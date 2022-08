–

De parte de Lobo Suelto August 31, 2022 93 puntos de vista

鈥淒esear铆a tener una comprensi贸n m谩s perfecta de las cosas, pero no la quiero adquirir al precio tan alto que cuesta鈥. Michel de Montaigne, Ensayos.

驴Qui茅nes son los nuevos guardianes del conocimiento, eso que algunos suelen llamar 鈥渃readores del sentido com煤n鈥, o 鈥渄el pulso de la 茅poca鈥?

Me refiero a sujetos concretos, si es que son personas f铆sicas todav铆a, y no a superh茅roes u otro engendro de la ciencia ficci贸n (aunque uno ya no est茅 tan seguro, viendo c贸mo est谩 el patio); a las personas con entidad y residencia fiscal en nuestro planeta tierra que contornean, por decirlo elegantemente, todo aquello que leemos y escuchamos, aqu铆 y all谩, en todos los lugares adonde vamos鈥 y venimos -sin mucha diferencia, 煤ltimamente, entre unos y otros-. 驴D贸nde habitan, desde qu茅 sombra mueven sus hilos?

Pienso de repente en la Inteligencia Artificial, y en el Conocimiento Automatizado de los nuevos programas inform谩ticos; tambi茅n, pienso en los em茅ritos de la prensa y la burocracia, que podr铆an llegar a ser lo mismo si nos apuramos, y en los Cripto-influencers, esos 驴seres? hiper activos de las redes sociales.

Pienso, tambi茅n, en su injerencia en el lenguaje que manejamos. Palabras y t茅rminos como 鈥淚mpacto鈥, 鈥淐alidad鈥, 鈥淒atos鈥, 鈥淚nformaci贸n鈥, 鈥淟ibertad鈥, y todos esos gestos y maneras cada vez m谩s parecidos a una sitcom estadounidense, o a un curso online de un centro de estudios por internet, dependiendo del caso.

Es tan grande ese impacto (sic) en el vocabulario, que no sorprender铆a ver en un futuro cercano art铆culos escritos 鈥渁 la inversa鈥. Notas de opini贸n y novelas donde ya todos supi茅ramos el final de la historia, de tan repetidas sus palabras (no estar铆a de m谩s averiguar si esto ya no est谩 sucediendo, tambi茅n, en otras 谩reas, comenzando por el final de todo y yendo siempre del rev茅s).

Pero volvamos al meollo. Los guardianes del conocimiento oficial se encargan la mayor parte del tiempo de que los pilares persistan inconmensurables, cayendo ellos tambi茅n en el clich茅 m谩s com煤n entre las hegemon铆as de la Historia: se hacen los extranjeros a la hora de incorporar cualquier otro registro que no sea el propio, y para disimularlo -aunque ellos no lo sepan del todo, y lo hagan casi autom谩ticamente, como sus predecesores- recurren al mecanismo m谩s sofisticado de la ortodoxia: el cinismo.

Tenemos, ante este escenario poco improvisador, una previsi贸n de toda esta circularidad perpetrada por los nuevos amos del universo: el futuro se parecer谩 mucho al presente. S铆, puede que suene bastante obvia la hip贸tesis, poco elaborada, pero es que sencillamente no creo que haga falta ning煤n futuro considerable para este 鈥渕odelo de presente鈥. Incluso, me animar铆a a decir que podr铆amos adelantarnos a 茅l directamente y ya, vivir siempre donde estamos. Sin l铆nea de tiempo. Literalidad absoluta.

En esta l铆nea de pensamiento, que algunos encontrar谩n algo jocosa pero que no se aleja demasiado del futuro mediato (que no ser谩 tal, como ya dijimos), se me ocurre que por un lapso de tiempo podr铆amos probar de publicar y leer solamente lo que ya se ha escrito, decir lo que ya se ha dicho, pensar鈥 Insertar, por ejemplo (una idea que estoy plante谩ndome con mis propios textos) en un gran programa inform谩tico todos los textos realizados hasta la fecha, y que, magia algor铆tmica mediante, se reproduzcan unos nuevos con otras palabras; ser铆an en realidad exactamente los mismos, pero con un orden de aparici贸n diferente. Esto no ser铆a muy disparatado, despu茅s de todo, es lo que ocurre hace ya un tiempo en otros campos del conocimiento, como las teor铆as econ贸micas, o la escol谩stica, pioneras de la cultura del reciclaje previas al Ecologismo.

Me imagino, s铆, un mundo con ese molde, con esa textura poco porosa; y con imaginar, ya estamos siendo bastante osados, unos an贸malos en el eterno retorno de lo mismo postmoderno. Imaginar se imaginaba cuando a煤n hab铆a un 鈥渄espu茅s鈥, cuando las personas humanas se perd铆an por la ciudad buscando una calle (o, simplemente, se perd铆an), y en lugar de querer encontrar el punto cardinal exacto de su geolocalizaci贸n a trav茅s de un sat茅lite espacial en tiempo real, se quedaban con cara de tontos mirando escaparates, o a la mism铆sima nada.

Y probablemente eso es lo que hemos perdido en total, la nada, que es otra forma de decir que lo hemos perdido todo. Y no hablo de la conocida nada que nadea de alg煤n fil贸sofo alem谩n (esa, por lo menos, nadeaba), sino de esta nada que no hace absolutamente nada para nadear.

驴Pero por qu茅, se preguntar谩 el lector, este encarnizamiento demasiado solemne contra aquellos que nos cuidan de la incertidumbre, de la ignorancia? 驴Acaso no son estos se帽ores los m谩s indicados para conocer lo equidistantes que podr铆amos llegar a ser, lo poco previsores que siempre fuimos?

No tengo la menor idea de c贸mo responder a estas preguntas. A bote pronto, lo 煤nico que se me ocurre como alguien que mira con cierto recelo -y miedo, por qu茅 negarlo- lo que le rodea diariamente es que todo lo que no entre en esa zona cero que llamamos hoy mundo ser谩 visto no tanto como una amenaza a abatir (llegar a serla ser铆a un milagro, otra anomal铆a), sino m谩s bien como una nueva gesti贸n a optimizar, porque m谩s que origen solo hay destinos para los guardianes del conocimiento, y m谩s que procesos, velocidades distintas para arribar a la fuente, el dato pater, una ilusi贸n que nos viendo guardando bastante bien del desborde generalizado, y ya que estamos, de nosotros mismos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado