con autonom铆a y dignidad las actuales y futuras generaciones de jubilad@s y pensionad@s.

Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Rep煤blica Argentina

Tres haberes m铆nimos mensuales son necesarios para una canasta b谩sica de un adulto mayor

El dato surge de la actualizaci贸n semestral que realiza la Defensor铆a de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Para los conglomerados urbanos hoy la canasta b谩sica de una persona mayor es de 75.505, mientras que el haber m铆nimo que reciben m谩s de 4 millones de jubiladxs y pensionadxs es de 25.144,34 de bolsillo.

Seg煤n advierten desde la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Rep煤blica Argentina, m谩s del 70% de lxs jubiladxs y pensionadxs requieren otros ingresos para cubrir esta canasta.

Datos de las necesidades m铆nimas mensuales en la canasta b谩sica:

Vivienda: $21.630

Medicamentos o insumos: $16.327

Alimentos: $15.104

Limpieza: $6.531

Servicios: $5.363

Transporte: $4.400

Vestimenta: $3.600

Recreaci贸n: $2.550

TOTAL: $ 75.505

La realidad con los haberes m铆nimos:

Vivienda: $6.782

Medicamentos o insumos: $6.540

Alimentos: $5.030

Limpieza: $2.012

Servicios: $1.760

Transporte: $1.257

Vestimenta: $1.008

Recreaci贸n: $755

TOTAL: $25.144

Desde la Mesa aseguran que la situaci贸n es insostenible para millones de jubiladxs y pensionadxs: 鈥淩eiteramos la necesidad de un aumento de emergencia -proporcional en todas las escalas- para que no haya ninguna jubilaci贸n por debajo de la Canasta B谩sica de una Persona Mayor. Es responsabilidad del Estado resolver esta situaci贸n provocada por el deterioro acumulado del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, que afecta a las actuales y futuras generaciones de jubiladxs鈥.

鈥淓n lo previsional avanzan decididamente, entre otras medidas, con la disminuci贸n de los haberes jubilatorios, con la disminuci贸n y anulaci贸n de los ingresos y condiciones de reg铆menes previsionales propios, como el de gremios de las provincias no transferidas al sistema previsional nacional y como el de actividades que, por condiciones de seguridad laboral, territorial y especificidad as铆 lo determinan. Con los mismos objetivos avanzan en el desfinanciamiento del sistema previsional, suspendiendo o disminuyendo los aportes patronales y anulando los del Estado, que se suma a la grave situaci贸n de trabajadorxs no registrados, desocupados, subocupados, sin derechos laborales y sin los aportes previsionales de salarios y patronales. La continuidad de estas pol铆ticas conduce, como ya la hemos vivido en la experiencia de la d茅cada menemista, a la privatizaci贸n del sistema previsional, con las nefastas AFJP para el mayor incremento de las ganancias del capital bancario y financiero鈥, agregan.

Finalmente, desde la Mesa remarcan que 鈥渓as jubilaciones y pensiones no son subsidios a la vejez que se resuelven con bonos y actualizaciones coyunturales. Son el producto de los aportes salariales o ingresos diferidos, establecidos por ley, durante treinta, cuarenta y m谩s a帽os para obtener un sustituto del salario o ingreso en esta etapa de la vida que permita vivir con autonom铆a y dignidad鈥.

芦Los acusados no deber铆an ser C茅sar y Daniel sino Macri, Bullrich y todos los responsables de la represi贸n contra la movilizaci贸n popular禄

Comenz贸 la fase final del juicio contra los militantes C茅sar Arakaki y Daniel Ruiz, quienes fueron llevados a juicio oral y p煤blico por su participaci贸n en las masivas movilizaciones populares del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria del macrismo. En este marco, el Partido Obrero convoc贸 a un acto en las puertas de los tribunales de Comodoro Py, en reclamo de su absoluci贸n.

En un comunicado, la organizaci贸n pol铆tica dio a conocer la posici贸n de Romina Del Pl谩 sobre la causa: 芦en lugar de los compa帽eros Arakaki y Ruiz, quienes deber铆an estar en el banquillo de los acusados son los diputados macristas, y el propio Macri, que definieron abiertamente un curso de ataque contra los trabajadores y jubilados. Tambi茅n Patricia Bullrich y todos los que dirigieron el plan represivo, tanto del 14 como del 18 de diciembre, que se convirti贸 en una verdadera cacer铆a contra los centenares de miles de trabajadores movilizados en las inmediaciones del Congreso nacional禄, remarc贸 la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el FIT-U, Secretaria General de SUTEBA La Matanza y dirigenta de Tribuna Docente.

El lunes 18 de octubre se realiz贸 un acto unitario para exigir la nulidad del juicio contra C茅sar Arakaki y Daniel Ruiz y la libertad de Sebasti谩n Romero, perseguidos por su participaci贸n en las protestas contra la reforma previsional del gobierno de Mauricio Macri en 2017. Fue frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py, en Retiro, Ciudad de Buenos Aires.

Sebasti谩n Romero vuelve a Rosario

En un comunicado el Partido de Trabajadores Socialistas Unificado (PSTU) inform贸 que se logr贸 que Sebasti谩n Romero vuelva a su casa en Rosario para seguir la prisi贸n domiciliaria.

Luego de largas semanas de espera y de presi贸n de organizaciones a nivel nacional e internacional, el Tribunal Oral N煤mero 3 autoriz贸 el traslado de Sebasti谩n Romero a Rosario, su ciudad natal, para seguir cumpliendo all铆 su prisi贸n domiciliaria.

Desde el 18 de diciembre de 2017 que Sebasti谩n no pod铆a volver a su hogar. Romero fue sometido a una dura persecuci贸n pol铆tica por parte del Gobierno de Macri. Fue acusado judicialmente por haber utilizado pirotecnia legal en el marco de las masivas movilizaciones que tuvieron lugar contra el ajuste a los jubilados impulsado por el Gobierno de Macri.

Recordemos que se trat贸 de un Proyecto de ley que implic贸 un gran robo a jubilados y jubiladas. Las movilizaciones de rechazo fueron enormes y en ellas se vio una dur铆sima represi贸n -desatada por el ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich- que encontr贸 una fuerte resistencia en miles de manifestantes.

Ahora este es un importante paso que debe redoblar las fuerzas para seguir hasta el final por la libertad de Sebasti谩n y todos los presos pol铆ticos, y por la anulaci贸n del juicio contra Daniel Ruiz y C茅sar Arakaki por la misma causa, que est谩 entrando en sus etapas finales.

Trabajadoras de casas particulares marchan para salir de la indigencia

La Comisi贸n Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) realiz贸 una 芦convocatoria virtual禄 y, ante esa situaci贸n, las trabajadoras del sector se movilizaron el jueves 7 de octubre al Obelisco, primero, y desde ah铆 se dirigieron hacia el ministerio de Trabajo de la Naci贸n. El reclamo: quieren salarios dignos que las saquen de la indigencia.

En junio se reuni贸 por 煤ltima vez la CNTCP para fijar un incremento del 42% en cuatro tramos por debajo de la l铆nea de indigencia, la 煤ltima cuota de cobrar铆a en marzo de 2022 e incorpor贸 a partir de septiembre un porcentaje por antig眉edad del 1% anual pero no su pago retroactivo.

La vocera de las Trabajadoras De Casas Particulares en Lucha, Mar铆a del Carmen D铆az, enfatiz贸: 芦Despu茅s del aumento al Salario M铆nimo las trabajadoras de casas particulares quedamos por debajo de 茅ste. Con la inflaci贸n en los alimentos y la suba de alquileres se hace imposible subsistir. Trabajamos por sueldos miserables, la gran mayor铆a sin estar registradas, en condiciones de semiesclavitud. El aumento del 42% en c贸modas cuotas se hizo sobre un valor por hora y mensual tan bajo que no alcanza para nada, no se puede vivir con $230 la hora禄.

Adem谩s, la dirigenta agreg贸 que 芦ya nos movilizamos cuando se reuni贸 el Consejo del Salario M铆nimo y tambi茅n presentamos una nota al ministerio de Trabajo para exigir el aumento del 100%. La 煤nica respuesta que recibimos del gobierno fue el Plan Registradas que en vez de atender la situaci贸n de las trabajadoras de casas particulares otorga un subsidio a los empleadores que registren a sus empleadas禄.

芦Este tipo de medidas ya fracas贸 porque hace 8 a帽os que se encuentra vigente el r茅gimen especial de trabajadoras de casas particulares y la registraci贸n nunca lleg贸 ni al 30%. Desde la agrupaci贸n Trabajadoras De Casas Particulares En Lucha nos venimos organizando porque somos trabajadoras, no esclavas: queremos el reconocimiento a nuestra actividad con un salario digno禄, plante贸 D铆az.

