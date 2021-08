–

(Nota de AyR: Rescatamos y traducimos aquí un artículo de 2013 (de una web que los censores pro-OTAN de twitter no permiten utilizar como fuente) en el que se plantea la ocupación estadounidense de Afganistán en su contexto geopolítico, y da claves que permiten entender los acontecimientos en la región, como por ejemplo, ¿por qué ocuparon los EEUU Afganistán?, y la más importante, por lo que se avecina, ¿por qué ha permitido EEUU a los Talibanes tomar el control del país?).

Desde el siglo XIX, las grandes potencias han estado ‘jugando’ el Gran Juego de la región que se encuentra a lo largo del centro, sur y sur-oeste de Asia. Durante ese ‘juego’. Afganistán, que conecta estratégicamente estos segmentos geográficos de Asia, ha sido históricamente el corazón de las maniobras británicas y rusas y de la lucha por el control de Asia Central en el siglo XIX y principios del siglo XX. Y en la época actual, en la que los recursos energéticos convertidos en uno de los principales factores de enfrentamiento en la rivalidad de las principales potencias, la importancia de Asia Central ha aumentado aún más debido a su potencial de recursos energéticos. Sin embargo, acceder a esos recursos y controlar sus rutas de exportación no es posible para ninguna potencia extrarregional sin tener una fuerte presencia militar en la región. Por lo tanto, los estadounidenses consideran que la presencia militar dominante en Afganistán es de vital importancia para actualizar los intereses estadounidenses. Proporciona la plataforma a través de la cual EEUU puede amenazar a sus posibles rivales regionales, así como dominar las rutas de exportación de gas y petróleo que emanan de la masa continental euroasiática. Además, Afganistán se encuentra a lo largo de la ruta de un oleoducto propuesto desde los campos petrolíferos del Mar Caspio hasta el Océano Índico; por lo tanto, su importancia para la gran estrategia de Estados Unidos para el siglo XXI es fundamental. Por lo tanto, para ser realistas, “la invasión estadounidense de Afganistán tiene que ser analizada desde la perspectiva de los objetivos geoestratégicos y geoenergéticos de Estados Unidos, más que desde la perspectiva que ha proyectado Estados Unidos de”eliminación de los terroristas globales”. En este breve artículo, presentamos un análisis de los grandes objetivos de los Estados Unidos para el siglo XXI, así como de la importancia de Afganistán en la consecución de estos objetivos.

El colapso de la URSS proporcionó a EEUU nuevos accesos a las ricas reservas de energía en lo que se conoce comúnmente como el “under-belly” (bajo vientre) de Rusia o la región de Asia Central. Desde entonces, esta región ha sido escenario de maniobras políticas y económicas, rivalidades, disturbios, conflictos y luchas por mantener el control sobre sus vastos recursos energéticos debido a objetivos geoestratégicos y geoeconómicos a largo plazo. El control sobre los recursos energéticos de esta región posiblemente permita a Estados Unidos manipular sus relaciones con países hambrientos de energía como India, China, Pakistán, Japón, otros países del este de Asia y también los países europeos a su favor. En otras palabras, el control sobre esta región proporciona las avenidas de dominación geoestratégica y geoeconómica no solo sobre esta región sino también más allá de ella. Son por tanto sus recursos energéticos los que proporcionan la lógica para entender la política de Estados Unidos de dominar políticamente toda la región a través del control sobre Afganistán, que es una base de importancia crítica para dominar la ruta terrestre para el suministro de energía y el control sobre la región euroasiática, así como también para dominar la propuesta Ruta de la Seda. Por lo tanto, la guerra afgana no se trata de los llamados terroristas o de Al-Qaeda, ni de librar al mundo de los peligros del terrorismo; más bien tiene mucho que ver con los objetivos a largo plazo de EEUU de dominar los recursos energéticos mundiales. Por lo tanto, es aquí donde radica el significado real de la invasión estadounidense de Afganistán, que requiere una comprensión adecuada para determinar la dinámica de la guerra en curso en la región.

