De parte de Amor Y Rabia January 17, 2022 92 puntos de vista

por Hughes

Hay algo revelador en c贸mo se est谩 tratando al no vacunado. No digo al antivacunas, porque esa es una simplificaci贸n interesada, una caricatura. Esto de la caricatura me interesa mucho y me pongo aqu铆 un asterisco mental para luego鈥

Lo pregunt茅 en mi articulillo de ayer en el peri贸dico y no he conseguido una respuesta: 驴qu茅 incumplen los no vacunados?

He recibido mensajes de variada condici贸n, pero nadie me ha respondido a eso, nadie me ha sacado de la ignorancia (escribir es manifestar tu ignorancia con el mejor prop贸sito). Entiendo que si hay una obligaci贸n de vacunaci贸n (asunto discutible y que quiz谩s exigir铆a del Estado una posici贸n distinta, una posici贸n de responsabilidad) al que no se vacuna se le pueda multar, pero si esa vacunaci贸n no es obligatoria, 驴de qu茅 se le acusa? Yo conozco a alguna persona no vacunada. 驴Pueden ir a su casa a exigirle algo? 驴Hay alg煤n art铆culo de alguna ley que les recuerde un deber incumplido?

Se anuncia aqu铆 la vacunaci贸n y se vacuna casi todo el mundo. Pocos problemas damos en Espa帽a. Las colas en los centros de vacunaci贸n, de una docilidad y un orden perfectos, produc铆an un efecto a la vez inquietante y tranquilizador. Hay, sin embargo, un porcentaje de gente que no lo hace, que no se vacuna. Dec铆a alguien que siempre hay una quinta parte de la gente que est谩 en contra de todo. Aqu铆 no es tanta, son bastantes menos, pero existen. 驴Y qu茅 se hace con ellos? 驴En qu茅 se convierten? 驴Qu茅 pasan a ser los 鈥榥o vacunados鈥?

Igual que el virus muta, ha mutado la propaganda y los no vacunados se convirtieron hace tiempo en su objeto. Pasan a ser los protagonistas. No son los 鈥榥o vacunados鈥, sino 鈥渓os antivacunas鈥, los 鈥渘egacionistas鈥, y cada cual va llevando el ascua a su sardina, pues se acaban identificando con la extrema derecha, o con las fuerzas oscuras del magufismo y la irracionalidad.

Estos antivacunas despiertan tambi茅n un cierto rencor, natural, en el s铆 vacunado, y la propaganda les responsabiliza en parte de lo que sucede. Son chivo expiatorio, v谩lvula de escape, por supuesto.

Pero hay m谩s. Producen una irritaci贸n indisimulada porque escapan de las recomendaciones. Desobedecen, dir谩n. Pero ni siquiera desobedecen porque no hay un mandato, solo se muestran insumisos, ind贸ciles, con un criterio distinto. El no vacunado se convierte, en tanto oveja fuera del redil, en ciudadano d铆scolo, en algo estatalmente irritante. Entonces se decide forzar su criterio. Forzarles a que acepten aquello a lo que no se les obliga. Se decide dificultarles su vida civil: se restringen sus derechos con pases o certificados鈥 Se trata de acercar su figura a la del no ciudadano, lo confiesa Macron, pero 驴por qu茅?

Y aqu铆 vienen las razones: porque son peligrosos, insolidarios, anticient铆ficos, magufos, extremistas, porque no ayudan, porque son ego铆stas, porque consumen recursos p煤blicos de la sanidad鈥

Son todo eso, se dice, y esto justifica el discurso en su contra, el menosprecio, el hostigamiento y (lo importante): medidas que limiten su movilidad y derechos.

El haz de razones acaba convirti茅ndolos en una especie de secta (as铆 se les caricaturiza). 驴No hay algo como religioso? Su sistema de creencias parece extra帽o, absurdo, de otro planeta. 隆Dudan de lo indudable! No creen lo que deber铆an por un invencible escr煤pulo. Su mayor impugnaci贸n no es negar, sino dudar. Por eso pulsan de alguna forma la libertad religiosa, de creencia (y por eso reciben la misma respuesta brutal de progresistas y liberales).

Pero es algo m谩s, son algo m谩s. Los no vacunados, por c贸mo piensan, son vistos como algo incorrecto, inadecuado, equivocado, perjudicial y adem谩s determinado por algo de tipo biol贸gico, por un dispositivo de tipo 驴celular? Por una vacuna dentro de su organismo. Ante esto 隆qu茅 poca cosa es una raza!