Lo que exige la agrupaci贸n es el adelantamiento de las cuotas del aumento del 42% y aumento salarial del 100%, registraci贸n en base a la inscripci贸n al IFE 2020, seguro al desempleo y reconocimiento de la antig眉edad retroactiva. 芦Con todos estos reclamos nos vamos a movilizamos al ministerio de Trabajo y queremos que nos escuchen porque hay un mill贸n y medio de trabajadoras del sector que se encuentran en la indigencia禄, explic贸 D铆az.

Por su parte, Vanina Biasi dirigente del Plenario de Trabajadoras y candidata a diputada nacional en CABA por el Frente de Izquierda-Unidad agreg贸 que 鈥渓as trabajadoras de casas particulares se encuentran en una situaci贸n cr铆tica: con un salario desvalorizado por debajo del SMVyM, con una p茅rdida r茅cord de puestos de trabajo en la pandemia y menos del 30% trabajando de manera formal禄.

Al respecto, las trabajadoras de casas particulares consiguieron un nuevo aumento tras la homologaci贸n del nuevo acuerdo paritario al que se lleg贸 el mi茅rcoles 13 en el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Naci贸n.

Se acord贸 un incremento del 6% para noviembre y un 2% adicional a lo que ya se hab铆a negociado para diciembre. De esta forma, el acumulado anual paritario llega al 50%. Adem谩s, se pact贸 una nueva revisi贸n para marzo de 2022.

A pesar de que todav铆a restaban dos tramos para completar la paritaria de 42% cerrada a fines de junio, los gremios lograron una recomposici贸n adicional.

Con los salarios de septiembre -que se cobraron en la primera semana de octubre- se hab铆a aplicado un aumento de 12%, seg煤n lo estipulado en la paritaria cerrada a mediados de a帽o. Se trataba del segundo incremento, luego del 13% que se aplic贸 sobre los sueldos de junio. Ahora restar谩n aplicar tres tramos adicionales: en noviembre, diciembre y marzo.

A esos incrementos hay que agregarles algunos ajustes adicionales. Entre ellos, el adicional por zona desfavorable, que equivale al 30% sobre los salarios m铆nimos establecidos para cada categor铆a respecto del personal que trabaja en las provincias de La Pampa, R铆o Negro, Chubut, Neuqu茅n, Santa Cruz, Tierra del Fuego o en el Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

Adem谩s, por primera vez se sum贸 el reconocimiento de la antig眉edad, que ser谩 de 1%. Seg煤n el acta acordada en junio, ese adicional se abonar谩 mensualmente a partir del 1掳 de septiembre, sin efecto retroactivo.

De la negociaci贸n participaron la titular del Sindicato del Personal del Servicio Dom茅stico de R铆o Negro y Neuqu茅n, Sonia Kopprio, la secretaria General del Sindicato de Empleadas de Casas de Familia de Entre R铆os, Manuela Mu帽oz, y la abogada Ver贸nica Quinteros en representaci贸n de la CTA Aut贸noma.

Sonia Kopprio celebr贸 el nuevo acuerdo, pero exigi贸 adem谩s un bono navide帽o en escalas de 6.000, 5.000 y 3.000 que sea abonado por el Estado: 鈥淪e beneficia permanentemente con exenciones a los empleadores que no cumplen con sus obligaciones, perjudicando directamente a las trabajadoras. Es hora de que el Estado se haga cargo鈥.

Cr铆ticas al programa de registraci贸n

Recientemente el Gobierno nacional anunci贸 el lanzamiento del Plan Registradas cuyo beneficio es el aporte estatal de hasta 15.000 pesos a empleadores que blanqueen a empleadas y empleados que presten servicio en casas de familias por un lapso de 6 meses, pero que tambi茅n establece que por un per铆odo de 10 meses no se podr谩 despedir a ning煤n/a trabajador/a contratado/a bajo este programa.

Sin embargo, Kopprio advierte que esta iniciativa podr铆a perjudicar, por ejemplo, a una trabajadora con 10 a帽os de antig眉edad: 鈥淭al vez, por un capricho del empleador, no se la registr贸 antes, y ahora podr铆a perder todos esos a帽os porque el conteo empieza desde cero al momento del registro鈥.

鈥淣o fuimos consultadas sobre el Plan Registradas y no nos dej贸 conformes鈥, se帽al贸 la dirigente.

El mi茅rcoles 20 los gremios mantuvieron una reuni贸n con integrantes de ANSES, AFIP y las autoridades del programa donde manifestaron las dificultades que podr铆an enfrentar las trabajadoras con la implementaci贸n del plan.

驴Qu茅 es el plan Registradas para trabajadoras de casas particulares?

