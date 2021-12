–

Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acci贸n, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF Espa帽a presentan argumentos que demuestran que, con los Planes Hidrol贸gicos reci茅n presentados, se estar铆a muy lejos de cumplir con el objetivo de que los ecosistemas acu谩ticos se encuentren en buen estado de salud antes de 2027.

M谩s del 40 % de los r铆os, humedales y acu铆feros espa帽oles est谩n todav铆a en mal estado, pese a que ya se han consumido dos terceras partes del tiempo m谩ximo que la Directiva Marco del Agua de la UE (DMA) otorga para revertir esta situaci贸n y alcanzar este objetivo.

Las organizaciones ambientales recuerdan que tan solo se ha mejorado a la hora de reconocer los graves problemas que sufren los ecosistemas acu谩ticos y acu铆feros y se han hecho ciertos avances en algunas materias, como incorporar mejor la restauraci贸n de los r铆os. Sin embargo, estos planes siguen sin hacer frente a los desencadenantes de la degradaci贸n de los ecosistemas acu谩ticos. Esto significa que no se va a garantizar que los r铆os, humedales y acu铆feros espa帽oles puedan adaptarse al cambio clim谩tico ni, mucho menos, que sobrevivan a la extrema sobreexplotaci贸n.

Grandes obras que chocan con la transici贸n ecol贸gica

De igual forma, insisten en que era razonable que muchas infraestructuras da帽inas para los r铆os, como grandes presas, no entraran en este ciclo de planificaci贸n. No obstante, los documentos mantienen algunas obras obsoletas para la transici贸n ecol贸gica y la protecci贸n de las masas de agua, entre ellas, el recrecimiento de Yesa (en el Ebro), las balsas de La Rial y de Los Morales (en el Duero), o el recrecimiento del Agrio (en el Guadalquivir). De hecho, se incluyen obras que cuentan incluso con sentencias de nulidad por parte de los tribunales, como el caso de Mularroya.

Caudales para cumplir el expediente

Aunque Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acci贸n, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF Espa帽a dan la bienvenida a que, por primera vez, tras 12 a帽os de planificaci贸n hidrol贸gica, se reconozca la obligatoriedad de fijar un r茅gimen de caudales ecol贸gicos universal, los caudales m铆nimos, en general insuficientes, est谩n lejos de cumplir con los objetivos de la legislaci贸n de aguas.

A pesar de ese tiempo transcurrido, los valores fijados de caudales ecol贸gicos no se ajustan a los resultados de los estudios m谩s recientes, siendo necesaria su redefinici贸n. Por el contrario, los caudales se ajustan para no comprometer los consumos actuales o futuros, por lo que no suponen en la pr谩ctica apenas ning煤n tipo de restricci贸n, tal y como exige la ley. Adem谩s, el programa de seguimiento de su cumplimiento real por los usuarios est谩 muy limitado y no atiende a las necesidades h铆dricas de los espacios Red Natura 2000, tal y como apuntaba la Comisi贸n Europea en sus informes de evaluaci贸n de los planes vigentes.

La apuesta por la expansi贸n e intensificaci贸n y modernizaci贸n del regad铆o

Las organizaciones ecologistas alertan de que se siguen promoviendo las actividades que m谩s impactan a los r铆os, humedales y acu铆feros, ligadas a la expansi贸n del regad铆o intensivo en todas sus vertientes. Entre ellas, nuevas transformaciones, intensificaci贸n y ampliaci贸n de riegos existentes mediante modernizaciones que no cuentan con una justificaci贸n medioambiental, y el uso del agua depurada o la sustituci贸n de bombeos. Asimismo, insisten en que se mantiene en gran parte esta pol铆tica, culpable de los graves problemas de sobreexplotaci贸n y mal estado de las masas de agua en muchas cuencas, sin previamente reducir las demandas.

De hecho, los planes mantienen presupuestos superiores a los 300 millones de euros para nuevos regad铆os en el Duero o cercanos a los 1.000 en el Ebro. A ello debe sumarse una pol铆tica de modernizaci贸n de regad铆os, solo en el Ebro, de cerca de 190.000 hect谩reas, que no se ajusta a los objetivos de la DMA, y que incidir谩 en una mayor presi贸n por extracci贸n sobre las masas de agua.

Espacios emblem谩ticos: falta de ambici贸n

La degradaci贸n de los humedales emblem谩ticos, Do帽ana, Mar Menor, Tablas de Daimiel, delta del Ebro o la albufera de Valencia, sigue sin corregirse, pese a la urgencia y gravedad de su situaci贸n. No aportan suficiente agua mediante la Planificaci贸n Hidrol贸gica, que es la piedra angular de la pol铆tica de conservaci贸n de estos grandes ecosistemas. La falta de planes de actuaci贸n para las masas subterr谩neas en riesgo de los acu铆feros que alimentan a varios de ellos impide activar medidas de Estado urgentes para salvarlos.

De un lado, Do帽ana languidece por la sobreexplotaci贸n y buena parte de las inversiones 芦estrella禄 se destina a traer agua de fuera sin controlar previamente el exceso de extracci贸n. De otro, el delta del Ebro, con su posible desaparici贸n, sigue sin ver la activaci贸n inmediata del aporte de sedimentos. Los objetivos insuficientes de calidad y cantidad de agua para la albufera de Valencia impedir谩n llegar a 2027. Y las autoridades regionales no admiten medidas que propicien cambios en las pol铆ticas agrarias del entorno del Mar Menor y Daimiel causantes de los problemas, ni siquiera se discuten o cuestionan de cara a los recursos menguantes existentes.

Planes Hidrol贸gicos cerrados en falso

Ha terminado el periodo de informaci贸n p煤blica de los Planes Hidrol贸gicos sin que se hayan cerrado los compromisos con la UE, a trav茅s de cambios normativos adecuados.

Entre ellos, la coordinaci贸n de los borradores de los reglamentos del Ministerio para la Transici贸n Ecol贸gica y el Reto Demogr谩fico y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci贸n contra el exceso de contaminaci贸n agraria por nitratos, o contra la expansi贸n de las macrogranjas, y por la que Espa帽a est谩 imputada ante el Tribunal de Justicia de la UE, la incorporaci贸n de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de la UE sobre el impacto del regad铆o o la Estrategia de Transici贸n Hidrol贸gica que exige la Ley de Cambio Clim谩tico. Tampoco se ha establecido la adecuada gobernanza ante las medidas de la PAC dirigidas a la intensificaci贸n o expansi贸n del regad铆o.

Espa帽a sigue tratando de mantener una pol铆tica de aguas expansiva en el consumo, que tiene como consecuencia el grave deterioro de los ecosistemas acu谩ticos, sin replantear por completo el modelo econ贸mico, especialmente el agrario.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acci贸n, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF Espa帽a solicitan que las inversiones de los planes hidrol贸gicos se dirijan de forma mayoritaria a alcanzar los objetivos ambientales que exige la DMA para 2027, al tiempo que advierten que ya estamos en el tiempo de descuento.