Nueva Ruta de la Seda

El ataque a Afganistán se produjo en 2001, pero los preparativos para la guerra ya habían comenzado en 1999, cuando el Congreso estadounidense aprobó la Silk Road Strategy Act (Ley de Estrategia de la Ruta de la Seda) [1] . Esta ley describe el enfoque político básico de los EEUU de cara a la adquisición de energía en la región euroasiática. La sección seis de la ley proporciona la lógica básica de la política de Estados Unidos hacia la región. Declara que la región del Cáucaso Meridional y Asia Central tiene suficientes recursos energéticos para satisfacer las propias necesidades de Estados Unidos y reducir su dependencia de la volátil región del Golfo Pérsico [2]. La Ley se modificó en 2006 para declarar la seguridad energética como la razón principal de la permanencia de EEUU en Afganistán. Afganistán ocupó la posición central de esta estrategia por ser el único país de la región que proporcionó a EEUU un motivo de primer orden para invadir el país, y el cuento occidental del mal gobierno de los talibanes y su negativa a entregar a Bin Laden ayudó a preparar a la población occidental para el ataque y desmantelamiento del gobierno de los talibanes. Por el contrario, es irónico observar que no se hizo referencia alguna a Al-Qaeda o Bin Laden en la enmienda de 2006 de la ley. El terrorismo no se declaró en esa ley como motivo para permanecer en Afganistán. Aunque otras declaraciones sobre los objetivos de la política de EEUU [3] declaran que la eliminación del terrorismo es uno de los principales objetivos de EEUU, la marcada discrepancia entre las políticas declaradas y las acciones tomadas crea una contradicción en toda la agenda antiterrorista y antitalibán de EEUU, y le da a esta guerra un color peculiar de manipulación política, explotación de recursos y dominación regional. La Silk Road Strategy Act (Ley de Estrategia de la Ruta de la Seda), que describe el marco principal de los objetivos económicos y energéticos de EEUU también allanó indirectamente el camino para la invasión de Afganistán. Sin tener una presencia sólida en la región, EEUU no podría haber estado en posición de controlar los recursos energéticos o las rutas comerciales. Del mismo modo, sin un punto de apoyo sólido, EEUU no podría haber dominado toda la región que se extiende desde el Mar Negro hasta el Caspio, y también las regiones central, occidental, suroeste y oriental de Asia. Afganistán no era solo un país de importancia temporal, al menos en los cálculos de Estados Unidos sobre el potencial de poder de Afganistán, sino que también está ubicado en el centro de la región que EEUU quería dominar política, militar y económicamente mediante el control de las rutas de exportación de petróleo y gas. La presencia militar en Afganistán debía, por tanto, servir a los objetivos regionales de EEUU. El siguiente esquema bastaría para ilustrar este punto:

Importancia geoespacial, geoestratégica y geoenergética de Afganistán para EEUU (las flechas rojas en negrita muestran la esfera de influencia que EEUU planeaba establecer en la región mediante una fuerte presencia militar en Afganistán)

La implementación exitosa de la Silk Road Act requería una gran presencia militar en la región, así como una militarización controlada de la región euroasiática como un medio para asegurar el control sobre las reservas de petróleo y energía y proteger las rutas de los oleoductos y los corredores comerciales. La militarización iba a estar dirigida en gran parte contra Rusia, China, Irán y Pakistán. En otras palabras, los objetivos reales de EEUU incluyen no solo la geoenergía, sino también la geoeconomía y la geoestratégica. Y el logro de estos objetivos requirió la eliminación del gobierno talibán de Afganistán y la instalación de gobernantes favorables. Ésta era y es, según los cálculos de EEUU, la forma posible de lograr tres objetivos. Dado que el petróleo y el gas no son meramente productos comerciales, el control del territorio es un componente esencial de la superioridad estratégica sobre los rivales potenciales.

La Guerra de Afganistán es, por tanto, una guerra que busca asegurar el territorio para superar a rivales regionales como China, Rusia e Irán, sí como un medio para garantizar la seguridad energética y las rutas comerciales seguras. En otras palabras, era un medio calculado de mantener el estatus de la única potencia mundial al controlar a los rivales potenciales explotando sus puntos débiles. El conflicto en Afganistán ha creado las condiciones para que EEUU mejore su presencia militar en toda la región. El fenómeno de los talibanes en sí mismo estaba destinado a facilitar, aunque indirectamente, a EEUU la construcción de bases militares, puesto que los estados de Asia central tienen un historial de rivalidad con los talibanes y enfrentan la amenaza de que difundan su versión radical del Islam en esos Estados [1]. En otras palabras, la guerra de Afganistán no se trata de la eliminación de terroristas; los talibanes no son Al-Qaeda. El origen de los talibanes se puede encontrar en la guerra afgano-soviética. Fueron los propios EEUU los que ayudaron plenamente a los muyahidin afganos a luchar contra los soviéticos. En ese momento, los intereses de los EEUU y de los afganos convergían considerablemente. Pero, después del final de la guerra, la situación comenzó a cambiar, al igual que la propia política de EEUU hacia los talibanes, que se originaron bajo el liderazgo del mulá Omar después de la guerra y se unieron a los afganos locales y ex comandantes muyahidin. La política de EEUU experimentó un cambio visible en 1997 con el nombramiento de Madeleine Albright como secretaria de Estado, quien criticó abiertamente a los talibanes durante su visita a Pakistán en 1997. Llegó al extremo de calificarlos de “refrito de fundamentalistas islámicos medievales”. Lo que provocó este cambio de política fue, además de otros factores, la marcada ‘insensibilidad’ de los talibanes hacia los intereses de EEUU.

Cuando los talibanes se establecieron en Afganistán, EEUU, esperaba que sirvieran a los intereses de EEUU en Afganistán, que incluían la construcción de oleoductos y gasoductos para las compañías petroleras estadounidenses (UNOCAL y Delta) que conectaban los recursos energéticos de los estados de Asia Central con el mercado mundial a través de Afganistán y Pakistán [2], como se indicó más adelante en la Silk Road Strategy Act. La negativa de los talibanes a complacer los intereses de EEUU no debería ser tan sorprendente dada la peculiar estructura psicológica de los pashtunes y sus experiencias históricas con potencias extranjeras. Por tanto, los talibanes eran o son afganos locales que no quieren ser ocupados por ninguna potencia extranjera. Considerando la psique y el patrón de comportamiento afganos, sus experiencias pasadas e históricas, y dado el terreno geográfico de la región y su cultura, es natural concluir que los afganos son demasiado difíciles de ser subyugados por la fuerza. Es la historia la que testifica y proporciona la prueba indiscutible de que los afganos son conocidos por mantener su independencia y resistir la ocupación extranjera con toda su fuerza [3]. Como tal, los talibanes no son terroristas como dicen los EEUU y los medios occidentales. Son víctimas de la gran estrategia de EEUU, que incluye derrocar a los regímenes que no demuestran ser lo suficientemente sensibles para proteger los intereses estadounidenses [4]. EEUU invadió y derrocó a los talibanes de su gobierno para allanar el camino para su presencia a largo plazo en la región. Dado que esta invasión y ocupación era contraria a la mentalidad de los afganos, era inevitable que hubiera una fuerte resistencia. Los afganos no solo han estado resistiendo, sino que su resistencia aumenta cada día, lo que hace que sea extremadamente difícil para EEUU y sus aliados establecer una presencia militar permanente en la región.

El aspecto geoestratégico y geopolítico de la guerra afgana, como se destacó anteriormente, y la necesidad de EEUU de derrocar al régimen talibán, están estrechamente relacionados con el aspecto geoenergético. El control sobre el flujo de recursos energéticos en la región con fuerte presencia militar en Afganistán fue el medio calculado por EEUU para manipular la geopolítica regional. La mayoría de los países de Asia meridional y oriental padecen hambre de energía, mientras que los países de Asia septentrional, occidental y central son productores de energía. El objetivo de EEUU era tener el máximo número de productores de energía bajo su control para manipular sus relaciones con estados hambrientos de energía como Pakistán, India, China, Japón, etc en su favor, por un lado, y por otro para competir con poderosos productores de energía como Rusia e Irán. En otras palabras, como han observado Fouskas y Gokay, el control sobre la energía fue la clave para la hegemonía global de EEUU, controlando a sus rivales, y estableciendo una nueva esfera de influencia e integración de la región de Asia central en la economía global liderada por Estados Unidos [5]; y Afganistán proporciona el lugar clave para ejecutar esta estrategia.