El 27 de setiembre, Elizabeth G贸mez Alcorta, ministra de Mujeres, G茅nero y Diversidad, present贸 el programa 鈥淩egistradas鈥 junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni y otros funcionarios. El Estado pagar谩 entre el 30% y 50% del salario durante 6 meses a las nuevas trabajadoras, transfiriendo directamente a una cuenta sueldo en Banco Naci贸n.

Se present贸 como 鈥渦n incentivo a la formalizaci贸n鈥, donde se espera que la parte empleadora complete el porcentaje restante del salario e inscriba en la AFIP a la trabajadora realizando los aportes correspondientes. El beneficio alcanza a empleadores que declaren ingresos mensuales hasta $175.000. Sin embargo, no representa una mejora en los salarios ni las condiciones laborales de las trabajadoras de casas particulares.

La condici贸n para el beneficio de los empleadores, adem谩s de 鈥渇ormalizar鈥 a la trabajadora, es que la contrataci贸n dure 4 meses m谩s despu茅s de haber terminado el subsidio, y s贸lo alcanza a aquellas que mantengan una relaci贸n laboral de 12 horas semanales.

El sector tiene los sueldos m谩s bajos del mercado laboral estando incluso la remuneraci贸n reglamentaria formal por debajo del salario m铆nimo. El salario desde el mes de septiembre para la quinta categor铆a (personal para tareas generales) apenas llega a $28.457 con retiro, mientras el salario m铆nimo vital y m贸vil se ubica en $31.104 para este mes.

La medida no s贸lo legitima esta situaci贸n de extrema precariedad, sino que viene a subsidiarla. Recordemos que estos salarios est谩n muy por detr谩s de los $68.359 que se precisan para no ser pobre seg煤n el INDEC o los $108.660 que calcula la Junta Interna del INDEC de canasta b谩sica para una pareja y 2 hijxs.

El servicio de casas particulares se divide en diversas categor铆as, seg煤n la funci贸n que cumpla el personal, si es con retiro o sin retiro, etc. Seg煤n un informe que difundi贸 la Asociaci贸n de Trabajadoras del Hogar y Afines (ATHA), la categor铆a m谩s extendida es 鈥渢areas generales con retiro鈥, que abarca al 78 % del sector.

Este trabajo es realizado en un 98,8% por mujeres y es la segunda rama de ocupaci贸n femenina, empleando a casi el 17% de las mujeres que est谩n en el mercado laboral. Representa alrededor de un mill贸n y medio de trabajadores y fue uno de los sectores m谩s golpeados en la pandemia. Seg煤n la Universidad Nacional de Avellaneda, si se toma en cuenta la situaci贸n desde el inicio de la pandemia ya se perdieron 371.000 puestos de trabajo en el sector.

Si bien es uno de los sectores m谩s grandes de la econom铆a en cuanto a empleo, ocupando al 8% del mercado laboral, es de las ramas m谩s precarizadas. Seg煤n estimaciones del INDEC el 72,4 % de quienes trabajan en el rubro lo hacen de manera informal.

Con la medida se sigue beneficiando a los sectores empleadores, lejos de pensar verdaderos beneficios para las trabajadoras, que el 44,2% son jefas de hogar, seg煤n el ministerio de Trabajo.

鈥淟as trabajadoras del hogar somos uno de los sectores m谩s vulnerables鈥

La CTA Aut贸noma particip贸 de la reuni贸n del Cono Sur de Trabajadoras del Hogar que antecede al VII encuentro de la Gran Alianza Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. La secretaria General del Sindicato del Personal de Casas de Familia de San Juan (SinDeCAF), Stella Marys Zalazar, dijo que 鈥渓a pandemia nos perjudic贸 porque no pudimos trabajar, nos descontaban los d铆as, se redujo la jornada laboral鈥.

Con la presencia de representantes de Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Uruguay se realiz贸 el 12 de septiembre pasado una reuni贸n virtual del Cono Sur preparatorio del VII encuentro de la Gran Alianza Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, que se realizar谩 el 23 y 24 de octubre con el objetivo de compartir la situaci贸n en la regi贸n sobre: el Covid 19, el salario, la seguridad social, la violencia y la migraci贸n.

En relaci贸n a las consecuencias de la pandemia de Covid 19 en las trabajadores del hogar, Stella Marys Zalazar, se帽al贸 que 鈥渉emos perdido a muchas compa帽eras, adem谩s sufrimos un retroceso muy grande porque a las empleadas nos descontaban los d铆as, no pod铆amos trabajar, muchas quedaron sin trabajo, cuando nos reintegramos fue tremendo porque la que trabajaba ocho horas empez贸 a trabajar cuatro, por lo tanto,nuestro sueldo bajaba, agravando la situaci贸n porque la mayor铆a de nosotras somos jefas de hogar鈥.

La dirigenta subray贸 que 鈥渘uestro sector es uno de los m谩s vulnerables que hay en la Argentina porque somos la mayor铆a de las empleadas no registradas. El ministerio de Trabajo admiti贸 que hay escasamente 570.000 registradas, por lo tanto, son 1.200.000 que trabajan sin derechos鈥. Y agreg贸: 鈥淓s una pena, falta de voluntad pol铆tica porque como sindicato tenemos el derecho de ir casa por casa para ver quien est谩 en blanco o no pero no podemos, el ministerio de Trabajo s铆 puede hacerlo para que esas empleadas tengan un salario digno, una obra social, una ART y una jubilaci贸n digna 鈥.

Destac贸 que 鈥渆l gobierno ayud贸 con el IFE (Ingreso Federal de Emergencia) a las compa帽eras registradas, pero las que no est谩n registradas no recibieron ninguna ayuda鈥 y a pesar de 鈥渓a suspensi贸n de los despidos y la doble indemnizaci贸n, a煤n con ese decreto, ha habido muchos despidos y muchas trabajadoras se han quedado sin su fuente de trabajo. Ahora, tuvimos la suerte de que empiecen a pagar la antig眉edad鈥.

鈥淓speramos que de una vez por todas la comunidad, la sociedad argentina y latinoamericana nos considere como trabajadoras.鈥, demand贸 Salazar. Y record贸: 鈥淣uestro sector tiene un salario por debajo de la l铆nea de pobreza, necesitamos llegar a un Salario M铆nimo, Vital y M贸vil, porque adem谩s en pandemia no nos respetaron con los protocolos de Covid 19, no nos dieron los elementos de prevenci贸n, no nos cuidaron鈥.

Fallo in茅dito: el trabajo en el hogar es trabajo

Por Sonia Magasinik

El Juzgado Civil y Comercial 14 de Rosario sent贸 un importante precedente: el juez Marcelo Quaglia orden贸 a un hombre indemnizar a su ex mujer en reconocimiento a las tareas del hogar que ella realiz贸 durante los siete a帽os en que convivieron.

La sentencia reconoce que la organizaci贸n del hogar por parte de la mujer le permit铆a a este hombre trabajar con tranquilidad y aumentar su patrimonio, ya que llegaba a su casa despu茅s de una jornada de trabajo y encontraba la casa limpia y las compras hechas, todo lo cual contribu铆a a su bienestar. Adem谩s, durante el tiempo de relaci贸n, la pareja compr贸 una casa y renov贸 el auto, que fueron registrados a nombre del hombre.

Si bien la demanda fue por divisi贸n de bienes, compensaci贸n econ贸mica y/o enriquecimiento sin causa, el juez rechaz贸 la divisi贸n de bienes en un 50% porque el C贸digo Civil y Comercial s贸lo la contempla para el matrimonio, pero no para la uni贸n convivencial. No obstante, el magistrado s铆 acept贸 el enriquecimiento sin causa del hombre y fij贸 para ella una reparaci贸n del 25% del valor del autom贸vil y del inmueble en el que convivieron.

La divisi贸n sexual del trabajo

Esta sentencia in茅dita refleja de alguna manera un debate que desde hace muchos a帽os vienen dando las feministas socialistas sobre la divisi贸n sexual del trabajo y la explotaci贸n de las mujeres en las tareas de reproducci贸n social que el sistema capitalista necesita para sostenerse. Habitualmente, esas tareas se vinculan al afecto, a la abnegaci贸n y se atribuyen a la biolog铆a femenina y a un supuesto instinto maternal pero, sin embargo, no reciben reconocimiento social ni monetario.

Ya en 1884 Engels afirmaba: 鈥淟a primera divisi贸n del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreaci贸n de hijos. El primer antagonismo de clases que apareci贸 en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia; y la primera opresi贸n de clases con la del sexo femenino por el masculino鈥.

Esa opresi贸n tiene una incidencia econ贸mica directa. La burgues铆a se beneficia del trabajo dom茅stico no remunerado que recae mayormente sobre las espaldas de las mujeres y femineidades. Son tareas gratuitas de reproducci贸n y cuidado de la mano de obra trabajadora, encarnada hoy en el marido y los hijos en un futuro. Los capitalistas se ahorran de pagarlas, pero esa mano de obra cuidada por la mujer es la que les rinde ganancias. Si la mujer adem谩s trabaja afuera del hogar, sufre una doble carga.