En cierto modo, los no vacunados son como parias. Un grupo al margen del sistema social, de castas indias. Est谩n al margen. Se les quiere poner al margen, excluidos del contacto, del trato. Algunos incluso les niegan el derecho a la asistencia m茅dica (que por supuesto pagan).

El 鈥榥o vacunado鈥 re煤ne en s铆 una ilicitud de tipo ideol贸gico-religioso (ignora el c谩lculo social con su individualismo, la aritm茅tica fiscal con su insumisi贸n y la determinaci贸n cient铆fica del tecno-Estado con su duda-negaci贸n) y adem谩s presenta un componente fisiol贸gico: en su cuerpo falta algo que deber铆a haber.

Es como un racismo para el transhumanismo que se nos viene. Son como los proto-racismo del futuro.

Mirar raro a una persona negra realmente es absurdo, retrasado, injustificado, demencial y anacr贸nico. Pero 驴mirar y tratar y querer lo distinto para un ser humano err贸neo-invacunado?

Los no vacunados son una mezcla de religi贸n y bio que provoca la ira de estructuras supraestatales, como esa UE espectral que desde el Brexit se descompone como una pelota pinchada.

En el trato que se propone a los no vacunados, por equivocados que est茅n, hay algo incivil. La clave no est谩 en c贸mo se comporta la minor铆a con la mayor铆a, sino al rev茅s, incluso si la minor铆a es 鈥渃erril, equivocada, da帽ina, ego铆sta, potencialmente peligrosa y un obst谩culo鈥. Precisamente por eso.

Este asunto de los no vacunados parece que presenta algo del futuro, y por eso con ellos se prueban t茅cnicas de control como el c贸digo QR. Tienen, tambi茅n, algo de banco de pruebas. Gracias a ellos estamos viendo qu茅 tienen preparado para nosotros.

Esta cosa desasosegante resulta dist贸pica y sin embargo no lo ven. Hay gente que lleva a帽os llamando dist贸pico a Trump, pero la distop铆a es esta, y fue captada visualmente por im谩genes de polic铆as robotizados extendiendo estados de excepci贸n y pidiendo certificados a los ciudadanos. Im谩genes como las de Australia, que tan poco se ve铆an en los medios generalistas, si es que llegaron a verse. Por eso Djokovic es importante. Djokovic no es la noticia por 茅l mismo, como nos quieren convencer los que lo convierten en una cuesti贸n de 鈥榝amoso mimado o privilegiado鈥. Djokovic importa porque lleva el foco a Australia, donde no se estaba queriendo mirar. Y Australia es Macron, y es la UE, es decir, nuestra casa.

Y de aqu铆 ha revelado mucho, much铆simo. Est谩 en este pobre blog escrito no hace mucho: este asunto iba a ser importante al revelar la realidad del llamado 鈥榣iberalismo鈥 espa帽ol. Su sustancia, que es poca o ninguna.

De la izquierda estatalista, progubernamental y propagandizada poco se pod铆a esperar, pero esto ha revelado ya de un modo definitivo la naturaleza de parte de lo que aqu铆 se quiere o dice liberal. No todo, por supuesto, pero s铆 una estructura importante que re煤ne a izquierdistas constitucionales (los 鈥榖uenos鈥), racionalistas, centristas, derecha liberalia, en fin, aquello que ha conformado en Espa帽a el 鈥榮entido com煤n鈥 del espa帽ol, del espa帽olito y que por eso se acoge tan f谩cilmente a Nadal, 铆dolo nacional, como s铆mbolo. Esa estructura de medios, opinadores, think tanks, etc, ha aplaudido todo esto, todo lo que proponen los presidentes auton贸micos, lo que pide Macron, la UE y (la novedad) Australia. El liberalio espa帽ol resulta que es australiano, es decir, que est谩 en sus propias ant铆podas. Era de suponer: el liberalio espa帽ol est谩 en Espa帽a y est谩 en Australia, en su sitio y en las ant铆podas de su sitio. Esto creo que es la apoteosis del centrismo. M谩s lejos no se puede llegar.

El liberalio espa帽ol (que los j贸venes identifican con el centroderechista boomer) tiene por 铆dolo al presidente de Australia. Es un liberalismo de canguro, marsupial, y dentro de su barriguita lleva el pasaporte covid y el estatuto del 鈥榥o ciudadano鈥 de Macron.

Pero es que este asunto ha revelado m谩s que nada la naturaleza de esta estructura de gentes, ideas, rutinas y 鈥榖umereces鈥 varias.

Para empezar, su propensi贸n a la deliberaci贸n, que es ninguna. Son 鈥榣iberales鈥 no iliberales, sino inliberales. Que dialogue Rita. Funcionan siempre con un trazo grueso que caricaturiza a los dem谩s. Los 鈥榥o vacunados鈥 son degradados al sarcasmo (el patr贸n es el clintoniano 鈥渄eplorables鈥), como hicieron con Trump, con el Brexit, con todo.

Pero sucede algo m谩s. Si los no vacunados se quejan se caricaturiza su queja. 鈥淵a se est谩n comparando con los jud铆os鈥鈥 Sucede que la reductio ad hitlerum, el sacar a Hitler, es un patrimonio del liberal socialdem贸crata. El socioliberal, criatura epocal, que viven de ver a Hitler y los a帽os 30 en todo, en 鈥榣iterally鈥 todo, se escandaliza si alguien le dice que los campos de concentraci贸n covidianos son un poco鈥vocadores.

隆Han heredado a Zweig! Pero esto es fundamental: son los custodios del trauma nazi. Avatares del siglo extinto, son los explotadores, los custodios y explotadores del nazismo y la posguerra, como los albaceas del capital que es ese trauma. De ah铆 construyen sus im谩genes, discursos, comparaciones鈥 Su universo referencial.

Sigamos. No solo queda retratada la propensi贸n deliberativa del liberal, que es ninguna, tambi茅n su ciego y dogm谩tico cientifismo (aunque una asociaci贸n de m茅dicos de familia dude de la pertinencia de esos certificados), un dogmatismo que les hace arrasar con cualquier escr煤pulo, no de libertad, sino de derecho ajeno. Son, en el fondo, muy estatalistas, y algunos solo han cambiado el disfraz de su raz贸n de Estado鈥 鈥淪i lo dice la Ciencia, y hay mayor铆a鈥︹.

Me parece muy revelador en este punto la coincidencia entre la izquierda y la derecha espa帽ola en este punto del pasaporte. Y digo la derecha porque la derecha ha arrendado el 鈥榩ensamiento鈥 en estos exizquierdustas que lo siguen siendo, disfrazados de raz贸n. Izquierdistas para lo peor, pues se olvida lo social, pero se mantiene el estatalismo fuerte junto a un elitismo visceral que se disfraza de antipopulismo. El credo aqu铆 es la ciencia, lo t茅cnico, que se acaba convirtiendo en manejo experto y estatal totalmente incuestionable. El derecho no queda como salvaguarda de eso, como garant铆a, sino como apisonadora.

Hay algo com煤n a todos ellos, izquierda, centristas del tr谩nsito y derecha de la pasta, que es amplio:

-Es pol铆tico, institucional: partidos bajo el paraguas actual bruselense, que comparten el Sistema a pies juntillas

-temperamental: la sencillez antipol铆tica del 鈥榟agamos lo que nos dicen鈥 que ha encontrado un s铆mbolo imbatible en Nadal, 铆dolo de transversalidad absoluta y, por tanto, incuestionable

-ideol贸gica: la izquierda y gran parte de lo que pasa por derecha es lo mismo en esto. Comparten una visi贸n que es nominalmente liberal pero a la vez antiliberal, heredera o desgajada del Estado de Bienestar y con propensiones al tic totalitario. El progresismo absoluto. En esto se ve muy bien c贸mo en los aspectos claves, la izquierda y los liberales (o los que manejan esa etiqueta) defienden lo mismo. Conforman un socioliberalismo, un liberalismo progresista en el que se juntan las dos cosas y cuando las cosas se ponen serias, esa parte 鈥榣iberal鈥 va al rescate de la parte 鈥榩rogresista鈥.

驴Qu茅 dificultades encontrar铆a el PSOE para imponer nada si la derecha est谩 justificando el liberalismo australiano?

El liberalio espa帽ol es ant铆podo (lo mismo le da Madrid que Canberra) y es marsupial, pues en su bolsa lleva metido el koalita del tecno-cientifismo supraestatal progresista. La consideraci贸n y el trato que se propone para los 鈥榥o vacunados鈥 es revelador de mucho de lo que nos rodea (mascarillas puestas, caretas fuera); tambi茅n, como en algunos sue帽os pesados, de vislumbres del futuro, entre la revelaci贸n, el delirio y la pesadilla.