Trazado del oleoducto TAPI (que nos se ha construido) y ocupación militar occidental

Si bien la implementación de la Silk Road Strategy Act requirió la militarización del corazón de Eurasia a través del territorio de Afganistán, también requirió la construcción de rutas de oleoductos para garantizar la seguridad del flujo de energía. La justificación de los proyectos de oleoductos se expuso en dicha ley y en la Estrategia de seguridad nacional de 1999. El documento de la NSS exponía así sus argumentos:

Estamos centrando una atención particular en la inversión en los recursos energéticos del Caspio y su exportación desde la región del Cáucaso a los mercados mundiales, expandiendo y diversificando los suministros energéticos mundiales y promoviendo la prosperidad en la región [6]

Es en este contexto que EEUU consideró muy importante manipular los vastos recursos energéticos de la región euroasiática. Desde el punto de vista de EEUU, la dependencia económica de la región del paraguas de seguridad proporcionado por EEUU debe mantenerse para fortalecer su dominio regional y también su alcance global. Para proporcionar ese paraguas de seguridad, EEUU necesitaba construir una fuerza de ataque militar permanente en la región con bases militares fuertes y bien equipadas en Afganistán. El objetivo de estas bases no es “desmantelar y desarticular” a los terroristas, porque no hay terroristas, según la definición de EEUU, en Afganistán. El objetivo de estas bases aéreas, dada la importancia geoestratégica y geoenergética crítica de la región, es permitir que EEUU esté en condiciones de evitar que cualquier otra potencia domine la región rica en energía, y también poder tomar medidas rápidas y oportunas contra cualquier amenaza potencial a los intereses de Estados Unidos.

Un análisis de la estrategia de Estados Unidos de construir bases militares en Afganistán también aumentaría el argumento de que la guerra afgana no se trataba de desmantelar el terrorismo sino de petróleo y gas. Desde su ocupación de Afganistán en 2002, EEUU ha estado construyendo bases militares siguiendo un plan sistemático. Durante su visita a Afganistán en 2004, el secretario de Estado de EEUU, Donald Rumsfeld, anunció la construcción de nueve bases en las provincias de Helmand, Herat, Nimrouz, Balkh, Khost y Paktia. Estas nueve bases se sumaron a las tres ya instaladas a raíz de la ocupación estadounidense de Afganistán. Estas bases estaban destinadas a proteger los intereses geoestratégicos y geoenergéticos de EEUU. William Engdahl ha analizado en detalle la estrategia de EEUU. Para él, el Pentágono construyó sus primeras tres bases en la base aérea de Bagram al norte de Kabul (el principal centro logístico militar de EEUU), la base aérea de Kandahar (en el sur de Afganistán) y la base aérea de Shindand (en la provincia occidental de Herat). Shindand, la base estadounidense más grande en Afganistán, se construyó a tan solo 100 kilómetros de la frontera de Irán, y a una distancia que permite atacar Rusia y China [7]. En segundo lugar, Afganistán se encuentra al otro lado de la ruta propuesta del oleoducto que debe transferir petróleo de Eurasia al Océano Índico. De hecho, la mayoría de las bases estadounidenses construidas en Afganistán se encuentran al otro lado de la ruta del oleoducto propuesto (TAPI) para garantizar su seguridad contra viento y marea [8].

EEUU reconoce plenamente la importancia de los recursos energéticos de Asia Central y las posibilidades económicas que ofrecen en los mercados mundiales y en la propia región. Richard Boucher, subsecretario de Estado de EEUU para Asia central y meridional, dijo en 2007: “Uno de nuestros objetivos es estabilizar Afganistán” y unir Asia central y meridional “para que la energía pueda fluir hacia el sur”. En diciembre de 2009, George Krol, subsecretario de Estado adjunto para Asia central y meridional, dijo al Congreso que una de las prioridades de Estados Unidos en Asia central es “aumentar el desarrollo y la diversificación de los recursos energéticos y las rutas de suministro de la región”. Dijo: “Asia Central juega un papel vital en nuestra estrategia de Afganistán” [9].

El oleoducto TAPI (que nunca se llegó a construir)

En el caso de Afganistán, es el caso del oleoducto TAPI lo que importa mucho. Es el gasoducto que se planea llevar energía desde la región del Caspio al Océano Índico a través de Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e India. De hecho, fue este oleoducto el que desencadenó el conflicto armado en la región. Las negociaciones con los talibanes sobre la ruta propuesta del oleoducto fracasaron en 2001, justo antes de los incidentes del 11 de septiembre. La negativa de los talibanes a adaptarse a los intereses de Estados Unidos resultó ser un último clavo en el ataúd del régimen de los talibanes. Fueron destituidos y se suponía despejado el camino para la construcción del oleoducto TAPI, y los jefes de los Estados participantes iniciaron reuniones para finalizar el proyecto. El acuerdo se firmó finalmente en 2008 [10]. Antes de la invasión estadounidense de Afganistán y los ataques del 11 de septiembre, la empresa estadounidense UNOCAL ya había testificado ante el Congreso que el oleoducto no puede comenzar a construirse hasta que se establezca un gobierno afgano reconocido internacionalmente. Para que el proyecto avance, debe contar con financiamiento internacional, acuerdos de gobierno a gobierno y acuerdos de gobierno a consorcio [11]. Aquí surge una pregunta sobre lo que EEUU habría ganado con este proyecto de oleoducto. La mejor respuesta a esto se puede dar destacando la importancia del corazón euroasiático de Mackinder. El gasoducto socavaría la importancia geopolítica de otras rutas de oleoductos respaldados por EEUU como el BTC y el Trans-Caspian, y mejoraría el control de EEUU sobre las rutas de exportación de energía. Según los cálculos de EEUU, si pudiera controlar las rutas de exportación de energía con una fuerte presencia militar en Afganistán y proporcionar un paraguas de seguridad, podría controlar los recursos energéticos de la masa continental euroasiática y, en última instancia, controlar también el Heartland euroasiático [12]. Cuando se estudia el TAPI de acuerdo con la Silk Road Strategy Act citada anteriormente, para nosotros la imagen se vuelve bastante clara de que las reservas energéticas, siendo los intereses primarios de EEUU en la región, deben estar bajo su control para su estrategia geoestratégica e intereses geoeconómicos y el mantenimiento de la hegemonía a largo plazo.

El análisis anterior de los aspectos afganos muestra que la invasión estadounidense de Afganistán no se debió a los planes de un grupo terrorista de crear trastornos en el mundo. Fue principalmente el resultado de la eterna lucha por el poder entre los estados poderosos en la política mundial. Es un hecho que se han descubierto petróleo y gas en otras áreas del mundo como Venezuela, México, África Occidental, pero no están recibiendo la misma atención. Esto se debe a que esas áreas estratégicamente no son tan importantes como lo es el corazón de Eurasia [13]. La presencia de algunos de los países con potencia nuclear más poderosos del mundo, de las economías más grandes del planeta y las rutas comerciales más antiguas, se suman a la importancia de esta región en la política internacional. Tanto la estrategia estadounidense en tiempo de guerra (invasión de Afganistán e Irak, construcción de bases) como la estrategia en tiempo de paz (construcción de rutas de oleoductos) sirven a su gran estrategia en el siglo XXI de mantener la hegemonía. Un ojo atento detectará que todas estas estrategias tienen el propósito común de mejorar el control político estadounidense sobre la masa continental euroasiática y sus recursos de hidrocarburos. El impulso intensificado hacia la hegemonía global y la creciente dependencia de la prosperidad económica del petróleo y el gas han sido los principales factores impulsores detrás de la gran estrategia de Estados Unidos para la región euroasiática, que incluyó la invasión de Afganistán y el establecimiento de una presencia militar permanente en la región. Aunque la situación actual en Afganistán parece negativa para EEUU, no obstante, estos eran los objetivos declarados de EEUU y Afganistán iba a ser fundamental para lograr esos objetivos. Como tal, la guerra no se trataba de “desarticular y desmantelar” a los terroristas, se trataba y se trata de gas, petróleo y del mantenimiento del poder o, en palabras de Zbigniew Brzezinski, que un poder que dominase Eurasia dominaría dos de las tres regiones económicamente más productivas del mundo, Europa Occidental y Asia Oriental… Lo que suceda con la distribución del poder en la masa continental euroasiática será de importancia decisiva para la primacía mundial y el legado histórico de Estados Unidos [14]. La guerra, por lo tanto, no fue para mantener un equilibrio de poder, sino para favorecer a EEUU frente a sus principales rivales, la mayoría de ellos en la masa continental euroasiática.