En ese sentido, no es casual que trabajos como los de la docencia y la salud sean altamente feminizados y con bajos salarios, bajo la excusa intencional de 鈥渓a vocaci贸n鈥. Peor a煤n es la situaci贸n de las trabajadoras de casas particulares, que est谩n entre las m谩s precarizadas y peor remuneradas.

Actualmente, la econom铆a feminista incluye dentro de las tareas de cuidado a todas las actividades y pr谩cticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que viven. Incluyen el autocuidado, el cuidado de ni帽es, personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad, de las mascotas, tareas de limpieza de la casa, de la ropa, compra y preparaci贸n de alimentos, coordinaci贸n de horarios, controles de salud, traslados a escuela y a otras actividades extraescolares, supervisi贸n del trabajo de cuidadoras remuneradas, entre otras muchas actividades.

Algunos datos

Seg煤n el informe Las brechas de g茅nero en la Argentina. Estado de situaci贸n y desaf铆os, de la Direcci贸n Nacional Econom铆a Igualdad y G茅nero del a帽o 2020, las mujeres realizan m谩s del 75% de las tareas dom茅sticas no remuneradas. El 88,9% de las mujeres participan de estas tareas y les dedican en promedio 6,4 horas diarias. Mientras tanto, s贸lo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio de 3,4 horas diarias. Las tareas de cuidado no remuneradas representan un 15,9% del PBI, aunque puede ser m谩s, y es el principal aporte a toda la econom铆a, seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13,0%).

Asociar la idea de cuidado a la econom铆a implica enfatizar el valor econ贸mico de estas tareas en el marco del sistema capitalista y las desigualdades que esto implica para la vida de las mujeres. La asignaci贸n por esposa e hijos 鈥salario familiar鈥 y la jubilaci贸n para el ama de casa, ambas muy magras por cierto, son un reconocimiento indirecto de que las tareas de cuidado tienen valor econ贸mico y social. Desde ya, no resuelven ni de lejos la injusticia de fondo.

Trotsky se refer铆a en 1923 al nuevo orden familiar y la igualdad entre hombres y mujeres trabajadores tras la Revoluci贸n Rusa que 茅l y Lenin lideraron: 鈥淗asta tanto la mujer est茅 atada a los trabajos de la casa, el cuidado de la familia, la cocina y la costura, permanecer谩n cerradas totalmente todas sus posibilidades de participaci贸n en la vida pol铆tica y social鈥. Por eso el Estado dirigido por los bolcheviques busc贸 alivianar la pesada carga dom茅stica femenina abriendo cientos de guarder铆as, cafeter铆as, comedores y lavander铆as comunitarias. Todo ese sistema p煤blico de cuidados retrocedi贸 bajo Stalin, que volvi贸 al modelo familiar tradicional.

Reforzando al patriarcado

Aunque el presidente Alberto Fern谩ndez se atribuya el 鈥渇in del patriarcado鈥 e intente maquillar de violeta a su gobierno, las pol铆ticas p煤blicas en nuestro pa铆s siguen enmarcadas en el modelo familiarista, como por ejemplo la AUH o la Tarjeta Alimentar. M谩s all谩 de su rol paliativo, refuerzan la ideolog铆a patriarcal de que las mujeres son cuidadoras por naturaleza, ya que el ingreso o subsidio que reciben no les reconoce su condici贸n de trabajadora desocupada o precarizada: las reduce a madre de un ni帽o o ni帽a, titular de asignaci贸n, siempre bajo control del Estado burgu茅s. Y debe rendir cuentas de su desempe帽o en ese rol para no perder el subsidio, bajo el eufemismo de condicionalidades.

De esta manera, las intervenciones del Estado siguen reproduciendo el mito mujer = madre = familia, pilar fundamental de las relaciones heteropatriarcales capitalistas, que sostienen que las mujeres son ante todo madres y su principal inter茅s son sus hijos e hijas.

Es urgente una mirada cr铆tica que desnaturalice la actual divisi贸n sexual del trabajo y las tareas de cuidado, y permita visibilizar las condiciones sociales, 茅ticas y pol铆ticas que hacen que 鈥渦na vida sea digna de ser vivida鈥. A la vez, cuestionar el paradigma capitalista de cuidados en torno a una maternidad idealizada, en el seno de una familia heterosexual nuclear, bajo un criterio binario de mujer cuidadora/hombre trabajador como 煤nico modelo familiar posible.

Nuestras propuestas

El Estado debe destinar un presupuesto real para poner en pie un verdadero sistema p煤blico e integral de cuidados, 煤nica forma concreta de revertir la desigualdad estructural que perjudica a las mujeres y disidencias. Ese sistema deber铆a incluir, entre otras, las siguientes medidas:

Apertura de guarder铆as, jardines de primera infancia, comedores comunitarios, lavaderos y hogares para adultes mayores, de calidad, con vacantes suficientes y personal especializado, en todos los barrios.

Extensi贸n generalizada de la escolaridad de doble jornada.

Aumento salarial significativo para todos los trabajos feminizados: docencia, salud, trabajo en casas particulares, etc.

Centros de d铆a para j贸venes y personas con discapacidad.

Familias damnificadas por los cr茅ditos UVA

Las familias damnificadas por los cr茅ditos UVA, nucleados en el Colectivo Nacional Hipotecados UVA Autoconvocados, volvieron a marchar este s谩bado 23 de octubre desde el Obelisco hasta la Casa Rosada para decir 鈥淏asta de Usura UVA鈥.

Compartimos comunicado:

Hace m谩s de 3 a帽os que desde el colectivo de Hipotecados Uva Autoconvocados venimos denunciando la inviabilidad de este cr茅dito usurero. Pese a ello, ning煤n gobierno, ni el del ex presidente Mauricio Macri que impuls贸 esta pol铆tica nefasta de acceso a la vivienda, ni el actual Presidente Alberto Fern谩ndez, han tomado medidas para dar una soluci贸n de fondo y definitiva a este verdadero martirio.

Con una inflaci贸n interanual de m谩s del 52%, el capital adeudado, los intereses y por ende las cuotas no paran de crecer a un ritmo insostenible y muy desfasado a la capacidad financiera de las familias hipotecadas.

El sistema financiero y el arco pol铆tico en su totalidad, mira para otro lado y pone mil y una trabas para aplicar el tope transitorio del 35 % en la relaci贸n cuota/ingreso. Parche que para muchas familias representa un alivio temporal. Pero su aplicaci贸n no es inmediata y requiere de farragosos reclamos ante los bancos.

El Banco Central es quien regula esta cuasi moneda llamada UVA, un instrumento financiero que garantiza que los especuladores no pierdan contra la inflaci贸n, al tiempo que asegura a los bancos ganancias extraordinarias a costa de las familias trabajadoras.

No nos cansamos de denunciar que no es l铆cito ni legal indexar cr茅ditos al 7 % mensual como viene sucediendo desde el mes de enero por aplicaci贸n del plan de convergencia. No existe sueldo, ni ingreso que pueda soportar semejante ajuste.

Las m谩s de 100.000 familias que cargamos esta pesada mochila, diariamente nos debatimos entre pagar la cuota o afrontar otras obligaciones. La morosidad no deja de crecer, pese a que el gobierno insista que la mora es baja debido a que se niegan a blanquear y contabilizar aquellos muchos que difirieron cuotas al final del cr茅dito, casos protegidos por cautelares y dem谩s. Lo que provoca que a medida que pasa el tiempo sin soluciones legislativas, cada vez m谩s familias recurran al poder judicial para protegerse de los procesos de ejecuci贸n de su vivienda por parte de la banca privada y p煤blica (aunque esta 煤ltima fue creada con el fin de ayudar el desarrollo econ贸mico de la sociedad).

Se han presentado en el Congreso Nacional muchos proyectos de ley. No obstante ello, las mayor铆as parlamentarias circunstanciales se encargan de cajonearlos en las Comisiones.

A esta altura no cabe duda alguna que no existe voluntad pol铆tica por parte del actual gobierno de otorgar una salida definitiva y de fondo.

Queremos pagar hipotecas justas, previsibles y sostenibles a trav茅s del tiempo, que garanticen a nuestras familias el techo y se concrete el derecho a la vivienda

La clase pol铆tica en su conjunto, no puede seguir mirando hacia otro lado. La justicia, no puede continuar eludiendo pronunciarse sobre el fondo de la cuesti贸n.

Haremos todas las marchas que sean necesarias hasta tanto se nos brinde una soluci贸n definitiva. No podemos permitir que el sistema financiero siga teniendo ganancias extraordinarias a costa de nuestro sacrificio y que la clase pol铆tica y la justicia, sean meros diagnosticadores de nuestra 鈥淐at谩strofe UVA鈥.

NO CESAREMOS EN NUESTRA LUCHA MANTENIENDO EL RECLAMO INDEPENDIENTEMENTE DEL GOBIERNO DE TURNO.

COLECTIVO NACIONAL HIPOTECADOS UVA AUTOCONVOCADOS.

De acuerdo al 煤ltimo informe sobre Alquileres en CABA del Centro de Estudios Econ贸micos y Sociales Scalabrini Ortiz

鈻 La mediana de los monoambientes ofertados en Capital Federal es de $ 30.000.-. El Salario M铆nimo Vital y M贸vil, que en octubre es de $32.000, cubre el 107% de un alquiler pero no llega a cubrir otros gastos como expensas y servicios.

鈻 La mediana de las ofertas de departamentos de dos ambientes es de $ 37.000.- y de los de tres ambientes $ 55.000.-. En cada categor铆a, los precios var铆an en funci贸n de otras caracter铆sticas propias (tales como antig眉edad, si posee cochera, etc.) y de su entorno (infraestructura, disponibilidad de transporte, cercan铆a a centros comerciales, entre otras).

鈻 Los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 18% del costo de alquiler.

鈻 Aumentos mensuales. Los aumentos con respecto a septiembre 2021 fueron de 3,4% en los monoambientes y 5,7% para los de 2 ambientes. Los de 3 ambientes se mantuvieron en el mismo valor.

鈻 Aumentos anuales. En los 煤ltimos doce meses, el costo de alquilar un monoambiente en Capital Federal aument贸 50,0%. En los departamentos de 2 ambientes la suba fue de 48,0% y de 44,7% en los de 3 ambientes. Por otro lado, el 煤ltimo dato de inflaci贸n muestra que, para el mes de septiembre, la variaci贸n interanual de los precios fue de 52,5%.

鈻 El 脥ndice para Contratos de Locaci贸n. El 脥ndice para Contratos de Locaci贸n que publica diariamente el BCRA muestra un incremento interanual de 48,6% al primer d铆a h谩bil de octubre.

Guernica

Este lunes 25 de octubre, a las 10:00, vecines organizades de la recuperaci贸n de tierras de Guernica se movilizar谩n desde la Estaci贸n La Plata hasta el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, para a exigir la inmediata adjudicaci贸n de los lotes a les vecines de Guernica: 鈥淏asta de falsas promesas y poca concreci贸n鈥.

Difundimos convocatoria:

ADJUDICACI脫N DE LOS LOTES YA

GUERNICA VIVE y RESISTE

Pr贸ximos a cumplir un a帽o del desalojo de la recuperaci贸n de tierras de Guernica, y con los plazos vencidos del acta de preadjudicacion de lote m谩s servicios, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires fij贸. Dichas firmas fueron firmadas con les vecines en el mes de diciembre del 2020. Donde el gobernador Kicillof y el ministro Larroque se compromet铆an a la entrega en 180 d铆as de lotes.

En el mes de julio ten铆an que estar las entregas de lotes y pasan los meses y no se concreta.

Prometieron que volver铆amos a las mismas tierras de donde fuimos desalojades. Esto demuestra el cinismo del mundo pol铆tico, judicial y empresarial, luego de imponer con violencia y 4.000 polic铆as un desalojo, nos proponen volver al mismo lugar. Hicieron cumplir la Ley 14.449 de acceso justo al H谩bitat, la misma que hemos propuesto desde los inicios del proceso de recuperaci贸n. Claro estaba que Bellaco es uno de los tantos negocios inmobiliarios flojo de papeles, pero con muchos amigos en el poder.

Recordando tambi茅n que hace unos meses el gobernador, junto con varios funcionarios m谩s, entre ellos el represor Berni, la se帽ora Blanca Cantero y Larroque. Anunciaron en su acto pol铆tico de campa帽a la urbanizaci贸n de esas tierras, pero las m谩quinas eran solo para la foto, ya no est谩n trabajando en el predio, y las tierras siguen all铆. Mientras les vecines seguimos rebusc谩ndonosla para sobrevivir y la situaci贸n habitacional que se vuelve cada vez m谩s compleja. Y las mujeres y disidencias conviviendo con el agresor.

Por tales motivos les vecines organizades de la recuperaci贸n de tierras nos movilizaremos al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a exigir a Larroque la inmediata adjudicaci贸n de los lotes a les vecines de Guernica. Basta de falsas promesas y poca concreci贸n.

Nos encontramos a las 10:00 en la estaci贸n La Plata. Para ir gritando por las calles de La Plata: 隆TIERRA PARA VIVIR, ADJUDICACI脫N DE LOTES YA!

Fuentes: Red Eco Alternativo, Anred, Resumen Latinoamericano, Canal Abierto, , Prensa CTAA, APU, La Izquierda Diario.